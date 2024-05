PoDzielniomat w Szczecinku już mnoży dobro. Można tu przynosić rzeczy, które przydadzą się innym

PoDzielnia w Szczecinku działa od blisko dwóch lat w pawilonie przy ulicy Rzemieślniczej 2. Działalność PoDzielni opiera się na wolontariuszach. To oni trzy razy w tygodniu (w poniedziałki, środy i piątki od godz. 16 do 18) dyżurują w lokalu. Przyjmują rzeczy, segregują je, układają na półkach i pomagają potrzebującym znaleźć to czego im potrzeba. - Pomieszczenie nie jest duże, nie mamy magazynu więc prosimy nas nie zarzucać stertami ubrań – wolontariusze mówią, że przyjmowane są rzeczy używane, ale w dobrym stanie i czyste. Podzielnia przyjmuje nie tylko odzież czy obuwie. Można tu przynieść także zabawki, gry, drobny sprzęt domowy, wózki czy łóżeczka dla dzieci. Na pewno wszystko się przyda. Także żywność, ale tylko trwała i o długim terminie przydatności do spożycia.

Pewnym ograniczeniem działalności PoDzielni jest fakt, że jest ona czynna tylko w w poniedziałki i środy od godziny 16 do 18 i w soboty od 10 do 12. Punkt prowadzą bowiem wolontariusze skupieni wokół Stowarzyszenia Just Team Szczecinek, które PoDzielnię uruchomiło.