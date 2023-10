Poseł Radosław Lubczyk: nie ma mowy o współpracy z PiS

- Bardzo dziękuję za wspaniałą frekwencję oraz za państwa głosy, ale teraz czas wracać do pracy i realizować obietnice w ramach naszego programu - powiedział przed koszalińskim amfiteatrem Radosław Lubczyk, który będzie reprezentował nasz region w Sejmie jako poseł Trzeciej Drogi.

- Teraz czekamy na ruch prezydenta Andrzeja Dudy. Mam nadzieję, że pan prezydent zrozumie, wszystkich posłów opozycji w Sejmie jest więcej niż ludzi z Prawa i Sprawiedliwości. Wyborcy pokazali, że chcą zmian. Apelujemy z tego miejsca do pana prezydenta, żeby jak najszybciej powołał rząd po to, byśmy mogli działać, żebyśmy mogli rozwiązywać problemy, żebyśmy mogli ściągnąć pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy do Polski. Zachęcam też wszystkich samorządowców, niezależnie od tego, jaką opcję polityczną reprezentują, do współpracy - dodał poseł Lubczyk.

Dopytywany, powiedział, że PiS ma zerowe szanse na utworzenie rządu. - Jeśli tylko opozycja dostanie taką możliwość od prezydenta, to dzień po tej decyzji rząd będzie pracował i zmieniał Polskę. Z tego, co pamiętam z tej kadencji Sejmu, PiS chciał zniszczyć PSL, choćby nie dając tej partii stanowiska marszałka osiem lat temu. Mówię to ja i moje koleżanki z PSL: nie ma takiej możliwości, by nawiązana została współpraca z Prawem i Sprawiedliwością - podkreślił poseł Trzeciej Drogi.