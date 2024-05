Pomysł na majówkę? Wyprawa koszalińską wąskotorówką!

Do 5 maja o godzinie 11 ze stacji Koszalin Wąskotorowy codziennie do Rosnowa rusza skład turystyczny, który po 2 godzinach postoju nad malowniczym Jeziorem Rosnowskim udaje się w drogę powrotną do Koszalina, gdzie zamelduje się punktualnie o godzinie 15. W dniach 2-4 maja dodatkową atrakcją jest fakt, że składy prowadzi parowóz Px48-3901 „Zosia”.

Ten sam rozkład będzie obowiązywał przez cały sezon wiosenny. Pociągi Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej będą kursować w każdą czerwcową sobotę i niedzielę oraz dodatkowo 30 i 31 maja z okazji długiego weekendu związanego ze świętem „Bożego Ciała”. Co drugi weekend na żelaznych szlakach pociągi będzie prowadzić właśnie „Zosia”.

Dodatkowo 18 maja koszalińska wąskotorówka włączy się w organizację Nocy Muzeów. Tego dnia będą czekać na odwiedzających stację wąskotorową w Koszalinie liczne atrakcje, a o godzinie 22 odjedzie prawdziwy nocny pociąg prowadzony parowozem do Rosnowa.