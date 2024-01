Prasówka 21.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Policjanci są częstym obiektem żartów i drwin. Choć bez wątpienia to służby bardzo potrzebne w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w naszym kraju, to jednocześnie funkcjonariusze policji bywają nielubiani. W Internecie aż roi się od różnego rodzaju memów związanych z policjantami. Zobacz najśmieszniejsze obrazki o policji.

Małżeństwo i życie po ślubie jest tematem licznych żartów, kabaretowych widowisk, a także... internetowych MEMÓW! Ślub to jeden z najważniejszych momentów w życiu każdego z nas, a małżeństwo to wspólne, szczęśliwe życie z ukochaną osobą. Czy tak jest jednak w rzeczywistości? Każde małżeństwo jest inne, relacje w nim panujące zależą bezpośrednio od nas. Jak małżeństwo widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o małżeństwie!

Takie są najlepsze MEMY o kotach! Koty obok psów to najpopularniejsze zwierzęta domowe. W porównaniu do nich koty częściej chodzą jednak własnymi ścieżkami, potrafią znikać z domu nawet na wiele dni, wiodąc kocie życie na ulicach i osiedlach miast. Wokół kotów narodziło się wiele mitów, zdania wokół nich są mocno podzielone. Nie zmienia to jednak faktu, że koty należą do najukochańszych pupili człowieka. Jak życie kotów widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o kotach! Te obrazki z pewnością rozbawią Was do łez!

Sprawdźcie najzabawniejsze memy o feriach zimowych 2024 w Polsce. Te obrazki rozbawią Was do łez. Oto zbiór najzabawniejszych memy o zimie i feriach zimowych. Sprawdź radosną twórczość internatów dotyczącą zimowej przerwy w nauce. Ferie zimowe to nie tylko czas odpoczynku i chwil spędzonych na świeżym powietrzu, ale także czas, który dostarcza niezliczonej ilości materiałów do humorystycznych wypowiedzi w postaci memów. Od klasycznych odniesień do lenistwa po szalone przygody na stokach narciarskich czy w tropikalnych rajach - internetowi twórcy memów nie zwalniają tempa, starając się uchwycić esencję ferii w najbardziej zabawny sposób.