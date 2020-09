Ponad tysiąc uczniów rozpoczęło rok szkolny w sławieńskich podstawówkach [ZDJĘCIA]

Ze względu na na trwającą epidemię rozpoczęcie roku szkolnego nie miało charakteru zbiorowego i oficjalnego. W szkołach odbyły się wyłącznie spotkania organizacyjne dla uczniów. Każda osoba przed wejściem do budynku musiała zdezynfekować ręce i ubrać maseczkę ochronną. Podczas zajęć w klasach nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust.

- Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego życzymy wszystkim uczniom, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, odkrywaniem nauki i jej praw, ale też odnajdywaniem siebie, i rozwojem własnych zainteresowań. Niech szkoła będzie dla was także miejscem bezpiecznym, pełnym radości i wielu przyjaźni. Dyrektorom i nauczycielom oraz wszystkim pracownikom oświaty życzymy, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia. Rodzicom zaś życzymy, by ten nowy rok szkolny przyniósł wiele nadziei związanych z przyszłością ich dzieci - życzą władze Sławna.