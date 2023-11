Powstaniec warszawski Aleksander Kaczorowski odznaczony Orderem Odrodzenia Polski [ZDJĘCIA]

96-letni dziś Aleksander Kaczorowski został odznaczony w sobotę (4 listopada) w koszalińskiej siedzibie Stowarzyszenia Civitas Christiana, gdzie zbliżającą się 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, świętowali członkowie koła Związku Narodowych Sił Zbrojnych. Sędziwemu powstańcowi warszawskiemu Order Odrodzenia Polski przyznany przez prezydenta i Medal Obrońcy Ojczyzny przyznany przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył wicewojewoda zachodniopomorski Mateusz Wagemann.

Podczas spotkania uhonorowano też kilku innych weteranów i żołnierzy.

Aleksander Kaczorowski, powstańczy pseudonim „Kaczorek”, od ponad 40 lat mieszka w Sianowie. Jest jednym z ostatnich żyjących powstańców warszawskich w naszym regionie. Do Armii Krajowej wstąpił jako 17-latek. Był synem żołnierza zawodowego, umiał się posługiwać się bronią, a po pięciu latach niemieckiej okupacji nie wahał się, aby z nimi walczyć. Służył w batalionie Miłosz, który toczył krwawe boje w Śródmieściu stolicy. Po powstaniu trafił do obozu jenieckiego i wrócił do kraju jako jeden z ostatnich powstańców w roku 1947. Przez lata – narażony na szykany władz komunistycznych – niewiele o swojej wojennej przeszłości mówił nawet swoim bliskim. Choć jak relikwie do dziś przechowuje powstańczą biało-czerwoną flagę i mundur.

Dopiero niedawno sianowscy radni uhonorowali go honorowym obywatelstwem miasta. Wcześniej został odznaczony Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej i medalem „Pro Patria”.