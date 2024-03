Pomysły na Dzień Kobiet. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w Koszalinie

Centrum Kultury 105 zaprasza na Szminka Movie. 8 marca będzie można zobaczyć film „Miłość jak miód”. Majkę (Agnieszka Suchora) i Agatę (Edyta Olszówka) równie dużo łączy, co dzieli. Obie są po pięćdziesiątce, przechodzą menopauzę i nie wierzą, że w ich życiu cokolwiek zmieni się na lepsze. Jedna mieszka nad Bałtykiem, druga w Tatrach. Jedna prowadzi cukiernię, druga jest wziętą architektką wnętrz. Jedna jest wdową, drugą partner właśnie zostawił dla młodszej. Jedna poświęca się dzieciom i wnukom, kompletnie zapominając o sobie, druga nie ma rodziny i dba o duchowy rozwój. Pewnego dnia przyjaciółki spotykają się na pogrzebie koleżanki z liceum. Agata namawia Majkę do spontanicznego wyjazdu w góry, sama zaś zostaje nad morzem.

W Filharmonii Koszalińskiej 8 marca posłuchać będzie można Gregorian Grace. Polski zespół Gregorian Grace (nazywany nie raz Polskimi Gregorianami) po serii koncertów w Niemczech, Danii i Holandii, wraca do Koszalina, aby przenieść widzów w świat chorału gregoriańskiego swoim unikalnym brzmieniem. Obok autentycznej i tajemniczej chorałowej muzyki średniowiecza, której poświęcona będzie część rozpoczynająca koncert, zaprezentowane zostaną światowe hity pop, blues i rock, takie jak Ameno, Sound of Silence, Adiemus oraz wiele, wiele innych (niekiedy zaskakujących), które w połączeniu z mistycznym śpiewem gregoriańskim staną się tego wieczoru prawdziwymi dziełami sztuki!

W piątek Fundacja Nauka dla Środowiska zaprasza do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego na koncert Anity Lipnickiej w Dzień Kobiet. Po 6 latach od wydania albumu "Miód i dym", Anita Lipnicka powraca z premierowym materiałem! O tym, co w tym czasie przeżyła, za czym tęskni, o czym wciąż marzy, czego nie może zapomnieć, dowiecie się już jesienią, kiedy premierę będzie miała jej nowa płyta zatytułowana "Śnienie". Wiosną 2024 Anita wyruszy w drugą część trasy koncertowej. Tym razem na scenie towarzyszyć jej będzie zespół w składzie poszerzonym o dodatkowych muzyków.

- Nie mogę zdradzić zbyt wiele. Mogę tylko obiecać, że będziecie wniebowzięci! - tak swoje jesienne występy zapowiada Anita.

Początek, godz. 20.

Propozycję na Dzień Kobiet przygotował też Muza. Na scenie usłyszymy takie utwory jak: Everybody Need Somebody (Blues Brothers), Man I Feel Like a Woman, Mambo nr. 5, Careless Whisper, Sex Bomb. Pojawią się też utwory do tej pory jeszcze nie wykonywane na scenie muzy. Oprawę muzyczną przygotował Jarosław Barów.

Bar Muzy jest otwarty od godziny 18. Program artystyczny rozpocznie się o godzinie 19.