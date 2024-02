Prasówka 16.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najnowsza lista wycofanych leków! GIF wycofuje ważne leki z całej Polski. Masz je w domu? Natychmiast je usuń!”?

Prasówka 16.02: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Najnowsza lista wycofanych leków! GIF wycofuje ważne leki z całej Polski. Masz je w domu? Natychmiast je usuń! Publikujemy listę leków wycofanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Sprawdź najnowszą listę! Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? GIF wycofuje leki z całej Polski.

📢 Oto jakie emerytury będą w lutym i marcu 2024. Najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle pieniędzy dostaną emeryci Zbliża się termin corocznej marcowej waloryzacji. Emeryci muszą jednak jeszcze chwile poczekać. Takie emerytury będą wypłacane w lutym 2024. Jaka będzie waloryzacja w marcu 2024? Sprawdź, jakie są prognozy waloryzacji.

📢 Nowy wiek emerytalny dla tych pracowników. Oni mogą się starać o emeryturę pomostową. Kto dostanie pomostówkę? Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Od 1 stycznia 2024 roku zmienił się przepisy dotyczące przyznawania emerytur pomostowych. Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Kto może skorzystać z emerytury pomostowej?

📢 Komornik może teraz zabrać więcej. Zmiana przepisów od stycznia 2024 roku. Sprawdź nowe zasady dla dłużników Od stycznia 2024 roku zmieniły się zasady dotyczące egzekucji komorniczych. Większa część wypłata będzie mogła być zabrana z konta dłużnika. Czego nie ma prawa zająć komornik, nawet przy ogromnych długach? Istnieje lista rzeczy, których komornik CI nie zabierze.

📢 Abonament RTV w 2024 roku. Likwidacja abonamentu i nowe pomysły opłat. Kto będzie zwolniony z płacenia? [LISTA] Abonament RTV 2024 - co się zmieniło od stycznia 2024 roku? Wysokość opłat nie wrosła względem poprzedniego roku. Posiadacze odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych nie muszą się martwić większym abonamentem. Kto jest zwolniony z zapłaty? Sprawdź listę! Co uległo zmianie? Pojawiły się pomysły opłaty oraz likwidacji Abonamentu RTV.

📢 Taka kawa jest najgorsza. Przez nią tyjesz i czujesz się ciągle źle. Taka kawa tuczy oraz przyspiesza starzenie 15.02.2024 Większość Polaków swój dzień rozpoczyna od filiżanki gorącej kawy. Można ją zrobić na wiele sposobów z różnymi dodatkami. Jaka kawa jest najgorsza? Sprawdź, który rodzaj kawy negatywnie wpływa na organizm i metabolizm. Przez tą kawę tyjesz i czujesz się gorzej. Unikaj tej kawy, jeśli nie chcesz przytyć.

📢 Lata 90. w szkołach w Koszalinie. Znajdziesz siebie na zdjęciach? Wspominamy, jak wyglądały kiedyś lekcje w szkołach w Koszalinie. Fotografie pochodzą z lat 90. Poznajecie, z których szkół pochodzą, a może znajdziecie siebie na fotografiach?

📢 Kolejny amator graffiti został zatrzymany przez policjantów z Koszalina [ZDJĘCIA] Koszalińscy policjanci na przestrzeni ostatnich dwóch dni zatrzymali kolejnego amatora graffiti. 23-latek malowanymi przez siebie bohomazami zniszczył mi.n. elewację ogrodzenia przy ul. Krakusa i Wandy oraz klatkę schodową przy ul. Podgórnej.

📢 Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej za nami. 36 milionów złotych na podwyżki dla nauczycieli z Koszalina Uchwała zatwierdzona, a na jej podstawie budżet miasta zwiększa swoje dochody i wydatki o 45 milionów złotych. Z tego 36 mln zł idzie na podwyżki dla nauczycieli, z wyrównaniem od stycznia. 8,5 mln zł pójdzie na drogi w mieście.

📢 Mistrzowie parkowania w Koszalinie. Wyobraźnia kierowców nie zna granic! Zobacz, jak nie parkować [ZDJĘCIA] Na trawnikach, przejściach dla pieszych, na chodniku, tam, gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju, na dwóch miejscach parkingowych - wyobraźnia części kierowców nie zna naprawdę granic. Brak wolnego miejsca w wybranej przez nas lokalizacji nie może usprawiedliwiać parkowania w miejscach do tego niedozwolonych.

📢 Karnawałowe imprezy w klubie Prywatka. Tak bawili się koszalinianie! [ZDJĘCIA] Karnawał za nami. Zobaczcie, jak w ostatnich tygodniach bawili się mieszkańcy Koszalina na imprezach w Prywatce!

📢 Koszmar w Szczecinku. Rura od odkurzacza "narzędziem wychowawczym". Ojciec trafił do aresztu Szesnaście miesięcy miał trwać koszmar dwójki dzieci ze Szczecinka. Sąd aresztował mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad nieletnimi.

📢 Ulica Chałubińskiego w Koszalinie do naprawy. Remont potrwa aż 3 lata Oferty na remont ulicy Chałubińskiego w Koszalinie zostały właśnie otwarte. Spółka Domar chce za przebudowę drogi 12,9 mln zł, a Strabag 14,3 mln złotych.

📢 PSL idzie do wyborów samorządowych w Koszalinie z drużyną Piotra Jedlińskiego Szef PSL w powiecie koszalińskim Henryk Barancewicz potwierdził w czwartek, że jego partia poprze w wyborach prezydenckich w Koszalinie Piotra Jedlińskiego, a członkowie PSL znajdą się na listach kandydatów do Rady Miasta.

📢 Policjanci z Koszalina zatrzymali pijanego kierowcę. Miał ponad 2 promile alkoholu i cofnięte uprawnienia Policjanci z koszalińskiej drogówki w centrum miasta zatrzymali pijanego kierowcę. 47-latek kierował volkswagenem, mając w swoim organizmie 2 promile alkoholu, miał też cofnięte uprawnienia do kierowania.

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów.

📢 Rozlewiska nad Parsętą w okolicach Karlina. Synoptyk uspokaja - nie powinno już padać Zalane posesje w całym regionie, mokro wokół wszystkich jezior, ale najgorzej sytuacja wygląda w okolicy Karlina, nad Parsętą. Tam trzeba było nawet ustawić wały przeciwpowodziowe z worków z piaskiem. Na szczęście pogoda odpuszcza. W piątek ma być iście wiosennie.

📢 Złodzieje atakują w regionie koszalińskim. Kradną koła z aut wartych setki tysięcy złotych Na terenie województwa zachodniopomorskiego działa grupa zajmująca się kradzieżą kół z aut klasy premium. Często są to samochody nowe warte kilkaset tysięcy złotych.

📢 9 najpiękniejszych miejsc w Norwegii. Koniecznie je odwiedź, jeśli jesteś miłośnikiem zachwycającej przyrody Kraje skandynawskie to, według wielu podróżników, jedne z najpiękniejszych zakątków Europy. Ich dziewicza przyroda zachwyca każdego, kto potrafi docenić piękno natury. Z takich krajobrazów znana jest przede wszystkim Norwegia – oto 9 najpiękniejszych miejsc w tym niezwykłym kraju.

📢 Sześć poszukiwanych osób wpadło w ręce koszalińskiej policji W ciągu jednej doby policjanci z koszalińskiej komendy zatrzymali sześć poszukiwanych osób. Wszyscy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości, a podstawą do zatrzymania były wydane nakazy doprowadzenia do najbliższego aresztu lub zakładu karnego.

📢 Kultowy bar z ul. Franciszkańskiej w Koszalinie zniknie, a wraz z nim ma odejść do przeszłości dawny "Zodiak" Jeszcze do czerwca będzie można tu zjeść obiad, a obok w sklepie zrobić zakupy. Później obiekt ma być zburzony. Powstanie nowy. Mowa o dawnym sklepie "Zodiak", a dziś Stokrotce przy ul. Franciszkańskiej.

📢 Śmiertelny wypadek w miejscowości Gzinka pod Łowiczem. Samochody po zderzeniu stanęły w ogniu! ZDJĘCIA Młody kierowca bmw zginął w wypadku, do którego doszło w środę (14 lutego) przed godz 4 na drodze wojewódzkiej 704 w miejscowości Gzinka pod Łowiczem. Auto, którym kierował, zderzyło się z samochodem dostawczym. W wyniku uderzenia oba pojazdy stanęły w ogniu.

📢 Drogi w Koszalinie są w fatalnym stanie. Miliony zostaną przeznaczone na remonty [ZDJĘCIA, WIDEO] Dokładnie 8,5 miliona złotych dostał Koszalin z budżetu państwa w ramach rezerwy rozwojowej. Niemal wszystko zostanie wydane na poprawę dróg w mieście, które zaczęły się dosłownie sypać.

📢 Estakada w ciągu trasy S6 na obwodnicy Koszalina jest już niemal gotowa [ZDJĘCIA] Wszystko wskazuje na to, że termin otwarcia północnej nitki 800-metrowej estakady w ciągu trasy S6 w Koszalinie zostanie dotrzymany. Mowa o końcu marca. Drogowcy uwijają się tam teraz jak w ukropie.

📢 Wtorek na targowisku w Koszalinie. Zobacz co można znaleźć na stoiskach [ZDJĘCIA] We wtorek na koszalińskim targowisku przy ul. Połczyńskiej jak zwykle kwitnie handel. Z okolic Koszalina zjechali wystawcy, którzy na swoich stoiskach proponują świ

📢 Międzynarodowy Zlot Morsów. Miłośnicy zimowych kąpieli opanowali Mielno [ZDJĘCIA, WIDEO] Niedziela była już ostatnim z czterech dni Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie. I dopiero tego dnia pogoda dopisała. Choć tak naprawdę uczestnicy zlotu chcieliby mieć śnieg i mróz, a nie 9 stopni Celsjusza powyżej zera. 📢 Studniówka w I LO im. Dubois w Koszalinie. Zobacz ZDJĘCIA, WIDEO W piątek wieczorem hala gimnastyczna koszalińskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Dubois w Koszalinie zamieniła się w piękną salę balową. Uczniowie ostatnich klas tradycyjnie już w tym właśnie miejscu mieli swoją studniówkę.

📢 Nie uwierzycie, jak wyglądało Mielno 20 lat temu. Rozpoznajesz siebie na zdjęciach? Jak Mielno wyglądało w 2002 roku? Sprawdź to na archiwalnych zdjęciach Krzysztofa Sokołowa, znanego koszalińskiego fotografa, który od kilkudziesięciu lat zajmuje się uwiecznianiem naszego regionu na fotografiach.

📢 Zwrot pieniędzy za prąd w 2023 roku. Nowe zasady! Zobacz, kto będzie mógł otrzymać zwrot pieniędzy po zmianie limitów 1.02.2024 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przez rozporządzenie z 11 września 2023 roku zmusza sprzedawców energii elektrycznej, aby w swoich rozliczeniach uwzględnili 12% obniżkę rachunków za energię w całym 2023 roku. Co to oznacza? Rząd zapowiada, że maksymalny rabat wyniesie 125 zł. Kto skorzysta z obniżki? Sprawdź szczegóły! 📢 Jak wyglądał Kołobrzeg 20 lat temu? Zobacz, jak zmienił się popularny kurort! [ZDJĘCIA] Jesteś ciekawy, jak wyglądał Kołobrzeg niemal 20 lat temu? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć koszalińskiego fotografa Krzysztofa Sokołowa, który przez wiele lat jeździł po całym regionie i uwieczniał różne miejsca. Wiele razy był w Kołobrzegu.

