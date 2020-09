Pogoda na lato 2020. Jakie będą wakacje w tym roku? Długoterminowa prognoza pogody IMGW. Ciepło i burzowo. Pogoda na wakacje [6.09.2020]

Długoterminowa prognoza pogody 2020. Jakie będzie lato?

Z długoterminowej prognozy klimatologów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że tegoroczne lato będzie cieplejsze od ubiegłorocznego. Jednak jednocześnie należy się spodziewać wielu burzowych dni.

Średnia temperatura w Polsce w lipcu i sierpniu 2020 będzie wyższa niż w tym okresie zeszłego roku. Przypomnijmy, że już ubiegłoroczne lato było ciepłe ze średnią temperaturą w kraju powyżej norm. Tym bardziej będzie tak w 2020 roku.

Met Office (Wielka Brytania): rok 2020 umieszczony zostanie wśród sześciu najcieplejszych lat od 2015 r.

Ale pogoda to nie same stopnie. Poza wysokimi temperaturami spodziewajmy się gwałtownych zjawisk meteorologicznych: silnych porywów wiatru czy nawet trąb powietrznych (tornad), a także gradu.

IMGW-PIB prognozuje, że choć od czerwca do sierpnia średnia temperatura powietrza w Polsce będzie powyżej normy, co wskazują analizy wszystkich modeli pogodowych, to jednak wysokie temperatury w połączeniu z opadami sygnalizują gwałtowne burze (szczególnie w lipcu), z silnymi opadami, w szczególności na wschodzie kraju.