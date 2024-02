Polska pokonała w Koszalinie Arabię Saudyjską 4:1 [ZDJĘCIA]

- Mecz z cyklu niewygodnych. Rywal w niskiej obronie. My musimy grać w ataku pozycyjnym, co nie jest naszą narodową siłą. Dla mnie ten mecz miał swoje walory, ale niekoniecznie musiał być atrakcyjny dla kibiców, a to na nich nam najbardziej zależy - przyznał selekcjoner Błażej Korczyński. - W kontekście barażów z Chorwacją w pewnych aspektach ten mecz był dla nas niezły. Mogliśmy przećwiczyć stałe fragmenty i inne elementy. Musieliśmy też zamknąć nasze sprawy z meczu z Ukrainą.