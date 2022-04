Pomoc doraźna. Kiedy możemy z niej skorzystać? Lista punktów w zachodniopomorskim Joanna Boroń

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej archiwum

Zapomnieliście poprosić lekarza o receptę? Stwierdziliście, że świąteczny poniedziałek to świetny moment, by skorzystać z konsultacji lekarskiej? Lekarz w punkcie tzw. opieki doraźnej ma prawo odprawić was z kwitkiem. Pomoc doraźna jest dla osób, które zachorowały nagle, lub których stan zdrowia nagle się pogorszył.