Pożegnalna sesja Rady Miejskiej w Koszalinie. Wielu z nich radnymi już nie będzie

Radni kończącej się kadencji mają m. in. podjąć kilka uchwał finansowych, związanych ze zmianami w budżecie miasta, zatwierdzić kąpieliska na sezon 2024, przyjąć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzierżęcino - Lubiatowo i zmienić uchwałę w sprawie sprzedaży lokali komunalnych. W tej ostatniej chodzi o zobowiązanie wyborcze Piotra Jedlińskiego i zwiększenie bonifikaty przy wykupie mieszkań komunalnych. Wprawdzie Piotr Jedliński nie będzie już prezydentem Koszalina, zdobył tylko mandat radnego, ale swoje zobowiązanie przedwyborcze chce spełnić.

Porządek obrad przygotował Jan Kuriata, przewodniczący RM, który z radą się jednak żegna. W swoim okręgu wyborczym zdobył zbyt małą liczbę głosów i nie wszedł do nowej rady.

Choć to ostatnia, pożegnalna sesja, radni - wielu z nich nie dostało się do nowej Rady Miejskiej - będą jeszcze głosowali nad przyjęciem, bądź też odrzuceniem, aż 11 uchwał. Pracy będzie więc sporo.

To będzie ostatnia sesja w roli radnego dla większej liczby osób.

Obok Jana Kuriaty z mandatem pożegnają się w czwartek Bożena Kaczmarek, Anna Mętlewicz, Mariusz Nastarowski, Leopold Ostrowski, Marek Reinholz, Łukasz Sendlewski, Andrzej Sokalski, Ryszard Tarnowski, Bogumiła Tiece, Marek Twardowski, Marcin Waszkiewicz, Anetta Urbaniak i Katarzyna Czarkowska.

Co ciekawe, Rada Miasta w Koszalinie będzie teraz liczyła 23 radnych, o czterech mniej niż w kończącej się kadencji. To przez włączenie dwóch sołectw w granice miasta (doszło wtedy do 25-osobowej rady dwóch nowych radnych) oraz nowe wskazania demograficzne, pokazujące, że w Koszalinie mieszka już poniżej 100 tysięcy osób (w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców rada liczy właśnie 23 radnych).