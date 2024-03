Prasówka 14.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy o grach komputerowych i graczach. Sprawdź, z czego śmieją się Internauci”?

Prasówka 14.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy o grach komputerowych i graczach. Sprawdź, z czego śmieją się Internauci Lubisz grać w gry komputerowe? To z pewnością zrozumiesz memy na ten temat, które krążą w sieci! Sprawdź najciekawsze memy o graczach, zarówno PC-towców, jak i konsolowców.

📢 Imprezowy luty 2024 w Koszalinie. Piękne i uśmiechnięte imprezowiczki w klubie Prywatka [ZDJĘCIA] Jak mieszkańcy Koszalina i okolic bawili się w lutym 2024 w klubie Prywatka? To jedno z najpopularniejszych miejsc w mieście. Sprawdźcie zdjęcia z zabawy w lutym! 📢 Renta wdowia 2024 prawie 8000 zł. Kiedy wejdzie w życie nowe świadczenie? Wyliczenia w modelu kroczącym. Sprawdź! Takie maja być zasady nowego świadczenie. Kto będzie mógł otrzymać pieniądze z renty wdowiej w 2024 roku? Renta wdowia ma być wypłacana jeszcze w tym roku. Na jakich zasadach Polacy będą mogli uzyskać pieniądze? Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski podkreśla, że wprowadzenie renty wdowiej i podwyższenie zasiłku pogrzebowego to priorytety. Sprawdź więcej szczegółów!

Prasówka 14.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najśmieszniejsze memy o kierowcach. Uwaga na drogach, jadą kierowcy z memów. Sprawdź! Kierowcy to bardzo wdzięczny temat do tworzenia memów. No bo każdy na pewno choć raz spotkał na drodze "mistrza" kierownicy, który jest na bakier ze znajomością przepisów ruchu drogowego. Choć łamanie przepisów przez kierowców to oczywiście nie jedyny temat wyśmiewany w memach o kierowcach. Sprawdź koniecznie wybór najlepszych żartów obrazkowych o uczestnikach ruchu!

📢 Najzabawniejsze memy o wiośnie. Gdy robi się ciepło Internauci wymyślają zabawne memy, które rozbawią Was do łez Te memy o wiosnę 2024 rozbawią Was do łez. Choć mamy wciąż kalendarzową zimę, to za oknem pogoda przypomina bardziej wiosnę. Internauci nie próżnują i wymyślają z tej okazji zabawne memy. Sprawdźcie te obrazki, wybraliśmy najzabawniejsze memy, o wiośnie 2024. Czy jest coś lepszego niż poczucie humoru, które rozgrzewa serce w chłodne dni wiosny? 📢 Dodatki i renty po waloryzacji w 2024 roku. Nawet 700 zł więcej! Najnowsze wyliczenia dodatków. Ile wyniosą marcowe podwyżki? Waloryzacja emerytur w 2024, jak co roku, odbędzie się 1 marca. Nie wzrosną tylko emerytury, ale również dodatki do nich. Sprawdź, jakie kwoty wpłyną na konta emerytów. Większe dodatkowe świadczenia! Oto najnowsze wyliczenia nowych stawek. Emeryci dostaną więcej pieniędzy! Sprawdź szczegóły!

📢 Najśmieszniejsze memy o budowlańcach. Z czego żartują Internauci. Uśmiejesz się! Memy o budowlańcach potrafią być jednocześnie bardzo śmieszne i... straszne! Jesteście ciekawi z czego najczęściej żartują twórcy memów o budowlańcach? Sprawdźcie koniecznie naszą fotogalerię. Nie da się ukryć, że spojrzenie na tę branżę jest bardzo stereotypowe. No bo z czym najczęściej kojarzą się budowlańcy? 📢 Tak żyje Katarzyna Pakosińska, najpopularniejsza artystka kabaretowa. Sprawdź jej prywatne zdjęcia! Katarzyna Pakosińska to niekwestionowana królowa polskiej sceny kabaretowej. Obdarzona wyjątkową urodą i... zaraźliwym śmiechem jest ulubienicą miłośników kabaretów. Jak żyje Katarzyna Pakosińska? O tym możemy się dowiedzieć m.in. ze zdjęć zamieszczanych na jej profilu na Instagramie. Sprawdźcie te zdjęcia! 📢 Nawet 2500 zł dla pracownika. Wczasy pod gruszą 2024. Tyle pieniędzy wpłynie na konta zatrudnionych Wczasy pod gruszą 2024, czyli dodatkowe pieniądze dla pracowników na urlop. Jest to świadczenie, które nie każdy dostanie. To dofinansowanie do urlopu, które wypłacane jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Tyle pieniędzy dostaną osoby pracujące. Sprawdź wyliczenia!

📢 Najlepsze MEMY ze zwierzętami w roli głównej. Te obrazki potrafią rozbawić! Jakie są zwierzęta? Słodkie, zabawne, złośliwe MEMY ze zwierzętami w roli głównej cieszą się ogromną popularnością wśród internautów. Zwierzęta ubarwiają nasz świat, szczególnie te, na których widok wręcz nie możemy się opamiętać. Okazuje się, że popularne są nie tylko psy czy koty, ale również inne zwierzęta, których słodkie usposobienie potrafi działać na ludzi obłędnie. Jakie zwierzęta stają się przedmiotem MEMÓW? Zobaczcie najlepsze MEMY ze zwierzętami w roli głównej! Te obrazki z pewnością Was rozbawią! 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - taki będzie wskaźnik. To już pewne! Takie emerytury po podwyżce od 1 marca Marcowa waloryzacja emerytur zbliża się wielkimi krokami. Znamy już oficjalny wskaźnik. Tyle wyniesie emerytura w 2024 roku! W najbliższych czasie emeryci dostaną dużo wsparcia finansowego. Nie wzrosną tylko emerytury, ale również dodatki do nich. Sprawdź, jakie kwoty wpłyną na konta emerytów. Dużo osób zyska więcej pieniędzy. Sprawdź szczegóły!

📢 Trzynasta emerytura 2024. Oto osoby, które nie dostaną wypłaty 13.emerytury. W tych sytuacjach pieniądze nie zostaną wypłacone Coraz bliżej do wypłaty trzynastej emerytury w 2024 roku. Najpewniej w kwietniu seniorzy dostaną dodatkową gotówkę. Są jednak osoby, które nie otrzymają 13. emerytury. Kilka wyjątków sprawia, że nie każdy senior dostanie wypłatę. Zobacz, w tych sytuacjach emeryci nie dostaną przelewu. Znamy wskaźnik waloryzacji emerytury, czyli również wskaźnik trzynastki. Sprawdź wyliczenia netto i brutto! 📢 Najlepsze MEMY o kobietach! Bo tak!, czyli kobiety już tak mają. Tak płeć piękną widzą internauci. Uśmiejesz się do łez! Kobiety już tak mają, czyli najzabawniejsze MEMY o płci pięknej z przymrużeniem oka. Dzień Kobiet w krzywym zwierciadle. Zobacz, z czego śmieją się Internauci. Jak to się dzieje, że kobieta ma zawsze rację? Kobiety i ich charakter stał się jednym z ulubionych tematów do żartów - jak się okazuje głównie przez mężczyzn. Co ciekawe, głównie żonaci mężczyźni najchętniej żartują ze swoich żon. Jakie są one naprawdę? Sprawdź najlepsze memy o kobietach!

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury Zbliża się termin wypłaty trzynastej emerytury. W kwietniu seniorzy dostaną większy przelew na konto. Znając już oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku, można wyliczyć kwotę trzynastki. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci. To jest pewne! Zobacz wyliczenia netto i brutto 13. emerytury w 2024 roku. Takie pieniądze dostaną seniorzy! 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Anna i Robert Lewandowscy z dziećmi. Oto jak wygląda ich luksusowe życie w Hiszpanii Anna i Robert Lewandowscy to jedna z popularniejszych par polskiego showbiznesu. Chętnie pokazują swoje zawodowe i prywatne życie na swoich kontach społecznościowych. Sprawdź, jak mieszkają gwiazdy. Piłkarz i trenerka personalna mają luksusową willę z basenem w Hiszpanii. Lewandowscy są znani na całym świecie. Zobacz zdjęcia!

📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście na początku wiosny. Te osoby wygrają wielkie pieniądze w marcu i kwietniu Już za chwilę zawita do nas wiosna, która przyniesie dużo słońca i wyższe temperatury. Sprawdź, kto razem z nadejściem wiosny będzie miał dużo szczęścia w finansach. Te znaki zodiaku będą miały wyjątkowo dobry i bogaty czas. Te osoby przyciągną dużą ilość gotówki. Sprawdź w galerii czy to mowa o Tobie. Lista poniżej! 📢 Tyle zarabiają pracownicy popularnych sklepów. Takie są zarobki w Pepco, Action, CCC, Media Expert i H&M. Tyle zarabiają w handlu Ile zarabiają sprzedawcy w popularnych sieciówkach w 2024 roku? Praca w handlu często jest pierwszy wyborem osób młodych, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. Praca nie wydaję się ciężka, jednak nie każdy sobie w niej poradzi. Potrzeba wielu cech i predyspozycji, aby pracować w handlu. Zobacz, ile zarabiają pracownicy tych popularnych sklepów. Sprawdź szczegóły!

📢 Najlepsze MEMY o wiośnie! Tak koniec zimy i początek wiosny widzą internauci. Prawdziwy wysyp MEMÓW! Uśmiejesz się do łez Najlepsze MEMY o wiośnie z pewnością rozbawią wiele osób. Nie od dziś wiemy, że pogoda lubi płatać figle i gdy wszyscy czekamy już z niecierpliwością na wiosnę, okazuje się, że zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. MEMY o wiośnie doskonale pokazują nasze nadzieje i uśmiech przez łzy, gdy okazuje się, że na słońce i ciepło musimy jeszcze poczekać? Jak wiosnę widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o wiośnie! Z pewnością uśmiejecie się do łez! Taka jest właśnie wiosna. 📢 Oto jakie mają być nowe zasady renty socjalnej i wdowiej. Sprawdź najnowsze wyliczenia! Projektem zajmie się podkomisja Projekt nowelizacji ustawy trafi do podkomisji. Celem obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej jest podniesienie renty do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoby niepełnosprawne zaczęły prowadzić dyskusję na wielu płaszczyznach. Sprawdź, jakie zmiany wejdą w życie w związku z rentą socjalną. Dodatkowo, czy renta wdowia będzie w 2024 roku? Sprawdź szczegóły!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Tak żyje Julia Wieniawa. Nowa jurorka "Mam Talent!" publikuje prywatne zdjęcia. Sprawdź! Julia Wieniawa to nowa jurorka w popularnym telewizyjnym talent show "Mam talent!". Zastąpiła na tym miejscu Małgorzatę Foremniak. O tym, jak Julia Wieniawa radzi sobie w nowej dla siebie roli można przekonać się w każdą sobotę po godz. 20 włączając TVN. A jak wygląda prywatne życie tej młodej wokalistki i aktorki? O tym przekonacie się zaglądając do naszej fotogalerii. Zobacz prywatne zdjęcia Julii Wieniawy.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 13.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Najśmieszniejsze memy o policjantach. Uśmiejesz się do łez! Zobacz jak z policji żartują internauci 13.03.2024 Policjanci są częstym obiektem żartów i drwin. Choć bez wątpienia to służby bardzo potrzebne w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w naszym kraju, to jednocześnie funkcjonariusze policji bywają nielubiani. W Internecie aż roi się od różnego rodzaju memów związanych z policjantami. Zobacz najśmieszniejsze obrazki o policji.

📢 Najlepsze memy o kawalerach. Tak internauci komentują kawalerskie życie. Sprawdź! 13.03.2024 Memy o kawalerach w bardzo interesujący sposób pokazują ten stan cywilny. Jakie są wady, a jakie zalety bycia kawalerem? Kto najczęściej zostaje (starym) kawalerem? O tym wszystkim możemy się przekonać oglądając te śmieszne obrazki. Sprawdźcie najśmieszniejsze memy o kawalerach. 📢 Nowe ostrzeżenie GIS 13.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 13.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 12.03.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Konfiskata auta za jazdę po alkoholu. Nowe przepisy już od czwartku! Już 14 marca wchodzą w życie zmiany w kodeksie karnym. Za jazdę pod wpływem alkoholu będzie można stracić samochód. Czy kierowcy z regionu mają się czego bać? Jak wyglądają lokalne statystyki dotyczące osób, które przyłapano na tym, że jeździły na tzw. podwójnym gazie?

📢 Prezes KSM Przylesie w Koszalinie po 34 latach zrezygnuje z kierowania spółdzielnią. W kwietniu powalczy o fotel prezydenta miasta W kwietniu powalczy jeszcze o fotel prezydenta Koszalina, a w czerwcu, niezależnie od wyników wyborów samorządowych, pożegna się z prezesurą największej w regionie spółdzielni mieszkaniowej. Mowa o Kazimierzu Okińczycu, prezesie KSM Przylesie.

📢 Policja szuka świadków pożaru na koszalińskim cmentarzu. Na miejscu znaleziono ludzkie zwłoki Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Koszalinie prowadzi postępowanie w sprawie pożaru pomieszczenia sanitarnego przy ul. Gnieźnieńskiej na terenie Cmentarza Komunalnego. Do pożaru doszło w nocy z 8/9 marca 2024 roku. Na pogorzelisku znaleziono ludzkie zwłoki. 📢 Po wypadku w Białogardzie. 29-latek usłyszał zarzuty Sprawca poniedziałkowego wypadku w Białogardzie, 29-letni Radosław S. usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, powodując nieumyślnie wypadek. Mężczyzna wjechał w grupę osób stojących na chodniku. 📢 Co dalej ze spalarnią odpadów w Koszalinie? Ma być gotowa pod koniec 2026 roku [WIDEO] Dwa lata od podpisania umowy na dofinansowanie budowy spalarni odpadów w Koszalinie, ma być teraz wreszcie ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji, wycenianej na ponad 200 mln złotych.

📢 Śluby w Urzędzie Stanu Cywilnego w Koszalinie w 2008 roku. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Jak wyglądały śluby w koszalińskim Urzędzie Stanu Cywilnego w 2008 roku? Postanowiliśmy przypomnieć archiwalne zdjęcia naszych fotoreporterów, którzy towarzyszyli młodym parom w tych wyjątkowych chwilach. 📢 Licealistka z Połczyna-Zdroju wygrała prestiżowy konkurs UNESCO Jury drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu UNESCO dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oceniało prace pisemne poświęcone tematowi: „Jak rozumiesz i czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że dziedzictwo kulturowe jest naszym wspólnym dobrem?”. Najwyżej oceniono esej Heleny Liszki-Ziemby, mieszkanki Połczyna-Zdroju i uczennicy drugiej klasy licealnej miejscowego Zespołu Szkół.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów w 2024 roku 13.03.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Oni są najgorszymi mężami! Mężczyźni o tych imionach są skłonni do zdrady, zaborczy, są zimni w uczuciach. Sprawdź listę! 13.03.2024 Oni są najgorszymi mężami! Wiele osób twierdzi, że każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Może mówić o naszych cechach charakteru czy zachowaniach w określonych sytuacjach, chociażby w miłości. Na podstawie znaczenia imion można na przykład stwierdzić, którzy mężczyźni mają skłonność do zdrady oraz są zimni w uczuciach. Jakie imiona znalazły się na liście? Sprawdźcie, którzy mężczyźni według znaczenia imion są najgorszymi mężami. 📢 Oto jak mieszkają Meghan Markle i książe Harry z dziećmi. Rezydencja w Kalifornii robi wrażenie [ZDJĘCIA] 13.03.2024 Tak wygląda codzienne życie Meghan Markle i księcia Harrego. Gdzie mieszka Meghan Markle i książę Harry? Oto jak żyja na co dzień. Ile łazienek ma ich rezydencja? Sprawdź poniżej! Będziesz w szoku. Para ceni sobie prywatność, jednak chętnie publikują zdjęcia na swoich kontach społecznościowych. Zobacz jak mieszkają i żyją Meghan i Harry.

📢 Oto stare meble z PRL warte majątek! Te meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Mogą być warte fortunę! Masz je w domu? 13.03.2024 Czy stare meble z PRL mogą być warte majątek? Okazuje się, że tak! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Do takich z pewnością należą meble z PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Niektóre z nich mogą być warte fortunę! 📢 Oto najmądrzejsze rasy psów na świecie. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów. Ich inteligencja zaskakuje 13.03.2024 Eksperci stworzyli ranking najmądrzejszych ras psów. Te rasy psów są najinteligentniejsze na świecie! One sztuczek nauczą się w mig. Nauczenie nowej komendy zajmuje im mniej niż pięć prób. Wierne i kochające psy mają różne charaktery i predyspozycje. Wiele zależy od wychowania oraz genetyki. Z tymi psami nie będziesz miał problemów w nauce nowych komend. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów!

📢 Tego nie trzymaj w piwnicy. Uważaj, to może być niebezpieczne, albo dostaniesz mandat! 13.03.2024 Piwnice w blokowiskach i domach kryją wiele skarbów, a nawet - można powiedzieć pół żartem, pół serio - tajemnic. W końcu trafia tam niemal wszystko, co nie mieści się już w naszych mieszkaniach, a szkoda wyrzucić. Okazuje się jednak, że nie wszystko może być w piwnicach składowane. Jakie rzeczy nie powinny trafiać do piwnic i z jakich powodów? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

📢 Przed emeryturą należy ci się jeszcze jedno świadczenie. Możesz otrzymywać nawet 1600 zł miesięcznie 13.03.2024 Emeryci mają zapewnianą pomoc w postaci trzynastych i czternastych emerytur oraz różnych dodatków. Mało kto wie, że osoby w wieku przedemerytalnym również mogą starać się o dodatkowe świadczenie. Nim przejdą na emeryturę mogą dostać aż 1600 zł. Jak uzyskać dodatkowe pieniądze? Sprawdź szczegóły!

📢 One są najseksowniejsze. Kobiety o tych imionach są najbardziej atrakcyjne. Sprawdź, czy jesteś na liście 13.03.2024 Kobiety o tych imiona są najseksowniejsze. Tak wynika z cech charakteru i usposobienia przypisywanym osobom o tych imionach. Czy tak faktycznie jest? Listę tę możecie potraktować z przymrużeniem oka, są jednak ludzie, którzy do brzmienia imion przywiązują olbrzymią wagę. Według nich imię nadane przy narodzinach może wpłynąć na to, jak potoczy się całe życie danego człowieka. 📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 13.03.2024 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Oto jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska. Luksusowe wnętrza domu popularnej aktorki. Taka jest na co dzień Małgorzata Kożuchowska 13.03 Małgorzata Kożuchowska z pewnością należy do najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Szczególną popularność przyniosły jej główne role w znanych produkcjach filmowych oraz serialowych. Wielu widzów ceni Małgorzatę Kożuchowską nie tylko za umiejętności aktorskie, ale również za działalność charytatywną i społeczną. Jaka Małgorzata Kożuchowska jest na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna aktorka.

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 13.03.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 13.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Najlepsze MEMY o mężczyznach. Jak żyją faceci? Męska codzienność w krzywym zwierciadle. Jak wady mężczyzn widzą internauci? 13.03.2024 Relacje damsko-męskie już od wielu lat są przedmiotem kabaretowych skeczów, żartów i... MEMÓW. Dzień Mężczyzny jest znacznie mniej popularny niż Dzień Kobiet, a można wręcz stwierdzić, że wiele osób nie ma pojęcia o istnieniu takiego święta. Oczywiście ta sytuacja staje się jednym z przedmiotów MEMÓW tworzonych przez internautów. Jak mężczyźni są widziani przez twórców MEMÓW? Czy rzeczywiście, katar u mężczyzny to ciężka choroba? Zobaczcie najlepsze MEMY o mężczyznach!

📢 Ta biżuteria z czasów PRL może być warta majątek! Te przedmioty możemy znaleźć na portalach aukcyjnych 13.03.2024 Przedmioty z czasów PRL cieszą się wśród Polaków ogromną popularnością. Śmiało można powiedzieć nawet, że wraca moda na rzeczy z tamtego okresu. Mają one swój unikatowy charakter, świetną jakość wykonania i mogą służyć przez wiele lat. Wśród przedmiotów poszukiwanych przez kolekcjonerów jest chociażby biżuteria. Jaką biżuterię z okresu PRL możemy znaleźć na portalach aukcyjnych? Sprawdźcie, ile może obecnie kosztować biżuteria z czasów PRL. 📢 Najlepsze MEMY o studentach. Tak studia widzą Internauci. Fenomenalna dawka świetnego humoru! Sesja, imprezy na śmiesznych obrazkach 13.03. Studia to czas, kiedy zdobywamy kolejne umiejętności, poznajemy nowych ludzi, ale również świetnie się bawimy. W naszym społeczeństwie istnieje wiele mitów twierdzących, że studenci tylko i wyłącznie imprezują, zapominając często o nauce, pamiętając o niej tylko w czasie sesji. Czy tak jest w rzeczywistości? Te MEMY o studentach rozśmieszą Was do łez! Jak studentów i studia widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o studentach. To fenomenalna dawka świetnego humoru!

📢 Teściowe o tych imionach to prawdziwe zołzy, czyli teściowe z piekła rodem. Sprawdź listę imion 13.03.2024 Teściowe – te postaci, które w życiu wielu osób stanowią źródło komediowych anegdot, a dla niektórych są niczym wcielenie koszmaru. I jak się okazuje, imię, które noszą, może być często wiążącym się elementem ich charakteru. Wielu z nas słyszało historie o teściowych o imionach, które wydają się przynosić ze sobą pewne cechy. Czy rzeczywiście istnieje związek między imieniem a zachowaniem teściowej? Przyjrzyjmy się nieco bliżej tej komicznej teorii.

📢 Najlepsze MEMY o pracy! Tak śmiejemy się z przełożonych i własnego lenistwa. Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez 13.03.2024 Praca to niekiedy bardzo trudny temat rozmów. Często, by przetrwać wymagający dzień pracy potrzebna jest odrobina humoru i uśmiechu. A z czego można się pośmiać podczas trudnego dnia w biurze i innym miejscu, w którym wypełniamy swoje zawodowe obowiązki? Oczywiście z... pracy! Komu się nie zdarzyło oglądać memów i innych śmiesznych obrazków podczas pracy! Jeszcze ciekawiej, gdy oglądamy akurat te dotyczące pracy, przełożonych czy naszych współpracowników. Może akurat w tych sytuacjach odnajdujemy także cząstkę siebie? Zobaczcie najlepsze memy o pracy!

📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 13.03.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka. 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 13.03.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Najśmieszniejsze memy o kotach. Kochane, słodkie, czy złośliwe? Jakie są koty w memach? Zobacz, z czego śmieją się Internauci 13.03.2024 Koty są bardzo często bohaterami memów. Zawsze chodzą swoimi ścieżkami, uwielbiają jedzenie i pieszczoty swoich właścicieli, chociaż... nigdy ich nie słuchają. Jakie są koty w memach? Z jakich ich zachowań najczęściej śmieją się Internauci, którzy tworzą obrazkowe żarty z kotami w roli głównej? Postanowiliśmy to sprawdzić! Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z naśmieszniejszymi memami na temat kotów. 📢 Najlepsze MEMY o małżeństwie. Jak wygląda miłość i życie po ślubie okiem internautów? Ślub, małżeństwo na śmiesznych obrazkach 13.03.2024 Małżeństwo i życie po ślubie jest tematem licznych żartów, kabaretowych widowisk, a także... internetowych MEMÓW! Ślub to jeden z najważniejszych momentów w życiu każdego z nas, a małżeństwo to wspólne, szczęśliwe życie z ukochaną osobą. Czy tak jest jednak w rzeczywistości? Każde małżeństwo jest inne, relacje w nim panujące zależą bezpośrednio od nas. Jak małżeństwo widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o małżeństwie!

📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci 13.03.2024 Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły! 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 13.03.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Najlepsze MEMY o kotach. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! Leniwe, słodkie, jakie są koty? MEMY o ukochanym pupilu człowieka 13.03. Takie są najlepsze MEMY o kotach! Koty obok psów to najpopularniejsze zwierzęta domowe. W porównaniu do nich koty częściej chodzą jednak własnymi ścieżkami, potrafią znikać z domu nawet na wiele dni, wiodąc kocie życie na ulicach i osiedlach miast. Wokół kotów narodziło się wiele mitów, zdania wokół nich są mocno podzielone. Nie zmienia to jednak faktu, że koty należą do najukochańszych pupili człowieka. Jak życie kotów widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o kotach! Te obrazki z pewnością rozbawią Was do łez!

📢 Najlepsze MEMY na weekend. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! Zabawa, odpoczynek, spanie, czyli tak spędzamy weekend! 13.03.2024 Piątek weekendu początek! Kto z nas przez cały tydzień nie czeka z utęsknieniem na weekend. Już w piątek często jesteśmy myślami przez weekendowej zabawie ze znajomymi oraz odpoczynku po ciężkich dniach pracy. Co robimy tuż przed weekendem? Oczywiście oglądamy MEMY na weekend i przesyłamy je swoim znajomym! Jak weekend widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY na weekend! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Najnowsza lista wycofanych leków! GIF wycofuje ważne leki z całej Polski. Masz je w domu? Natychmiast je usuń! 13.03.2024 Publikujemy listę leków wycofanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Sprawdź najnowszą listę! Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? GIF wycofuje leki z całej Polski. Masz je w swojej apteczce? Sprawdź aktualną listę! W jaki sposób Główny Inspektorat Farmaceutyczny dowiaduje się o nieprawidłowościach? Zobacz szczegóły!

📢 Koszalin w latach 90-tych XX wieku. Wyjątkowe ZDJĘCIA z archiwum Głosu Koszalińskiego 13.03.2024 To już kolejna, czwarta, fotogaleria ze starymi zdjęciami przedstawiających Koszalin, które w latach 90-tych XX wieku były publikowane na łamach Głosu Koszalińskiego. Znaleźliśmy je w archiwum naszej redakcji. 📢 Najlepsze memy o szkole. Uśmiejesz się! Zobacz, jak twórcy memów żartują ze szkoły, z uczniów i nauczycieli 13.03.2024 Memy o szkole. Internet jest pełen memów o szkole. Dlaczego? Bo szkoła to wdzięczny temat do żartów. Można bowiem żartować i z nauczycieli, i z uczniów. Tematem szkolnych memów są też rodzice dzieci, które chodzą do szkoły. Najgorszy, a zarazem naśmiejszniejszy, jest powrót do szkoły z wakacji. Ale nie tylko! Co jeszcze? Sprawdź najlepsze memy o szkole! 📢 Rozliczenie PIT 2024. Nowe odliczenia i ulgi podatkowe. Za co dostaniesz zwrot pieniędzy? To możesz odliczyć. Sprawdź! 13.03.2024 Nowe odliczenia i ulgi podatkowe. Co będzie można odliczyć za 2023? Sezon podatkowy rozpocznie się tradycyjnie 15 lutego i potrwa do końca kwietnia. To możesz odliczyć od podatku za 2023 roku. Progi podatkowe na rok 2024 są już znane. Ustawodawca wprowadził bardzo istotne zmiany w tym zakresie. Sprawdź szczegóły!

📢 Najlepsze MEMY o kobietach. Kobieta ma zawsze rację? Domyśl się! Takie są kobiety. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! 13.03.2024 Żarty oraz MEMY o kontaktach między kobietami i mężczyznami z pewnością należą do tych najpopularniejszych. Dlaczego tak się dzieje? Kobiety i mężczyźni na wiele tematów mają zupełnie inne zdanie, mają inne podejście do życia. Kobiety często są uważane za te dojrzalsze i do których należy ostateczne zdanie. Wszak... kobieta ma zawsze rację! Doskonale wiedzę o tym internauci, którzy z przymrużeniem oka patrzą na relacje damsko-męskie. Jakie są kobiety okiem internautów? Zobaczcie najlepsze MEMY o kobietach!

📢 Najpiękniejsze rasy psów na świecie. Ranking najładniejszych psów. Poznaj TOP 10 najpiękniejszych psów. Są takie urocze! 13.03.2024 TOP 10 najpiękniejszych ras psów na świecie. Internauci wybrali najładniejsze rasy. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Kto ma pieska w domu, ten wie jakie są kochane i lojalne. Zawsze chętne do zabawy lub przytulenia. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj jednak, że wygląd to nie wszystko. Zanim kupisz psa zapoznaj się z jego potrzebami. Sprawdź szczegóły!

📢 Takie emerytury będą w marcu 2024. To już pewne! Tabelka wzrostów emerytur po waloryzacji. Najnowsze wyliczenia brutto i netto 13.03.2024 Waloryzacja emerytur w 2024 roku oficjalnie. Takie będzie wskaźnik waloryzacji. To już pewne - takie będą podwyżki od 1 marca 2024. Marcowa waloryzacja emerytur zbliża się wielkimi krokami. Sprawdź, jakie są najnowsze zmiany w prognozie. W najbliższych czasie emeryci dostaną dużo wsparcia finansowego. Sprawdź szczegóły! 📢 Tanie domy i mieszkania od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] 13.03.2024 Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem.

📢 15 ras psów kanapowych. Szukasz spokojnego psa do domu? Sprawdź cechy i ceny kanapowców! 13.03.2024 Psy kanapowe charakteryzują się tym, że... lubią wylegiwać się na kanapie. To oczywiście duże uproszczenie, ale do tej kategorii można zakwalifikować rasy psów, które dobrze czują się w mieszkaniach, lubią towarzystwo ludzi. Często więc są też określane jako pokojowe, czy też do towarzystwa właśnie. Najczęściej to psy niewielkie, ale są też wyjątki od tej reguły. Jakie rasy zaliczane są do psów kanapowych? Sprawdź koniecznie!

📢 Najlepsze MEMY o rodzicach i dzieciach. Oto śmieszne obrazki o wychowywaniu dzieci. Życie rodzinne bywa trudne? Zobacz te MEMY! 13.03.2024 Czy wychowywanie dzieci jest trudne? Najlepiej wiedzą o tym rodzice, którzy każdego dnia wychowują swoje dzieci. Nie jest to łatwe zadanie, ale z pewnością daje wiele satysfakcji gdy patrzymy, jak z każdym tygodniem rozwijają się nasze dzieci. W rodzicielstwie łatwych i trudnych chwil nie brakuje, o czym doskonale wiedzą internauci, tworząc o rodzicach i dzieciach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jakie? Zobaczcie najlepsze MEMY o rodzicach i dzieciach!

📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! Nauczyciele kontra uczniowie 13.03 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach. 📢 Dodatki dla emerytów w 2024 roku. Tyle pieniędzy mogą otrzymać seniorzy. Nie tylko 13. i 14. emerytura! 13.03.2024 Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza trzynastą i czternasta emeryturą. Zobacz szczegóły. Aby otrzymać pieniądze należy spełnić kilka warunków. Kto może uzyskać dodatkowe pieniądze? Seniorzy w czasach inflacji często spotykają się z trudnościami finansowymi, dlatego przygotowane zostały specjalnie dla nich ulgi i dodatki, aby uch wspomóc. Sprawdź szczegóły!

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 13.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. 📢 Pasożyty, wysiedlenia i świat jak dzik. Wielkie straszenie parkiem narodowym W Widuchowej sprawa powstania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry rozgrzewa emocje do czerwoności. Padają niecenzuralne słowa, a jedna z mieszkanek pyta: - Czy będą nas wysiedlać? 📢 Burmistrz Białego Boru Paweł Mikołajewski tłumaczy się z MBA na Collegium Humanum Burmistrz Białego Boru ukończył MBA na Collegium Humanum. Uczelni, której władze znalazły się na cenzurowanym. Paweł Mikołajewski zapewnia, że dyplom zdobył uczciwie studiując.

📢 Najlepsze MEMY na Dzień Kobiet 2024. Z tego śmieją się internauci! Dzień Kobiet z przymrużeniem oka. Uśmiejesz się do łez! Najlepsze MEMY na Dzień Kobiet! 8 marca to data, o której chyba nie trzeba nikomu przypominać. Czy na pewno? Dzień Kobiet cieszy się w naszym kraju dużą popularnością, jednak są osoby, którym zdarza się o nim... zapomnieć. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą śmieszne obrazki i MEMY na Dzień Kobiet! Święto Pań możemy obchodzić na poważnie i nieco z przymrużeniem oka. MEMY na Dzień Kobiet z pewnością wiele osób rozśmieszą do łez! Jesteście ciekawi? Zobaczcie najlepsze MEMY na Dzień Kobiet!

📢 W Koszalinie powstaną nowe orliki? Jest taka szansa W Koszalinie mają powstać trzy nowe orliki, a cztery już istniejące mają zostać wyremontowane. Nowe oblicze ma zyskać także okolica przy Szkole Podstawowej nr 21.

📢 Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie Kazimierz Okińczyc powalczy o fotel prezydenta Koszalina To już oficjalne: prezes Kazimierz Okińczyc, wieloletni szef Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie, zarejestrował swój komitet wyborczy, ma swoich kandydatów na radnych i powalczy o stanowisko prezydenta Koszalina.

📢 Nowoczesny projekt parterowego domu dla rodziny. Te wnętrza robią wrażenie. Pomysł na piękny i funkcjonalny dom zobacz w galerii zdjęć Odwiedzamy nowoczesny dom w sercu Śląska, gdzie swój azyl ma pięcioosobowa rodzina. Wnętrza zaprojektowane przez zawodowego architekta zachwycają już od progu. Tu modny minimalizm łączy się z funkcjonalnością, tworząc idealne miejsce do życia. Naturalne materiały i przyjemne kolory tworzą przestrzeń, w której każdy chciałby zamieszkać. Zobacz to wyjątkowe miejsce, gdzie rodzina może się relaksować i cieszyć wspólnymi chwilami. 📢 Koszalin na początku XXI wieku na archiwalnych zdjęciach. Poznajesz te miejsca? Jak wyglądał Koszalin w latach 2000-2005? Zobaczcie zdjęcia znanego koszalińskiego fotografa Krzysztofa Sokołowa.

📢 Jest praca w Koszalinie. Sprawdź 40 nowych ofert. Kogo poszukują pracodawcy? Szukasz pracy w Koszalinie i okolicach? Sprawdź, jakie oferty pracy wpłynęły w ostatnich dniach do Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. Kogo poszukują pracodawcy?

📢 Rozpędzone BMW wjechało w ludzi! Poważny wypadek w Białogardzie [zdjęcia] W poniedziałek kilka minut przed godz 9 na ul. Mickiewicza w Białogardzie doszło do poważnego w skutkach wypadku drogowego. Rozpędzone BMW wjechało na chodnik i uderzyło w ludzi. 📢 Spektakularne widoki i brak tłumów. Najlepszy czas, żeby odwiedzić platformę widokową w Widuchowej To bez wątpienia jeden z najpiękniejszych punktów widokowych w regionie. Platforma widokowa na Słowiańskiej Górze wyróżnia się nie tylko kształtem. To stąd widać jak na dłoni rozwidlenie Odry i początek Międzyodrza. 📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. Zobacz co można znaleźć na stoiskach [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Na stoiskach zaczynają się pojawiać świąteczne ozdoby. Co można znaleźć na stoiskach?

📢 Trzy ofiary tragicznego wypadku w Kąśnej Górnej. Samochód chwilę wcześniej nie zatrzymał się na sygnały dawane przez policjantów W szpitalu zmarł trzeci z mężczyzn – uczestnik wypadku, który wydarzył się w poniedziałek (4 marca) wieczorem na drodze powiatowej w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic. Krótko przed tragedią policjanci otrzymali zgłoszenie o kierowcy, który miał poruszać się w tamtej okolicy samochodem będąc pod wpływem alkoholu. Prowadzone śledztwo ma wyjaśnić, czy te sprawy się ze sobą łączą. 📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy. 📢 Nie uwierzycie, jak wyglądało Mielno 20 lat temu. Rozpoznajesz siebie na zdjęciach? Jak Mielno wyglądało w 2002 roku? Sprawdź to na archiwalnych zdjęciach Krzysztofa Sokołowa, znanego koszalińskiego fotografa, który od kilkudziesięciu lat zajmuje się uwiecznianiem naszego regionu na fotografiach.

📢 Tak wyglądało życie w Koszalinie 20 lat temu. Obraz miasta i jego mieszkańców [ZDJĘCIA] Oto Koszalin na archiwalnych zdjęciach z lat 2000-2005. Czy bardzo się zmienił od tamtych czasów? Zobacz zdjęcia koszalińskiego fotografa, Krzysztofa Sokołowa. 📢 Oto lista aplikacji wycofanych z Google Play. Koniecznie usuń te aplikacje z telefonu Samsung, Xiaomi, Huawei. Czarna lista APK Poniżej znajduje się lista aplikacji, które zostały wycofane z Google Play w ostatnim czasie, wraz z przyczynami ich usunięcia. Ważne jest, aby zwracać uwagę na tego typu informacje, ponieważ często aplikacje te próbują wyłudzić nasze dane z telefonów z systemem operacyjnym Android. Pamiętajmy również, że warto regularnie sprawdzać alerty bezpieczeństwa i skanować telefon pod kątem niebezpiecznych aplikacji. 📢 Imieniny Bożeny i Krystyny. Najpiękniejsze życzenia na imieniny dla BOŻENY KRYSTYNY. Życzenia imieninowe [WIERSZYKI, SMS] 13.03.2019 13.03.2019 imieniny obchodzą Bożeny i Krystyny. Z tej okazji Bożeny i Krystyny będą otrzymywać życzenia imieninowe. Szukasz pomysłu na życzenia imieninowe dla Bożeny i Krystyny? Znajdziesz je na gk24.pl. 13 marca to imieniny Bożeny i Krystyny. Najpiękniejsze życzenia imieninowe z pewnością sprawią, że dla Bożeny i Krystyny ten dzień będzie wyjątkowy. Życzenia na imieniny Bożeny i Krystyny nie muszą być nudne! Na gk24.pl znajdziesz najpiękniejsze życzenia imieninowe dla Bożeny i Krystyny.

