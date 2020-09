Poważny wypadek w gm. Połczyn-Zdrój. Autem w drzewo [ZDJĘCIA]

- O godz:14:32 zostaliśmy wezwani do miejscowości Kłokowo (gm. Połczyn-Zdrój), gdzie doszło do wypadku drogowego. Samochód osobowy uderzył w drzewo, a następnie wpadł do przydrożnego rowu - informują strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie-Zdroju na swoim profilu facebookowym.

Pojazdem podróżowały trzy osoby z których jedna została przetransportowana do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego.

Do działań skierowano: OSP Połczyn-Zdrój, PSP Świdwin, ZRM oraz Policję.