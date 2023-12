Prasówka 13.12.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ze świąteczną wizytą u powstańca warszawskiego z Bornego Sulinowa [zdjęcia]”?

Prasówka 13.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ze świąteczną wizytą u powstańca warszawskiego z Bornego Sulinowa [zdjęcia] Ze świątecznymi paczkami i szczególnym tortem odwiedzili Marka Szwarca z Bornego Sulinowa leśnicy i funkcjonariusze Służby Więziennej. Pan Marek to jeden z ostatnich żyjących powstańców warszawskich w naszym regionie.

📢 GIS ostrzega! 12.12.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan 12.12.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 12.12.2023 Co sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. 📢 Najlepszy pomysł na firmę w tym roku. Wygrywają kosmetyki i uprawa roślin Koszalinianka Anna Bratkowska przedstawiła w tym roku - według konkursowego jury - najlepszy pomysł na własną firmę. Wygrała więc spore pieniądze i szansę na uruchomienie produkcji.

Prasówka 13.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Grzegorz Braun chwycił za gaśnicę. Szokujący incydent w Sejmie - WIDEO – Stała się rzecz absolutnie skandaliczna. Nie będę tego tolerował – oświadczył marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W ten sposób zareagował na incydent z udziałem posła Konfederacji Grzegorza Brauna, który chwycił za gaśnicę i demonstracyjnie zgasił świece chanukowe znajdujące się w Sejmie. Parlamentarzysta został wykluczony z obrad. Prawdopodobnie będzie miał jednak dużo poważniejsze problemy.

📢 Napięta sytuacja wokół orzeczników w Koszalinie. Jest odpowiedź wiceprezydenta Rodzice niepełnosprawnych dzieci z Koszalina domagają się zmian w systemie orzecznictwa. Do pierwszych dojdzie już pod koniec roku. Ale na tym nie koniec działań osób, którym nie podobają się decyzje lekarzy-orzeczników.

📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Sprawdź prognozy, przepisy i stanowcze deklaracje Czy od nowego roku będzie zmieniony wiek emerytalny? Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Nastroje Polaków nie popierają jednak tego podejścia. Na temat nowego wieku emerytalnego pojawia się wiele spekulacji. Jakie zmiany nadchodzą? Sprawdź szczegóły! 📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną w grudniu. Sprawdź!

📢 Przejazd kolejowy na osiedlu Wenedów w Koszalinie będzie zamknięty do świąt Około 300 tysięcy złotych będzie kosztował remont przejazdu kolejowego kolejki wąskotorowej na osiedlu Wenedów w Koszalinie. Prace już się zaczęły, obowiązują objazdy. 📢 Koszalin 40 lat temu. Poznajesz te miejsca? Tak zmieniło się miasto! [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Koszalin w latach 80 i 90-tych ubiegłego wieku? Sprawdź kolejne zdjęcia autorstwa Krzysztofa Sokołowa, znanego koszalińskiego fotografa. 📢 Owsianka nie dla każdego. Kto nie powinien jeść płatków owsianych? Zobacz czy jesteś w grupie, której mogą one zaszkodzić Płatki owsiane to świetne źródło błonnika pokarmowego, bogate w przeciwutleniacze i składniki o działaniu prebiotycznym. Na ich jedzeniu skorzysta nasze serce, figura i odporność. Niestety do miski z owsianką często trafiają dodatki, które mogą sprawić, że spożywanie płatków może przynieść więcej szkody niż korzyści. Także same płatki mogą działać antyodżywczo. Sprawdź, jak wyeliminować skutki uboczne jedzenia owsianki. Czy jesteś w grupie, która nie powinna ich jeść?

📢 Te MEMY o sąsiadach poprawią ci humor! Czysta prawda! Ech, sąsiedzi... Kto ich ma, ten wie, że potrafią być albo ogromnym zbawieniem albo wielką zmorą. Zobaczcie, jak instytucję sąsiada swoimi oczami widzą internauci. Gwarantujemy, że uśmiejecie się do łez, kiedy zobaczycie te memy! 📢 Pół tony nielegalnego tytoniu na posesji w gminie Szczecinek [ZDJĘCIA] Ponad pół tony nielegalnej krajanki tytoniowej znaleźli na posesji koło Szczecinka miejscowi policjanci. Straty budżetu państwa oszacowano na około 600 tysięcy zł. 📢 Rada Osiedla Raduszka nagrodziła dzieci w konkursie na najpiękniejszy stroik świąteczny W poniedziałkowy wieczór w koszalińskim ratuszu, salę obrad rady miejskiej wypełniły radosne okrzyków i śmiech dzieci. Takie emocje towarzyszyły wręczeniu nagród w konkursie na "Najpiękniejszy stroik świąteczny".

📢 5-latek z Kamienia Pomorskiego odnaleziony. Policja zatrzymała mężczyznę, w którego domu chłopiec miał przebywać Policja odnalazła 5-latka, który zaginął wczoraj wieczorem w Kamieniu Pomorskim. Policja zatrzymała 60-letniego mężczyznę, w którego domu chłopiec miał przebywać.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 12.12.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Tragiczny wypadek na Pomorzu. W powiecie człuchowskim ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Jest ofiara śmiertelna Chwilę przed godziną 17:00 w Brzeziu w powiecie człuchowskim doszło do wypadku. Na drodze krajowej nr 25 zderzyły się ciężarówka i samochód osobowy. Jak informuje bryg. Łukasz Płusa, oficer prasowy KW PSP w Gdańsku, śmierć na miejscu poniósł kierowca osobówki. Przez kilka godzin droga w obydwu kierunkach była zablokowana.

📢 Tragiczny wypadek na autostradzie A4. Jedna osoba nie żyje Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek (11.12) około godziny 13 na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Opole Południe i Opole Zachód. Jedna osoba nie żyje. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

📢 Jej niedobór nasila objawy depresyjne i zwiększa ryzyko rozwoju demencji. Jak rozpoznać niski poziom witaminy B3? Zwróć uwagę na te objawy Witamina B3 to jeden z niezbędnych składników do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Niacyna odpowiada za prawidłową produkcję insuliny oraz hormonów płciowych i hormonów tarczycy. Prawidłowy poziom witaminy PP zmniejsza ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera. Podpowiadamy, jakie są najlepsze źródła niacyny oraz podajemy, po czym poznać niedobór witaminy B3 w organizmie. 📢 Wielki sukces akcji charytatywnej "Karma Wraca" w Białogardzie [ZDJĘCIA] W miniony weekend w Białogardzie odbyła się akcja charytatywna pod nazwą "Karma Wraca", której celem było zebranie jak największej ilości karmy dla bezdomnych psów i kotów znajdujących się w schroniskach.

📢 Znamy już stanowisko inwestora w sprawie problemów przy budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA] Na początku grudnia w mediach gruchnęła wieść, że wstrzymana została budowa hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To największy tego typu obiekt w Polsce, którego budowa ruszyła w styczniu 2018 roku. Hotel miał być gotowy po trzech latach budowy, ale pandemia, wojna w Ukrainie i nagła śmierć właściciela pokrzyżowały te plany. Spytaliśmy właściciela, czy to ostatnie wstrzymanie budowy może mieć wpływ na coraz częściej pojawiający się nowy termin otwarcia hotelu. 📢 Poranne kaskadowe badanie trzeźwości kierowców w Koszalinie [ZDJĘCIA] Policjanci z koszalińskiej drogówki sprawdzali dziś rano trzeźwość kierowców ustawiając kaskadowo punkty kontrolne na ulicach Koszalina. 📢 Budynki, ulice, osiedla Koszalina w latach 80-90-tych. Zobacz archiwalne ZDJĘCIA. Tak wtedy wyglądało miasto Jak wyglądały ulice Koszalina, osiedla i poszczególne budynku na przełomie lat 80-90-tych XX wieku? Sprawdźcie na wyjątkowych zdjęciach Krzysztofa Sokołowa, znanego koszalińskiego fotografa.

📢 Kogo poszukują pracodawcy w Koszalinie i regionie? Najnowsze oferty pracy. Tyle możesz zarabiać Szukasz pracy w Koszalinie i regionie? Sprawdź, jakie oferty pracy wpłynęły w ostatnich dniach do Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. Kogo poszukują pracodawcy? 📢 Urbex Pomorze: oto opuszczone budynki na Pomorzu. Zobacz "polski Hogwart". Masz odwagę tam wejść? Zamek w Łapalicach i inne miejsca Pomorza Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Gorący imprezowy weekend w Prywatce w Koszalinie! Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Prywatce za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie! 📢 Niedzielna kąpiel morsów w Mielnie. Chłód nie jest im straszny! [ZDJĘCIA] Morsy, czyli miłośnicy kąpieli w zimnym Bałtyku, znowu wskoczyli do wody. Jak zawsze kąpiel odbyła się na plaży w Mielnie.

📢 Tłumy na niedzielnej giełdzie w Koszalinie. Nie brakuje świątecznych akcentów [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Mimo pochmurnej aury i opadów mokrego śniegu, na giełdzie spotkaliśmy tłumy mieszkańców. Zobaczcie, co można znaleźć na stoiskach. 📢 Przysięga wojskowa w 2. Brygadzie Zmechanizowanej w Złocieńcu [ZDJĘCIA] W sobotę na placu apelowym 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu uroczystą przysięgę złożyli żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

📢 Tak wyglądał Koszalin 60 lat temu! Wyjątkowe zdjęcia z tamtego okresu Zobaczcie unikatowe zdjęcia z Koszalina z lat sześćdziesiątych oraz siedemdziesiątych. Na tych zdjęciach widać, jak zmieniło się miasto.

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 5.12.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Zima nad morzem. Tak jest w sobotę w Chłopach i w Sarbinowie [ZDJĘCIA] Zima nie odpuszcza także nad samym morzem. Postanowiliśmy sprawdzić, jak w sobotę wyglądają plaże w Chłopach i w Sarbinowie. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Rodzice z Koszalina protestują. Chcą zmian w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności [ZDJĘCIA, WIDEO] Grupa rodziców i ich przyjaciół protestowała w niedzielę po południu przed koszalińskim ratuszem. Domagają się zmian w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności. Są rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami i uważają, że zostali pokrzywdzeni.

📢 Zdjęcia Koszalina z 1999 roku. Zobacz jak wyglądało miasto i jego mieszkańcy Zobaczcie zdjęcia z Koszalina i regionu z roku 1999. Nie uwierzycie, jak wtedy wyglądało miasto, jaka była moda oraz jak bardzo zmienił się krajobraz w naszym regionie. 📢 Abonament RTV 2023. Takie będą zmiany w prawie? Kto w pierwszej kolejności otrzyma wezwanie do zapłaty zaległości? 12.10.2023 Abonament RTV. Ustawa o opłatach abonamentowych wzbudza poczucie niesprawiedliwości. Kto jako pierwszy dostanie wezwanie do zapłaty? Rzecznik Praw Obywatelskich zaznacza, że potrzebne są zmiany w prawie. Aktualnie w Polsce przeprowadzane są intensywne kontrole w sprawie opłat abonamentu RTV, podczas których pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić, czy opłaciliśmy abonament. Jednak w dalszym ciągu wiele osób nie opłaca abonamentu. Sprawdź szczegóły!

📢 Wstrząsające słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą. Zapisy z czarnych skrzynek z ostatnim przesłaniem Katastrofa lotnicza to ogromna tragedia, która dotyka bezbronnych ludzi i ich bliskich. Ostatnie słowa wypowiedziane przez pilotów chwytają za serce. Dzięki czarnym skrzynkom możemy odtworzyć zapis rozmów z kabiny. Ci, którzy mają świadomość nadchodzącej katastrofy, często żegnają się z bliskimi. W tych kilku słowach zawiera się ogromna miłość i troska o tych, którzy czekali na szczęśliwe lądowanie. Oto jedne z najbardziej wzruszających słów, jakie kiedykolwiek wypowiedział człowiek chwilę przed katastrofą lotniczą.

