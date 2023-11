Policja w Koszalinie rekrutuje. Są wakaty, pojawia się coraz więcej chętnych

Jakie wymagania trzeba spełnić, by zostać policjantem? Co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, czysta kartoteka czy uregulowany stosunek do służby wojskowej. Nabór trwa cały rok, nie ma wyznaczonych terminów. Wystarczy złożyć wymagane dokumenty, zdać test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, a następnie odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatki i kandydaci musza też stanąć przed komisją lekarską. Wszystkie szczegóły i formularze rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej https://koszalin.policja.gov.pl/, w zakładce Praca w policji.

Dlaczego ludzie wybierają pracę w policji? Jak słyszymy, przede wszystkim ze względu na stabilne zatrudnienie, umowę o pracę. Po 25 latach pracy w policji takiej osobie przysługują prawa emerytalne.

Jak się okazuje, na obranie takiej drogi życiowej decydują się nie tylko młode osoby, po skończonej szkole ponadpodstawowej, ale również te w starszym wieku. Niedawno w Białogardzie przyjęto 47-latka, a w Słupska 53-latka. - Te osoby spełniły wszystkie wymagania, zdały testy, sprawdziły się u psychologa. Jednocześnie, choć limity wieku zostały zniesione, to bez względu na to nie każdy się nadaje do pracy w policji. To trudna i wymagająca służba - podsumowuje nadkom. Monika Kosiec, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

I na koniec parę słów o zarobkach. Po ukończeniu kursu podstawowego policjant w wieku do 26 lat dostaje na start 4891 złotych netto, a powyżej 26 lat - 4576 złotych netto. Wyższe stawki oferuje Oddział Prewencji Policji w Szczecinie. Policjant po ukończeniu kursu podstawowego do 26 roku życia otrzymuje 5346 zł netto, a po przekroczeniu tego wieku - 4971 zł netto. Wynagrodzenie otrzymują także kursanci. Młodsze osoby, do 26 lat, otrzymują 3790 zł netto, a osoby w wieku powyżej 26 lat: 3620 zł netto. Stawki OPP w Szczecinie w przypadku kursantów wynoszą odpowiednio 4245 i 4015 złotych netto.