Policjanci z Koszalina apelują do kierowców i pieszych. Jest ślisko, bądźcie ostrożni [WIDEO, ZDJĘCIA]

- Od kilku dni mamy piękną zimę, śnieg za oknem, natomiast jeśli chodzi o warunki jazdy to są dosyć trudne - przyznaje Monika Kosiec, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. - Warto jednak zaznaczyć, że kierowcy zarówno w Koszalinie, jak i powiecie koszalińskim dostosowują jazdę do panujących warunków. Oczywiście, kolizje się zdarzają, ale nie ma ich więcej, niż w normalne dni, kiedy śniegu nie było.

Koszalińscy policjanci przypominają, by kierowcy dostosowali prędkość do warunków panujących na drogach, ale mają też apel do pieszych. - Uważajcie, kiedy wychodzicie na przejście dla pieszych, czy to na pewno bezpieczne, czy auto jest wystarczająco daleko od pasów i kierowca ma możliwość wyhamowania. To jest szczególnie ważne, kiedy na drogach jest ślisko - dodaje Monika Kosiec.

A jak długo jeszcze utrzyma się taka zimowa, śnieżna pogoda?

- Z prognoz wynika, że biało ma być do 5-7 grudnia. Na 8 grudnia nad morzem zapowiada się pogoda sztormowa. To oznacza przede wszystkim silniejszy wiatr. A temperatura odczuwalna będzie niższa od tej faktycznej - przewiduje Krzysztof Ścibor z biura prognoz Calvus.