Poznaj tajniki wielkanocnego decoupage z Martą Kosmalską

– To metoda zdobnicza polegająca na przyklejaniu specjalnie do tego przeznaczonych papierów na odpowiednio przygotowane powierzchnie. Ozdobioną dekorację należy wielokrotnie lakierować. Pomiędzy warstwami należy szlifować pracę papierem ściernym, aby wyrównać różnicę między położonym papierem a powierzchnią przedmiotu, wtapiając motyw w dekorację – wyjaśnia.

Naszym czytelnikom podpowiada natomiast jak stworzyć ozdoby na wielkanocny stół. - Możemy przygotować półmisek, do którego włożymy suszony mech zebrany w lesie. Do półmiska wkładamy kilka kurzych wydmuszek pomalowanych farbami akrylowymi. Możemy wykonać na nich różne wzorki. Kropki możemy zrobić patyczkiem do uszu; nieregularne ciapki możemy wykonać gąbką morską lub przy pomocy szczoteczki do zębów. Po ułożeniu wydmuszek półmisek możemy przyozdobić gałązkami bazi – wyjaśnia.

