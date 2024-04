Poważny wypadek na obwodnicy Szczecinka. Straż pożarna ćwiczyła na S11 [ZDJĘCIA]

Drogi ekspresowe są dużo bezpieczniejsze niż zwykłe trasy, ale i tam dochodzi do wypadków. A jak już dojdzie to z uwagi na duże prędkości rozwijane przez kierowców skutki bywają tragiczne. I takie był założenie ćwiczeń, jakie szczecineccy strażacy przeprowadzili na S11 na obwodnicy miasta. Wykorzystali przy tym fakt, że północny odcinek obwodnicy Szczecinka jest zamknięty dla ruchu z uwagi na remont i ćwiczenia nie spowodowały komplikacji komunikacyjnych.

Scenariusz zakładał, że na esce znajdzie się pieszy. To niestety się zdarza, choć droga ekspresowa to nie jest miejsce dla pieszych czy rowerzystów. Na dodatek pieszy postanowił przejść na drugi pas ruchu. W tym momencie potrąca go ciężarówka, a tył hamującego pojazdu uderza jeszcze auto osobowe.