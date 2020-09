Pokaz siły w Koszalinie, czyli mistrzostwa Polski w armwrestlingu

Impreza takiej rangi po raz pierwszy odbędzie się w Koszalinie. Jak do tego doszło?

To był długi i skomplikowany proces. Propozycja organizacji pojawiła się rok temu w Warszawie, podczas 19. mistrzostw kraju. Mój syn, Dominik, siłuje się na rękę od siedmiu lat, a ja od trzech. Mamy wspólną pasję i cieszymy się, że pojawiła się szansa na organizację. Od ponad roku załatwialiśmy wszelkie niezbędne formalności i zgody. Pozyskiwaliśmy sponsorów. Nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Miasta. Wszystkim bardzo dziękujemy za wsparcie.

Szansa to jedno, ale trzeba było ją wykorzystać. Przypuszczam, że lekko nie było, bo rozmawiamy o sportowej niszy.

Zgadza się. Panuje stereotyp, że armwrestling to typowo barowe, amatorskie zmagania. Ale jak poznać tę dyscyplinę bliżej, to widzimy mnóstwo niuansów. Praca mięśni, nadgarstków, palców. Do tego refleks (bardzo liczy się przy starcie), wytrzymałość, koncentracja. Wszystko rozgrywa się w kilka-kilkadziesiąt sekund, więc każdy najmniejszy błąd może skończyć się przegraną.