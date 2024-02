Polityka w Koszalinie. Kto chce być prezydentem miasta?

W ubiegły weekend swojego kandydata zaprezentowała Koalicja Obywatelska. Niespodzianki nie było, o fotel prezydenta Koszalina powalczy Tomasz Sobieraj, samorządowiec, obecny wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, szef Platformy Obywatelskiej w Koszalinie.

Na kolejną kadencję ma też chęć Piotr Jedliński, obecny prezydent Koszalina. Poprzednio był kandydatem KO, teraz będzie kandydował z własnego komitetu, ale ma już poparcie Polski 2050 Szymona Hołowni oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

PiS wciąż się waha. - Po 20 lutego zostanie przedstawiony nasz kandydat - poinformowała nas Oliwia Skórka, radna miejska z Koszalina, członkini PiS i brana pod uwagę jako kandydatka na prezydenta Koszalina. Sama jednak zaprzecza, by decyzja została już podjęta. - W najbliższy weekend w Szczecinie przedstawimy naszych kandydatów do sejmiku samorządowego, natomiast kandydat na prezydenta będzie znany po 20 lutego - powtórzyła nasza rozmówczyni.

Decyzji o wystawieniu kandydata na prezydenta Koszalina nie podjęła też jeszcze Konfederacja. - Spotykamy się w najbliższą sobotę i wtedy zapadną kluczowe decyzje - powiedział nam Jan Kazimierz Adamczyk, prawnik, koszalinian, kandydował do Sejmu z ramienia Konfederacji. Według naszych nieoficjalnych informacji to właśnie on ma powalczyć o fotel prezydencki w Koszalinie.