Policja w Polsce będzie miała nową broń w walce z piratami. Rosyjskie radary Lira namierzą polskich kierowców [7.09.2020]

Rosyjskie lasery namierzą polskich kierowców po numerach rejestracyjnych. Już trwają próby na drogach.

Mandat dogania szybkich piratów. Już się nie wywiną. Policja zaczęła testować urządzenie monitorujące w trybie ciągłym prędkość pojazdów na danym obszarze. Łamiący przepisy kierowcy będą namierzani bez wątpliwości prawnych: urządzenie zidentyfikuje pojazd po numerze rejestracyjnym. Pierwsze mandaty we wrześniu.

Zaprojektowany przez Rosjan system mierzenia prędkości Lira wdroży spółka Videoradar z wielkopolskiego Puszczykowa, posiadająca wyłączność importu do Polski wyrobów czołowego producenta mierników prędkości na świecie, firmy Simicon z Petersburga.

Możliwości Liry:

rozpoznaje pojazd na podstawie rejestracji,

zdalnie przekazuje dane do radiowozu,

przesyła wykroczenia ze zdjęciami na serwer policji,

drukuje na miejscu mandaty ze zdjęciem pojazdu,

rejestruje przekroczenia także nocą.

JAK DZIAŁA SUPERRADAR LIRA

Urządzenie na statywie kontroluje w trybie ciągłym prędkość pojazdów w wybranej strefie i nie wymaga obsługi policjanta. Ma on zdalny podgląd na tablecie czy laptopie w radiowozie. Po odkryciu wykroczenia funkcjonariusz zatrzymuje pojazd, a Lira identyfikuje go po numerze rejestracyjnym, co rozwiewa ewentualne wątpliwości prawne. System na podstawie rozpoznanego numeru rejestracyjnego pobiera z baz danych informacje o pojeździe sprawcy złamania przepisów. Mandaty drukowane są ze zdjęciem.