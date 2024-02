Policjanci z Koszalina zatrzymali pięciu poszukiwanych. Wśród nich jest 16-latek

Tylko w ciągu jednej doby kolejnych pięciu poszukiwanych zostało zatrzymanych przez koszalińską policję. Wśród nich byli mężczyźni w wieku od 30 do 62 lat. Podstawami do zatrzymania czterech osób były zarządzenia oraz nakazy doprowadzenia do najbliższego aresztu lub zakładu karnego.

Przyczyną wszczętych poszukiwań może być także samowolne oddalenie się osoby nieletniej z miejsca zamieszkania lub placówki opiekuńczo – wychowawczej. Tak też było w przypadku 16-latka, który opuścił swoje miejsce zamieszkania, bez wiedzy opiekunów prawnych.