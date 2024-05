Prasówka 11.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oficjalne otwarcie koszalińskiego OTO Parku. Koncert Cleo główną atrakcją [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 11.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oficjalne otwarcie koszalińskiego OTO Parku. Koncert Cleo główną atrakcją [ZDJĘCIA] W piątek późnym popołudniem oficjalnie otwarty został OTO Park, czyli największe centrum handlowe w regionie. Główną atrakcją był występ gwiazdy - piosenkarki Cleo.

📢 Najlepsze memy o grillowaniu. Na Międzynarodowy Dzień Grilla i nie tylko. Uśmiejesz się do łez! Sprawdź! 10.05.2024 Zobacz najśmieszniejsze memy związane z grillem i grillowaniem. Nie tylko z okazji Międzynarodowego Dnia Grilla, który obchodzony jest 2 maja. A dlaczego? Zapewne dlatego, że to właśnie w maju zaczyna się sezon grillowy. Nieważne, czy na początku maja jest gorąco, czy pada deszcz, to prawdziwy miłośnik grilla musi go rozpalić. I o tym m.in. są memy o grillowaniu. Sprawdźcie naszą fotogalerię.

📢 Poznajmy radnych z Koszalina. Kim są, gdzie studiowali, czym się zajmują? Rozpoczęła się kolejna kadencja Rady Miejskiej w Koszalinie. Kim są koszalińscy radni? Wszyscy członkowie Rady Miejskiej są już po ślubowaniu. To 23 osoby, nauczyciele, prawnicy, naukowcy. Najmłodszy ma 31 lat, najstarszy 71.

Prasówka 11.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te znaki zodiaku będą miały dużo szczęście pod koniec wiosny i na początku lata. Oni wygrają wielkie pieniądze w maju i czerwcu 10.05.2024 Tym osobom sprzyja szczęście. Dużo rzeczy im się powiodło w życiu i nie zawsze jest to ich zasługa. Już za chwilę zawita do nas ciepłe lato, które przyniesie dużo słońca i wysokie temperatury. Sprawdź, kto razem z nadejściem lata będzie miał dużo szczęścia w miłości i finansach. Oni będą mieli szczęście w maju i czerwcu!

📢 Wyższa kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2024 roku. Oto jakie zmiany weszły w życie. Sprawdź nowe kwoty! 10.05.2024 Kto może dostać świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku? Zmiany wprowadzają możliwość łączenia pracy zawodowej z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek pielęgnacyjny ma częściowo pokryć wydatki związane z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Sprawdź, jakie zaszły zmiany! 📢 Poważny wypadek w Starym Dębnie koło Tychowa. Dwie osoby zostały ranne [ZDJĘCIA] Do groźnego wypadku doszło w piątek w godzinach porannych na drodze wojewódzkiej nr 167 w okolicach miejscowości Stare Dębno w gminie Tychowo. 📢 Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Białogardzie [ZDJĘCIA] W piątek swoje święto obchodzą strażacy z powiatu białogardzkiego. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele pw. Narodzenia NMP w Białogardzie. Kolejnym etapem obchodów był uroczysty apel na dziedzińcu Państwowej Straży Pożarnej, w którym udział wzięli lokalni samorządowcy oraz przedstawiciele służb mundurowych.

📢 Zakończyła się matura z WOS-u 2024. Odpowiedzi i arkusz CKE. Jak wyglądała matura rozszerzona z wiedzy o społeczeństwie? Matura 2024 z wiedzy o społeczeństwie odbyła się 10 maja. Odpowiedzi i arkusz CKE opracowane przez eksperta zamieściliśmy w tym tekście po godz. 14.00. Dowiedz się, jak wyglądał egzamin maturalny z WOS-u, czy był trudny, kiedy pojawią się wyniki i poznaj opinie zdających. 📢 Zmiany w składzie rady miejskiej w Koszalinie. Roszady na fotelach radnych Powoli poznajemy już ostateczny skład Rady Miejskiej w Koszalinie. Proces wprawdzie jeszcze trwa, ale zmierza już do końca. Tylko dlaczego miesiąc po wyborach nie znamy jeszcze pełnego składu?

📢 Przyjechali tu 79 lat temu. Obchody Dnia Pioniera w Koszalinie [ZDJĘCIA, WIDEO] Przedszkolaki, poeci, żołnierze, przyjaciele Koszalina, po prostu mieszkańcy miasta przyszli w piątek przed pomnik Byliśmy-Jesteśmy-Będziemy, by świętować Dzień Pioniera w Koszalinie.

📢 Żołnierze Wojska Polskiego w akcji podczas ćwiczeń. Drawsko Pomorskie, Estonia i wiele innych lokalizacji. Widowiskowe manewry wojska! Bez względu na pogodę, porę dnia, czy roku żołnierze Wojska Polskiego uczestniczą w licznych ćwiczeniach i szkoleniach, w trakcie których doskonalą swoje umiejętności bojowe, organizacyjne, logistyczne, informatyczne. Jak praca polskich żołnierzy wygląda z bliska? Zobacz zdjęcia, które udostępniło Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. 📢 Pijany kierowca uciekał przed policjantami. Potem uderzył w drzewo Od wczesnych godzin porannych policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku pracują na miejscu wypadku, do którego doszło przy ul. Ogrodowej. Funkcjonariusze, którzy prowadzili działania trzeźwość w centrum Słupska, podjęli próbę zatrzymania do kontroli kierującego renaultem. Kierowca zamiast się zatrzymać skręcił w boczną uliczkę i po przejechaniu kilkuset metrów stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo.

📢 Czternasta emerytura 2024. Kiedy będą wypłaty? Na seniorów czeka wiele niespodzianek. Najnowsze wyliczenia! 10.05.2024 Tabele z wyliczeniami kwot dodatkowego świadczenia dla emerytów. Tyle dodatkowych pieniędzy dostaną seniorzy. Na wypłaty 14. emerytury trzeba jednak jeszcze trochę poczekać. Na kiedy jest przewidywana wypłata? Sprawdź ile wyniesie czternastka. Będzie mniejsza niż w ubiegłym roku? Sprawdź szczegóły!

📢 Ten sprzęt kupisz od wojska w korzystnej cenie! Bogata oferta sprzętu za mniej niż 20 złotych od Agencji Mienia Wojskowego 10.05.2024 Agencja Mienia Wojskowego w Szczecinie organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. Z pewnością znajdą tu coś dla siebie nie tylko miłośnicy militariów. W ofercie znaleźć można wiele innych przedmiotów codziennego użytku. Sprawdź, jaki sprzęt możesz kupić od wojska za niewielkie pieniądze. Wybraliśmy dla Was oferty poniżej 20 złotych. Zobaczcie!

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 10.05.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów w 2024 roku 10.05.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Oto najmądrzejsze rasy psów na świecie. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów. Ich inteligencja zaskakuje 10.05.2024 Eksperci stworzyli ranking najmądrzejszych ras psów. Te rasy psów są najinteligentniejsze na świecie! One sztuczek nauczą się w mig. Nauczenie nowej komendy zajmuje im mniej niż pięć prób. Wierne i kochające psy mają różne charaktery i predyspozycje. Wiele zależy od wychowania oraz genetyki. Z tymi psami nie będziesz miał problemów w nauce nowych komend. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów!

📢 Oto jak mieszka i żyje aktorka Anna Mucha. Piękna Anna Mucha na prywatnych zdjęciach. Apartament w centrum miasta i podróże 10.05.2024 Jaka jest Anna Mucha prywatnie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów popularnej aktorki, modelki i prezenterki. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość emitowanym w TVP 2. Jak na co dzień żyje Anna Mucha? Zobaczcie zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Najlepsze MEMY o studentach. Tak studia widzą Internauci. Fenomenalna dawka świetnego humoru! Sesja, imprezy na śmiesznych obrazkach 10.05 Studia to czas, kiedy zdobywamy kolejne umiejętności, poznajemy nowych ludzi, ale również świetnie się bawimy. W naszym społeczeństwie istnieje wiele mitów twierdzących, że studenci tylko i wyłącznie imprezują, zapominając często o nauce, pamiętając o niej tylko w czasie sesji. Czy tak jest w rzeczywistości? Te MEMY o studentach rozśmieszą Was do łez! Jak studentów i studia widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o studentach. To fenomenalna dawka świetnego humoru!

📢 Memy o latach 80- tych, które rozbawią Cię do łez. Internauci na potęgę żartują z minionej epoki. Śmiech i nostalgia na memach 10.05.2024 Lata 80., epoka neonowych ubrań, ikonicznych filmów i kultowych hitów muzycznych, stanowią źródło niekończącej się inspiracji dla współczesnych twórców internetowych. Te śmieszne memy przenoszą nas w emocjonalną podróż do przeszłości, wypełnioną barwnymi wspomnieniami, które rozbawią do łez i wzruszą sentymentalnymi akcentami. Odkryj z nami, dlaczego memy z lat 80. stały się nieodłączną częścią internetowej rozrywki, łącząc w sobie nostalgię, śmiech i niezapomniane momenty tamtej dekady. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 10.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najlepsze MEMY o sąsiadach. Jak wygląda sąsiedzkie życie? Fantastyczna dawka świetnego humoru! Sąsiad uprzykrza ci życie? 10.05.2024 Jacy są sąsiedzi? Mogą być pomocni, jak i mocno uprzykrzający życie. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą MEMY o sąsiadach. Relacje sąsiedzkie nie tylko są przedmiotem żartów, kabaretowych skeczów, ale również MEMÓW i śmiesznych obrazków. Z pewnością znajdziecie na nich obrazy z waszego codziennego życia! Jesteście ciekawi? Zobaczcie najlepsze MEMY o sąsiadach! 📢 Najlepsze MEMY o pracy! Tak śmiejemy się z przełożonych i własnego lenistwa. Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez 10.05.2024 Praca to niekiedy bardzo trudny temat rozmów. Często, by przetrwać wymagający dzień pracy potrzebna jest odrobina humoru i uśmiechu. A z czego można się pośmiać podczas trudnego dnia w biurze i innym miejscu, w którym wypełniamy swoje zawodowe obowiązki? Oczywiście z... pracy! Komu się nie zdarzyło oglądać memów i innych śmiesznych obrazków podczas pracy! Jeszcze ciekawiej, gdy oglądamy akurat te dotyczące pracy, przełożonych czy naszych współpracowników. Może akurat w tych sytuacjach odnajdujemy także cząstkę siebie? Zobaczcie najlepsze memy o pracy!

📢 Najlepsze MEMY o mężczyznach. Jak żyją faceci? Męska codzienność w krzywym zwierciadle. Jak wady mężczyzn widzą internauci? 10.05.2024 Relacje damsko-męskie już od wielu lat są przedmiotem kabaretowych skeczów, żartów i... MEMÓW. Dzień Mężczyzny jest znacznie mniej popularny niż Dzień Kobiet, a można wręcz stwierdzić, że wiele osób nie ma pojęcia o istnieniu takiego święta. Oczywiście ta sytuacja staje się jednym z przedmiotów MEMÓW tworzonych przez internautów. Jak mężczyźni są widziani przez twórców MEMÓW? Czy rzeczywiście, katar u mężczyzny to ciężka choroba? Zobaczcie najlepsze MEMY o mężczyznach!

📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 10.05.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka.

📢 Najlepsze memy o kawalerach. Tak internauci komentują kawalerskie życie. Sprawdź! 10.05.2024 Memy o kawalerach w bardzo interesujący sposób pokazują ten stan cywilny. Jakie są wady, a jakie zalety bycia kawalerem? Kto najczęściej zostaje (starym) kawalerem? O tym wszystkim możemy się przekonać oglądając te śmieszne obrazki. Sprawdźcie najśmieszniejsze memy o kawalerach. 📢 Najlepsze MEMY o kotach. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! Leniwe, słodkie, jakie są koty? 10.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o kotach! Koty obok psów to najpopularniejsze zwierzęta domowe. W porównaniu do nich koty częściej chodzą jednak własnymi ścieżkami, potrafią znikać z domu nawet na wiele dni, wiodąc kocie życie na ulicach i osiedlach miast. Wokół kotów narodziło się wiele mitów, zdania wokół nich są mocno podzielone. Nie zmienia to jednak faktu, że koty należą do najukochańszych pupili człowieka. Jak życie kotów widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o kotach! Te obrazki z pewnością rozbawią Was do łez!

📢 Najlepsze MEMY o małżeństwie. Jak wygląda miłość i życie po ślubie okiem internautów? Ślub, małżeństwo na śmiesznych obrazkach 10.05.2024 Małżeństwo i życie po ślubie jest tematem licznych żartów, kabaretowych widowisk, a także... internetowych MEMÓW! Ślub to jeden z najważniejszych momentów w życiu każdego z nas, a małżeństwo to wspólne, szczęśliwe życie z ukochaną osobą. Czy tak jest jednak w rzeczywistości? Każde małżeństwo jest inne, relacje w nim panujące zależą bezpośrednio od nas. Jak małżeństwo widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o małżeństwie!

📢 Najlepsze MEMY na weekend. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! Zabawa, odpoczynek, spanie, czyli tak spędzamy weekend! 10.05.2024 Piątek weekendu początek! Kto z nas przez cały tydzień nie czeka z utęsknieniem na weekend. Już w piątek często jesteśmy myślami przez weekendowej zabawie ze znajomymi oraz odpoczynku po ciężkich dniach pracy. Co robimy tuż przed weekendem? Oczywiście oglądamy MEMY na weekend i przesyłamy je swoim znajomym! Jak weekend widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY na weekend! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najwierniejsi. Kochają najmocniej i darzą szczerą miłością. Z nimi będziesz szczęśliwa! 10.05.2024 Mężczyźni o tych imionach są najwierniejsi! Zastanawialiście się kiedyś, czy nasze imię może mieć wpływ na nasze codzienne życie, chociażby w związku? Okazuje się, że imię, które nosimy może wiele mówić o naszych cechach charakteru. Tak jest m.in. w miłości. Jesteście ciekawi, mężczyźni o jakich imionach są uważani za najwierniejszych? To właśnie oni według znaczenia imion są uważani za szczerych i wiernych. Sprawdźcie, jakie imiona znalazły się na liście! 📢 Koszalin w latach 90-tych XX wieku. Wyjątkowe ZDJĘCIA z archiwum Głosu Koszalińskiego 10.05.2024 To już kolejna, czwarta, fotogaleria ze starymi zdjęciami przedstawiających Koszalin, które w latach 90-tych XX wieku były publikowane na łamach Głosu Koszalińskiego. Znaleźliśmy je w archiwum naszej redakcji.

📢 Najlepsze memy o blondynkach - na Dzień Pozdrawiania Blondynek i nie tylko. Sprawdź! 10.05.2024 Memy o blondynkach zalewają Internet. Śmiesznych obrazków na temat inteligencji kobiet o tym kolorze włosów nie brakuje. My oczywiście nie zgadzamy się ze stereotypowym myśleniem na temat blondynek, ale... trzeba przyznać, że wiele memów o blondynkach jest bardzo śmiesznych. Sprawdźcie najlepsze obrazki nie tylko z okazji Dnia Pozdrawiania Blondynek.

📢 Memy o kebabach - najśmieszniejsze obrazki! Tak internauci żartują z kebabów. Zobacz MEMY 10.05.2024 Memy o kebabach? A dlaczego nie?! Kebab to temat do żartów, jak każdy inny, a trzeba przyznać, że żarty o nich są naprawdę śmieszne. Musicie je koniecznie sprawdzić, dlatego zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z wyborem najśmieszniejszych memów z kebabem w roli głównej! Okaże się bowiem, że kebab (niekoniecznie z ostrym sosiwem) nie dość, że bardzo smaczny, to jeszcze piekielnie śmieszny.

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 10.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. 📢 Najlepsze memy o szkole. Uśmiejesz się! Zobacz, jak twórcy memów żartują ze szkoły, z uczniów i nauczycieli 10.05.2024 Memy o szkole. Internet jest pełen memów o szkole. Dlaczego? Bo szkoła to wdzięczny temat do żartów. Można bowiem żartować i z nauczycieli, i z uczniów. Tematem szkolnych memów są też rodzice dzieci, które chodzą do szkoły. Najgorszy, a zarazem naśmiejszniejszy, jest powrót do szkoły z wakacji. Ale nie tylko! Co jeszcze? Sprawdź najlepsze memy o szkole!

📢 Najśmieśniejsze memy o kotach, które rządzą Internetem. Te obrazki z internetu rozbawią Was do łez. Kociarze to uwielbiają 10.05.2024 Internet zalany jest różnego rodzaju memamy, czyli żartobliwymi obrazkami, które mają rozśmieszać Internautów. Jedną z popularniejszych kategorii internetowych memów są Memy o kotach. Niektórzy twierdzą nawet, że memy o kotach rządzą internetem. Wybraliśmy dla Was te najzabawniejsze memy o kotach, zebrane z całego Internetu. Z tych memów będa się smiać nie tylko kociarze. Te obrazki rozbawią was do łez.

📢 Nawet 2500 zł dla pracownika. Wczasy pod gruszą 2024. Tyle pieniędzy wpłynie na konta zatrudnionych 10.05.2024 Wczasy pod gruszą 2024, czyli dodatkowe pieniądze dla pracowników na urlop. Jest to świadczenie, które nie każdy dostanie. To dofinansowanie do urlopu, które wypłacane jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Tyle pieniędzy dostaną osoby pracujące. Sprawdź wyliczenia!

📢 Renta wdowia 2024 prawie 8000 zł. Kiedy wejdzie w życie nowe świadczenie? Wyliczenia w modelu kroczącym. Sprawdź! 10.05.2024 Takie maja być zasady nowego świadczenie. Kto będzie mógł otrzymać pieniądze z renty wdowiej w 2024 roku? Renta wdowia ma być wypłacana jeszcze w tym roku. Na jakich zasadach Polacy będą mogli uzyskać pieniądze? Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski podkreśla, że wprowadzenie renty wdowiej i podwyższenie zasiłku pogrzebowego to priorytety. Sprawdź więcej szczegółów! 📢 Najlepsze MEMY o rodzeństwie. Masz brata lub siostrę? Świetnie zrozumiesz te obrazki! Życie z rodzeństwem okiem internautów 10.05.2024 Masz rodzeństwo? Z pewnością spotkałeś się z wieloma sytuacjami, gdy miałeś już tego serdecznie dosyć. Ciągłe nieporozumienia, kłótnie, faworyzowanie jednej strony z perspektywy rodziców, konieczność dzielenia się wieloma rzeczami sprawiają, że niekiedy rodzeństwo jest traktowane jako zło. Jednak koniec końców dochodzimy do porozumienia i wraz z wiekiem, zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest dla nas rodzeństwo. Z nieporozumień i różnić doskonale zdają sobie sprawę internauci, którzy tworzą o rodzeństwie MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak życie z rodzeństwem widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY!

📢 Osoby o tych imionach są kapryśne. Oni ciągle są niezadowoleni i kapryszą. Sprawdź! 10.05.2024 Oto lista imion osób, które potrafią być kapryśne. Zestawienie to potraktujcie z przymrużeniem oka, choć wiemy, że są osoby, które ludziom o konkretnych imionach przypisują dane cechy charakteru. Sprawdźcie więc nasze zestawienie osób kapryśnych. Może macie wśród znajomych osoby o tych imionach. Czy te opisy zgadzają się z ich zachowaniem?

📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Koszalinie. Do odpoczynku, bądź uprawy warzyw. Sprawdź, za ile można kupić działkę [ZDJĘCIA] 10.05.2024 Ogródki działkowe na sprzedaż w Koszalinie. Szukacie miejsca, gdzie odpoczniecie od miejskiego gwaru i pośpiechu? Takim pomysłem mogą być ogrody działkowe, gdzie będziesz mógł uprawiać swój ogródek warzywny, bądź zwyczajnie odpoczywać. Jesteście ciekawi, ile kosztują ogródki działkowe w Koszalinie wystawione na sprzedaż w serwisie OLX.pl? Sprawdźcie!

📢 Oto najlepsze MEMY o szkole! Nauka z przymrużeniem oka. Jak szkołę widzą internauci? Zdrowa dawka humoru. Uśmiejesz się do łez! 10.05.2024 Najlepsze MEMY o szkole z pewnością należą do tych ulubionych wśród uczniów. Wszak, jak najlepiej rozluźnić się podczas przerwy, bądź po lekcjach? Oczywiście oglądając MEMY o szkole! Szkoła jest jednym z najpowszechniejszych tematów MEMÓW wśród internautów. Uczniowie, nauczyciele i ich relacje są niekończącym się źródłem MEMÓW i innych śmiesznych obrazków. Jak szkołę widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o szkole! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Początek wiosny w klubie Prywatka w Koszalinie. Tak bawili się mieszkańcy! [ZDJĘCIA] 10.05.2024 Zobaczcie, jak w ostatnich tygodniach bawili się mieszkańcy Koszalina na imprezach w Prywatce! 📢 Najlepsze memy o działkowiczach. Tak internauci żartują z ogródków działkowych i ich właścicieli 10.05.2024 Oto najlepsze memy o działkowiczach i ich ukochanych działkach. Skoro sezon działkowy rozpoczął się na dobre, to nic dziwnego, że temat ten pojawia się w wielu internetowych memach. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów? Sprawdźcie koniecznie nasz wybór najśmieśniejszych żartów o działkach i działkowiczach.

📢 Takie rachunki przyjdą za prąd od lipca 2024. Ile więcej zapłacimy? Wiemy, jaka będzie maksymalna cena za prąd 10.05.2024 Większe rachunki za prąd od lipca 2024? Gospodarstwa domowe muszą przygotować się na zmiany. 16 kwietnia rząd przedstawił projekt ustawy o bonie energetycznym. Bon energetyczny 2024 - dla kogo? Świadczenie pieniężne ma zrekompensować wysokie rachunki m.in. za prąd. Sprawdź szczegóły!

📢 20 zaskakujących cech osób o wysokiej inteligencji. Jak rozpoznać osobę z wysokim IQ. Sprawdź co o tym świadczy LISTA 10.05.2024 Czy spotkałeś kogoś, kto od razu wydawał się niezwykle inteligentny? W artykule omówimy 20 subtelnych znaków, które mogą świadczyć o wyjątkowej inteligencji u innych. Odkryj cechy osobowościowe i zachowania, które mogą być kluczowe w rozpoznaniu osób o wysokim poziomie inteligencji. 📢 Najlepsze memy o maturze i maturzystach! Najśmieszniejsze memy o maturze 2024. Jest się czego bać? Matura 2024 na wesoło 10.05.2024 Matura 2024 zbliża się wielkimi krokami. Czy jest się czego bać? Jak radzą sobie ze stresem maturzyści? Sprawdźcie najlepsze memy o maturze i maturzystach. Nie taki diabeł straszny! Tegoroczni maturzyści jeszcze niedawno bawili się na studniówkach, a już zaraz przysiądą do egzaminu dojrzałości. Najlepsze i najśmieszniejsze memy o maturze 2024. Sprawdźcie MEMY w galerii!

📢 Kwietniowe imprezowiczki w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA 10.05.2024 Kolejny imprezowy miesiąc w klubie Prywatka za nami. Jak w kwietniu bawiły się imprezowiczki z Koszalina i okolic? Sprawdźcie naszą fotogalerię! 📢 Emerytury w maju 2024. Będzie druga waloryzacja? Najnowsze wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci 10.05.2024 Emerytury w maju 2024. Emeryci dostają wyższe emerytury po waloryzacji, która odbyła się 1 marca 2024 roku. Kwiecień był szczególnym miesiącem, ponieważ wiele starszych osób otrzymało trzynastą emeryturę, która miała na celu wsparcie ich sytuacji finansowej. Seniorzy zauważają znaczący wzrost świadczeń. Ile więcej pieniędzy dostaną seniorzy? Sprawdź szczegóły! 📢 Najlepsze memy o dzieciach. One są takie słodkie i... śmieszne! Sprawdź, z czego śmieją się Internauci 10.05.2024 Oto najlepsze memy o dzieciach. Tak, to prawda dzieci potrafią być naprawdę kochane i pocieszne. Nic więc dziwnego, że w sieci można znaleźć mnóstwo memów o dzieciach w przeróżnym wieku: od niemowlaków, przez przedszkolaki, po uczniów pierwszych klas podstawówek i nastolatków. A z czego najczęściej śmieją się twórcy memów o dzieciach? Sprawdźcie nasz wybór żartów obrazkowych!

📢 Tanie mieszkania od PKP w woj. zachodniopomorskim. Domy w niskiej cenie od komornika. Tak tanio na Pomorzu Zachodnim 10.05.2024 PKP Nieruchomości po raz kolejny wystawia na sprzedaż mieszkania w woj. zachodniopomorskim. Te lokale są naprawdę tanie! Sprawdź ceny! Domy nawet za pół ceny. Sprawdź również najnowsze ogłoszenia licytacji komorniczych w Koszalinie i regionie! Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Hubert Urbański. Oto jak wygląda życie popularnego prezentera telewizyjnego [ZDJĘCIA] 10.05.2024 Oto jak mieszka i żyje na co dzień Hubert Urbański. Sprawdź zdjęcia! Uwielbiany przez widzów prezenter telewizyjny najbardziej znany jest z programu "Milionerzy". Na swoich profilach na kontach społecznościowych chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami. Na fotografiach widać jak spędza wolny czas, gdzie podróżuje oraz jak wygląda jego mieszkanie. Zobacz zdjęcia!

📢 Horoskop finansowy na wakacje 2024. Dostaniesz awans, lub wygrasz na loterii! Oto znaki zodiaku, do których uśmiechnie się fortuna 10.05 Mamy najnowszy horoskop finansowy na wakacje 2024. Do kogo uśmiechnie się fortuna tego lata? Sprawdź przewidywania ezoteryków dotyczących tego kto może liczyć na szczęście w finansach, i do kogo uśmiechną się gwiazdy i kto będzie się wzbogaci podczas lata 2024. Oto najnowszy horoskop finansowy na tegoroczne wakacje. 📢 Najmodniejsze fryzury na maj 2024. Oto jakie uczesania i cięcia są hitem. Co warto nosić tej wiosny? [ZDJĘCIA] 10.05.2024 Jaka długość włosów jest najlepsza na wiosnę 2024? Jaką fryzurę zrobić żeby się odmłodzić? Sprawdź w galerii nasze propozycje! W sezonie wiosenno-letnim kobiety nie chowają już włosów pod czapkę i szalik, dlatego chętniej kombinują z różnymi fryzurami. Wysokie lub niskie upięcie, luźny kok czy warkocz? Sprawdź najlepsze fryzury i cięcia na maj 2024!

📢 Te auta kupisz od wojska w niskiej cenie! Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje samochody, ciężarówki, busy. Zobacz auta od wojska 10.05.2024 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy. Przetargi organizowane przez AMW to nie tylko okazja dla pasjonatów, by nabyć sprzęt wojskowy, ale także okazja do zakupu pojazdów, jak samochody osobowe, ciężarowe, busy, a nawet koparki czy żurawie. Jesteście ciekawi, jakie auta można kupić od wojska? Zobaczcie przykładowe oferty z przetargów, które odbędą się w najbliższym czasie. 📢 Oto jaka ma być waloryzacja emerytur w 2025 roku. Mamy wyliczenia! O ile wzrosną emerytury? Sprawdź! 10.05.2024 Takie są prognozy wyliczeń waloryzacji emerytur w 2025 roku. Najnowsze doniesienia wskazują, że waloryzacja w przyszłym roku nie będzie tak wysoka, jak w latach poprzednich. Co z drugą waloryzacją w 2024 roku? Kolejne podniesienie emerytur w tym roku jest mało prawdopodobne. Sprawdź szczegóły!

📢 Renta wdowia i socjalna 2024. Nowe zasady przyznawania i zmiana kwoty? 7 600 złotych dla wdowy! Mamy wyliczenia! 10.05.2024 Kto będzie mógł otrzymać pieniądze z renty wdowiej w 2024 roku? Renta wdowia ma być wypłacana jeszcze w tym roku. Na jakich zasadach Polacy będą mogli uzyskać pieniądze? Celem obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej jest podniesienie renty do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoby niepełnosprawne zaczęły prowadzić dyskusję na wielu płaszczyznach. Sprawdź, jakie zmiany wejdą w życie w związku z rentą socjalną. 📢 Co dalej z euroboiskiem w Koszalinie? Rozpoczęcie prac opóźnione przez odwołanie Czy budowa w Koszalinie euroboiska jest zagrożona? - Nic tutaj się nie dzieje, a przecież budowa miała już ruszyć – niepokoją się Czytelnicy. Ratusz uspokaja: wstrzymują nas tylko kwestie formalne związane z przetargiem, pieniądze w budżecie są.

📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i maja trudny charakter. Sprawdź listę! 10.05.2024 Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion! 📢 Nadleśnictwo Ustka wycina drzewa w nadmorskim lesie Nadleśnictwo Ustka wycina drzewa w lesie między Ustką a Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Mieszkańcy są zaniepokojeni, że znika kolejna część lasu w tej okolicy. Leśnicy twierdzą, że to planowa gospodarka leśna, a wkrótce będzie tu młody las.

📢 Rok 1980: Koszalin ma port. Rok 1990: jest nas 200 tysięcy. Takie to były plany... Za nami wybory samorządowe, które zakończyły się zmianą warty w koszalińskim ratuszu. Kampania wyborcza m.in toczyła się wokół tego, w jaki sposób Koszalin ma się dalej rozwijać. Podobna debata toczyła się też kilka dekad wcześniej, a nawet nabrała charakteru konkretnych planów. Oto cztery urbanistyczne wizje z tamtych czasów. Według nich...port i stocznia na Jamnie miały obsługiwać statki handlowe najpóźniej do 1980 roku a w 1990 roku koszalinian miało być aż 200 tysięcy! 📢 Nowa burmistrz Czaplinka szuka zastępcy. Ogłosiła konkurs Katarzyna Szlońska-Getka, nowa burmistrz Czaplinka, poszukuje zastępcy. 📢 Martwy bocian leżał na ulicy w Mścicach. Został postrzelony? Mieszkańcy podkoszalińskich Mścic znaleźli w środę z rana martwego bocian, leżącego tuż przy ulicy. Wygląda na to, że ktoś go postrzelił.

📢 "My English Tunes" w Koszalinie, czyli wojewódzki konkurs piosenki angielskiej dla dzieci [ZDJĘCIA] Około 30 dzieci ze szkół z całego województwa zachodniopomorskiego przyjechało w czwartek do Koszalina, by wziąć udział w kolejnej edycji "My English Tunes", konkursie piosenki angielskiej. Każdy z uczestników wracał do domu co najmniej z wyróżnieniem. 📢 Skarbówka odkryła magazyny podrabianych ubrań w powiecie goleniowskim [ZDJĘCIA] 520 szt. odzieży ze znakami towarowymi różnych firm, 846 szt. znaków towarowych (znaczki, naszywki) różnych firm oraz 189 arkuszy tzw. naprasowanek do odzieży zawierających znaki towarowe różnych firm znaleźli funkcjonariusze zachodniopomorskiej KAS w trzech nieruchomościach w powiecie goleniowskim oraz w samochodzie.

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy.

📢 Początek maja na budowie drogi S6 Koszalin - Sławno. Jak przebiegają prace? [ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają intensywne prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Koszalina do Sławna. Tak prace przebiegały na początku maja. 📢 Matura 2024 z języka angielskiego w ZS 1 im. Kopernika w Koszalinie [ZDJĘCIA] W czwartek o godz. 9. maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego jest obowiązkowy. Od lat angielski jest najczęściej wybieranym przez maturzystów językiem obcym. 📢 Oto pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Koszalin na początku XXI wieku. W niektórych miejscach czas się zatrzymał [ZDJĘCIA] Zobacz koniecznie kolejne zdjęcia z kolekcji Krzysztofa Sokołowa, znanego koszalińskiego fotografa! Pochodzą one z lat 2000-2005. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Matura 2024 z matematyki w II LO im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie [ZDJĘCIA] Trwają tegoroczne matury. Po wtorkowych zmaganiach z językiem polskim, w środę maturzyści rozpoczęli egzamin z matematyki. Tak wyglądały ostatnie chwile przed egzaminem w II Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie.

📢 Lato 2011 w klubie Koko Bongo w Mielnie. Zobacz archiwalne zdjęcia Jak wyglądały letnie imprezy w mieleńskim klubie Koko Bongo w 2011 roku? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z dyskotek! 📢 Pierwsza w nowej kadencji sesja Rady Miejskiej w Koszalinie [ZDJĘCIA] O godzinie 13 rozpoczęła się pierwsza w nowej kadencji sesja Rady Miejskiej w Koszalinie. Podczas sesji uroczyste ślubowanie złoży prezydent elekt - Tomasz Sobieraj.

📢 Matura 2024 w I LO im. Dubois w Koszalinie. Na start egzamin z języka polskiego [ZDJĘCIA] W województwie zachodniopomorskim do egzaminu z języka polskiego przystąpić powinno dzisiaj 9582 maturzystów. Na zmierzenie się z językiem polskim mają 240 minut. 📢 Pierwsza sesja nowej rady miejskiej w Koszalinie. Tomasz Sobieraj zaprzysiężony, Artur Wezgraj przewodniczącym [WIDEO, ZDJĘCIA] Artur Wezgraj, naukowiec, kanclerz Politechniki Koszalińskiej, doświadczony samorządowiec, były radny miejski i wojewódzki, został wybrany na przewodniczącego Rady Miejskiej w Koszalinie. Szefów rad wybierano w całym regionie. Zaprzysiężono też nowych prezydentów, burmistrzów i wójtów.

📢 Piękne i uśmiechnięte imprezowiczki z "Prywatki" w Koszalinie. Tak bawicie się w 2024 roku w Prywatce [NOWA GALERIA ZDJĘĆ] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy.

📢 Koszalin 40 lat temu. Niektóre z tych miejsc trudno rozpoznać! [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Koszalin w latach 80-tych? Możecie to sprawdzić na archiwalnych zdjęciach koszalińskiego fotografa Krzysztofa Sokołowa. 📢 Przerażające mieszkania w bloku. Zupełnie jak z horroru! Odważyłbyś się tam mieszkać? Jedni mają po prostu dziwny gust, inni wykańczali mieszkanie "jak dla obcego". Co tu dużo mówić, wiele z tych mieszkań wyszło po prostu przerażająco. Jedne są śmieszne, inne po prostu straszne. Pozostaje pytanie: jak niska musiała by być cena wynajmu by ktoś chciał tam mieszkać?

📢 To były gorące imprezy nad morzem! Klub Bajka w Mielnie w 2008 roku. Zobacz archiwalne zdjęcia! Archiwalne zdjęcia z mieleńskich dyskotek cieszą się olbrzymim powodzeniem wśród naszych Internautów. Przygotowaliśmy więc kolejną porcję fotek. Tym razem z klubu Bajka, w którym bawiło się mnóstwo turystów z całej Polski, a także oczywiście mieszkańcy naszego regionu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

