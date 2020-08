Politechnika Koszalińska: jak będą wyglądać zajęcia w czasie koronawirusa?

– Chcielibyśmy bardzo, aby zajęcia odbywały się stacjonarnie – mówi Danuta Zawadzka, nowo wybrany rektor Politechniki Koszalińskiej. – Nawet na niektórych stronach naszych wydziałów pojawiają się takie informacje. Konkretne decyzje będą jednak podejmowane we wrześniu, kiedy to swoje obowiązki obejmą nowi dziekani. Pierwsze spotkanie w tej sprawie mamy już 2 września.

Czy jeśli dojdzie do zajęć stacjonarnych studenci będą musieli zakrywać nos i usta? – Nie wiemy, czy będzie to potrzebne, mamy duże sale, możemy podzielić studentów nawet na 15-osobowe grupy. Możliwe, że wykładowcy będą wyposażani w przyłbice. Na pewno będziemy rozważać najbezpieczniejszy wariant – dodaje nasza rozmówczyni.

Politechnika oprócz przygotowań do prowadzenia zajęć stacjonarnie szykuje się też do sytuacji, w której będzie zmuszona do prowadzenia zajęć online. – Myślimy też o większych wykładach, rozważamy scenariusz by były one prowadzone w trybie online, czy zjazdach dla studentów niestacjonarnych, które mogłyby się też odbywać w takim trybie. Przyjeżdżaliby oni wtedy tylko na ćwiczenia i laboratoria. Te decyzje zapadną jednak dopiero we wrześniu — dodaje Danuta Zawadzka.