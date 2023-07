Pogoda nad morzem. Jak długo będzie deszczowo? Nie mamy dobrych informacji

- Wyż azorski, który zawsze przynosi nam ciepłą, słoneczną pogodę, tym razem śpi. Nad nami dominują więc dziś niże skandynawskie, które przyniosły chłodne powietrze i deszcz - tłumaczy Krzysztof Ścibor, szef Biura Prognoz Calvus.

Przed nami więc nadal dość brzydka pogoda z deszczem i chłodnym wiatrem. Najbrzydszy ma być wtorek, w ciągu którego ma padać w regionie koszalińskim niemal bez przerwy. Temperatura powietrza sięgnie tego dnia maksymalnie 18 stopni Celsjusza. Mniej deszczu, ale nadal chłodno, a do tego wietrznie, ma być co najmniej do soboty.

- W porywach wiatr, wiejący z południowego zachodu, może osiągnąć prędkość nawet 50 km/h - ostrzega Krzysztof Ścibor.

Popołudniami spodziewane są burze.