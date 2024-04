Poznaliśmy plakat 43. edycji festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie

- Trochę w opozycji do najnowszej technologii, czasów AI i superwysokich rozdzielczości, odwołałam się do „pikselowej” estetyki. Anna Piwowar użyła fontu w tym właśnie stylu projektując oprawę graficzną festiwalu – komentuje artystka.

I dodaje: - Chciałyśmy, żeby plakat kojarzył się z doświadczeniem seansu kinowego. Postacie, jakie się na nim znalazły, są jednocześnie widzami i twórcami filmu, tak jak wiele osób biorących udział w festiwalu.

Endo tworzyła ilustracje dla polskiej prasy, m.in. dla „Wysokich Obcasów”, „ELLE” i „VOGUE”, a także dla tytułów zagranicznych jak „The New Yorker”, „TIME” czy „The New York Times”. Jej prace pojawiały się w „American Illustration Book”, “Communication Arts Annual” i “TASCHEN Illustration Now!”. Jako kuratorka artystka współtworzyła wystawy „ILUSTRACJA PL”, „Where I Come From” na berlińskim festiwalu Illustrative oraz „Malarze Ilustracji” w warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej.