Pogoda na weekend: Czekają nas ciepłe dni. Wiosna, ach to Ty? Nie do końca

Przygotujmy się w regionie na ciepłe dni. Już jutro, w piątek 1 marca, temperatura skoczy do 15, 16 stopni Celsjusza i utrzyma się do poniedziałku. W weekend może też nieco silniej powiać. Piątek będzie suchy, ale w sobotę i niedzielę popada deszcz.

- Będą to jednak przelotne, niewielkie opady - mówi Krzysztof Ścibor, szef Biura Prognoz Calvus. Czy to oznacza definitywny koniec tegorocznej zimy? - Tego to jeszcze nie możemy tak radykalnie stwierdzić. Na pewno od poniedziałku temperatura przez kolejne dni będzie spadać, trzeba się liczyć z porannymi przymrozkami. Czy spadnie jeszcze śnieg i pojawi się mróz? Na pewnie nie stanie się tak w najbliższym czasie, ale wykluczyć tego zupełnie nie można. Zima może jeszcze wrócić - dodaje Krzysztof Ścibor.