Prasówka 23.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Najlepsze MEMY ze zwierzętami w roli głównej. Te obrazki potrafią rozbawić! Jakie są zwierzęta? Słodkie, zabawne, złośliwe MEMY ze zwierzętami w roli głównej cieszą się ogromną popularnością wśród internautów. Zwierzęta ubarwiają nasz świat, szczególnie te, na których widok wręcz nie możemy się opamiętać. Okazuje się, że popularne są nie tylko psy czy koty, ale również inne zwierzęta, których słodkie usposobienie potrafi działać na ludzi obłędnie. Jakie zwierzęta stają się przedmiotem MEMÓW? Zobaczcie najlepsze MEMY ze zwierzętami w roli głównej! Te obrazki z pewnością Was rozbawią!

Najlepsze memy o grach komputerowych i graczach. Sprawdź, z czego śmieją się Internauci Lubisz grać w gry komputerowe? To z pewnością zrozumiesz memy na ten temat, które krążą w sieci! Sprawdź najciekawsze memy o graczach, zarówno PC-towców, jak i konsolowców.

Renta wdowia 2024 prawie 8000 zł. Kiedy wejdzie w życie nowe świadczenie? Wyliczenia w modelu kroczącym. Sprawdź! Takie maja być zasady nowego świadczenie. Kto będzie mógł otrzymać pieniądze z renty wdowiej w 2024 roku? Renta wdowia ma być wypłacana jeszcze w tym roku. Na jakich zasadach Polacy będą mogli uzyskać pieniądze? Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski podkreśla, że wprowadzenie renty wdowiej i podwyższenie zasiłku pogrzebowego to priorytety. Sprawdź więcej szczegółów!

Najśmieszniejsze memy o kierowcach. Uwaga na drogach, jadą kierowcy z memów. Sprawdź! Kierowcy to bardzo wdzięczny temat do tworzenia memów. No bo każdy na pewno choć raz spotkał na drodze "mistrza" kierownicy, który jest na bakier ze znajomością przepisów ruchu drogowego. Choć łamanie przepisów przez kierowców to oczywiście nie jedyny temat wyśmiewany w memach o kierowcach. Sprawdź koniecznie wybór najlepszych żartów obrazkowych o uczestnikach ruchu!

Takie są zaskakujące skutki jedzenia i picia siemienia lnianego. Będziesz w szoku! Magiczny środek na odchudzanie Siemię lnianie to idealny dodatek do owsianek, koktajli, chleba, bułeczek i wielu innych dań. Staje się ono coraz popularniejsze dzięki swoim zastosowaniom i właściwościom. Siemię lnianie można pić, jeść i nakładać na twarz oraz włosy jako maseczkę. Jakie są jego magiczne właściwości? Sprawdź, w jaki sposób wspomaga odchudzanie! Zobacz szczegóły!

Najzabawniejsze memy o wiośnie. Gdy robi się ciepło Internauci wymyślają zabawne memy, które rozbawią Was do łez Te memy o wiosnę 2024 rozbawią Was do łez. Choć mamy wciąż kalendarzową zimę, to za oknem pogoda przypomina bardziej wiosnę. Internauci nie próżnują i wymyślają z tej okazji zabawne memy. Sprawdźcie te obrazki, wybraliśmy najzabawniejsze memy, o wiośnie 2024. Czy jest coś lepszego niż poczucie humoru, które rozgrzewa serce w chłodne dni wiosny?

Najlepsze MEMY o kobietach! Bo tak!, czyli kobiety już tak mają. Tak płeć piękną widzą internauci. Uśmiejesz się do łez! Kobiety już tak mają, czyli najzabawniejsze MEMY o płci pięknej z przymrużeniem oka. Dzień Kobiet w krzywym zwierciadle. Zobacz, z czego śmieją się Internauci. Jak to się dzieje, że kobieta ma zawsze rację? Kobiety i ich charakter stał się jednym z ulubionych tematów do żartów - jak się okazuje głównie przez mężczyzn. Co ciekawe, głównie żonaci mężczyźni najchętniej żartują ze swoich żon. Jakie są one naprawdę? Sprawdź najlepsze memy o kobietach!

Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury Zbliża się termin wypłaty trzynastej emerytury. W kwietniu seniorzy dostaną większy przelew na konto. Znając już oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku, można wyliczyć kwotę trzynastki. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci. To jest pewne! Zobacz wyliczenia netto i brutto 13. emerytury w 2024 roku. Takie pieniądze dostaną seniorzy!

Najśmieszniejsze MEMY o budowlańcach. Z czego żartują Internauci. Uśmiejesz się! Memy o budowlańcach potrafią być jednocześnie bardzo śmieszne i... straszne! Jesteście ciekawi z czego najczęściej żartują twórcy memów o budowlańcach? Sprawdźcie koniecznie naszą fotogalerię. Nie da się ukryć, że spojrzenie na tę branżę jest bardzo stereotypowe. No bo z czym najczęściej kojarzą się budowlańcy?

Nawet 2500 zł dla pracownika. Wczasy pod gruszą 2024. Tyle pieniędzy wpłynie na konta zatrudnionych Wczasy pod gruszą 2024, czyli dodatkowe pieniądze dla pracowników na urlop. Jest to świadczenie, które nie każdy dostanie. To dofinansowanie do urlopu, które wypłacane jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Tyle pieniędzy dostaną osoby pracujące. Sprawdź wyliczenia!

Tanie auta osobowe w całej Polsce. Nawet za połowę ceny. Sprawdź auta na licytacjach komorniczych Szukasz samochodu używanego i nie chcesz wydać dużej kwoty? Sprawdź w takim razie licytacje komornicze auta na portalu licytacje.komornik.pl. Znajdziesz tam wiele aut osobowych w bardzo dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Sprawdź oferty komorników z całej Polski, którzy spieniężają takie pojazdy.

Takie znaki zodiaku będą miały szczęście na początku wiosny. Te osoby wygrają wielkie pieniądze w marcu i kwietniu Już za chwilę zawita do nas wiosna, która przyniesie dużo słońca i wyższe temperatury. Sprawdź, kto razem z nadejściem wiosny będzie miał dużo szczęścia w finansach. Te znaki zodiaku będą miały wyjątkowo dobry i bogaty czas. Te osoby przyciągną dużą ilość gotówki. Sprawdź w galerii czy to mowa o Tobie. Lista poniżej!

Tyle zarabiają pracownicy popularnych sklepów. Takie są zarobki w Pepco, Action, CCC, Media Expert i H&M. Tyle zarabiają w handlu Ile zarabiają sprzedawcy w popularnych sieciówkach w 2024 roku? Praca w handlu często jest pierwszy wyborem osób młodych, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. Praca nie wydaję się ciężka, jednak nie każdy sobie w niej poradzi. Potrzeba wielu cech i predyspozycji, aby pracować w handlu. Zobacz, ile zarabiają pracownicy tych popularnych sklepów. Sprawdź szczegóły!

Najlepsze MEMY o wiośnie! Tak pierwszy dzień wiosny widzą internauci. Prawdziwy wysyp MEMÓW! Uśmiejesz się do łez Najlepsze MEMY o wiośnie z pewnością rozbawią wiele osób. Nie od dziś wiemy, że pogoda lubi płatać figle i gdy wszyscy czekamy już z niecierpliwością na wiosnę, okazuje się, że zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. MEMY o wiośnie doskonale pokazują nasze nadzieje i uśmiech przez łzy, gdy okazuje się, że na słońce i ciepło musimy jeszcze poczekać? Jak wiosnę widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o wiośnie! Z pewnością uśmiejecie się do łez! Taka jest właśnie wiosna.

Trzynasta emerytura 2024. Oto osoby, które nie dostaną wypłaty 13.emerytury. W tych sytuacjach pieniądze nie zostaną wypłacone Coraz bliżej do wypłaty trzynastej emerytury w 2024 roku. Najpewniej w kwietniu seniorzy dostaną dodatkową gotówkę. Są jednak osoby, które nie otrzymają 13. emerytury. Kilka wyjątków sprawia, że nie każdy senior dostanie wypłatę. Zobacz, w tych sytuacjach emeryci nie dostaną przelewu. Znamy wskaźnik waloryzacji emerytury, czyli również wskaźnik trzynastki. Sprawdź wyliczenia netto i brutto!

Najśmieszniejsze memy o kucharzach! Masterchef, Hell's Kitchen, Kuchenne rewolucje i inne programy w jednym. Zobacz te MEMY! Memy o kucharzach potrafią być naprawdę śmieszne! Przekonajcie się sami i obejrzyjcie nasz wybór najlepszych memów o kucharzach - zarówno tych profesjonalnych, jak i amatorów, domorosłych masterchefów! No właśnie! Dziś każdy chce być kucharzem za sprawą bardzo popularnych programów kulinarnych, które oglądamy każdego dnia w telewizji.

Wyższa kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2024 roku. Oto jakie zmiany weszły w życie. Sprawdź nowe kwoty! Kto może dostać świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku? Zmiany wprowadzają możliwość łączenia pracy zawodowej z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek pielęgnacyjny ma częściowo pokryć wydatki związane z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Sprawdź, jakie zaszły zmiany!

Najlepsze MEMY o disco polo. Symbol kiczu czy dobrej zabawy? Zobacz, kto słucha disco polo. Te obrazki rozśmieszą do łez Disco polo? Co myślisz, gdy słyszysz nazwę tej muzyki? Disco polo budzi mieszane uczucia wśród Polaków, co oznacza, że nie brakuje MEMÓW, które pokazują stosunek internautów do tej muzyki. Przez wielu disco polo uważane jest za symbol kiczu, jednak często jesteśmy świadkami, jak Polacy przy disco polo bawią się doskonale! Najlepsze MEMY o disco polo znakomicie ukazują fenomen tego zjawiska. Z pewnością uśmiejecie się do łez! Takie są najlepsze MEMY o disco polo!

Osoby o tych imionach są wyjątkowo wredne. Posiadacze tych imion uznawani są za niemiłych i aroganckich [LISTA] Te osoby są wredne i aroganckie. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na niej. Sprawdź listę imion!

Tak mieszka i żyje na co dzień Marta Paszkin z Rolnik szuka żony. Tak mieszka Marta i Paweł z dziećmi. Co za dom! [ZDJĘCIA] Tak mieszka i żyje na co dzień Marta Paszkin z Rolnik szuka żony. Zobacz zdjęcia wnętrz domu. Tak mieszka Marta i Paweł z dziećmi. Piękne i ciepłe wnętrza. Marta Paszkin była uczestniczką 7. edycji programu "Rolnik szuka żony", w której zabiegała o względy Pawła Bodziannego. Marta i Paweł są szczęśliwym małżeństwem, a niedawno powitali na świecie swoje kolejne dziecko. Sprawdź zdjęcia!

Tak żyje Julia Wieniawa. Nowa jurorka "Mam Talent!" publikuje prywatne zdjęcia. Sprawdź! Julia

📢 Osoby o tych imionach mają najwięcej szczęścia. Odnoszą same sukcesy w życiu prywatnym i zawodowym. Jesteś na liście? Te osoby to urodzeni szczęściarze. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Sprawdź, czy jesteś na liście osób, których szczęście nie opuszcza. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. Te osoby odnoszą same sukcesy. 📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Tak żyje Ewa Swoboda. Piękna lekkoatletka na prywatnych zdjęciach. Tatuaże, sukcesy, uśmiech - taka jest Ewa Swoboda. Prywatne zdjęcia Ewa Swoboda z pewnością należy do najpopularniejszych polskich sportsmenek. Jej piękny uśmiech i ciało pokryte tatuażami kojarzy wielu kibiców sportu w naszym kraju, a jej spontaniczne reakcje sprawiają, że tym bardziej jest uwielbiana przez fanów. Jak na co dzień żyje Ewa Swoboda? Zobaczcie, jakie zdjęcia Ewa Swoboda publikuje w mediach społecznościowych. Jesteście ciekawi? Zobaczcie prywatne zdjęcia Ewy Swobody. 📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.

📢 Tanie domy i mieszkania od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze z Koszalina i okolic [ZDJĘCIA] Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Sprawdź, jakie są oferty. Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Domy nawet za pół ceny. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem. Sprawdź oferty od komornika. 📢 Tak żyje i mieszka Dagmara Kaźmierska, tańcząca Królowa Życia, która szuka męża. Zobacz ZDJĘCIA Jak żyje Dagmara Kaźmierska? To z pewnością interesuje wszystkich tych, którzy śledzą telewizyjne reality show. Okazuje się bowiem, że pani Dagmara i jej poczynania są bardzo interesujące dla telewidzów. Celebrytka niedawno wystąpiła w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Zobacz, jak żyje Dagmara Kaźmierska.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy. Te auta kupisz od wojska w dobrej cenie! Ogłoszenia z całej Polski [ZDJĘCIA] Oto auta, które kupisz od wojska! Sprawdź, jakie są najnowsze oferty sprzedaży. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje samochody, busy, ciągniki oraz koparki. Zobacz oferty! Możesz kupić te pojazdy w dobrej cenie. AMW regularnie organizuje w różnych częściach kraju przetargi na sprzedaż sprzętu wojskowego. Sprawdź oferty! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Najlepsze MEMY o sąsiadach. Jak wygląda sąsiedzkie życie? Fantastyczna dawka świetnego humoru! Sąsiad uprzykrza ci życie? 22.03.2024 Jacy są sąsiedzi? Mogą być pomocni, jak i mocno uprzykrzający życie. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą MEMY o sąsiadach. Relacje sąsiedzkie nie tylko są przedmiotem żartów, kabaretowych skeczów, ale również MEMÓW i śmiesznych obrazków. Z pewnością znajdziecie na nich obrazy z waszego codziennego życia! Jesteście ciekawi? Zobaczcie najlepsze MEMY o sąsiadach!

📢 Oto imiona najgorszych mężów. Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi partnerami. Jesteś na liście? 22.03.2024 Czy noszone imię może determinować nasz los? Okazuję się, że tak! Sprawdź co twoje imię mówi o twoich życiu i relacjach z najbliższymi. Oto lista męskich imion, które nie wróżą dobrego i szczęśliwego małżeństwa. Ci mężczyźni są najgorszymi mężami. Nie są stworzeni do szczęśliwego i długoletniego małżeństwa. Sprawdź listę!

📢 Najlepsze MEMY o pracy! Tak śmiejemy się z przełożonych i własnego lenistwa. Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez 22.03.2024 Praca to niekiedy bardzo trudny temat rozmów. Często, by przetrwać wymagający dzień pracy potrzebna jest odrobina humoru i uśmiechu. A z czego można się pośmiać podczas trudnego dnia w biurze i innym miejscu, w którym wypełniamy swoje zawodowe obowiązki? Oczywiście z... pracy! Komu się nie zdarzyło oglądać memów i innych śmiesznych obrazków podczas pracy! Jeszcze ciekawiej, gdy oglądamy akurat te dotyczące pracy, przełożonych czy naszych współpracowników. Może akurat w tych sytuacjach odnajdujemy także cząstkę siebie? Zobaczcie najlepsze memy o pracy!

📢 Najśmieszniejsze memy o policjantach. Uśmiejesz się do łez! Zobacz jak z policji żartują internauci 22.03.2024 Policjanci są częstym obiektem żartów i drwin. Choć bez wątpienia to służby bardzo potrzebne w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w naszym kraju, to jednocześnie funkcjonariusze policji bywają nielubiani. W Internecie aż roi się od różnego rodzaju memów związanych z policjantami. Zobacz najśmieszniejsze obrazki o policji. 📢 Najpiękniejsze rasy psów na świecie. Ranking najładniejszych psów. Poznaj TOP 10 najpiękniejszych psów. Są takie urocze! 22.03.2024 TOP 10 najpiękniejszych ras psów na świecie. Internauci wybrali najładniejsze rasy. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Kto ma pieska w domu, ten wie jakie są kochane i lojalne. Zawsze chętne do zabawy lub przytulenia. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj jednak, że wygląd to nie wszystko. Zanim kupisz psa zapoznaj się z jego potrzebami. Sprawdź szczegóły!

📢 Memy po meczu Polska - Estonia. Tak internauci komentują czwartkowe zwycięstwo Oto memy po meczu Polska - Estonia. Nasza drużyna wygrała ten mecz 5:1 (pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0). To ciągle daje nam szanse na zagranie w Mistrzostwach Europy, bo Polacy awansowali do baraży o Euro 2024. Tak internetowi kibice w żartobliwy sposób komentują wygraną reprezentacji Polski w piłkę nożną.

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 22.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

📢 Taka kawa jest najgorsza. Przez nią tyjesz i czujesz się ciągle źle. Taka kawa tuczy oraz przyspiesza starzenie 22.03.2024 Większość Polaków swój dzień rozpoczyna od filiżanki gorącej kawy. Można ją zrobić na wiele sposobów z różnymi dodatkami. Jaka kawa jest najgorsza? Sprawdź, który rodzaj kawy negatywnie wpływa na organizm i metabolizm. Przez tą kawę tyjesz i czujesz się gorzej. Unikaj tej kawy, jeśli nie chcesz przytyć. Sprawdź szczegóły! 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 22.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Stare monety warte majątek! Będziesz w szoku! Zobacz, ile mogą kosztować stare monety z czasów PRL-u! 22.03.2024 Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za te stare monety nawet kilka tysięcy złotych. Sprawdź, czy masz je u siebie w domu. Może się okazać, że trzymasz prawdziwy skarb. Jedna moneta może być warta nawet 5 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziesz w galerii! Sprawdź, jakie stare monety są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Teściowe o tych imionach to prawdziwe zołzy, czyli teściowe z piekła rodem. Sprawdź listę imion 22.03.2024 Teściowe – te postaci, które w życiu wielu osób stanowią źródło komediowych anegdot, a dla niektórych są niczym wcielenie koszmaru. I jak się okazuje, imię, które noszą, może być często wiążącym się elementem ich charakteru. Wielu z nas słyszało historie o teściowych o imionach, które wydają się przynosić ze sobą pewne cechy. Czy rzeczywiście istnieje związek między imieniem a zachowaniem teściowej? Przyjrzyjmy się nieco bliżej tej komicznej teorii.

📢 Poznaj imię swojego Anioła Stróża i jego moc! Wystarczy do tego jedynie data urodzenia Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, czy masz Anioła Stróża? Ten motyw odgrywa znaczną rolę w chrześcijaństwie. Anioł Stróż według wierzeń towarzyszy nam przez całe życie, oferując ochronę i wsparcie w trudnych chwilach. Jednak czy wiesz, jak się nazywa? Jeśli nie, teraz możesz to sprawdzić! 📢 Wielki dzień szczecineckiego "mechanika". Hala za 16,5 miliona złotych gotowa [ZDJĘCIA] Nowa hala sportowa Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku w piątek została oddana do użytku. Obiekt robi wrażenie. 📢 Czysta Piętnastka 2024. To lista owoców i warzyw, w których jest najmniej chemii. Na podium trzy ulubione warzywa Polaków Czysta Piętnastka to coroczna lista przygotowywana przez organizację ekologiczną Environmental Working Group (EWG). Znajdują się na niej warzywa i owoce zawierające najmniej pestycydów, co pozwala bezpiecznie kupować produkty pochodzące nie tylko z upraw ekologicznych, ale równie z konwencjonalnych. Sprawdź, które produkty znalazły się na liście Czystej Piętnastki w 2024 roku.

📢 Rozbiórka koszalińskiego Związkowca. Nadzór budowlany kazał wstrzymać prace [ZDJĘCIA] Nadzór budowany nakazał wstrzymać prace na terenie Związkowca. Inspektorzy, którzy od dwóch dni prowadzą kontrole, stwierdzili, że zakres prac wykracza poza to, co inwestorowi robić wolno. 📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 22.03.2024 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami. 📢 Pierwszy Dzień Wiosny w koszalińskim żłobku Maluch [ZDJĘCIA] W koszalińskim żłobku Maluch - podobnie jak w wielu innych placówkach w mieście - z okazji Pierwszego Dnia Wiosny zostały zorganizowane specjalne zajęcia tematyczne. Dzieci mogły dowiedzieć się o zmianach zachodzących w przyrodzie wiosną, jak również uczestniczyć w różnego rodzaju zabawach i działaniach kreatywnych związanych z tą porą roku.

📢 W sobotę wielkie otwarcie wieży widokowej w Wolinie. To będzie hit turystyczny [ZDJĘCIA] Choć oficjalne otwarcie i wielki festyn zaplanowano na sobotę 23 marca, to nowa wieża widokowa w Wolinie już przyciąga turystów. Widać z niej Zalew Szczeciński i panoramę miasta. 📢 Piątek na targowisku w Koszalinie. Zobacz co można znaleźć na stoiskach [zdjęcia] Miejskie targowisko przy ulicy Połczyńskiej w Koszalinie to miejsce chętnie odwiedzane nie tylko przez mieszkańców miasta, ale i całego regionu. W każdy dzień targowy, czyli wtorek oraz piątek, na targowisku pojawiają się tłumy. Sprawdź, co można kupić na koszalińskim targowisku!

📢 Drzewa pod topór, bo budują Euroboisko? Grupa koszalinian chce je uratować „Usilnie prosimy Pana Prezydenta o korektę projektu budowy Euroboiska” - napisali miłośnicy przyrody do włodarza Koszalina. O co chodzi? O drzewa, które w ramach realizacji sportowego projektu mają zostać wycięte.

📢 Budowa drogi S11 Bobolice - Szczecinek. Wiemy, kiedy dojedziemy nią do Poznania [ZDJĘCIA] W naszym województwie trwa budowa ostatniego odcinka drogi S11 Bobolice - Szczecinek, a w Wielkopolsce GDDKiA wybrała właśnie wykonawcę obwodnicy Obornik. Do Poznania kompletną „eską” powinniśmy dojechać w 2029 roku. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów w 2024 roku 22.03.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Oni są najlepszymi mężami! Z mężczyznami o tych imionach będziesz szczęśliwa! Oni są wierni, czuli i troskliwi. Sprawdź listę! 22.03.2024 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami! Zastanawialiście się kiedyś, czy nasze imię może mieć wpływ na nasze codzienne życie, chociażby w związku? Okazuje się, że imię, które nosimy może wiele mówić o naszych cechach charakteru. Z tymi mężczyznami będziesz szczęśliwa i będą z Tobą na całe życie. Mężczyźni o jakich imionach są uważani za szczerych i wiernych? Partnera o jakim imieniu wybrać? Sprawdźcie listę!

📢 Oto zalety picia wody gazowanej. Sprawdź dlaczego warto pić wodę z bąbelkami! Powodów jest wiele 22.03.2024 Czy woda gazowana jest najlepsza do ugaszenia pragnienia? Czy wodę gazowaną można pić bez ograniczeń? Czy jest zdrowa? Czy może jednak lepiej pić zwykłą wodę niegazowaną? To pytania, które pojawiają się często. Okazuje się, że woda nasycona dwutlenkiem węgla zyskuje wiele zalet. Jakich? Sprawdź w naszym artykule!

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 22.03.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto jak mieszkają Meghan Markle i książe Harry z dziećmi. Rezydencja w Kalifornii robi wrażenie [ZDJĘCIA] 22.03.2024 Tak wygląda codzienne życie Meghan Markle i księcia Harrego. Gdzie mieszka Meghan Markle i książę Harry? Oto jak żyja na co dzień. Ile łazienek ma ich rezydencja? Sprawdź poniżej! Będziesz w szoku. Para ceni sobie prywatność, jednak chętnie publikują zdjęcia na swoich kontach społecznościowych. Zobacz jak mieszkają i żyją Meghan i Harry.

📢 Oto jak mieszka i żyje aktorka Anna Mucha. Piękna Anna Mucha na prywatnych zdjęciach. Apartament w centrum miasta i podróże 22.03.2024 Jaka jest Anna Mucha prywatnie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów popularnej aktorki, modelki i prezenterki. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość emitowanym w TVP 2. Jak na co dzień żyje Anna Mucha? Zobaczcie zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Oto stare meble z PRL warte majątek! Te meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Mogą być warte fortunę! Masz je w domu? 22.03.2024 Czy stare meble z PRL mogą być warte majątek? Okazuje się, że tak! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Do takich z pewnością należą meble z PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Niektóre z nich mogą być warte fortunę!

📢 Oto najmądrzejsze rasy psów na świecie. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów. Ich inteligencja zaskakuje 22.03.2024 Eksperci stworzyli ranking najmądrzejszych ras psów. Te rasy psów są najinteligentniejsze na świecie! One sztuczek nauczą się w mig. Nauczenie nowej komendy zajmuje im mniej niż pięć prób. Wierne i kochające psy mają różne charaktery i predyspozycje. Wiele zależy od wychowania oraz genetyki. Z tymi psami nie będziesz miał problemów w nauce nowych komend. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów! 📢 One są najseksowniejsze. Kobiety o tych imionach są najbardziej atrakcyjne. Sprawdź, czy jesteś na liście 22.03.2024 Kobiety o tych imiona są najseksowniejsze. Tak wynika z cech charakteru i usposobienia przypisywanym osobom o tych imionach. Czy tak faktycznie jest? Listę tę możecie potraktować z przymrużeniem oka, są jednak ludzie, którzy do brzmienia imion przywiązują olbrzymią wagę. Według nich imię nadane przy narodzinach może wpłynąć na to, jak potoczy się całe życie danego człowieka.

📢 Przed emeryturą należy ci się jeszcze jedno świadczenie. Możesz otrzymywać nawet 1600 zł miesięcznie 22.03.2024 Emeryci mają zapewnianą pomoc w postaci trzynastych i czternastych emerytur oraz różnych dodatków. Mało kto wie, że osoby w wieku przedemerytalnym również mogą starać się o dodatkowe świadczenie. Nim przejdą na emeryturę mogą dostać aż 1600 zł. Jak uzyskać dodatkowe pieniądze? Sprawdź szczegóły! 📢 Te cyfry w PESEL-u oznaczają szczęście w finansach i miłości. Sprawdź czy jesteś wśród szczęśliwców 22.03.2024 Numer PESEL to unikalny identyfikator każdego obywatela Polski. Ale czy wiesz, że cyfry w Twoim PESELu mogą również nosić w sobie tajemnice dotyczące Twojego szczęścia w finansach i miłości? W tym artykule przyjrzymy się różnym cyfrom w PESELu i odkryjemy, jakie znaczenie przypisywane jest każdej z nich, które przekładają się na nasze życie.

📢 Ta biżuteria z czasów PRL może być warta majątek! Te przedmioty możemy znaleźć na portalach aukcyjnych 22.03.2024 Przedmioty z czasów PRL cieszą się wśród Polaków ogromną popularnością. Śmiało można powiedzieć nawet, że wraca moda na rzeczy z tamtego okresu. Mają one swój unikatowy charakter, świetną jakość wykonania i mogą służyć przez wiele lat. Wśród przedmiotów poszukiwanych przez kolekcjonerów jest chociażby biżuteria. Jaką biżuterię z okresu PRL możemy znaleźć na portalach aukcyjnych? Sprawdźcie, ile może obecnie kosztować biżuteria z czasów PRL. 📢 Najlepsze MEMY o studentach. Tak studia widzą Internauci. Fenomenalna dawka świetnego humoru! Sesja, imprezy na śmiesznych obrazkach 22.03. Studia to czas, kiedy zdobywamy kolejne umiejętności, poznajemy nowych ludzi, ale również świetnie się bawimy. W naszym społeczeństwie istnieje wiele mitów twierdzących, że studenci tylko i wyłącznie imprezują, zapominając często o nauce, pamiętając o niej tylko w czasie sesji. Czy tak jest w rzeczywistości? Te MEMY o studentach rozśmieszą Was do łez! Jak studentów i studia widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o studentach. To fenomenalna dawka świetnego humoru!

📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! 22.03.2024 Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną. Sprawdź! 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 22.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 22.03.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka. 📢 Najśmieszniejsze memy o kotach. Kochane, słodkie, czy złośliwe? Jakie są koty w memach? Zobacz, z czego śmieją się Internauci 22.03.2024 Koty są bardzo często bohaterami memów. Zawsze chodzą swoimi ścieżkami, uwielbiają jedzenie i pieszczoty swoich właścicieli, chociaż... nigdy ich nie słuchają. Jakie są koty w memach? Z jakich ich zachowań najczęściej śmieją się Internauci, którzy tworzą obrazkowe żarty z kotami w roli głównej? Postanowiliśmy to sprawdzić! Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z naśmieszniejszymi memami na temat kotów.

📢 Osoby o tych imionach będą miały szczęście w 2024 roku. Tym osobom sprzyja szczęście i pomyślność. Sprawdź! 22.03.2024 Te osoby będą miały wyjątkowo udany 2024 rok. Czy noszone imię może determinować nasz los? Okazuję się, że tak! Sprawdź co twoje imię mówi o twoich życiu i relacjach z najbliższymi. Wiele osób uważa, że znaczenie imienia może mieć wpływ na nasze codzienne życie. Na nasze zachowanie, relacje międzyludzkie, zarobki, szczęście w miłości. Sprawdź listę! 📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci 22.03.2024 Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły!

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 22.03.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Najlepsze MEMY o kotach. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! Leniwe, słodkie, jakie są koty? MEMY o ukochanym pupilu człowieka 22.03. Takie są najlepsze MEMY o kotach! Koty obok psów to najpopularniejsze zwierzęta domowe. W porównaniu do nich koty częściej chodzą jednak własnymi ścieżkami, potrafią znikać z domu nawet na wiele dni, wiodąc kocie życie na ulicach i osiedlach miast. Wokół kotów narodziło się wiele mitów, zdania wokół nich są mocno podzielone. Nie zmienia to jednak faktu, że koty należą do najukochańszych pupili człowieka. Jak życie kotów widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o kotach! Te obrazki z pewnością rozbawią Was do łez!

📢 Najlepsze MEMY o małżeństwie. Jak wygląda miłość i życie po ślubie okiem internautów? Ślub, małżeństwo na śmiesznych obrazkach 22.03.2024 Małżeństwo i życie po ślubie jest tematem licznych żartów, kabaretowych widowisk, a także... internetowych MEMÓW! Ślub to jeden z najważniejszych momentów w życiu każdego z nas, a małżeństwo to wspólne, szczęśliwe życie z ukochaną osobą. Czy tak jest jednak w rzeczywistości? Każde małżeństwo jest inne, relacje w nim panujące zależą bezpośrednio od nas. Jak małżeństwo widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o małżeństwie! 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 22.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Najlepsze MEMY o dzieciach. Tak najmłodszych widzą internauci. Masz dzieci? Uśmiejesz się do łez! Śmieszne obrazki o dzieciach 22.03.2024 Bycie rodzicem to wielka odpowiedzialność, nieprzespane noce, opieka dwadzieścia cztery godziny na dobę, niekiedy krzyki oraz płacz. Codzienność w opiece nad dziećmi nie jest usłana różami, nie brakuje trudniejszych momentów, jednak rodzice zgodnie podkreślają, że rodzicielstwo to najpiękniejsza rzecz na świecie! Jak dzieci widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o dzieciach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Najśmieszniejsze memy o teściowych. Uśmiejesz się do łez! Tak Internauci żartują z teściowych 22.03.2024 Oto najlepsze memy z teściową w roli głównej. Zobacz, w jaki sposób internauci żartują z teściowych. Jaki jest najczęstszy temat memów? Musicie to sprawdzić! Ciekawe, czy mężowie, bądź żony zgadzają się z obśmiewanych cech charakteru mam swoich współmałżonków. Zapraszamy do obejrzenia naszej fotogalerii!

📢 Najlepsze MEMY o diecie. Chcesz schudnąć? Tak odchudzanie widzą internauci. Uśmiejesz się do łez! Zobacz, zanim przejdziesz na dietę 22.03. Od jutra przechodzę na dietę - kto z nas nie wypowiedział tych słów choć raz w swoim życiu, bądź nie usłyszał ich z ust swoich znajomych. Czy przejście na dietę musi oznaczać katorgę? Nudne jedzenie i spożywanie potraw, których nie lubimy? Pewne jest, że dieta to jeden z ulubionych tematów internautów. Jak widzą oni przejście na dietę? Zobaczcie najlepsze MEMY o diecie! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Abonament RTV w 2024 roku. Likwidacja abonamentu i nowe pomysły opłat. Kto będzie zwolniony z płacenia? [LISTA] 22.03.2024 Abonament RTV 2024 - co się zmieniło od stycznia 2024 roku? Wysokość opłat nie wrosła względem poprzedniego roku. Posiadacze odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych nie muszą się martwić większym abonamentem. Kto jest zwolniony z zapłaty? Sprawdź listę! Co uległo zmianie? Pojawiły się pomysły opłaty oraz likwidacji Abonamentu RTV. Zobacz szczegóły!

📢 Najlepsze MEMY o rodzicach i dzieciach. Oto śmieszne obrazki o wychowywaniu dzieci. Życie rodzinne bywa trudne? Zobacz te MEMY! 22.03.2024 Czy wychowywanie dzieci jest trudne? Najlepiej wiedzą o tym rodzice, którzy każdego dnia wychowują swoje dzieci. Nie jest to łatwe zadanie, ale z pewnością daje wiele satysfakcji gdy patrzymy, jak z każdym tygodniem rozwijają się nasze dzieci. W rodzicielstwie łatwych i trudnych chwil nie brakuje, o czym doskonale wiedzą internauci, tworząc o rodzicach i dzieciach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jakie? Zobaczcie najlepsze MEMY o rodzicach i dzieciach!

📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! Nauczyciele kontra uczniowie 22.03 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach.

📢 Dodatki dla emerytów w 2024 roku. Tyle pieniędzy mogą otrzymać seniorzy. Nie tylko 13. i 14. emerytura! 22.03.2024 Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza trzynastą i czternasta emeryturą. Zobacz szczegóły. Aby otrzymać pieniądze należy spełnić kilka warunków. Kto może uzyskać dodatkowe pieniądze? Seniorzy w czasach inflacji często spotykają się z trudnościami finansowymi, dlatego przygotowane zostały specjalnie dla nich ulgi i dodatki, aby uch wspomóc. Sprawdź szczegóły! 📢 15 ras psów kanapowych. Szukasz spokojnego psa do domu? Sprawdź cechy i ceny kanapowców! 22.03.2023 Psy kanapowe charakteryzują się tym, że... lubią wylegiwać się na kanapie. To oczywiście duże uproszczenie, ale do tej kategorii można zakwalifikować rasy psów, które dobrze czują się w mieszkaniach, lubią towarzystwo ludzi. Często więc są też określane jako pokojowe, czy też do towarzystwa właśnie. Najczęściej to psy niewielkie, ale są też wyjątki od tej reguły. Jakie rasy zaliczane są do psów kanapowych? Sprawdź koniecznie!

📢 Najlepsze memy o blondynkach - na Dzień Pozdrawiania Blondynek i nie tylko. Sprawdź! 22.03.2023 Memy o blondynkach zalewają Internet. Śmiesznych obrazków na temat inteligencji kobiet o tym kolorze włosów nie brakuje. My oczywiście nie zgadzamy się ze stereotypowym myśleniem na temat blondynek, ale... trzeba przyznać, że wiele memów o blondynkach jest bardzo śmiesznych. Sprawdźcie najlepsze obrazki nie tylko z okazji Dnia Pozdrawiania Blondynek. 📢 Dodatki i renty po waloryzacji w 2024 roku. Nawet 700 zł więcej! Najnowsze wyliczenia dodatków. Ile wyniosą marcowe podwyżki? 22.03.2023 Waloryzacja emerytur w 2024, jak co roku, odbędzie się 1 marca. Nie wzrosną tylko emerytury, ale również dodatki do nich. Sprawdź, jakie kwoty wpłyną na konta emerytów. Większe dodatkowe świadczenia! Oto najnowsze wyliczenia nowych stawek. Emeryci dostaną więcej pieniędzy! Sprawdź szczegóły!

📢 Fryzury dla kobiet 40 plus, dzięki którym będą wyglądały młodo i atrakcyjnie. Zobacz modne cięcia, koloryzacje i upięcia Fryzury odmładzające sprawią, że będziesz pewniejsza siebie, atrakcyjniejsza i wizualnie młodsza niż jesteś. Jeśli twoim celem jest odmładzająca metamorfoza, to koniecznie, zobacz nasze propozycje przygotowane dla czterdziestolatek i starszych pań. Te uczesania zadziałają lepiej, niż lifting. 📢 Lepsze połączenie Kołobrzegu z drogą S6. Jedziemy już nowym wjazdem [ZDJĘCIA] Funkcjonuje już w całości nowy wjazd do Kołobrzegu od strony drogi S6, czyli odcinek o długości 1,5 km do ronda im. Jerzego Patana. Do dyspozycji kierowców są dwie jezdnie na nowej drodze krajowej nr 11. 📢 8. Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej Filmoniada w Koszalinie rozpoczęty! [ZDJĘCIA] W Koszalinie rozpoczęła się kolejna edycja Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej Filmoniada. W programie nie brakuje atrakcji dla najmłodszych. Tradycyjnie Festiwal rozpoczął się od kolorowego korowodu, który przeszedł przez centrum miasta.

📢 Brudna Dwunastka 2024. To lista najbardziej zanieczyszczonych warzyw i owoców. W nich znajduje się najwięcej chemii Co roku, Environmental Working Group (EWG), amerykańska organizacja ekologiczna, publikuje listę warzyw i owoców z najwyższymi poziomami pestycydów, znaną jako Brudna Dwunastka. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy całkowicie z nich zrezygnować. Wręcz przeciwnie! Sprawdź, na co zwrócić uwagę i jakie produkty wybierać, aby zapewnić sobie bezpieczny i zdrowy posiłek bez dodatku chemii. 📢 Mieszkańcy boją się, że koszaliński "Związkowiec" runie. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt [ZDJĘCIA] Od rana odbieramy telefony od zaniepokojonych sąsiadów koszalińskiego "Związkowca". Jak już pisaliśmy na razie nie ma zgody na rozpoczęcie prac rozbiórkowych. Tymczasem od kilku dni na terenie pracuje ciężki sprzęt. Nasi rozmówcy mówią: rozbiórka od parteru? Czy to nie jest przepis na katastrofę?