Poszukiwana piątka jest już w rękach koszalińskiej policji

Zatrzymania dokonali kryminalni z koszalińskiej komendy oraz mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. W ich ręce wpadło pięć poszukiwanych osób, które ukrywały się przed wymiarem sprawiedliwości. Wśród nich są osoby poszukiwane nakazami doprowadzenia oraz listem gończym.

W ręce policjantów wpadli mężczyźni w wieku od 30 do 46 lat oraz 36-letnia kobieta. Podstawami do zatrzymania były nakazy doprowadzenia do najbliższego aresztu lub zakładu karnego oraz list gończy.

Koszalińscy policjanci przypominają, że codziennie w ramach swoich obowiązków kontrolują i sprawdzają miejsca przebywania osób poszukiwanych, a ich zatrzymanie w wielu przypadkach jest tylko kwestią czasu.