Posiadacze tych imion są dwulicowi. Tym osobom lepiej nie powierzaj swoich sekretów. Sprawdź listę! 10.05.2024

Na czym polega hipokryzja?

Słowo „hipokryzja” pochodzi z języka greckiego „hypokrisis” i oznacza udawanie czegoś lub kogoś, kim się nie jest. Hipokryta to osoba, która nie ma zasad moralnych. Lub ma je bardzo elastyczne, co oznacza, że dopasowuje je do danej okoliczności i ludzi. Jest zmienna w swoich poglądach i często taka osoba zaprzecza sama sobie. Jest to pewien sposób myślenia, dla niektórych niezrozumiały absurdalny.

Te osoby to urodzeni szczęściarze. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Sprawdź, czy jesteś na liście osób, których szczęście nie opuszcza. Dawniej wierzono, że imiona…

Co to znaczy, że osoba jest dwulicowa?

Cecha ta nie należy do pozytywnych. Osoba dwulicowa często kłamie i zmienia swoje zdanie. Dwulicowość to cecha opisująca człowieka fałszywego, mówiącego co innego zależnie od okoliczności i rozmówcy, w przeważającej mierze opiera się na kłamstwie. Osoba dwulicowa często jest dla swojego rozmówcy bardzo miła i pozytywnie nastawiona. W rozmowie mówi to co ktoś chce usłyszeć. Wszystko się zmienia w momencie zmiany okoliczności i rozmówcy.