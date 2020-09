Pogoda na wrzesień 2020. Jak będzie pogoda we wrześniu? Czy będą jeszcze upały? Długoterminowa prognoza pogody [1.09.2020]

IMGW-PIB, jak wszystkie renomowane ośrodki prognostyczne na świecie, średnią miesięczną temperaturę dla danego miesiąca prognozuje w odniesieniu do tzw. normy wieloletniej za okres 1981-2010. Wartości średniej miesięcznej temperatury z tego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza temperatury w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”.

Według modeli prognostycznych wykorzystywanych w IMGW-PIB temperatura we wrześniu 2020 r. w Polsce będzie na ogół powyżej normy. Tylko miejscami – w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i lubuskim – temperatura ma być w normie.

Początek lata zbombardował nas burzami, ulewą i silnym wiatrem. Lipiec trochę uspokoił aurę, ale przełom z sierpniem znów przyniósł opady burzowe. Sierpień oblał Polskę słońcem, było ciepło. A jak będzie we wrześniu? Czym zaskoczy nas spotkanie lata z jesienią?

Przewidywana temperatura powyżej normy oznacza, że można zakładać, iż prognozowany miesiąc będzie cieplejszy od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1981-2010. Dotyczy to właśnie prognozy na wrzesień 2020 r.

Przewidywana temperatura poniżej normy znaczy, że taki miesiąc byłby chłodniejszy od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1981-2010.

Przewidywana temperatura w normie – to znaczy, że taki miesiąc byłby podobny do średnich 10 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1981-2010.

Tak samo jest w przypadku prognozy opadów.

Uwaga!

Zanim przejdziemy do szczegółów na wrzesień: prognoza miesiąca z temperaturą powyżej normy nie oznacza, że przez cały miesiąc będą wyłącznie dni upalne. Prognozowana temperatura odnosi się bowiem do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatur notowanych zarówno za dnia, jak i w nocy.