Pracownicy Politechniki Koszalińskiej wyróżnieni przez Polską Akademię Nauk

W wyniku wyborów do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk dr hab. Danuta Zawadzka została członkiem Komitetu Nauk o Finansach PAN, prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal został wybrany do Komitetu Termodynamiki i Spalania, a dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz trafił do Komitetu Inżynierii Produkcji PAN.

- To dla mnie ogromne wyróżnienie środowiska naukowego, w którym funkcjonuję - poinformowała dr hab. Danuta Zawadzka, rektor koszalińskiej uczelni. - Poza zobowiązaniem do realizacji badań na najwyższym poziomie, wybór ten oznacza także włączenie się w proces tworzenia warunków rozwoju dyscypliny finanse w Polsce. Jestem bardzo dumna i cieszę się, że Politechnika Koszalińska będzie miała reprezentantkę w Komitecie Nauk o Finansach PAN - dodała.

Czym zajmują się komitety? Ich zadaniem jest oddziaływanie na rozwój w skali kraju danych dyscyplin naukowych, którymi się zajmują oraz integrowanie ośrodków i środowisk naukowych. Ponadto przedstawiciele poszczególnych komitetów organizują debaty i konferencje naukowe, opracowują opinie i prognozy naukowe czy przygotowują - także we współpracy z innymi komitetami - opracowania naukowe.

W Polskiej Akademii Nauk jest łącznie 71 komitetów naukowych. W każdym z nich zasiada po 30 członków - pracowników naukowych z całego kraju.