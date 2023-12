Prasówka 14.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez! Najśmieszniejsze MEMY ze zwierzętami”?

Prasówka 14.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez! Najśmieszniejsze MEMY ze zwierzętami Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Masz tak na drugie imię? Osoby o tych imionach mogą mieć pecha w 2024 roku. Sprawdź najnowszy horoskop Zbliżający się rok 2024 budzi wiele oczekiwań i ciekawości, zwłaszcza jeśli chodzi o znaczenie imion i ich powiązanie z przyszłymi wydarzeniami. Czy Twoje imię może być kluczem do zrozumienia tego, co czeka Cię w nadchodzącym roku? Wierzy się, że imiona posiadają wyjątkową moc przewidywania przyszłości, a horoskop na 2024 rok może dostarczyć wskazówek dotyczących tego, jakie wydarzenia mogą się pojawić w życiu osób noszących konkretne imiona. Odkryj, jakie tajemnice kryje się za imionami w kontekście nadchodzącego roku i jak Twoje drugie imię może być powiązane z pechowymi czy też szczęśliwymi zdarzeniami w 2024 roku.

📢 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Wesołe, wzruszające i krótkie życzenia świąteczne. Wierszyki od serca dla najbliższych Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Oto najlepsze mądre życzenia, wierszyki i rymowanki dla rodziny i znajomych! Życzenia świąteczne 2023. To są najlepsze, krótkie i od serca wierszyki z życzeniami dla najbliższych. Chcesz wysłać bliskim piękne życzenia, ale nie masz na to pomysłu? Sprawdź w galerii piękne życzenia. Oprócz kupna prezentów warto pomyśleć o przesłaniu pięknych życzeń bożonarodzeniowych, które dodatkowo umilą świąteczną atmosferę.

Prasówka 14.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najśmieszniejsze memy o kotach. Kochane, słodkie, czy złośliwe? Jakie są koty w memach? Zobacz, z czego śmieją się Internauci Koty są bardzo często bohaterami memów. Zawsze chodzą swoimi ścieżkami, uwielbiają jedzenie i pieszczoty swoich właścicieli, chociaż... nigdy ich nie słuchają. Jakie są koty w memach? Z jakich ich zachowań najczęściej śmieją się Internauci, którzy tworzą obrazkowe żarty z kotami w roli głównej? Postanowiliśmy to sprawdzić! Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z naśmieszniejszymi memami na temat kotów.

📢 Te cyfry w dacie urodzenia oznaczają szczęście w finansach w 2024 roku. Sprawdź do kogo uśmiechnie się fortuna Te cyfry w dacie urodzenia mogą oznaczać szczęście w finansach. Sprawdzamy do kogo uśmiechnie się fortuna na podstawie daty urodzenia. Według przepowiedni horoskopowych te cyfry w dacie urodzenia mogą oznaczać szczęście w finansach. Sprawdź kto się wzbogaci w 2024 roku. Sprawdzamy znaczenie licz i związane z tym szczęście finansowe. 📢 Jesienne imprezy w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek Jak wyglądały imprezy w koszalińskim klubie Prywatka w ostatnich dwóch miesiącach? Postanowiliśmy przygotować zestaw zdjęć z października i listopada. Zapraszamy do oglądania. 📢 Takie emerytury będą wypłacane w grudniu 2023. Mamy najnowsze wyliczenia! Oto wyliczenia brutto/netto Na co muszą zwrócić uwagę emeryci? Ważne jest w jakim dniu wpływają emerytury na konta, ponieważ daty mogą ulec zmianie. Takie emerytury będą wypłacane w grudniu 2023. Mamy najnowsze wyliczenia! Sprawdź wyliczenia brutto i netto. Oto jakie emerytury będą w grudniu 2023. Sprawdź szczegóły!

📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły! 📢 Najlepsze MEMY o przyjaźni. Oto jak internauci żartują sobie z przyjaźni. Jak wygląda prawdziwa przyjaźń? Sprawdź! Oto najlepsze memy stworzone przez internautów o przyjaźni. Zobacz te najlepsze! Uśmiejesz się do łez. Czy przyjaźń damsko-męska istnieje? Prawdziwa przyjaźń jest czymś znacznie więcej niż zwykłą znajomością, to wyjątkowa więź, która rozwija się na bazie wzajemnego szacunku, zaufania i wsparcia. To właśnie przyjaciele stoją przy nas przez dobre i złe. Taka relacja jest bezcenna. Jaki powinien być najlepszy przyjaciel? Odpowiedzi znajdziesz w memach!

📢 Przedświąteczny weekend w Koszalinie. Jarmark, koncert i dobra zabawa W ostatni weekend przed świętami Bożego Narodzenia w Koszalinie będzie można spędzić czas na różne sposoby. 📢 Nieruchomości w Koszalinie, które budzą emocje. Stoją puste od lat Wielkie centrum handlowe przy dworcu PKS w Koszalinie nie powstało, wspaniałe targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej wciąż jest tylko w planach, a wieżowiec obok przychodni na ul. Monte Cassino to raczej plotka: te i kilka innych nieruchomości wciąż budzą ogromne emocje. Co się z nimi dzieje?

📢 Odmieniona Edyta Golec zachwyca na najnowszych zdjęciach. Żona popularnego muzyka z roku na rok coraz ładniejsza Edyta Golec stała się rozpoznawalna, kiedy zespół, w którym występuje razem z mężem – Łukaszem Golcem podbił polski show-biznes. Od tego czasu artystka prężnie prowadzi swój profil w mediach społecznościowych. To właśnie tu pokazuje swoje życie i metamorfozy wyglądu, jakim się poddaje. Jest ich kilka i za każdym razem jej fani są zachwyceni. Ostatnia jej zmiana wizerunku poruszyła wszystkich.

📢 Władze Koszalina po zadymieniu żłobka: prosimy rodziców, by w czwartek i piątek nie przyprowadzać dzieci Po zadymieniu pomieszczeń miejskiego żłobka "Smyk" w wyniku pożaru, do którego doszło w mieszczącym się na parterze budynku sklepie spożywczym, zastępca prezydenta Koszalina Przemysław Krzyżanowski zaapelował do rodziców dzieci, by nie przyprowadzali ich do placówki w czwartek i w piątek. 📢 Świątecznie u przedszkolaków w Koszalinie. Tłumy na kiermaszu Piękne prace wykonane przez maluchów z Koszalina i nie tylko trafiły na świąteczny kiermasz, który odbył się w koszalińskim Przedszkolu 22. Było tłocznie i kolorowo. 📢 To są prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą uczniowie na sprawdzianach i w pracach domowych Wojna uczniowie - nauczyciele wznowiona. A jest o co! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Młodzi ludzie uciekali się do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie. 📢 Donald Tusk premierem. Nowy rząd zaprzysiężony w Pałacu Prezydenckim W środę około godziny 9 w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość zaprzysiężenia premiera Donalda Tuska oraz Rady Ministrów, na której czele stoi lider KO. We wtorek wieczorem gabinet uzyskał wotum zaufania w Sejmie. 📢 Pożar zaplecza sklepu przy ulicy Chrzanowskiego w Koszalinie. Ewakuowano żłobek. Jedna osoba poszkodowana [ZDJĘCIA] Chwile grozy przeżyły dziś pracownice sklepu „Żabka” w Koszalinie i dzieci ze żłobka, który mieści się w tym samym budynku. Maluchy zostały błyskawicznie ewakuowane po tym, jak na sklepowym zapleczu wybuchł pożar. - Wielkie słowa uznania dla pań wychowawczyń za szybkie decyzje i zimną krew – mówią strażacy.

📢 Chińska marka BAIC debiutuje w Polsce. Ceny? Bardzo niskie! Czy "pozamiata" rynek? Jako miłośnik nowych technologii i gadżetów doskonale pamiętam czasy, gdy na rynku pojawiały się pierwsze smartfony chińskich marek. Były bardzo tanie, jakościowo w porządku, ale nieco odstawały od konkurencji. Wszyscy patrzyli na te urządzenia z rezerwą i przymrużeniem oka. Podobnie jest z chińskimi markami motoryzacyjnymi, ale w ich przypadku jest nieco inaczej. Wyjaśniam to na przykładzie premiery marki BAIC, która z przytupem wchodzi na polski rynek.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 13.12.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Wypadek na krajowej "6" pod Sławnem. Trzy osoby poszkodowane [ZDJĘCIA] O godzinie 21.30 na drodze krajowej nr 6 okolicy miejscowości Malechowo doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 13.12.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Oni są najgorszymi mężami! Mężczyźni o tych imionach są skłonni do zdrady, zaborczy, są zimni w uczuciach. Sprawdź listę! 13.12.2023 Oni są najgorszymi mężami! Wiele osób twierdzi, że każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Może mówić o naszych cechach charakteru czy zachowaniach w określonych sytuacjach, chociażby w miłości. Na podstawie znaczenia imion można na przykład stwierdzić, którzy mężczyźni mają skłonność do zdrady oraz są zimni w uczuciach. Jakie imiona znalazły się na liście? Sprawdźcie, którzy mężczyźni według znaczenia imion są najgorszymi mężami.

📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki, które musi spełnić 75 latek, żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 13.12.2023 Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego. 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 13.12.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 13.12.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 13.12.2023 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto jak mieszka i żyje Anna Mucha. Prywatne życie pięknej i popularnej aktorki. Apartament w centrum miasta i podróże 13.12.2023 Jaka jest Anna Mucha prywatnie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów popularnej aktorki, modelki i prezenterki. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość emitowanym w TVP 2. Jak na co dzień żyje Anna Mucha? Zobaczcie zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Sprawdź prognozy, przepisy i stanowcze deklaracje 13.12.2023 Czy od nowego roku będzie zmieniony wiek emerytalny? Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Nastroje Polaków nie popierają jednak tego podejścia. Na temat nowego wieku emerytalnego pojawia się wiele spekulacji. Jakie zmiany nadchodzą? Sprawdź szczegóły!

📢 Oto jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Prywatne zdjęcia Roxie. Taka jest popularna wokalistka na co dzień. Roksana Węgiel na zdjęciach 13.12 Roksana Węgiel z pewnością należy do najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Jej kariera rozwija się błyskawicznie, a na jej koncerty przychodzą tłumy nastolatek i nastolatków. Jaka na co dzień jest popularna Roxie? Zobaczcie, jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Takie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 13.12.2023 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły!

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 13.12.2023 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź! 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 13.12.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Oto najmądrzejsze rasy psów na świecie. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów. Ich inteligencja zaskakuje 13.12.2023 Eksperci stworzyli ranking najmądrzejszych ras psów. Te rasy psów są najinteligentniejsze na świecie! One sztuczek nauczą się w mig. Nauczenie nowej komendy zajmuje im mniej niż pięć prób. Wierne i kochające psy mają różne charaktery i predyspozycje. Wiele zależy od wychowania oraz genetyki. Z tymi psami nie będziesz miał problemów w nauce nowych komend. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 13.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 One są najseksowniejsze. Kobiety o tych imionach są najbardziej atrakcyjne. Sprawdź, czy jesteś na liście 13.12.2023 Kobiety o tych imiona są najseksowniejsze. Tak wynika z cech charakteru i usposobienia przypisywanym osobom o tych imionach. Czy tak faktycznie jest? Listę tę możecie potraktować z przymrużeniem oka, są jednak ludzie, którzy do brzmienia imion przywiązują olbrzymią wagę. Według nich imię nadane przy narodzinach może wpłynąć na to, jak potoczy się całe życie danego człowieka. 📢 Zwrot pieniędzy za prąd w 2023 roku. Nowe zasady! Zobacz, kto będzie mógł otrzymać zwrot pieniędzy po zmianie limitów 13.12.2023 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przez rozporządzenie z 11 września 2023 roku zmusza sprzedawców energii elektrycznej, aby w swoich rozliczeniach uwzględnili 12% obniżkę rachunków za energię w całym 2023 roku. Co to oznacza? Rząd zapowiada, że maksymalny rabat wyniesie 125 zł. Kto skorzysta z obniżki? Sprawdź szczegóły!

📢 Imprezowiczki w koszalińskiej Prywatce w 2023 roku. Zobacz wybrane ZDJĘCIA z imprez 13.12.2023 Koszaliński klub Prywatka to jedno z najpopularniejszych imprezowych miejsc na mapie miasta. Co weekend bawią się tutaj mieszkańcy Koszalina i okolic. Postanowiliśmy przypomnieć wybrane zdjęcia z dyskotek, które odbyły się tutaj w 2023 roku. Sprawdźcie fotki prywatkowych imprezowiczek!

📢 Zalety jedzenia cebuli. Codziennie jedz cebulę, będziesz zdrowszy. Sprawdź! 13.12.2023 Cebula to bardzo zdrowe warzywo. Wiedzą o tym nasze babcie i prababcie, które dziesiątki lat temu stosowały cebulę na różne dolegliwości. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się cebuli i sprawdzić, dlaczego warto regularnie - nawet codziennie - jeść to warzywo. Okazuje się, że dzięki cebuli uchronimy się nie tylko przed przeziębieniem i grypą. Sprawdź! 📢 Zakłady pracy z regionie koszalińskim na archiwalnych zdjęciach Głosu Koszalińskiego i Głosu Pomorza. Sprawdź! 13.12.2023 Jak wyglądały zakłady pracy w regionie koszalińskim na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku? Postanowiliśmy to sprawdzić i sięgnęliśmy do kolejnych zdjęć z archiwum Głosku Koszalińskiego i Głosu Pomorza, które mieści się w naszej redakcji. Znaleźliśmy tam dziesiątki zdjęć. Zobaczcie je!

📢 Tak mieszka i żyje Anna Starmach. Taka jest na co dzień jurorka MasterChef i MasterChef Junior. Piękny uśmiech, rodzina i kuchnia 13.12.2023 Anna Starmach z pewnością należy do najpopularniejszych polskich jurorek telewizyjnych. Sympatyczna kucharka i autorka książek kulinarnych, jest szczególnie lubiana przez widzów, a znaczną rozpoznawalność przyniosła jej rola jurorki w popularnych programach Masterchef oraz Masterchef Junior. Jaka na co dzień Anna Starmach? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna kucharka. 📢 Tatuaże z piekła rodem. Właściciele tych tatuaży szybko pożałowali decyzji o tatuażu. Oto najgorsze tatuaże w historii 13.12.2023 Tatuaże to nie tylko wyraz sztuki, ale także forma, w jakiej możemy wyrazić siebie i nasze przekonania na naszej skórze. Jednak nie zawsze kończy się to sukcesem. Istnieją tatuaże, które zdobywają sławę, nie ze względu na swoją estetykę, ale ze względu na swoją kontrowersyjność i nieudolność. W tym artykule przyjrzymy się niektórym z najbardziej znanych przypadków tatuaży z piekła rodem. Najgorsze tatuaże w historii. Dlaczego oni to zrobili?

📢 Te cyfry w PESEL-u oznaczają szczęście w finansach i miłości. Sprawdź czy jesteś wśród szczęśliwców 13.12.2023 Numer PESEL to unikalny identyfikator każdego obywatela Polski. Ale czy wiesz, że cyfry w Twoim PESELu mogą również nosić w sobie tajemnice dotyczące Twojego szczęścia w finansach i miłości? W tym artykule przyjrzymy się różnym cyfrom w PESELu i odkryjemy, jakie znaczenie przypisywane jest każdej z nich, które przekładają się na nasze życie. 📢 Taka będzie waloryzacja emerytur 2024. Co się zmieni po wyborach? Najnowsze dane. Jakie są nowe pomysły dotyczące waloryzacji 2024? 13.12 Wszystko wskazuje na to, że emeryci ponownie otrzymają rekordowe emerytury. Waloryzacja odbędzie się jak co roku 1 marca. Od tego dnia emeryci będą dostawać zwaloryzowane świadczenia emerytalne. Co ulegnie zmianie? Jak wybory parlamentarne wpłyną na ten proces? Sprawdź najnowsze pomysły dotyczące waloryzacji emerytur oraz wieku emerytalnego! Oto prognozy. Zobacz szczegóły!

📢 Takie emerytury będą w grudniu 2023. Będzie spore zaskoczenie! Najnowsze wyliczeni brutto/netto. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? 13.12 Oto jakie emerytury będą w grudniu 2023. Sprawdź najnowsze wyliczenia. Będą spore zaskoczenia? Emeryci w grudniu dostaną wyjątkowy prezent pod choinkę. Dokładnie chodzi o rewaloryzację. Ile pieniędzy wpłynie na konta emerytów? Najnowsze dane. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz. Sprawdź szczegóły! 📢 Najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Fantastyczne MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 13.12.2023 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony" prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień. Zobacz, prywatne zdjęcia Ewy 13.12.2023 Oto piękna Ewa Kryza na prywatnych zdjęciach. Kim jest Ewa z programu "Rolnik szuka żony"? Kandydatka Waldemara na prywatnych zdjęciach. Widzowie nie byli zaskoczeni, kiedy Waldemar zaprosił Ewę do swojego gospodarstwa. Od początku była jego faworytką. Zobacz zdjęcia w galerii! 📢 Ta biżuteria z czasów PRL może być warta majątek! Te przedmioty możemy znaleźć na portalach aukcyjnych. Cena biżuterii z PRL 13.12.2023 Przedmioty z czasów PRL cieszą się wśród Polaków ogromną popularnością. Śmiało można powiedzieć nawet, że wraca moda na rzeczy z tamtego okresu. Mają one swój unikatowy charakter, świetną jakość wykonania i mogą służyć przez wiele lat. Wśród przedmiotów poszukiwanych przez kolekcjonerów jest chociażby biżuteria. Jaką biżuterię z okresu PRL możemy znaleźć na portalach aukcyjnych? Sprawdźcie, ile może obecnie kosztować biżuteria z czasów PRL.

📢 Najlepsze MEMY o studentach. Tak studia widzą Internauci. Fenomenalna dawka świetnego humoru! Sesja, imprezy na śmiesznych 13.12.2023 Studia to czas, kiedy zdobywamy kolejne umiejętności, poznajemy nowych ludzi, ale również świetnie się bawimy. W naszym społeczeństwie istnieje wiele mitów twierdzących, że studenci tylko i wyłącznie imprezują, zapominając często o nauce, pamiętając o niej tylko w czasie sesji. Czy tak jest w rzeczywistości? Te MEMY o studentach rozśmieszą Was do łez! Jak studentów i studia widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o studentach. To fenomenalna dawka świetnego humoru! 📢 Możesz stracić świadczenie Rodzina 500+. Nadchodzą zmiany. Kto może stracić 500 plus? Ci rodzice nie dostaną pieniędzy 13.12.2023 Najpopularniejsze świadczenie wychowawcze 500 plus ma na celu pomóc rodzicom w wychowywaniu dzieci. Rodzice mogą liczyć również na inne pomoce finansowe z innych programów. Nadchodzą wielkie zmiany. Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. Kto nie będzie już otrzymywał świadczenie? Sprawdź szczegóły!

📢 Horoskop finansowy na 2024. Te znaki zodiaku odniosą sukces finansowy w nadchodzącym roku. Sprawdź na kogo czeka fortuna 13.12.2023 Prognoza finansowa na 2024 rok według znaków zodiaku zapowiada fascynujące zmiany. Poznanie wpływu trendów astrologicznych na nasze finanse może być kluczem do sukcesu w dziedzinie materialnej. Nadchodzący rok przyniesie wyjątkowe szanse rozwoju finansowego, gromadzenia bogactwa i utrzymania stabilności pieniężnej dla wybranych znaków zodiaku. Dowiedz się, które znaki mają potencjał na znaczący wzrost finansowy w 2024 roku. 📢 Teściowe o tych imionach to prawdziwe zołzy, czyli teściowe z piekła rodem. Sprawdź listę imion 13.12.2023 Teściowe – te postaci, które w życiu wielu osób stanowią źródło komediowych anegdot, a dla niektórych są niczym wcielenie koszmaru. I jak się okazuje, imię, które noszą, może być często wiążącym się elementem ich charakteru. Wielu z nas słyszało historie o teściowych o imionach, które wydają się przynosić ze sobą pewne cechy. Czy rzeczywiście istnieje związek między imieniem a zachowaniem teściowej? Przyjrzyjmy się nieco bliżej tej komicznej teorii.

📢 Uwaga! GIF wycofuje leki w całej Polsce. Zobacz, najnowszą listę wycofanych leków. Masz je w swojej apteczce? 13.12.2023 GIF wycofuje leki z całej Polski. Uwaga! Publikujemy listę leków wycofanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W tych lekarstwach wykryto niebezpieczne substancje. Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? Masz je w swojej apteczce? W jaki sposób Główny Inspektorat Farmaceutyczny dowiaduje się o nieprawidłowościach? Sprawdź aktualną listę! 📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! 13.12.2023 Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną w grudniu. Sprawdź!

📢 Najlepsze memy o kawalerach. Tak internauci komentują kawalerskie życie. Sprawdź! 13.12.2023 Memy o kawalerach w bardzo interesujący sposób pokazują ten stan cywilny. Jakie są wady, a jakie zalety bycia kawalerem? Kto najczęściej zostaje (starym) kawalerem? O tym wszystkim możemy się przekonać oglądając te śmieszne obrazki. Sprawdźcie najśmieszniejsze memy o kawalerach. 📢 Te osoby dostaną dwie emerytury w grudniu 2023! Miliony emerytów otrzymają podwójne świadczenie. Co trzeba zrobić? 13.12.2023 Emeryci dostaną podwójne świadczenia emerytalne w grudniu 2023 roku. Jak uzyskać więcej pieniędzy? Seniorzy, którzy otrzymują przelewy ze świadczeniem na swoje konta 1. dnia każdego miesiąca, dostana podwójną emeryturę w grudniu. Zobacz dlaczego! Co się zmieni w wypłatach świadczeń? Sprawdź szczegóły! 📢 Najlepsze MEMY o miłości. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! Miłość na poważnie i na wesoło. Jak przetrwać związek z przymrużeniem oka 13.12 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka.

📢 Najlepsze MEMY o świętach. Zabawne obrazki na zbliżający się okres świąteczny. Boże Narodzenie na wesoło 13.12.2023 Do świąt zostało jeszcze sporo czasu, jednak niektórzy już czują świąteczny klimat. Na sklepowych półkach widać coraz więcej czapek mikołajów, choinek, bombek, bałwanów oraz innych ozdób. Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej! Święta, święta i po świętach. Wnusiu, zjedz jeszcze pierogów. Oto najlepsze memy o świętach. Więcej w galerii!

📢 Najlepsze MEMY o mężczyznach. Jak żyją faceci? Męska codzienność w krzywym zwierciadle. Jak wady mężczyzn widzą internauci? 13.12.2023 Relacje damsko-męskie już od wielu lat są przedmiotem kabaretowych skeczów, żartów i... MEMÓW. Dzień Mężczyzny jest znacznie mniej popularny niż Dzień Kobiet, a można wręcz stwierdzić, że wiele osób nie ma pojęcia o istnieniu takiego święta. Oczywiście ta sytuacja staje się jednym z przedmiotów MEMÓW tworzonych przez internautów. Jak mężczyźni są widziani przez twórców MEMÓW? Czy rzeczywiście, katar u mężczyzny to ciężka choroba? Zobaczcie najlepsze MEMY o mężczyznach!

📢 Oto jakie są skutki picia naparu z goździków. Jak herbata z goździkami wpływa na organizm? Właściwości lecznicze goździków 13.12.2023 Napar z goździków ma wiele ciekawych zastosowań i właściwości leczniczych. Może pomóc na problemy trawienne, wzmocnić odporność, oraz wygładzić skórę. Zobacz, jakie są skutki częstego picia naparu z goździków. Sprawdź, jakie są właściwości zdrowotne goździków. Czy warto pić napar z samych goździków? Czy zbyt częste picie herbaty z goździkami może być niebezpieczne? 📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku 13.12.2023 Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima!

📢 Najlepsze MEMY o szkole. Nauka i szkoła w krzywym zwierciadle. Te MEMY rozbawią Cię do łez! Szkolny humor oczami internautów 13.12.2023 Co kojarzy nam się ze szkołą? Z pewnością wiele osób zna masę historii i anegdot nie tylko z opowieści innych ludzi, ale również z własnego doświadczenia. Oczywiście szkoła to nauka, ale także życie towarzyskie, znajomości, łatwiejsze i trudniejsze chwile. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą na temat szkoły śmieszne obrazki i memy. Jak wygląda szkoła z przymrużeniem oka? Zobaczcie najlepsze memy o szkole!

📢 Najlepsze MEMY o pracy! Tak śmiejemy się z przełożonych i własnego lenistwa. Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez 13.12.2023 Praca to niekiedy bardzo trudny temat rozmów. Często, by przetrwać wymagający dzień pracy potrzebna jest odrobina humoru i uśmiechu. A z czego można się pośmiać podczas trudnego dnia w biurze i innym miejscu, w którym wypełniamy swoje zawodowe obowiązki? Oczywiście z... pracy! Komu się nie zdarzyło oglądać memów i innych śmiesznych obrazków podczas pracy! Jeszcze ciekawiej, gdy oglądamy akurat te dotyczące pracy, przełożonych czy naszych współpracowników. Może akurat w tych sytuacjach odnajdujemy także cząstkę siebie? Zobaczcie najlepsze memy o pracy!

📢 Zalety picia wody z imbirem. Sprawdź dlaczego warto pić napar z imbirem. Na zdrowie! 13.12.2023 Pocięty w kostkę korzeń imbiru zalany wrzącą wodą może mieć pozytywne skutki dla naszego zdrowia. Wodę z imbirem wystarczy pić codziennie po niedługim czasie zacząć odczuwać pozytywne skutki. Sprawdź, dlaczego woda z imbirem jest tak dobra dla organizmu. Okazuje się, że taki napój przyniesie wiele zdrowotnych korzyści. 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 13.12.2023 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Piękne imprezowiczki w Prywatce w Koszalinie. Tak bawiliście się w listopadzie! [ZDJĘCIA] 13.12.2023 Tak bawiliście się w listopadzie! Klub Prywatka jest bardzo popularny wśród mieszkańców Koszalina i okolic. Zobaczcie zdjęcia z listopadowych imprez.

📢 Najlepsze MEMY o sąsiadach. Jak wygląda sąsiedzkie życie? Fantastyczna dawka świetnego humoru! Sąsiad uprzykrza ci życie? 13.12.2023 Jacy są sąsiedzi? Mogą być pomocni, jak i mocno uprzykrzający życie. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą MEMY o sąsiadach. Relacje sąsiedzkie nie tylko są przedmiotem żartów, kabaretowych skeczów, ale również MEMÓW i śmiesznych obrazków. Z pewnością znajdziecie na nich obrazy z waszego codziennego życia! Jesteście ciekawi? Zobaczcie najlepsze MEMY o sąsiadach! 📢 Stan wojenny w regionie. Pierwszy strajk wybuchł w Białogardzie. Potem gaz i bicie na ulicach Koszalina Dziś mija 42 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. W regionie koszalińskim pierwsze uderzenie wojskowo - milicyjne miało pójść gładko, ale nie poszło: postawili się pracownicy z Białogardu. A w sierpniu 1982 roku świadkiem ulicznych zamieszek był Koszalin

📢 Tych bombek choinkowych unikaj na świątecznym drzewku. Zobacz, które ozdoby przyniosą ci szczęście, a które pecha. Kolor ma znaczenie Bombki choinkowe to ozdoba, której nie może zabraknąć na żadnym świątecznym drzewku. Ważne, aby były kolorowe i o różnych kształtach. Wybór ich nie jest przypadkowy. Co prawda wiele osób dobiera je pod kątem aranżacyjnym, ale ich barwy mają ukryte znaczenie. Poznaj symbolikę bombek choinkowych i sprawdź, które przyniosą ci dobrobyt, a które nieszczęście.

📢 Wtorek na targowisku w Koszalinie. Zobacz co można znaleźć na stoiskach [ZDJĘCIA] We wtorek, w zimowy poranek odwiedziliśmy miejskie targowisko przy ulicy Połczyńskiej w Koszalinie. Jesteście ciekawi, co pojawiło się na stoiskach? Sprawdźcie! 📢 Ogromna tragedia w powiecie lipnowskim. Zginęła potrącona przez auto 16-latka W miejscowości Jastrzębie w powiecie lipnowskim dwie dziewczynki w wieku 16 i 12 lat zostały potrącone przez auto. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon 16-latki.

📢 Uroczysta przysięga wojskowa w Koszalinie. Nie brakowało wzruszeń [ZDJĘCIA, WIDEO] Ponad 200 żołnierzy z całego kraju ślubowało w sobotę w Koszalinie, kończąc w ten sposób czterotygodniowy kurs podstawowy. Teraz przed nimi 11 miesięcy kursu specjalistycznego. 📢 Tak wyglądał Koszalin 60 lat temu! Wyjątkowe zdjęcia z tamtego okresu Zobaczcie unikatowe zdjęcia z Koszalina z lat sześćdziesiątych oraz siedemdziesiątych. Na tych zdjęciach widać, jak zmieniło się miasto. 📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 13.10.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 Abonament RTV 2023. Takie będą zmiany w prawie? Kto w pierwszej kolejności otrzyma wezwanie do zapłaty zaległości? 12.10.2023 Abonament RTV. Ustawa o opłatach abonamentowych wzbudza poczucie niesprawiedliwości. Kto jako pierwszy dostanie wezwanie do zapłaty? Rzecznik Praw Obywatelskich zaznacza, że potrzebne są zmiany w prawie. Aktualnie w Polsce przeprowadzane są intensywne kontrole w sprawie opłat abonamentu RTV, podczas których pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić, czy opłaciliśmy abonament. Jednak w dalszym ciągu wiele osób nie opłaca abonamentu. Sprawdź szczegóły! 📢 Oto lista osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić 30.08.2023 Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Sprawdź! Uprzywilejowane grupy zawodowe, w tym mundurowe, obsługiwane przez branżowe systemy emerytalne – są przez wielu wybierane właśnie ze względu wcześniejszej emerytury. Oprócz nich mogą przejść na wcześniejszą emeryturę osoby, które pracowały w szczególnie trudnych warunkach. Sprawdź listę osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Zobacz szczegóły!

📢 Oto jak można zasnąć w minutę? Takie są skuteczne sposoby na szybkie zaśnięcie 3.05.23 r. Czy można zasnąć w zaledwie minutę? Dla osób cierpiących na bezsenność wydawać to się może niemożliwe. Fachowcy uważają jednak, że dzięki zastosowaniu prostych tricków można zasnąć niemalże wraz z przyłożeniem głowy do poduszki. Jakie to sposoby? Sprawdź skuteczne metody na relaksację i zaśnięcie w minutę. 📢 Wstrząsające słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą. Zapisy z czarnych skrzynek z ostatnim przesłaniem Katastrofa lotnicza to ogromna tragedia, która dotyka bezbronnych ludzi i ich bliskich. Ostatnie słowa wypowiedziane przez pilotów chwytają za serce. Dzięki czarnym skrzynkom możemy odtworzyć zapis rozmów z kabiny. Ci, którzy mają świadomość nadchodzącej katastrofy, często żegnają się z bliskimi. W tych kilku słowach zawiera się ogromna miłość i troska o tych, którzy czekali na szczęśliwe lądowanie. Oto jedne z najbardziej wzruszających słów, jakie kiedykolwiek wypowiedział człowiek chwilę przed katastrofą lotniczą.

