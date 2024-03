Prasówka 20.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najśmieszniejsze memy o kucharzach! Masterchef, Hell's Kitchen, Kuchenne rewolucje i inne programy w jednym. Zobacz te MEMY!”?

Prasówka 20.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najśmieszniejsze memy o kucharzach! Masterchef, Hell's Kitchen, Kuchenne rewolucje i inne programy w jednym. Zobacz te MEMY! Memy o kucharzach potrafią być naprawdę śmieszne! Przekonajcie się sami i obejrzyjcie nasz wybór najlepszych memów o kucharzach - zarówno tych profesjonalnych, jak i amatorów, domorosłych masterchefów! No właśnie! Dziś każdy chce być kucharzem za sprawą bardzo popularnych programów kulinarnych, które oglądamy każdego dnia w telewizji.

📢 Trzynasta emerytura 2024. Oto osoby, które nie dostaną wypłaty 13.emerytury. W tych sytuacjach pieniądze nie zostaną wypłacone Coraz bliżej do wypłaty trzynastej emerytury w 2024 roku. Najpewniej w kwietniu seniorzy dostaną dodatkową gotówkę. Są jednak osoby, które nie otrzymają 13. emerytury. Kilka wyjątków sprawia, że nie każdy senior dostanie wypłatę. Zobacz, w tych sytuacjach emeryci nie dostaną przelewu. Znamy wskaźnik waloryzacji emerytury, czyli również wskaźnik trzynastki. Sprawdź wyliczenia netto i brutto!

📢 Oto jakie mają być nowe zasady renty socjalnej i wdowiej. Sprawdź najnowsze wyliczenia! Projektem zajmie się podkomisja Projekt nowelizacji ustawy trafi do podkomisji. Celem obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej jest podniesienie renty do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoby niepełnosprawne zaczęły prowadzić dyskusję na wielu płaszczyznach. Sprawdź, jakie zmiany wejdą w życie w związku z rentą socjalną. Dodatkowo, czy renta wdowia będzie w 2024 roku? Sprawdź szczegóły!

📢 Horoskop finansowy na wiosnę 2024: Te znaki zodiaku będą miały szczęście w finansach w marcu i kwietniu "Wiosna 2024 roku zapowiada się nie tylko jako czas odrodzenia natury, ale także jako okres, w którym wiele osób może doświadczyć pozytywnych zmian w sferze finansów. W marcu i kwietniu, zgodnie z horoskopem finansowym na wiosnę, niektóre znaki zodiaku mogą oczekiwać szczególnego szczęścia w kwestiach pieniężnych. Szukając wskazówek, jak maksymalnie wykorzystać potencjalne okazje, warto zwrócić uwagę na to, co przewidują gwiazdy dla twojego znaku zodiaku.

📢 Najlepsze MEMY o wiośnie! Tak koniec zimy i początek wiosny widzą internauci. Prawdziwy wysyp MEMÓW! Uśmiejesz się do łez Najlepsze MEMY o wiośnie z pewnością rozbawią wiele osób. Nie od dziś wiemy, że pogoda lubi płatać figle i gdy wszyscy czekamy już z niecierpliwością na wiosnę, okazuje się, że zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. MEMY o wiośnie doskonale pokazują nasze nadzieje i uśmiech przez łzy, gdy okazuje się, że na słońce i ciepło musimy jeszcze poczekać? Jak wiosnę widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o wiośnie! Z pewnością uśmiejecie się do łez! Taka jest właśnie wiosna. 📢 Tyle zarabiają pracownicy popularnych sklepów. Takie są zarobki w Pepco, Action, CCC, Media Expert i H&M. Tyle zarabiają w handlu Ile zarabiają sprzedawcy w popularnych sieciówkach w 2024 roku? Praca w handlu często jest pierwszy wyborem osób młodych, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. Praca nie wydaję się ciężka, jednak nie każdy sobie w niej poradzi. Potrzeba wielu cech i predyspozycji, aby pracować w handlu. Zobacz, ile zarabiają pracownicy tych popularnych sklepów. Sprawdź szczegóły!

📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście na początku wiosny. Te osoby wygrają wielkie pieniądze w marcu i kwietniu Już za chwilę zawita do nas wiosna, która przyniesie dużo słońca i wyższe temperatury. Sprawdź, kto razem z nadejściem wiosny będzie miał dużo szczęścia w finansach. Te znaki zodiaku będą miały wyjątkowo dobry i bogaty czas. Te osoby przyciągną dużą ilość gotówki. Sprawdź w galerii czy to mowa o Tobie. Lista poniżej! 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Anna i Robert Lewandowscy z dziećmi. Oto jak wygląda ich luksusowe życie w Hiszpanii Anna i Robert Lewandowscy to jedna z popularniejszych par polskiego showbiznesu. Chętnie pokazują swoje zawodowe i prywatne życie na swoich kontach społecznościowych. Sprawdź, jak mieszkają gwiazdy. Piłkarz i trenerka personalna mają luksusową willę z basenem w Hiszpanii. Lewandowscy są znani na całym świecie. Zobacz zdjęcia!

📢 Trzy emerytury w marcu! Dobre wieści dla seniorów. Takie będą zmiany w wypłatach. Emeryci dostaną więcej pieniędzy Pewna grupa emerytów dostanie nawet trzy emerytury w marcu. Takie zmiany zajdą w wypłatach. Seniorzy dostaną więcej pieniędzy w marcu 2024 roku. Wszystkie zmiany są ze względu na zbliżające się Święta Wielkanocne, które w tym roku wypadają w niedzielę 31 marca. Sprawdź, czy jesteś w grupie, która dostanie więcej przelewów na konto. Sprawdź szczegóły! 📢 Babciowe 2024 już niedługo. Polskie rodziny dostaną 1500 złotych. Wielka zmiana zasad przyznawania świadczenia Babciowe, czyli dodatkowe świadczenie dla młodych rodziców, którzy są aktywni zawodowo. Dla kogo dodatkowe 1500 zł miesięcznie od państwa? Nowe świadczenie wzbudza dużo kontrowersji. Pojawiają się pytania, w jaki sposób będzie weryfikowany stan faktyczny pracy rodziców i opieki nad dziećmi. Dla kogo babciowe 2024? Sprawdź szczegóły!

📢 Najlepsze MEMY o disco polo. Symbol kiczu czy dobrej zabawy? Nikt nie słucha, wszyscy dobrze się bawią. Te obrazki rozśmieszą do łez Disco polo? Co myślisz, gdy słyszysz nazwę tej muzyki? Disco polo budzi mieszane uczucia wśród Polaków, co oznacza, że nie brakuje MEMÓW, które pokazują stosunek internautów do tej muzyki. Przez wielu disco polo uważane jest za symbol kiczu, jednak często jesteśmy świadkami, jak Polacy przy disco polo bawią się doskonale! Najlepsze MEMY o disco polo znakomicie ukazują fenomen tego zjawiska. Z pewnością uśmiejecie się do łez! Takie są najlepsze MEMY o disco polo! 📢 Tak żyje Julia Wieniawa. Nowa jurorka "Mam Talent!" publikuje prywatne zdjęcia. Sprawdź! Julia Wieniawa to nowa jurorka w popularnym telewizyjnym talent show "Mam talent!". Zastąpiła na tym miejscu Małgorzatę Foremniak. O tym, jak Julia Wieniawa radzi sobie w nowej dla siebie roli można przekonać się w każdą sobotę po godz. 20 włączając TVN. A jak wygląda prywatne życie tej młodej wokalistki i aktorki? O tym przekonacie się zaglądając do naszej fotogalerii. Zobacz prywatne zdjęcia Julii Wieniawy.

📢 Tak żyje i mieszka Dagmara Kaźmierska, tańcząca Królowa Życia, która szuka męża. Zobacz ZDJĘCIA Jak żyje Dagmara Kaźmierska? To z pewnością interesuje wszystkich tych, którzy śledzą telewizyjne reality show. Okazuje się bowiem, że pani Dagmara i jej poczynania są bardzo interesujące dla telewidzów. Celebrytka niedawno wystąpiła w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Zobacz, jak żyje Dagmara Kaźmierska. 📢 Dodatkowe pieniądze na dziecko w 2024 roku. Oto zasady wypłaty rodzinnego kapitału opiekuńczego. 12 000 złotych na rok Rodzinny Kapitał Opiekuńczy 2024. Sprawdź zasady wypłaty dodatkowych pieniędzy dla rodzin. Chwila spóźnienia może sporo kosztować. Nie zapomnij więc o terminie składania wniosku. Rodzice mogą dostać 12 000 złotych na drugie i kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy w 2024 roku? Sprawdź szczegóły!

📢 Tanie domy i mieszkania od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze z Koszalina i okolic [ZDJĘCIA] Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Sprawdź, jakie są oferty. Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Domy nawet za pół ceny. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem. Sprawdź oferty od komornika. 📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy! Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy. Te auta kupisz od wojska w dobrej cenie! Ogłoszenia z całej Polski [ZDJĘCIA] Oto auta, które kupisz od wojska! Sprawdź, jakie są najnowsze oferty sprzedaży. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje samochody, busy, ciągniki oraz koparki. Zobacz oferty! Możesz kupić te pojazdy w dobrej cenie. AMW regularnie organizuje w różnych częściach kraju przetargi na sprzedaż sprzętu wojskowego. Sprawdź oferty! 📢 200 milionów złotych na Ekocentrum, które ma stanąć obok Politechniki Koszalińskiej Na razie jest działka, którą Urząd Marszałkowski odkupił za 4 mln zł od Politechniki Koszalińskiej. Na niej za 200 mln zł ma zostać wybudowane Ekocentrum Nauki. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 19.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury 19.03.2024 Zbliża się termin wypłaty trzynastej emerytury. W kwietniu seniorzy dostaną większy przelew na konto. Znając już oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku, można wyliczyć kwotę trzynastki. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci. To jest pewne! Zobacz wyliczenia netto i brutto 13. emerytury w 2024 roku. Takie pieniądze dostaną seniorzy!

📢 Te cyfry w PESEL-u oznaczają szczęście w finansach i miłości. Sprawdź czy jesteś wśród szczęśliwców 19.03.2024 Numer PESEL to unikalny identyfikator każdego obywatela Polski. Ale czy wiesz, że cyfry w Twoim PESELu mogą również nosić w sobie tajemnice dotyczące Twojego szczęścia w finansach i miłości? W tym artykule przyjrzymy się różnym cyfrom w PESELu i odkryjemy, jakie znaczenie przypisywane jest każdej z nich, które przekładają się na nasze życie.

📢 Taka kawa jest najgorsza. Przez nią tyjesz i czujesz się ciągle źle. Taka kawa tuczy oraz przyspiesza starzenie 19.03.2024 Większość Polaków swój dzień rozpoczyna od filiżanki gorącej kawy. Można ją zrobić na wiele sposobów z różnymi dodatkami. Jaka kawa jest najgorsza? Sprawdź, który rodzaj kawy negatywnie wpływa na organizm i metabolizm. Przez tą kawę tyjesz i czujesz się gorzej. Unikaj tej kawy, jeśli nie chcesz przytyć. Sprawdź szczegóły! 📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 19.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

📢 Nowe ostrzeżenie GIS 19.03.2024! o produktach wycofanych z dyskontów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 19.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 19.03.2024! To lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Rozbiórka koszalińskiego Związkowca wstrzymana. Zaprotestowali mieszkańcy [WIDEO, ZDJĘCIA] Tuż przed uprawomocnieniem się decyzji zezwalającej na rozbiórkę koszalińskiego Związkowca, wspólnota zrzeszająca mieszkańców budynku przy ulicy Matejki złożyła zażalenie. A to oznacza, że rozbiórka głównego budynku nie może się rozpocząć. 📢 Trwają dni otwarte w koszalińskiej PWSZ, która już niedługo zyska miano Akademii [ZDJĘCIA] Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, która już niedługo będzie Akademią Nauk Stosowanych z filią w Kołobrzegu, chce przekonać uczniów szkół średnich, że warto stać się jej studentem.

📢 Wtorek na targowisku w Koszalinie. Świąteczne akcenty na stoiskach [ZDJĘCIA] Miejskie targowisko przy ulicy Połczyńskiej w Koszalinie to miejsce chętnie odwiedzane nie tylko przez mieszkańców miasta, ale i całego regionu. W każdy dzień targowy, czyli wtorek oraz piątek, na targowisku pojawiają się tłumy. Sprawdź, co można kupić na koszalińskim targowisku!

📢 Wybory Samorządowe 2024: Przedstawimy kandydatów na prezydentów miast [KOMENTARZ] Mógłbym pójść na łatwiznę. Napisać, że zbliżające się wybory samorządowe to nasz (suwerena) obowiązek. Że to wybory nam najbliższe, bo przecież kandydatów znamy prawie jak sąsiadów. Nawet w Gdańsku, Koszalinie, Słupsku czy w Szczecinie każdy obywatel może przyjść na salę sesyjną lokalnego parlamentu i posłuchać, co mówią wybrani przez lokalną społeczność. 📢 Oni są najlepszymi mężami! Z mężczyznami o tych imionach będziesz szczęśliwa! Oni są wierni, czuli i troskliwi. Sprawdź listę! 19.03.2024 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami! Zastanawialiście się kiedyś, czy nasze imię może mieć wpływ na nasze codzienne życie, chociażby w związku? Okazuje się, że imię, które nosimy może wiele mówić o naszych cechach charakteru. Z tymi mężczyznami będziesz szczęśliwa i będą z Tobą na całe życie. Mężczyźni o jakich imionach są uważani za szczerych i wiernych? Partnera o jakim imieniu wybrać? Sprawdźcie listę!

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów w 2024 roku 19.03.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Oto jak mieszkają Meghan Markle i książe Harry z dziećmi. Rezydencja w Kalifornii robi wrażenie [ZDJĘCIA] 19.03.2024 Tak wygląda codzienne życie Meghan Markle i księcia Harrego. Gdzie mieszka Meghan Markle i książę Harry? Oto jak żyja na co dzień. Ile łazienek ma ich rezydencja? Sprawdź poniżej! Będziesz w szoku. Para ceni sobie prywatność, jednak chętnie publikują zdjęcia na swoich kontach społecznościowych. Zobacz jak mieszkają i żyją Meghan i Harry.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 19.03.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto zalety picia wody gazowanej. Sprawdź dlaczego warto pić wodę z bąbelkami! Powodów jest wiele 19.03.2024 Czy woda gazowana jest najlepsza do ugaszenia pragnienia? Czy wodę gazowaną można pić bez ograniczeń? Czy jest zdrowa? Czy może jednak lepiej pić zwykłą wodę niegazowaną? To pytania, które pojawiają się często. Okazuje się, że woda nasycona dwutlenkiem węgla zyskuje wiele zalet. Jakich? Sprawdź w naszym artykule!

📢 Oto najmądrzejsze rasy psów na świecie. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów. Ich inteligencja zaskakuje 19.03.2024 Eksperci stworzyli ranking najmądrzejszych ras psów. Te rasy psów są najinteligentniejsze na świecie! One sztuczek nauczą się w mig. Nauczenie nowej komendy zajmuje im mniej niż pięć prób. Wierne i kochające psy mają różne charaktery i predyspozycje. Wiele zależy od wychowania oraz genetyki. Z tymi psami nie będziesz miał problemów w nauce nowych komend. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów! 📢 Przed emeryturą należy ci się jeszcze jedno świadczenie. Możesz otrzymywać nawet 1600 zł miesięcznie 19.03.2024 Emeryci mają zapewnianą pomoc w postaci trzynastych i czternastych emerytur oraz różnych dodatków. Mało kto wie, że osoby w wieku przedemerytalnym również mogą starać się o dodatkowe świadczenie. Nim przejdą na emeryturę mogą dostać aż 1600 zł. Jak uzyskać dodatkowe pieniądze? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 19.03.2024 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie. 📢 One są najseksowniejsze. Kobiety o tych imionach są najbardziej atrakcyjne. Sprawdź, czy jesteś na liście 19.03.2024 Kobiety o tych imiona są najseksowniejsze. Tak wynika z cech charakteru i usposobienia przypisywanym osobom o tych imionach. Czy tak faktycznie jest? Listę tę możecie potraktować z przymrużeniem oka, są jednak ludzie, którzy do brzmienia imion przywiązują olbrzymią wagę. Według nich imię nadane przy narodzinach może wpłynąć na to, jak potoczy się całe życie danego człowieka.

📢 Teściowe o tych imionach to prawdziwe zołzy, czyli teściowe z piekła rodem. Sprawdź listę imion 19.03.2024 Teściowe – te postaci, które w życiu wielu osób stanowią źródło komediowych anegdot, a dla niektórych są niczym wcielenie koszmaru. I jak się okazuje, imię, które noszą, może być często wiążącym się elementem ich charakteru. Wielu z nas słyszało historie o teściowych o imionach, które wydają się przynosić ze sobą pewne cechy. Czy rzeczywiście istnieje związek między imieniem a zachowaniem teściowej? Przyjrzyjmy się nieco bliżej tej komicznej teorii. 📢 Horoskop finansowy na 2024. Te znaki zodiaku odniosą sukces finansowy w nadchodzącym roku. Sprawdź na kogo czeka fortuna 19.03.2024 Prognoza finansowa na 2024 rok według znaków zodiaku zapowiada fascynujące zmiany. Poznanie wpływu trendów astrologicznych na nasze finanse może być kluczem do sukcesu w dziedzinie materialnej. Nadchodzący rok przyniesie wyjątkowe szanse rozwoju finansowego, gromadzenia bogactwa i utrzymania stabilności pieniężnej dla wybranych znaków zodiaku. Dowiedz się, które znaki mają potencjał na znaczący wzrost finansowy w 2024 roku.

📢 Najlepsze MEMY o studentach. Tak studia widzą Internauci. Fenomenalna dawka świetnego humoru! Sesja, imprezy na śmiesznych obrazkach 19.03 Studia to czas, kiedy zdobywamy kolejne umiejętności, poznajemy nowych ludzi, ale również świetnie się bawimy. W naszym społeczeństwie istnieje wiele mitów twierdzących, że studenci tylko i wyłącznie imprezują, zapominając często o nauce, pamiętając o niej tylko w czasie sesji. Czy tak jest w rzeczywistości? Te MEMY o studentach rozśmieszą Was do łez! Jak studentów i studia widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o studentach. To fenomenalna dawka świetnego humoru! 📢 Ta biżuteria z czasów PRL może być warta majątek! Te przedmioty możemy znaleźć na portalach aukcyjnych 19.03.2024 Przedmioty z czasów PRL cieszą się wśród Polaków ogromną popularnością. Śmiało można powiedzieć nawet, że wraca moda na rzeczy z tamtego okresu. Mają one swój unikatowy charakter, świetną jakość wykonania i mogą służyć przez wiele lat. Wśród przedmiotów poszukiwanych przez kolekcjonerów jest chociażby biżuteria. Jaką biżuterię z okresu PRL możemy znaleźć na portalach aukcyjnych? Sprawdźcie, ile może obecnie kosztować biżuteria z czasów PRL.

📢 Najlepsze MEMY o sąsiadach. Jak wygląda sąsiedzkie życie? Fantastyczna dawka świetnego humoru! Sąsiad uprzykrza ci życie? 19.03.2024 Jacy są sąsiedzi? Mogą być pomocni, jak i mocno uprzykrzający życie. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą MEMY o sąsiadach. Relacje sąsiedzkie nie tylko są przedmiotem żartów, kabaretowych skeczów, ale również MEMÓW i śmiesznych obrazków. Z pewnością znajdziecie na nich obrazy z waszego codziennego życia! Jesteście ciekawi? Zobaczcie najlepsze MEMY o sąsiadach! 📢 Najlepsze MEMY o pracy! Tak śmiejemy się z przełożonych i własnego lenistwa. Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez 19.03.2024 Praca to niekiedy bardzo trudny temat rozmów. Często, by przetrwać wymagający dzień pracy potrzebna jest odrobina humoru i uśmiechu. A z czego można się pośmiać podczas trudnego dnia w biurze i innym miejscu, w którym wypełniamy swoje zawodowe obowiązki? Oczywiście z... pracy! Komu się nie zdarzyło oglądać memów i innych śmiesznych obrazków podczas pracy! Jeszcze ciekawiej, gdy oglądamy akurat te dotyczące pracy, przełożonych czy naszych współpracowników. Może akurat w tych sytuacjach odnajdujemy także cząstkę siebie? Zobaczcie najlepsze memy o pracy!

📢 Najlepsze MEMY o mężczyznach. Jak żyją faceci? Męska codzienność w krzywym zwierciadle. Jak wady mężczyzn widzą internauci? 19.03.2024 Relacje damsko-męskie już od wielu lat są przedmiotem kabaretowych skeczów, żartów i... MEMÓW. Dzień Mężczyzny jest znacznie mniej popularny niż Dzień Kobiet, a można wręcz stwierdzić, że wiele osób nie ma pojęcia o istnieniu takiego święta. Oczywiście ta sytuacja staje się jednym z przedmiotów MEMÓW tworzonych przez internautów. Jak mężczyźni są widziani przez twórców MEMÓW? Czy rzeczywiście, katar u mężczyzny to ciężka choroba? Zobaczcie najlepsze MEMY o mężczyznach! 📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 19.03.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka.

📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! 19.03.2024 Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną. Sprawdź! 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 19.03.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci 19.03.2024 Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły! 📢 Masz tak na drugie imię? Osoby o tych imionach mogą mieć pecha w 2024 roku. Sprawdź najnowszy horoskop 19.03.2024 Zbliżający się rok 2024 budzi wiele oczekiwań i ciekawości, zwłaszcza jeśli chodzi o znaczenie imion i ich powiązanie z przyszłymi wydarzeniami. Czy Twoje imię może być kluczem do zrozumienia tego, co czeka Cię w nadchodzącym roku? Wierzy się, że imiona posiadają wyjątkową moc przewidywania przyszłości, a horoskop na 2024 rok może dostarczyć wskazówek dotyczących tego, jakie wydarzenia mogą się pojawić w życiu osób noszących konkretne imiona. Odkryj, jakie tajemnice kryje się za imionami w kontekście nadchodzącego roku i jak Twoje drugie imię może być powiązane z pechowymi czy też szczęśliwymi zdarzeniami w 2024 roku.

📢 Najśmieszniejsze memy o kotach. Kochane, słodkie, czy złośliwe? Jakie są koty w memach? Zobacz, z czego śmieją się Internauci 19.03.2024 Koty są bardzo często bohaterami memów. Zawsze chodzą swoimi ścieżkami, uwielbiają jedzenie i pieszczoty swoich właścicieli, chociaż... nigdy ich nie słuchają. Jakie są koty w memach? Z jakich ich zachowań najczęściej śmieją się Internauci, którzy tworzą obrazkowe żarty z kotami w roli głównej? Postanowiliśmy to sprawdzić! Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z naśmieszniejszymi memami na temat kotów.

📢 Najśmieszniejsze memy o psach. Tak twórcy memów widzą relację pies - człowiek. Uśmiejesz się! 19.03.2024 Jeśli kochacie psy, to musicie zobaczyć naśmieszniejsze memy właśnie o psach. Na pewno w wielu z tych obrazków znajdziecie sytuacje, które są Wam bliskie. Może w niektórymi z tych memów się nie zgodzicie? Tak, to możliwe. Tak, czy siak zobaczcie, w jaki sposób twórcy memów widzą życie zarówno samych psów, jak i ich właścicieli. Zapraszamy do oglądania!

📢 Najlepsze MEMY o kotach. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! Leniwe, słodkie, jakie są koty? MEMY o ukochanym pupilu człowieka 19.03 Takie są najlepsze MEMY o kotach! Koty obok psów to najpopularniejsze zwierzęta domowe. W porównaniu do nich koty częściej chodzą jednak własnymi ścieżkami, potrafią znikać z domu nawet na wiele dni, wiodąc kocie życie na ulicach i osiedlach miast. Wokół kotów narodziło się wiele mitów, zdania wokół nich są mocno podzielone. Nie zmienia to jednak faktu, że koty należą do najukochańszych pupili człowieka. Jak życie kotów widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o kotach! Te obrazki z pewnością rozbawią Was do łez! 📢 Osoby o tych imionach będą miały szczęście w 2024 roku. Tym osobom sprzyja szczęście i pomyślność. Sprawdź! 19.03.2024 Te osoby będą miały wyjątkowo udany 2024 rok. Czy noszone imię może determinować nasz los? Okazuję się, że tak! Sprawdź co twoje imię mówi o twoich życiu i relacjach z najbliższymi. Wiele osób uważa, że znaczenie imienia może mieć wpływ na nasze codzienne życie. Na nasze zachowanie, relacje międzyludzkie, zarobki, szczęście w miłości. Sprawdź listę!

📢 Najlepsze MEMY o małżeństwie. Jak wygląda miłość i życie po ślubie okiem internautów? Ślub, małżeństwo na śmiesznych obrazkach 19.03.2024 Małżeństwo i życie po ślubie jest tematem licznych żartów, kabaretowych widowisk, a także... internetowych MEMÓW! Ślub to jeden z najważniejszych momentów w życiu każdego z nas, a małżeństwo to wspólne, szczęśliwe życie z ukochaną osobą. Czy tak jest jednak w rzeczywistości? Każde małżeństwo jest inne, relacje w nim panujące zależą bezpośrednio od nas. Jak małżeństwo widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o małżeństwie! 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 19.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Rekordowa waloryzacja emerytur 2024? Oto tabela wzrostów emerytur. Jaki będzie ostateczny wskaźnik? Sprawdź! 19.03.2024 Marcowa waloryzacja emerytur zbliża się wielkimi krokami. Jaki będzie ostateczny wskaźnik waloryzacji w 2024 roku? Będzie mniejszy od spodziewanego? Sprawdź, jakie są najnowsze zmiany w prognozie. Wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku jest już znany. Sprawdź szczegóły! 📢 Oto imiona najgorszych mężów. Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi partnerami. Jesteś na liście? 19.03.2024 Czy noszone imię może determinować nasz los? Okazuję się, że tak! Sprawdź co twoje imię mówi o twoich życiu i relacjach z najbliższymi. Oto lista męskich imion, które nie wróżą dobrego i szczęśliwego małżeństwa. Ci mężczyźni są najgorszymi mężami. Nie są stworzeni do szczęśliwego i długoletniego małżeństwa. Sprawdź listę!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najwierniejsi. Kochają najmocniej i darzą szczerą miłością. Z nimi będziesz szczęśliwa! Znaczenie imion 19.03 Mężczyźni o tych imionach są najwierniejsi! Zastanawialiście się kiedyś, czy nasze imię może mieć wpływ na nasze codzienne życie, chociażby w związku? Okazuje się, że imię, które nosimy może wiele mówić o naszych cechach charakteru. Tak jest m.in. w miłości. Jesteście ciekawi, mężczyźni o jakich imionach są uważani za najwierniejszych? To właśnie oni według znaczenia imion są uważani za szczerych i wiernych. Sprawdźcie, jakie imiona znalazły się na liście!

📢 Stare monety warte majątek! Będziesz w szoku! Zobacz, ile mogą kosztować stare monety z czasów PRL-u! 19.03.2024 Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za te stare monety nawet kilka tysięcy złotych. Sprawdź, czy masz je u siebie w domu. Może się okazać, że trzymasz prawdziwy skarb. Jedna moneta może być warta nawet 5 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziesz w galerii! Sprawdź, jakie stare monety są poszukiwane przez kolekcjonerów. 📢 Najzabawniejsze memy o wiośnie. Gdy robi się ciepło Internauci wymyślają zabawne memy, które rozbawią Was do łez 19.03.2024 Te memy o wiosnę 2024 rozbawią Was do łez. Choć mamy wciąż kalendarzową zimę, to za oknem pogoda przypomina bardziej wiosnę. Internauci nie próżnują i wymyślają z tej okazji zabawne memy. Sprawdźcie te obrazki, wybraliśmy najzabawniejsze memy, o wiośnie 2024. Czy jest coś lepszego niż poczucie humoru, które rozgrzewa serce w chłodne dni wiosny?

📢 15 ras psów kanapowych. Szukasz spokojnego psa do domu? Sprawdź cechy i ceny kanapowców! 19.03.2024 Psy kanapowe charakteryzują się tym, że... lubią wylegiwać się na kanapie. To oczywiście duże uproszczenie, ale do tej kategorii można zakwalifikować rasy psów, które dobrze czują się w mieszkaniach, lubią towarzystwo ludzi. Często więc są też określane jako pokojowe, czy też do towarzystwa właśnie. Najczęściej to psy niewielkie, ale są też wyjątki od tej reguły. Jakie rasy zaliczane są do psów kanapowych? Sprawdź koniecznie!

📢 Najpiękniejsze rasy psów na świecie. Ranking najładniejszych psów. Poznaj TOP 10 najpiękniejszych psów. Są takie urocze! 19.03.2024 TOP 10 najpiękniejszych ras psów na świecie. Internauci wybrali najładniejsze rasy. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Kto ma pieska w domu, ten wie jakie są kochane i lojalne. Zawsze chętne do zabawy lub przytulenia. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj jednak, że wygląd to nie wszystko. Zanim kupisz psa zapoznaj się z jego potrzebami. Sprawdź szczegóły!

📢 Nawet 2500 zł dla pracownika. Wczasy pod gruszą 2024. Tyle pieniędzy wpłynie na konta zatrudnionych 19.03.2024 Wczasy pod gruszą 2024, czyli dodatkowe pieniądze dla pracowników na urlop. Jest to świadczenie, które nie każdy dostanie. To dofinansowanie do urlopu, które wypłacane jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Tyle pieniędzy dostaną osoby pracujące. Sprawdź wyliczenia! 📢 Tanie auta osobowe w całej Polsce. Nawet za połowę ceny. Sprawdź auta na licytacjach komorniczych 19.03.2024 Szukasz samochodu używanego i nie chcesz wydać dużej kwoty? Sprawdź w takim razie licytacje komornicze auta na portalu licytacje.komornik.pl. Znajdziesz tam wiele aut osobowych w bardzo dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Sprawdź oferty komorników z całej Polski, którzy spieniężają takie pojazdy. 📢 Najlepsze MEMY ze zwierzętami w roli głównej. Te obrazki potrafią rozbawić! Jakie są zwierzęta? Słodkie, zabawne, złośliwe 19.03.2024 MEMY ze zwierzętami w roli głównej cieszą się ogromną popularnością wśród internautów. Zwierzęta ubarwiają nasz świat, szczególnie te, na których widok wręcz nie możemy się opamiętać. Okazuje się, że popularne są nie tylko psy czy koty, ale również inne zwierzęta, których słodkie usposobienie potrafi działać na ludzi obłędnie. Jakie zwierzęta stają się przedmiotem MEMÓW? Zobaczcie najlepsze MEMY ze zwierzętami w roli głównej! Te obrazki z pewnością Was rozbawią!

📢 Renta wdowia 2024 prawie 8000 zł. Kiedy wejdzie w życie nowe świadczenie? Wyliczenia w modelu kroczącym. Sprawdź! 19.03.2024 Takie maja być zasady nowego świadczenie. Kto będzie mógł otrzymać pieniądze z renty wdowiej w 2024 roku? Renta wdowia ma być wypłacana jeszcze w tym roku. Na jakich zasadach Polacy będą mogli uzyskać pieniądze? Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski podkreśla, że wprowadzenie renty wdowiej i podwyższenie zasiłku pogrzebowego to priorytety. Sprawdź więcej szczegółów! 📢 Takie są zaskakujące skutki jedzenia i picia siemienia lnianego. Będziesz w szoku! Magiczny środek na odchudzanie 19.03.2024 Siemię lnianie to idealny dodatek do owsianek, koktajli, chleba, bułeczek i wielu innych dań. Staje się ono coraz popularniejsze dzięki swoim zastosowaniom i właściwościom. Siemię lnianie można pić, jeść i nakładać na twarz oraz włosy jako maseczkę. Jakie są jego magiczne właściwości? Sprawdź, w jaki sposób wspomaga odchudzanie! Zobacz szczegóły!

📢 Najlepsze MEMY o kobietach! Bo tak!, czyli kobiety już tak mają. Tak płeć piękną widzą internauci. Uśmiejesz się do łez! 19.03.2024 Kobiety już tak mają, czyli najzabawniejsze MEMY o płci pięknej z przymrużeniem oka. Dzień Kobiet w krzywym zwierciadle. Zobacz, z czego śmieją się Internauci. Jak to się dzieje, że kobieta ma zawsze rację? Kobiety i ich charakter stał się jednym z ulubionych tematów do żartów - jak się okazuje głównie przez mężczyzn. Co ciekawe, głównie żonaci mężczyźni najchętniej żartują ze swoich żon. Jakie są one naprawdę? Sprawdź najlepsze memy o kobietach! 📢 Posiadacze tych imion uznawani są za najbardziej inteligentnych. Te osoby są wyjątkowo bystre. Sprawdź! [LISTA] 19.03.2024 Te osoby są uznawane za najbardziej inteligentne. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na niej. Posiadacze tych imion muszą wykazywać się logicznych myśleniem, bystrością oraz wiedzą. Ezoteryków od dawna interesuje związek imion ludzi z ich predyspozycjami. Sprawdź listę!

📢 Najśmieszniejsze memy o budowlańcach. Z czego żartują Internauci. Uśmiejesz się! 19.03.2024 Memy o budowlańcach potrafią być jednocześnie bardzo śmieszne i... straszne! Jesteście ciekawi z czego najczęściej żartują twórcy memów o budowlańcach? Sprawdźcie koniecznie naszą fotogalerię. Nie da się ukryć, że spojrzenie na tę branżę jest bardzo stereotypowe. No bo z czym najczęściej kojarzą się budowlańcy? 📢 Cisza na budowach dróg ekspresowych. Poważne problemy z dokończeniem S3 i S6 Tylko dwóch budowlańców kręciło się w poniedziałek na estakadzie koszalińskiej obwodnicy w ciągu niedokończonej trasy S6. Niewiele działo się też na S3 do Świnoujścia. Przestój się przeciąga i nie wiadomo, kiedy kierowcy skorzystają z nowych odcinków ekspresówek.

📢 Imprezy w klubie Plastelina w Koszalinie przed laty [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Jednym z miejsc, gdzie przed laty chętnie bawili się mieszkańcy Koszalina i regionu, był klub Plastelina. Zapraszamy do podróży w czasie. Zobaczcie archiwalne zdjęcia!

📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 18.03.2024 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami.

📢 Monte Karlino z widowiskowym finałem w Koszalinie [ZDJĘCIA, WIDEO] Kolejna, już 49., edycja Rajdu Monte Karlino, za nami. Efektownych przejazdów na otwarcie sezonu nie brakowało. 📢 Konwencja wyborcza Koalicji Obywatelskiej w Koszalinie [ZDJĘCIA] Koalicja Obywatelska pręży muskuły przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi. W Teatrze Muzycznym Adria w Koszalinie zaprezentowano kandydatów i przedstawiono założenia programowe, a o oprawę muzyczną zadbał zespół Mr. Zoob.

📢 Unikatowe zdjęcia starego Koszalina. Zobacz, jak wyglądało życie w mieście w latach 80 i 90-tych ubiegłego wieku [zdjęcia] Jak wyglądał Koszalin w latach 80 i 90-tych ubiegłego wieku? Sprawdź kolejne zdjęcia autorstwa Krzysztofa Sokołowa, znanego koszalińskiego fotografa. 📢 Bój o Kołobrzeg, czyli efektowna rekonstrukcja na plaży [ZDJĘCIA] Trwają uroczyste obchody 79. rocznicy walk o Kołobrzeg. Prócz widowiska historycznego, nie brakuje też dodatkowych atrakcji i wydarzeń towarzyszących. Deszczowa pogoda nie odstraszyła odwiedzających i uczestników.

📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów 2024. Nauczyciele musieli coś odpowiedzieć. To prawdziwa jazda bez trzymanki! Nauczyciele łatwo nie mają i często muszą znosić bezczelne teksty uczniów, ale na szczęście są i tacy, którzy nie gryzą się w język. Oczywiście nie chodzi o to by odpowiadać bezczelnością na bezczelność, ale nie brakuje pedagogów, którzy na zgryźliwe gadanie czy po prostu słowną zaczepkę potrafią odpowiedzieć z gracją i humorem! 📢 Gorący luty w Prywatce w Koszalinie! Zobacz, jak bawili się mieszkańcy! [ZDJĘCIA] Luty za nami. Zobaczcie, jak w ostatnich tygodniach bawili się mieszkańcy Koszalina na imprezach w Prywatce! 📢 Nowe centrum handlowe Oto Park w Koszalinie już za chwilę [ZDJĘCIA] Kasjerzy, doradcy klienta, sprzedawcy, magazynierzy, montażyści i serwisanci - miejsc pracy jest tu sporo i już można składać podania. Bo wkrótce zacznie działać centrum handlowe Oto Park.

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 20.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Oto kultowe bibeloty z PRL. Tyle mogą być dziś warte gadżety z PRL-u. Wiemy ile płacą za nie kolekcjonerzy 2.06.2023 Bibeloty z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej cieszą się ciągle rosnącą popularnością wśród kolekcjonerów. Często trudno uwierzyć, że przedmioty, które wielu z nas dawno temu pozbyło z piwnic, strychów czy pawlaczy, mogą dziś być warte wiele. Zainteresowanie kolekcjonerów obejmuje każdy aspekt życia w czasach PRL-u. Wystarczy zajrzeć na portale aukcyjne, by znaleźć wiele ofert bibelotów z tamtej epoki. Przekonaj się sam!

