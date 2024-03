Policja zatrzymała 38-latka z Koszalina. Ścigany był trzema listami gończymi i Europejskim Nakazem Aresztowania

Wobec mężczyzny orzeczono wyrok prawie 2 lat pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe oraz postanowienia z Sądu w Koszalinie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania za kradzieże i włamania.

Sprawą poszukiwanego 38-latka zajmowali się policjanci z Referatu ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego KMP Koszalin. To oni ustalili miejsce aktualnego pobytu poszukiwanego. Okazało się, że mężczyzna ukrywał się na terenie Niemiec. Koszalińscy policjanci wykonując czynności operacyjne zatrzymali 38-latka na terenie Koszalina. Mężczyzna został przewieziony do policyjnego aresztu a następnie zostanie osadzony we wskazanym areszcie śledczym.