Pożar w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego. Konieczna była ewakuacja [ZDJĘCIA]

O zdarzeniu na adres [email protected] poinformował nas nasz Czytelnik.

- Pożar na ul. Piłsudskiego 98 - taką krótką notkę otrzymaliśmy wraz dwusekundowym filmikiem, na którym widać buchające w budynku płomienie.

Na razie informacje na temat pożaru są szczątkowe.

Wiadomo, że na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej. Prawdopodobnie w pożarze są poszkodowane osoby.

[AKTUALIZACJA]

- W wyniku zdarzenia trzy osoby przewieziono na Szpitalny Oddział Ratunkowy, głównie z powodu zatrucia dymem - powiedziała nam nadkom. Monika Kosiec, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

- Niestety, ze względu na zadymienie i stan budynku, który należy dokładnie sprawdzić i zabezpieczyć, łącznie 24 lokatorów z tego budynku musi spędzić noc poza domem. W tym celu miejski sztab kryzysowy zorganizował nocleg w jednej ze szkół. Na miejscu zdarzenia pracuje biegły z zakresu pożarnictwa i dopiero po jego działaniach będzie można stwierdzić, co tak naprawdę się stało. Póki co ustaliliśmy, że w mieszkaniu, w którym doszło do zaprószenia ognia, nikogo nie było - dodała rzeczniczka.