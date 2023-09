Prasówka 19.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie będą emerytury wraz z czternastką. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Sprawdź wyliczenia brutto i netto”?

📢 Takie będą emerytury wraz z czternastką. Duże zmiany w wypłatach. Ile pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź wyliczenia brutto i netto Jakie będą zasady wypłat czternastych emerytur? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na Twoje konto. Wiemy kiedy, emeryci dostaną dodatkowe środki. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie? Zgodnie z ustawą, 14. emerytura będzie przysługiwać osobom uprawnionym w wysokości kwoty najniższej emerytury. Sprawdź szczegóły!

📢 Lipiec w koszalińskiej Prywatce. Zobaczcie zdjęcia pięknych imprezowiczek. Tak bawicie się w te wakacje Za nami połowa wakacji, to dobry czas żeby sprawdzić jak bawili się mieszkańcy i turyści w "Prywatce". Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, zdjęcia pięknych imprezowiczek.

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

Prasówka 19.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 14. emerytura w 2023 roku - wiemy kiedy będą wypłaty i ile pieniędzy dostaną seniorzy. Takie zmiany zaszły w wypłatach Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie? Wiemy ile pieniędzy dostana emeryci. Kiedy będzie wypłata 14. emerytury? Sprawdź szczegóły w galerii! 📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły!

📢 Tak żyje Kuba Wojewódzki. Ma słabość do drogich, szybkich aut [ZDJĘCIA] Kuba Wojewódzki to jedna z najbardziej znanych osobowości telewizyjnych. Dziennikarz od lat prowadzący swój talk-show "Kuba Wojewódzki" chętnie dzieli się swoimi zdjęciami w mediach społecznościowych. Można na nich zobaczyć jak pracuje, gdzie wypoczywa i... jakimi autami jeździ. Zobaczcie wybrane zdjęcia Kuby Wojewódzkiego. 📢 Memy na lato 2023. Tak brzydkiego lata jeszcze nie było! Silny wiatr i ulewy. Oto najlepsze memy o pogodzie Tak brzydkiego lata jeszcze nie było. Dla internautów to oczywiście świetne pole do popisu. Oto najlepsze memy o pogodzie w wakacje 2023. Tegoroczne lato przyniosło nam wiele chłodnych dni, silny wiatr i ulewy. Chłodne wakacje bez słońca mogą zepsuć humor niejednemu wczasowiczowi. Z pomocą przychodzą internauci, którzy tworzą memy na lato 2023. Sprawdź galerię!

📢 Zmiany dot. płacy minimalnej 2024. Będzie zależna od regionu Polski w jakim mieszkamy? Pozwala na to prawo unijne Europejska płaca minimalna. Co oznacza dla Polaków wdrożenie dyrektywy? Płaca minimalna w Polsce będzie jedną z najwyższych wśród krajów unijnych? Co to jest regionalizacja płacy minimalnej? W Polsce występuje dość spore zróżnicowanie kosztów życia. W niektórych częściach jest niższe, w innych wyższe, dlatego pojawił się pomysł aby płacę minimalna w Polsce zróżnicować tak, jak jest zróżnicowana pomiędzy krajami UE. Sprawdź szczegóły! 📢 Takie będą emerytury we wrześniu 2023. Duże zmiany w wypłatach. Ile pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź wyliczenia! Emerytury we wrześniu 2023. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Najnowsze wyliczenia brutto/netto. Jakie zmiany czekają emerytów? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta seniorów. Ile wynosi minimalna emerytura w 2023 roku? Kiedy emeryci dostaną czternastą emeryturę? Mamy wyliczenia brutto i netto! Sprawdź szczegóły!

📢 To już pewne! Padły oficjalne propozycje dotyczące nowego wieku emerytalnego. Kobiety od 55 lat, mężczyźni od 60 lat? Wiek emerytalny w Polsce wywołuje wiele emocji. Będzie wprowadzony w Polsce nowy wiek emerytalny? Kto będzie mógł się ubiegać o wcześniejszą emeryturę? Co jest zawarte w proponowanych projektach? Mateusz Morawiecki wskazał - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszym zakresie będzie negocjowany. Sprawdź szczegóły! 📢 Emerytura pomostowa w 2024 roku. Jakie będą zasady przejścia na "pomostówkę"? Kto z tego skorzysta? Sprawdź Emerytura pomostowa nie będzie miała charakteru wygasającego. W połowie sierpnia 2023 roku prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Jej zapisy wypełniają jeden z punktów porozumienia rządu z NSZZ "Solidarność". Jak podaje ZUS, nowe przepisy o "pomostówkach" będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku. Na czym będą polegać? Sprawdź!

📢 Wakacyjne imprezowiczki w klubie Prywatka. Zobacz ZDJĘCIA Jak wyglądają wakacyjne imprezy w koszalińskim klubie Prywatka? Sprawdźcie! Zebraliśmy kilkadziesiąt zdjęć z dyskotek z lipca i sierpnia. Zobaczcie najpiękniejsze imprezowiczki, które bawią się w tym klubie. 📢 Te domy kupisz od komornika. Oto nowe licytacje komornicze domów. Te nieruchomości kupisz od komornika w okazyjnej cenie! Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika? 📢 Znamy wysokość i termin wypłaty 14. emerytury w 2023 roku. Jakie przelewy 14. emerytury dostaną seniorzy? Kto ją otrzyma? emerytura to w ostatnim czasie temat numer jeden. Nie tylko wśród seniorów. Wszyscy czekali na informację, kiedy 14. emerytura będzie wypłacana, oraz jaka będzie wysokość świadczenia. W niedzielę, 20 sierpnia 2023 roku, wszystko stało się jasne. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił wysokość 14. emerytury w 2023 roku, a krótko po nim Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej zdradziła, w jakim miesiącu będzie wypłacane świadczenie.

📢 GIF wycofuje leki z całej Polski. Oto najnowsza lista wycofanych leków! Masz je w domu? Natychmiast je usuń! Uwaga! GIF wycofuje leki z całej Polski. Masz je w swojej apteczce? Publikujemy listę leków wycofanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? Sprawdź aktualną listę! W jaki sposób Główny Inspektorat Farmaceutyczny dowiaduje się o nieprawidłowościach? Sprawdź szczegóły!

📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły!

📢 Uwaga! Alerty w sklepach. Wycofane produkty z popularnych marketów przez GIS. Najnowsza lista - wrzesień 2023 GIS wycofuje produkty ze sklepów. Sprawdź najnowszą listę! Tych produktów nie kupisz już w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Netto. Zobacz, jakie produkty zostały ocenione jako toksyczne i niebezpieczne. Tego jedzenia już nie kupisz. Oto najnowsza lista wycofanych produktów. Sprawdź najnowszą listę produktów wycofanych przez GIS. Jeśli masz je w domu, możesz zwrócić je do sklepu. Sprawdź szczegóły! 📢 Oto nowe odliczenia i ulgi podatkowe 2023/2024. Sprawdź co można odliczyć od podatku w 2024 roku [LISTA] Nowe odliczenia i ulgi podatkowe 2023/2024. Co będzie można odliczyć? Jakie ulgi zostały wprowadzone ostatnio w związku z Polskim Ładem? To możesz odliczyć od podatku za 2023 roku. Należy pamiętać, że nie wszystkie zmiany podatkowe w PIT za rok 2023, które będą obowiązywały w rozliczeniach PIT 2024, są już znane. Sprawdź jakie są ulgi, które będą obowiązywać w 2024. Sprawdź szczegóły!

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 Uważaj na nich! Mogą okraść Twój dom. Poszukiwani za kradzieże w włamaniem w woj. zachodniopomorskim [LISTA] Sprawdź najnowszą lista poszukiwanych przez policję zachodniopomorską z art. 279 § 1 - kradzież z włamaniem. Sądy bądź prokuratury wydały listy gończe za kilkudziesięcioma osobami z woj. zachodniopomorskiego. Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem. Uważaj, bo te osoby mogą okraść Twoje mieszkanie. Sprawdź listę! 📢 Mamy wyliczenia! Oto jakie emerytury będą we wrześniu 2023. Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta emerytów Ile wyniosą wrześniowe emerytury 2023 roku? Emerytury we wrześniu 2023. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Najnowsze wyliczenia brutto/netto. 14. emerytura po zmianach! Zobacz, kiedy będą wypłaty czternastej emerytury. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie? Sprawdź szczegóły!

📢 Sierpniowe imprezowiczki w Prywatce w Koszalinie [ZDJĘCIA] Klub Prywatka jest bardzo popularny wśród mieszkańców Koszalina i okolic. Zobaczcie zdjęcia z sierpniowych imprez. 📢 Oto kobiety poszukiwane przez zachodniopomorską policję. Sprawdź nową listę! Policja zachodniopomorska poszukuje obecnie niemal 1.500 osób. Wydano za nimi listy gończe za przeróżne przestępstwa. Wśród poszukiwanych jest też około 120 kobiet. Mogą być niebezpieczne. Sprawdź najnowszą listę poszukiwanych kobiet w woj. zachodniopomorskim. 📢 Oficjalne ustalenia wieku emerytalnego. Takie wprowadzane są zmiany od 2024 w emeryturach. 60 lat dla kobiet i 65 mężczyzn? Kto będzie mógł skorzystać z emerytury pomostowej? Oto jakie są pomysły na emerytury stażowe. Emerytura stażowa niezależnie od osiągnięcia wieku emerytalnego - to możliwe. Dla kogo emerytura pomostowa, a dla kogo stażowa? Takie są oficjalne ustalenia wieku emerytalnego Sprawdź szczegóły!

📢 Miss z przebojami. Aleksandra Januszewska z Lulewic koło Białogardu z nową piosenką Nowa piosenka, nowy teledysk i jeszcze szansa na tytuł Miss Polski 2023: Aleksandra Januszewska, piosenkarka, modelka, studentka pochodząca z małych Lulewic pod Białogardem, będzie reprezentowała Pomorze w konkursie piękności. 📢 Tragiczna noc w Bieruniu. Śmiertelny wypadek przy ulicy Wawelskiej 18 września, o godzinie 0:58, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach otrzymała informację o zdarzeniu drogowym przy ulicy Wawelskiej w Bieruniu. Wypadek okazał się tragiczny w skutkach - śmierć poniosło dwóch mężczyzn. 📢 Na obiektach Gwardii w Koszalinie powstanie euroboisko. Co z tematem nowego stadionu? [WIDEO] Na obiektach Gwardii wkrótce ruszy budowa euroboiska. Władze miasta, Zarząd Obiektów Sportowych oraz piłkarscy działacze od lat zabiegali o tę inwestycję. I deklarują, że to dopiero początek wielkiej modernizacji przy ulicy Fałata.

📢 Kandydat na senatora Jan Kuriata tłumaczy się, że... kandyduje Część moich znajomych ma mi za złe, że występuję przeciwko kandydatowi Paktu Senackiego. Muszę więc wytłumaczyć dlaczego to robię, bo przecież najbliższe są mi jednak ideały opozycji - powiedział w poniedziałek Jan Kuriata.

📢 Strzelanina pod Częstochową. Dwie osoby zginęły w miejscowości Celiny w pow. częstochowskim W miejscowości Celiny w pow. częstochowskim zginęły dwie osoby. Policja informuje, że padły tam strzały. Nie żyją dwaj mężczyźni w wieku 44 i 52 lata. Starszy z mężczyzn zmarł podczas reanimacji. Na miejscu pracowała policja pod nadzorem prokuratury. 📢 Koszmarny wypadek na A1. Auto po zderzeniu z BMW stanęło w ogniu. Na autostradzie koło Piotrkowa zginęły trzy osoby. Informacje 17.09.2023 Do zdarzenia doszło w sobotę, 16 września na autostradzie A1 koło Sierosławia. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, nie żyją trzy osoby.

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 18.09.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 18.09.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Oto nowe przepisy i stanowcze deklaracje rządu o podwyżce wieku emerytalnego 18.09.2023 Podniesienie wieku emerytalnego - czy będzie konieczne i kiedy się odbędzie? Pojawia się wiele spekulacji na ten temat. Rząd szybko i stanowczo komentuje różne doniesienia. Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Jakie zmiany nadchodzą? Oto komentarze rządu. Sprawdź szczegóły!

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 18.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 18.09.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 4000 zł rekompensaty za drożyznę w Wielkiej Brytanii. Kto może starać się o świadczenie? Polacy dostaną dodatkowe pieniądze 18.09.2023 4000 zł dla każdego w 2023 roku? Dużo osób może liczyć na dodatkowe pieniądze, nie wszyscy jednak je dostaną. Jaki jest warunek? Sprawdź w galerii! Świadczenie ma zrekompensować Polakom rosnące koszty rachunków w Wielkiej Brytanii. Przez wysoką inflację wiele rodzin ma ciężką sytuację finansową i nie radzą sobie z prowadzeniem gospodarstwa. Kto może liczyć na wsparcie? Sprawdź szczegóły! 📢 Tak żyje i mieszka serialowa Pati, czyli Ola Adamska, aktorka z hitu TVN. Zobacz prywatne zdjęcia Aleksandry Adamskiej 18.09.2023 Aleksandra Adamska, która wcieliła się w rolę Pati w serialu "Skazana" to jedna z najbardziej utalentowanych aktorek młodego pokolenia. Właśnie to, jak zbudowała osadzoną w zakładzie karnym spowodowało, że powstał tzw. spin-off pt. "Pati". Ola Adamska ma więc swój własny serial, w którym gra główną rolę. A jak żyje i mieszka odtwórczyni serialowej Pati? Sprawdź!

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 18.09.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię! 📢 Takie kwoty będzie trzeba zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kwh w 2023. Będzie drogo? Oto wyliczenia 18.09.2023 Zmiana obowiązujących stawek za zużycie energii elektrycznej weszła w życie z początkiem 2023 roku. Takie kwoty będzie trzeba zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kwh. Sprawdź wyliczenia. Ile będziesz musiał zapłacić? Wiele osób obawia się rachunków za prąd. Czy stwierdzenie, że będzie bardzo drogo, okaże się prawdziwe? Sprawdź szczegóły! Podpowiadamy również jak zaoszczędzić trochę na rachunkach za prąd.

📢 Abonament RTV 2023. Takie będą zmiany w prawie? Kto w pierwszej kolejności otrzyma wezwanie do zapłaty zaległości? 18.09.2023 Abonament RTV. Ustawa o opłatach abonamentowych wzbudza poczucie niesprawiedliwości. Kto jako pierwszy dostanie wezwanie do zapłaty? Rzecznik Praw Obywatelskich zaznacza, że potrzebne są zmiany w prawie. Aktualnie w Polsce przeprowadzane są intensywne kontrole w sprawie opłat abonamentu RTV, podczas których pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić, czy opłaciliśmy abonament. Jednak w dalszym ciągu wiele osób nie opłaca abonamentu. Sprawdź szczegóły! 📢 Oto jak mieszka i żyje piękna Marcelina Zawadzka. Zobacz, jak wygląda życie prywatne gwiazdy. Podróże i szczęśliwa miłość 18.09.2023 Jaka na co dzień jest Marcelina Zawadzka? Zobaczcie zdjęcia! Marcelina Zawadzka to modelka, Miss Polonia z 2011 roku, prezenterka telewizyjna, przez wiele lat prowadząca program "Pytanie na śniadanie" w TVP. Obecnie Marcelina Zawadzka jest współprowadzącą popularnego reality show "Farma" telewizji Polsat. Należy do najpopularniejszych polskich prezenterek, bardzo chętnie dzieląc się swoimi przeżyciami i zdjęciami z podróży w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Marcelina Zawadzka? Zobaczcie zdjęcia, które publikuje na instagramie!

📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 18.09.2023 Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły! 📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 18.09.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Dodatek stażowy 2023. Komu się należą dodatkowe pieniądze? Takie są zasady wypłacania dodatku stażowego 18.09.2023 Dodatek za wysługę lat 2023. Dodatek stażowy 2023. Komu się należą dodatkowe pieniądze? Takie są zasady wypłacania dodatku stażowego. Najczęściej kojarzony jest z osobami zatrudnionymi w „budżetówce”, czyli m.in. urzędnikami, sędziami czy żołnierzami. Jaki jest procent i w jaki sposób obliczane są dodatki dla pracowników? Sprawdź szczegóły!

📢 Oto owoce, przez które tyjesz. Tych owoców unikaj, jeśli chcesz zgubić zbędne kilogramy. Owoce dobre dla zdrowia 18.09.2023 Owoce na diecie? Kto z nas ich nie spożywał. Powinny być składnikiem każdej zdrowej diety, szczególnie tej, kiedy zależy nam na utracie zbędnych kilogramów i dostarczaniu naszemu organizmowi ważnych witamin i składników mineralnych. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że są owoce, których kaloryczność jest wyższa niż pozostałych. By nie przytyć, powinniśmy je wówczas spożywać rozważnie i z umiarem. Ze spożywaniem jakich owoców powinniśmy uważać, chcąc zgubić zbędne kilogramy? Sprawdźcie, jakie owoce znalazły się na liście.

📢 Alimenciarze poszukiwani przez zachodniopomorską policję. Sprawdź listę poszukiwanych [ZDJĘCIA] 18.09.2023 Zachodniopomorska policja poszukuje kilkudziesięciu osób w związku z uporczywym uchylaniem się od obowiązku płacenia alimentów. Sprawdźcie listę osób poszukiwanych przez policję. 📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 18.09.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie! 📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 18.09.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Oto jak mieszka i żyje Anna Mucha. Prywatne życie popularnej aktorki. Apartament w centrum miasta i podróże 18.09.2023 Jaka jest Anna Mucha prywatnie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów popularnej aktorki, modelki i prezenterki. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość emitowanym w TVP 2. Jak na co dzień żyje Anna Mucha? Zobaczcie zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 18.09.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Oto jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Prywatne zdjęcia Roxie. Taka jest popularna wokalistka na co dzień [ZDJĘCIA] 18.09.2023 Roksana Węgiel z pewnością należy do najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Jej kariera rozwija się błyskawicznie, a na jej koncerty przychodzą tłumy nastolatek i nastolatków. Jaka na co dzień jest popularna Roxie? Zobaczcie, jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Takie zdjęcia publikuje na instagramie. 📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 18.09.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 Ceny u dentystów grożą zawałem. Ale boli, to płacimy. Nawet prywatnie czeka się długo Tak wysokich cen za usługi stomatologiczne jeszcze nigdy nie było. Mimo to kolejki do gabinetów są na kilka tygodni czekania. Tych prywatnych, bo do tych na Narodowy Fundusz Zdrowia w ogóle trudno się dostać. I choć pacjenci zgrzytają zębami, płacą. Bo lepiej płakać nad wydanymi pieniędzmi niż z powodu bólu zęba. Kwitnie za to turystyka medyczna, bo dla pacjentów z Niemiec czy Skandynawii wciąż jest u nas taniej. 📢 Kolejna wysoka wygrana Gwardii Koszalin. Robert Dymkowski na trybunach [ZDJĘCIA] Siódme zwycięstwo w siódmym meczu o ligowe punkty zanotowali piłkarze Gwardii Koszalin, którzy na swoim boisku ograli Mechanika Bobolice 8:0. Podczas meczu na trybunach obecny był wychowanek koszalińskiego klubu, legenda Pogoni Szczecin - Robert Dymkowski.

📢 Areszt dla sprawcy tragicznego wypadku koło Drawska Pomorskiego Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim przychylił się do wniosku prokuratora o areszt tymczasowy dla podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku ciężarówki z autobusem w Konotopie (powiat drawski).

📢 Dożynki gminne w Białym Borze. Święto udane, ale rok dla rolników trudny [ZDJĘCIA] Tradycji stało się zadość - na gminnych dożynkach w Białym Borze, które w sobotę (16 września) ściągnęły rzesze ludzi, podziękowano rolnikom za ich trud. 📢 Wypadek na drodze S6 niedaleko Koszalina. Jedna osoba poszkodowana [ZDJĘCIA] Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym na S6 w pobliżu Miłogoszczy w powiecie koszalińskim. Jedna osoba została poszkodowana. Z ciężarówki po uszkodzeniu baku wyciekło paliwo. Droga w kierunku Koszalina jest zablokowana – podała w sobotę GDDKiA. 📢 Dożynki powiatowe w Sianowie. Był czas ciężkiej pracy, jest czas zabawy [ZDJĘCIA] Wrzesień to czas obchodów Święta Plonów. Tradycyjne dożynki to forma podziękowań dla rolników za ich ciężką pracę. Jest to czas odpoczynku i okazja do wspólnej zabawy. W sobotę na stadionie miejskim w Sianowie zorganizowane zostały dożynki powiatowe.

📢 Śmiertelny wypadek na obwodnicy w Juszkowie. Dwóch mężczyzn nie żyje. Trasa całkowicie zablokowana Dwóch mężczyzn zginęło w wypadku na obwodnicy na wysokości Juszkowa w gm. Pruszcz Gdański. Do tragicznego zdarzenia doszło dziś (11 września) ok. 12.35. Na miejscu pracują służby. Trasa jest całkowicie zablokowana w kierunku Łodzi. 📢 Budowa S11 Koszalin - Bobolice na finiszu. Otwarcie już za kilka dni [ZDJĘCIA] Trwają ostatnie prace przy budowie drogi ekspresowej S11 na odcinku z Koszalina do Bobolic. Już w drugiej połowie września kierowcy będą mogli przejechać trasą o długości 48 kilometrów. 📢 Oto lista osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić 30.08.2023 Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Sprawdź! Uprzywilejowane grupy zawodowe, w tym mundurowe, obsługiwane przez branżowe systemy emerytalne – są przez wielu wybierane właśnie ze względu wcześniejszej emerytury. Oprócz nich mogą przejść na wcześniejszą emeryturę osoby, które pracowały w szczególnie trudnych warunkach. Sprawdź listę osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Zobacz szczegóły!

📢 Koszykówka w Koszalinie na unikatowych zdjęciach z archiwum Głosu Koszalińskiego. Zobacz koniecznie! Koszykówka w regionie koszalińskim - to temat kolejnej fotogalerii pełnej archiwalnych zdjęć, którą przedstawiamy naszym Internautom. Fotografie pochodzą z przepastnego archiwum Głosu Koszalińskiego, mieszczącego się w piwnicach naszej redakcji. Zobaczcie zdjęcia, które znaleźliśmy z teczce z napisem "koszykówka". 📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Tragiczny wypadek na ulicy Mazowieckiego w Koszalinie. Jedna osoba nie żyje [ZDJĘCIA] Do tragicznego wypadku doszło w piątek późnym wieczorem na ulicy Mazowieckiego w Koszalinie. W wyniku zderzenia samochodu osobowego z motocyklem zginęła jedna osoba.

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Wypłata trzynastek przed Wielkanocą? To możliwe! Znamy terminy, kiedy listonosze Poczty Polskiej dostarczą emerytury 25.04.2023 Już niebawem rozpocznie się wypłata trzynastek. Niektórzy seniorzy będą mogli je przeznaczyć na świąteczne zakupy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że trzynastka będzie wypłacana w kwietniu. Terminy jednak uległy zmianie. Trzynasta emerytura będzie wypłacana szybciej! Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na twoje konto. Oto terminy wypłat i wyliczenia. Sprawdź szczegóły!

