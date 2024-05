Policjanci z Białogardu zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków. Zatrzymano dwie osoby [ZDJĘCIA]

W trakcie przeszukania lokalu handlowego pierwszego z zatrzymanych, znaleziono ponad 0,5kg marihuany, metaamfetaminy i mefedronu. Przeszukanie pomieszczeń gospodarczych drugiego mężczyzny skutkowało ujawnieniem 2 kg substancji zabronionych m.in. mefedronu, marihuany, ekstazy i metaamfetaminy.

Rzecznik prasowy KPP Białogard aspirant Kinga Plucińska-Gudełajska przekazała nam, że zatrzymani mężczyźni to 30 i 31 letni mieszkańcy powiatu kołobrzeskiego, najbliższe miesiące spędzą w areszcie. Obaj usłyszeli zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków i udzielania substancji zabronionych, za co grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

