Pożar domu w Mielenku. W zgliszczach znaleziono ciało

Spłonął całoroczny domek letniskowy oraz zaparkowany tuż obok samochód, a w trakcie akcji gaśniczej znajdujący się akurat na podnośniku strażacy w jednym z pomieszczeń na poddaszu ujawnili ciało jednej osoby.

- Strażacy, który z poziomu podnośnika walczyli z ogniem, około 3.30 nad ranem dostrzegli, że na poddaszu leży ciało - powiedziała nadkom. Monika Kosiec, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

- Na razie nie ma możliwości, by się tam dostać ze względu na duże stężenie dwutlenku węgla oraz przez to, że spaliła się znaczna część schodów. W związku z tym nie wiemy na razie, czy ofiara to kobieta, czy mężczyzna. Powiadomiliśmy prokuraturę oraz biegłego z zakresu pożarnictwa. Na miejscu trwają czynności mające na celu zabezpieczenie obiektu oraz dostanie się do ujawnionego ciała. O okolicznościach i przyczynach tego zdarzenia na razie za wcześnie jest mówić - dodała rzeczniczka.