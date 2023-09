Poszukiwania na Bałtyku na wysokości Mielna. Zaginął kitesurfer?

- Około godziny 20 spacerowicz poinformował służby, że obserwował na Bałtyku, na wysokości Mielna, kitesurfera, który miał problemy z utrzymaniem się na wodzie. Spacerowicz miał w pewnym momencie stracić kitesurfera z oczu. Dlatego zadzwonił na telefon alarmowy - relacjonuje nam Rafał Goeck, rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa z Gdyni.

W teren wysłano m. in. statek ratunkowy Tajfun z Darłowa, łódź ratunkową Brzegowej Stacji Ratownictwa w Darłowie, ratowników z WOPR w Białogardzie, a teren patrolował też z góry śmigłowiec Marynarki Wojennej.

- Akcja trwała do godziny 23. Nikogo nie odnaleziono - mówi dalej Rafał Goeck. - Niestety, prawdopodobnie był to fałszywy alarm, ponieważ do tej chwili nikt nie zgłosił zaginięcia osoby. Ale jeszcze trzymamy rękę na pulsie.