Polska wyeksportowała rekordowe 16,8 mln ton ziarna zbóż. Głównie przez porty w Gdańsku, Gdyni i w Świnoujściu

"W okresie od stycznia 2022 r. do lipca 2023 r. , tj. niemalże od momentu agresji Rosji na Ukrainę, Polska wyeksportowała rekordowe 16,8 mln ton ziarna zbóż, z tego 9,1 mln ton w 2022 r. i 7,7 mln ton do lipca 2023 r. Jednocześnie odnotowaliśmy zwiększony import zbóż do kraju, głównie z Ukrainy, ale bilans w handlu zbożem jest dodatni, eksport jest kilkukrotnie większy od importu" – podkreślił Wroński.

Jak dodał, w wyniku zachwiania łańcuchów dostaw zbóż, spowodowanego wybuchem wojny, ceny ziarna na rynku globalnym w 2022 r. znacząco wzrosły, co doprowadziło do zmniejszenia popytu na zboża na rynkach międzynarodowych. A to z kolei spowodowało zaostrzenie konkurencji na światowym rynku i nadwyżkę zbóż, również w kraju. Dodał, że nie bez znaczenia był również napływ zbóż z Ukrainy do Polski.