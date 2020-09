Policja w Koszalinie prowadzi nabór. Jakie są wymagania? Sprawdź szczegóły

Trwa rekrutacja do policji - przyspieszony został czas trwania doboru i szkolenia. W Koszalinie aktualnie wolnych jest osiem etatów. Co trzeba zrobić, by przywdziać mundur?

Technicy kryminalistyki, przewodnicy psów, policyjni wodniacy, motocykliści z wydziału ruchu drogowego czy specjaliści z zakresu rozwiązywania zagadek kryminalnych, to tylko kilka z możliwości, jakie daje praca w policji. W lipcu oku uproszczone zostały elementy postępowania kwalifikacyjnego natomiast od sierpnia br. decyzją Komendanta Głównego Policji czas trwania szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii został skrócony do 71 dni. Czy dostałbyś się do policji? Poznaj prawdziwe pytania z testu MultiSelect 2020 [QUIZ] By zostać policjantem spełnić trzeba kilka warunków. Wśród nich jest polskie obywatelstwo, nieposzlakowana opinia, co najmniej średnie wykształcenie, czysta kartoteka. Oczywiście ważna jest zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której przyszły mundurowy gotów jest się podporządkować.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w policji powinny złożyć komplet dokumentów w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, ul. Słowackiego 11, 75-009 Koszalin, tel. 47 78 41 481. Istnieje też możliwość składania dokumentów również drogą pocztową.

Następny krok to test wiedzy, który składa się z 40 pytań. Przy każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Test z wiedzy nie jest testem selekcyjnym. Oznacza to, że każdy kandydat przechodzi do kolejnego etapu — z mniejszą lub większą ilością punktów. Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 minuty 41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Kandydat musi też przejść badania psychologiczne oraz oczywiście rozmowę kwalifikacyjną oraz badania lekarskie.

Ile można zarobić? Zajrzyjmy do stawek obowiązujących od stycznia tego roku. Kursanci (podczas kursu podstawowego) mogą liczyć na 2740 zł netto plus dodatek za wysługę lat, policjanci (po ukończeniu kursu podstawowego) zarabiają 3620 zł netto plus dodatek za wysługę lat.

Czy dostałbyś się do policji? Pytania od psychologa [QUIZ - 15 PYTAŃ] Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, mogą liczyć na inne stawki, jako że zwolnione są z podatku dochodowego — kursanci (podczas kursu podstawowego) dostają netto plus dodatek za wysługę lat, policjanci (po ukończeniu kursu podstawowego) - 3940 zł netto plus dodatek za wysługę lat.

Zobacz także "Chudy", podejrzany o usiłowanie zabójstwa w Koszalinie został zatrzymany w Hiszpanii