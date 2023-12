Podtrucie tlenkiem węgla w Szczecinku. Dziecko trafiło do szpitala

Do zdarzenia doszło w czwartek w godzinach wieczornych w mieszkaniu przy ulicy Jeziornej w Szczecinku. Chłopiec zasłabł w czasie kąpieli.

Na miejsce lokatorzy wezwali służby ratunkowe. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala z objawami podtrucia tlenkiem węgla. Jego obecność stwierdzili na miejscu przy pomocy urządzenia pomiarowego szczecineccy strażacy.

Tlenek węgla (CO), czyli czad, nie ma zapachu. Można go wykryć jedynie przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Czad 300 razy szybciej łączy się z hemoglobiną we krwi niż tlen. W przeciętnej łazience (około 30 metrów sześciennych kubatury) już obecność około kilkunastu litrów czadu powoduje mdłości, zapaść, a po 3 godzinach śmierć. Większe stężenia to śmierć niemal natychmiastowa.