Prasówka 23.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Prasówka 23.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 GIF wycofuje leki z całej Polski. Oto najnowsza lista wycofanych leków! Masz je w domu? Natychmiast je usuń! Uwaga! GIF wycofuje leki z całej Polski. Masz je w swojej apteczce? Publikujemy listę leków wycofanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? Sprawdź aktualną listę! W jaki sposób Główny Inspektorat Farmaceutyczny dowiaduje się o nieprawidłowościach? Sprawdź szczegóły!

📢 Znamy wysokość i termin wypłaty 14. emerytury w 2023 roku. Jakie przelewy 14. emerytury dostaną seniorzy? Kto ją otrzyma? emerytura to w ostatnim czasie temat numer jeden. Nie tylko wśród seniorów. Wszyscy czekali na informację, kiedy 14. emerytura będzie wypłacana, oraz jaka będzie wysokość świadczenia. W niedzielę, 20 sierpnia 2023 roku, wszystko stało się jasne. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił wysokość 14. emerytury w 2023 roku, a krótko po nim Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej zdradziła, w jakim miesiącu będzie wypłacane świadczenie.

📢 Te domy kupisz od komornika. Oto nowe licytacje komornicze domów. Te nieruchomości kupisz od komornika w okazyjnej cenie! Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika?

Prasówka 23.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Emerytura pomostowa w 2024 roku. Jakie będą zasady przejścia na "pomostówkę"? Kto z tego skorzysta? Sprawdź Emerytura pomostowa nie będzie miała charakteru wygasającego. W połowie sierpnia 2023 roku prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Jej zapisy wypełniają jeden z punktów porozumienia rządu z NSZZ "Solidarność". Jak podaje ZUS, nowe przepisy o "pomostówkach" będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku. Na czym będą polegać? Sprawdź!

📢 Te auta kupisz od wojska w korzystnych cenach! Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje samochody, ciężarówki, busy. Pojazdy od wojska Oto auta, które kupisz od wojska! Sprawdź, jakie samochody z demobilu można kupić od Agencji Mienia Wojskowego w korzystnych cenach. Przetargi organizowane przez AMW to nie tylko okazja dla pasjonatów, by nabyć sprzęt wojskowy, ale także okazja do zakupu pojazdów, jak samochody osobowe, ciężarowe, ruchome warsztaty, czy przyczepy transportowe. Jesteście ciekawi, jakie auta można kupić od wojska? Zobaczcie przykładowe oferty z przetargów, które odbędą się w najbliższym czasie. 📢 Uwaga! Alerty w sklepach. Wycofane produkty z popularnych marketów przez GIS. Najnowsza lista - wrzesień 2023 GIS wycofuje produkty ze sklepów. Sprawdź najnowszą listę! Tych produktów nie kupisz już w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Netto. Zobacz, jakie produkty zostały ocenione jako toksyczne i niebezpieczne. Tego jedzenia już nie kupisz. Oto najnowsza lista wycofanych produktów. Sprawdź najnowszą listę produktów wycofanych przez GIS. Jeśli masz je w domu, możesz zwrócić je do sklepu. Sprawdź szczegóły!

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Jakub Rzeźniczak wraz z żoną Pauliną. Piękny i elegancki apartament. Sprawdźcie na zdjęciach! Oto jak żyją na co dzień i mieszkają Rzeźniczakowie. Jakub wraz z żoną Pauliną zamieszkuje elegancki apartament w Płocku. Zaglądamy do środka. Zobaczcie na zdjęciach jak mieszka para! Czy Paulina Rzeźniczak jest w ciąży? Za pośrednictwem Instagrama piłkarz chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami. Tak mieszka Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka. 📢 Lotto 2023 - te liczby wygrywają najczęściej. Oto najczęściej losowane numery. Sprawdź, które liczby są szczęśliwe w 2023 roku Jakie są najczęstsze liczby w Lotto 2023? Sprawdź szanse na wygraną. Oto jakie są najwyższe wygrane w Polsce. Dlaczego Polacy tak chętnie grają? Wygrana milionów w Lotto to marzenie wielu graczy. Nawet te mniejsze wygrane cieszą. Co zrobić aby wygrać? Może wystarczy wybrać najpopularniejsze numery? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak mieszka i żyje Magdalena Boczarska. Zobacz, jak wygląda codzienne życie popularnej aktorki [ZDJĘCIA] Magdalena Boczarska należy do najpopularniejszych polskich aktorek. Możemy ją oglądać w wielu największych polskich, filmowych hitach, a role grane przez aktorkę są uwielbiane przez fanów. Jaka Magdalena Boczarska jest na co dzień? Takie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak wygląda codzienne życie Magdaleny Boczarskiej. 📢 Oficjalne ustalenia wieku emerytalnego. Takie wprowadzane są zmiany od 2024 w emeryturach. 60 lat dla kobiet i 65 mężczyzn? Kto będzie mógł skorzystać z emerytury pomostowej? Oto jakie są pomysły na emerytury stażowe. Emerytura stażowa niezależnie od osiągnięcia wieku emerytalnego - to możliwe. Dla kogo emerytura pomostowa, a dla kogo stażowa? Takie są oficjalne ustalenia wieku emerytalnego Sprawdź szczegóły! 📢 Uważaj na nich! Mogą okraść Twój dom. Poszukiwani za kradzieże w włamaniem w woj. zachodniopomorskim [LISTA] Sprawdź najnowszą lista poszukiwanych przez policję zachodniopomorską z art. 279 § 1 - kradzież z włamaniem. Sądy bądź prokuratury wydały listy gończe za kilkudziesięcioma osobami z woj. zachodniopomorskiego. Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem. Uważaj, bo te osoby mogą okraść Twoje mieszkanie. Sprawdź listę!

📢 Mamy wyliczenia! Oto jakie emerytury będą we wrześniu 2023. Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta emerytów Ile wyniosą wrześniowe emerytury 2023 roku? Emerytury we wrześniu 2023. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Najnowsze wyliczenia brutto/netto. 14. emerytura po zmianach! Zobacz, kiedy będą wypłaty czternastej emerytury. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie? Sprawdź szczegóły! 📢 Sierpniowe imprezowiczki w Prywatce w Koszalinie [ZDJĘCIA] Klub Prywatka jest bardzo popularny wśród mieszkańców Koszalina i okolic. Zobaczcie zdjęcia z sierpniowych imprez.

📢 Oto kobiety poszukiwane przez zachodniopomorską policję. Sprawdź nową listę! Policja zachodniopomorska poszukuje obecnie niemal 1.500 osób. Wydano za nimi listy gończe za przeróżne przestępstwa. Wśród poszukiwanych jest też około 120 kobiet. Mogą być niebezpieczne. Sprawdź najnowszą listę poszukiwanych kobiet w woj. zachodniopomorskim.

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Koncerty, imprezy i wydarzenia kulturalne w regionie koszalińskim. Zobacz archiwalne ZDJĘCIA Głosu Koszalińskiego Koncerty ogólnopolskich gwiazd, występy lokalnych zespołów rockowych, imprezy w domach kultury - to wszystko na swoich zdjęciach uwiecznili fotoreporterzy Głosu Koszalińskiego. Zobacz fotografie z wielu wydarzeń kulturalnych w regionie koszalińskim, które miały miejsce na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku. 📢 Oto młode kobiety poszukiwane przez policję w całej Polsce. Nie mają jeszcze 25 lat! Rozpoznajesz je? Sprawdź nową listę [ZDJĘCIA] Na liście osób poszukiwanych przez policję znajduje się kilkaset kobiet. Wśród nich jest kilkadziesiąt, które nie ukończyły jeszcze 25 lat. Sprawdźcie najnowszą listę młodych kobiet poszukiwanych przez policję w całej Polsce.

📢 Zwrot ws. Iwony Wieczorek? Archiwum X sięga po nadzwyczajne metody. Poważne problemy Pawła P. Archiwum X podejmie czynności zmierzające do szczegółowego odtworzenia i ustalenia przebiegu zdarzeń ws. zaginionej w 2010 roku Iwony Wieczorek - dowiedział się portal i.pl w Prokuraturze Krajowej. W tym celu prokuratorzy wykorzystają m.in. nowe technologie i niestandardowy sposób badania dowodów. Portalowi i.pl udało się ponadto ustalić nowe informacje ws. Pawła P., kolegi zaginionej gdańszczanki, który feralnej nocy bawił się z nią w klubie. Okazuje się, że jego problemy z prawem dotyczą nie tylko tej zagadkowej sprawy.

📢 Deszcz monet w Galerii Emka. Wielkie liczenie datków ze skarbonki fundacji Magia [ZDJĘCIA] Kilkunastu wolontariuszy Fundacji Pomocy Dzieciom Magia z Koszalina przez kilka godzin sortowało tysiące monet, które w ostatnich tygodniach trafiły do wielkiej skarbonki postawionej w Galerii Emka. Choć praca nie należała do łatwych, a za oknem padał deszcz to dobre humory dopisywały.

📢 Koszalin ponad 30 lat temu. Tak wyglądało życie w mieście w latach 90-tych [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Koszalin w latach 90-tych? Oto kolejna porcja zdjęć, które przekazał nam Krzysztof Sokołów, znany koszaliński fotograf, który przez lata uwieczniał na kliszy aparatu życie mieszkańców całego regionu. 📢 Piątek na koszalińskim rynku: królują śliwki i dynie. Sprawdziliśmy ceny [zdjęcia] Choć pogoda ciągle letnia to na koszalińskim targowisku królują jesienne warzywa i owoce: śliwki, dynie, jesienne jabłka oraz grzyby i żurawina.

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 22.09.2023 r. Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 22.09.2023 r. Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Oni są najlepszymi mężami! Z mężczyznami o tych imionach będziesz szczęśliwa! Oni są wierni, czuli i troskliwi. Sprawdź listę! 22.09.2023 r. Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami! Zastanawialiście się kiedyś, czy nasze imię może mieć wpływ na nasze codzienne życie, chociażby w związku? Okazuje się, że imię, które nosimy może wiele mówić o naszych cechach charakteru. Z tymi mężczyznami będziesz szczęśliwa i będą z Tobą na całe życie. Mężczyźni o jakich imionach są uważani za szczerych i wiernych? Partnera o jakim imieniu wybrać? Sprawdźcie listę!

📢 Oni są najgorszymi mężami! Mężczyźni o tych imionach są skłonni do zdrady, zaborczy, są zimni w uczuciach. Sprawdź listę! 22.09.2023 r. Oni są najgorszymi mężami! Wiele osób twierdzi, że każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Może mówić o naszych cechach charakteru czy zachowaniach w określonych sytuacjach, chociażby w miłości. Na podstawie znaczenia imion można na przykład stwierdzić, którzy mężczyźni mają skłonność do zdrady oraz są zimni w uczuciach. Jakie imiona znalazły się na liście? Sprawdźcie, którzy mężczyźni według znaczenia imion są najgorszymi mężami.

📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki który musi spełnić 75 latek żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 22.09.2023 r. Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego. 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Oto nowe przepisy i stanowcze deklaracje rządu o podwyżce wieku emerytalnego 22.09.2023 r. Podniesienie wieku emerytalnego - czy będzie konieczne i kiedy się odbędzie? Pojawia się wiele spekulacji na ten temat. Rząd szybko i stanowczo komentuje różne doniesienia. Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Jakie zmiany nadchodzą? Oto komentarze rządu. Sprawdź szczegóły!

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 22.09.2023 r. Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Abonament RTV 2023. Takie będą zmiany w prawie? Kto w pierwszej kolejności otrzyma wezwanie do zapłaty zaległości? 22.09.2023 r. Abonament RTV. Ustawa o opłatach abonamentowych wzbudza poczucie niesprawiedliwości. Kto jako pierwszy dostanie wezwanie do zapłaty? Rzecznik Praw Obywatelskich zaznacza, że potrzebne są zmiany w prawie. Aktualnie w Polsce przeprowadzane są intensywne kontrole w sprawie opłat abonamentu RTV, podczas których pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić, czy opłaciliśmy abonament. Jednak w dalszym ciągu wiele osób nie opłaca abonamentu. Sprawdź szczegóły!

📢 Takie emerytury mają być w 2024 roku. Sprawdź prognozy waloryzacji! Jakie zmiany będą w wypłatach świadczeń? 22.09.2023 r. Oto pierwsze prognozy emerytur 2024. Ile wynoszą pierwsze prognozy wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2024 rok? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak pojawiają się pierwsze głosy co do wskaźnika waloryzacji 2024. Nastąpią zmiany w wypłatach emerytur i rent. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy. Szokujące prognozy. 📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 22.09.2023 r. Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Alimenciarze poszukiwani przez zachodniopomorską policję. Sprawdź listę poszukiwanych [ZDJĘCIA] 22.09.2023 r. Zachodniopomorska policja poszukuje kilkudziesięciu osób w związku z uporczywym uchylaniem się od obowiązku płacenia alimentów. Sprawdźcie listę osób poszukiwanych przez policję. 📢 Turystyka i rekreacja w regionie koszalińskim na archiwalnych zdjęciach Głosu Koszalińskiego 22.09.2023 r. Trwają wakacje, postanowiliśmy więc sięgnąć w archiwum Głosu Koszalińskiego do teczek z działu "turystyka i rekreacja". Jak mieszkańcy regionu spędzali wolny czas w latach 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku? Sprawdźcie na naszych zdjęciach. 📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 22.09.2023 r. To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Młodzi przestępcy poszukiwani przez zachodniopomorską policję. Mają 20 lat i mniej [ZDJĘCIA, LISTA] 22.09.2023 r. Oto nowa lista młodych przestępców poszukiwanych przez zachodniopomorską policję. Listy gończe wydały za nimi sądy, bądź prokuratury. Te młode osoby, które urodziły się w 1993 roku, bądź latach późniejszych. Poszukiwani są za różne wykroczenia i przestępstwa. 📢 Oto jakie są dodatki do emerytur po 65. i 75. roku życia. Tyle pieniędzy mogą otrzymać seniorzy w 2023 roku. Sprawdź wyliczenia 22.09.2023 r Dodatkowe pieniądze dla osób powyżej 65. i 75. roku życia. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza trzynastą i czternasta emeryturą. Zobacz szczegóły. Aby otrzymać pieniądze należy spełnić kilka warunków. Kto może uzyskać dodatkowe pieniądze? Jak się o nie ubiegać? Wyjaśnienia poniżej. Sprawdź!

📢 550 zł bez względu na wiek! Jak otrzymać dodatkowe pieniądze? Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić! 22.09.2023 r. Jak uzyskać 550 zł na swoje konto? Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć odpowiedni prosty wniosek do ZUS-u. Uwaga! Czas jest ograniczony. Po otrzymaniu wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Sprawdź szczegóły dotyczące dodatku 550 zł od ZUS. Dodatki socjalne mają na celu wspomóc osoby, które są w ciężkiej sytuacji życiowej.

📢 Szkło i kryształy z czasów PRL-u warte nawet kilka tysięcy złotych! Wazony, talerze i patery drogie jak nigdy. Sprawdź ceny! 22.09.2023 r. Popularne kryształy z czasów PRL-u powracają. Unikatowe szkło przeżywa drugą młodość. Kolekcjonerzy szukają na różnych aukcjach wartościowych i niepowtarzalnych naczyń. Kryształy i szkło z PRL-u są warte majątek. Kupujący są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Wróciła moda na szkło z lat 60., 70. i 80. Sprawdź, ile mogą kosztować naczynia, które dalej trzymasz w piwnicy. Sprawdź! 📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 22.09.2023 r. Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 22.09.2023 r. Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 To już pewne! Padły oficjalne propozycje dotyczące nowego wieku emerytalnego. Kobiety od 55 lat, mężczyźni od 60 lat? 22.09.2023 r. Wiek emerytalny w Polsce wywołuje wiele emocji. Będzie wprowadzony w Polsce nowy wiek emerytalny? Kto będzie mógł się ubiegać o wcześniejszą emeryturę? Co jest zawarte w proponowanych projektach? Mateusz Morawiecki wskazał - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszym zakresie będzie negocjowany. Sprawdź szczegóły!

📢 Zmiany dot. płacy minimalnej 2024. Będzie zależna od regionu Polski w jakim mieszkamy? Pozwala na to prawo unijne 22.09.2023 r. Europejska płaca minimalna. Co oznacza dla Polaków wdrożenie dyrektywy? Płaca minimalna w Polsce będzie jedną z najwyższych wśród krajów unijnych? Co to jest regionalizacja płacy minimalnej? W Polsce występuje dość spore zróżnicowanie kosztów życia. W niektórych częściach jest niższe, w innych wyższe, dlatego pojawił się pomysł aby płacę minimalna w Polsce zróżnicować tak, jak jest zróżnicowana pomiędzy krajami UE. Sprawdź szczegóły! 📢 W autobusach MZK Koszalin sypią się mandaty za bezpłatną jazdę uczniów 1. klas szkół średnich. - To bezprawie - mówią rodzice Dwie piętnastolatki z pierwszych klas szkół średnich dostały mandat za to, że za darmo jechały komunikacją miejską. Obie miały legitymacje szkolne ważne do końca września, które wydały szkoły podstawowe, których uczniowie w Koszalinie mogą jeździć bezpłatnie. - Nasza córka nową legitymację dopiero dostanie. Dlaczego więc została ukarana za to, że posługuje się ważnym dokumentem? - pyta ojciec jednej z nich.

📢 Groźna bakteria w Bałtyku. 74-letni mężczyzna zmarł po kąpieli w morzu 74-letni mężczyzna przypłacił życiem kąpiel w Morzu Bałtyckim. Zakaził się niebezpieczną bakterią. Przed jej obecnością w wodzie i związanym z nią zagrożeniem alarmowano już na początku lipca.

📢 Gangster w lombardzie, czyli filmowa przygoda koszalińskiego kulturysty [WIDEO] Zapraszamy do rozmowy z Arkadiuszem Demidowiczem, koszalińskim trenerem personalnym oraz wielokrotnym mistrzem świata i Europy w kulturystyce. 📢 Trasa S11 z Koszalina do Bobolic. Znamy termin otwarcia [ZDJĘCIA] Kosztująca 1,8 miliarda złotych nowa trasa szybkiego ruchu S11 z Koszalina do Bobolic zostanie udostępniona dla kierowców 26 września. 📢 Oto hity ze szkolnych sprawdzianów, klasówek i kartkówek! Wyobraźnia uczniów nie zna granic! Nauczyciel płakał, jak sprawdzał Najlepsze hity ze szkolnych sprawdzianów. Zastanawialiście się kiedyś, z jakimi wyzwaniami podczas sprawdzania szkolnych klasówek i kartkówek muszą mierzyć się nauczyciele? Możecie być zaskoczeni! Wyobraźnia uczniów naprawdę nie zna granic! Prośby o pozytywną ocenę to nic w porównaniu do śmiesznych rysunków, odpowiedzi rodem z bajek i filmów, po których niekiedy nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. Ale... sami zobaczcie... Nauczyciel płakał, jak sprawdzał!

📢 Trwają prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina [ZDJĘCIA] Brakuje jeszcze tylko czterech kilometrów obwodnicy Koszalina na trasie S6 i kierowcy wreszcie nią przejadą. Dobra informacja jest taka, że tą drogą pojedziemy już na przełomie 2023 i 2024 roku. Sprawdziliśmy jak przebiegają prace na brakującym odcinku obwodnicy Koszalina 📢 Trwają prace rozbiórkowe przy koszalińskim "związkowcu" [ZDJĘCIA] Nie ma jeszcze decyzji w sprawie rozbiórki koszalińskiego Związkowca. - Nic w tej sprawie się nie zmieniło — mówi Robert Grabowski, rzecznik koszalińskiego ratusza. - Ciągle czekamy aż właściciel uzupełni dokumentację. Decyzji w tej sprawie najwcześniej spodziewać się można w listopadzie. 📢 Nowe autobusy MZK w Koszalinie i zmiany w rozkładzie jazdy Korzystając ostatnio kilka razy z usług MZK w Koszalinie zauważyłem, że na niektórych liniach o konkretnych porach dnia aż się prosi o to, żeby kursował autobus przegubowy - pisze w liście do redakcji jeden z naszych czytelników. Jak się okazuje, prośby jego oraz innych pasażerów, zostały wysłuchane.

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 22.09.2023 r. W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Wakacyjne imprezowiczki w klubie Prywatka. Zobacz ZDJĘCIA 21.09.2023 r. Jak wyglądają wakacyjne imprezy w koszalińskim klubie Prywatka? Sprawdźcie! Zebraliśmy kilkadziesiąt zdjęć z dyskotek z lipca i sierpnia. Zobaczcie najpiękniejsze imprezowiczki, które bawią się w tym klubie. 📢 Teatr Polski w Szczecinie nasiąkał jak gąbka, a służby marszałka nabrały wody w usta Nadal nieznany jest prawdziwy rozmiar szkód, jaki wyrządziła woda w Teatrze Polskim w Szczecinie. Nie ujawniono kosztów wypompowywania wody z budynku, jego osuszania oraz naprędce przeprowadzonych napraw.

📢 Ulice, drogi i auta. Motoryzacja w regionie koszalińskim na archiwalnych zdjęciach z Głosu Koszalińskiego. Zobacz! Jak wyglądały ulice Koszalina, Kołobrzegu i innych miast i miejscowości regionu? Jakimi autami jeździli wówczas mieszkańcy? Tego wszystkiego możemy dowiedzieć się dzięki archiwalnym zdjęciom, które fotoreporterzy Głosu Koszalińskiego robili kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu. Zobacz je!

📢 Jak wyglądał Kołobrzeg 20 lat temu? Zobacz, jak zmienił się popularny kurort! [ZDJĘCIA] Jesteś ciekawy, jak wyglądał Kołobrzeg niemal 20 lat temu? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć koszalińskiego fotografa Krzysztofa Sokołowa, który przez wiele lat jeździł po całym regionie i uwieczniał różne miejsca. Wiele razy był w Kołobrzegu. 📢 Koszalin 20 lat temu. Zobacz, jak wyglądało życie w mieście na początku XXI wieku [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Koszalin na początku XXI wieku? Oto kolejne zdjęcia z bogatego archiwum Krzysztofa Sokołowa, znanego koszalińskiego fotografa. Zapraszamy do oglądania!

📢 Fryzury dla cienkich włosów, które wizualnie dodadzą im objętości. Zobacz, jakie uczesania są modne i które z nich ukryją problem Cienkie i rzadkie włosy są problematyczne. Oprócz stosowania kosmetyków możesz się wesprzeć odpowiednio dobraną fryzurą specjalnie dla takich kosmyków. Dzięki takiemu uczesaniu włosy wizualnie zyskają na objętości. Zobacz topowe fryzury na cienkie i rzadkie włosy! 📢 Pogrzeb tragicznie zmarłych strażaków z OSP Żukowo. Całe miasto pożegnało druhnę Karolinę i druha Łukasza Wyruszyli na akcję, z której już nie powrócili. Żukowo pożegnało druhnę Karolinę i druha Łukasza z tutejszej jednostki OSP. Na uroczystości przybyły liczne delegacje straży z całego regionu, a także przedstawiciele władz gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 📢 Budowa dworca PKP w Koszalinie. Tak przebiegają prace [zdjęcia z drona] Trwają prace na budowie nowego dworca PKP w Koszalinie. Stanie w tym samym miejscu, zyska zupełnie nową bryłę. Jeden element jednak pozostanie bez zmian. Chodzi o ściany holu z cennym sgrafitto, które objęte są ochroną konserwatorską. To właśnie konieczność zachowania tej części budynku spowodowało, że rozbiórka starego budynku trwała tak długo. Teraz już z dotychczasowego obiektu zostały w zasadzie już tylko dwie ściany.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 20.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Takie kwoty będzie trzeba zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kwh w 2023. Będzie drogo? Oto wyliczenia 20.09.2023 Zmiana obowiązujących stawek za zużycie energii elektrycznej weszła w życie z początkiem 2023 roku. Takie kwoty będzie trzeba zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kwh. Sprawdź wyliczenia. Ile będziesz musiał zapłacić? Wiele osób obawia się rachunków za prąd. Czy stwierdzenie, że będzie bardzo drogo, okaże się prawdziwe? Sprawdź szczegóły! Podpowiadamy również jak zaoszczędzić trochę na rachunkach za prąd.

📢 Samochód dachował na ekspresówce pod Stargardem. Jedna osoba ranna Wypadek na drodze S10. Między węzłami Stargard Zachód i Kobylanka zderzyły się dwa auta. Jedna osoba jest ranna. Ruch odbywa się wyłącznie lewym pasem, a to oznacza, że tworzą się korki. 📢 Dożynki powiatowe w Sianowie. Był czas ciężkiej pracy, jest czas zabawy [ZDJĘCIA] Wrzesień to czas obchodów Święta Plonów. Tradycyjne dożynki to forma podziękowań dla rolników za ich ciężką pracę. Jest to czas odpoczynku i okazja do wspólnej zabawy. W sobotę na stadionie miejskim w Sianowie zorganizowane zostały dożynki powiatowe. 📢 PUPIL ROKU Twój zwierzak może trafić na strony albumu, zostać gwiazdą Facebooka, a Ty możesz zdobyć super nagrody. Prześlij zdjęcie! Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne.

📢 Kobiety poszukiwane przez policję z woj. zachodniopomorskiego. Mogą być niebezpieczne! Sprawdź nową listę 1.09.2023 Policja zachodniopomorska poszukuje obecnie ponad 1.500 osób. Wydano za nimi listy gończe za przeróżne przestępstwa. Wśród poszukiwanych jest też ponad 100 kobiet. Mogą być niebezpieczne. Sprawdź najnowszą listę poszukiwanych kobiet w woj. zachodniopomorskim. 📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia. 📢 Tysiące złotych od ZUS-u. Jak je zdobyć? Trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Zobacz szczegóły! ZUS wypłaci tobie tysiące złotych jeśli tylko złożysz ten wniosek. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych środki po zmarłych mogą być dziedziczone. By do tego doszło, ubezpieczony musi wskazać osoby uprawnione do wypłaty pieniędzy po śmierci. Jak otrzymać pieniądze? Sprawdźcie!

📢 Rolnik szuka żony. Michał i Adrianna wzięli ślub. Tak wyglądało ich wesele. Zobaczcie zdjęcia z kościoła i sali balowej Ślub Adrianny i Michała z programu "Rolnik szuka żony" odbył się w województwie podlaskim, w kościele pw. św. Anny w miejscowości Rutki-Kossaki. Natomiast na wesele zaproszono ponad dwustu gości do Domu Weselnego Eliot. Młoda Para zachwyciła wszystkich. A na wesele pojechała karetą. 📢 Takie objawy mogą wskazywać "cichy zawał serca". Oto pierwsze oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę Te objawy mogą wskazywać na tzw. cichy zawał serca. Oto pierwsze oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być nawet śmiertelne.

📢 Oto kultowe bibeloty z PRL. Tyle mogą być dziś warte gadżety z PRL-u. Wiemy ile płacą za nie kolekcjonerzy 2.06.2023 Bibeloty z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej cieszą się ciągle rosnącą popularnością wśród kolekcjonerów. Często trudno uwierzyć, że przedmioty, które wielu z nas dawno temu pozbyło z piwnic, strychów czy pawlaczy, mogą dziś być warte wiele. Zainteresowanie kolekcjonerów obejmuje każdy aspekt życia w czasach PRL-u. Wystarczy zajrzeć na portale aukcyjne, by znaleźć wiele ofert bibelotów z tamtej epoki. Przekonaj się sam!

📢 Takie są objawy niedoboru i nadmiaru witaminy D. Jak niedobór lub nadmiar witaminy D wpływa na funkcjonowanie organizmu? Witamina D pełni bardzo ważną rolę w naszym organizmie. W telewizji co rusz jesteśmy zasypywani reklamami środków z dodatkiem witaminy D. Ale jaki ma wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu? Jak objawia się jej niedobór, bądź nadmiar? Sprawdźcie, jakie są skutki niedoboru lub nadmiaru witaminy D w naszym organizmie. 📢 Oto największe kłamczuchy. Te imiona noszą największe kłamczuchy. Na osoby o tych imionach lepiej uważać! Sprawdź o kogo chodzi 22.05.2023 Księga imion mówi jasno, że na osoby o niektórych imionach należy uważać, gdyż może okazać się, że to prawdziwe kłamczuchy. Czy to prawda, że kłamcę można rozpoznać na podstawie jego imienia? Oczywiście zestawienie kłamczuchów według imienia należy traktować z przymrużeniem oka, jednak zachęcamy do zapoznania się z galerią największych kłamczuchów według znaczenia imion. Czy zatem nie potrzebujemy już wykrywacza kłamstw, wystarczy nam jedynie gdy znamy imię. Sprawdźcie naszą galerię i znaczenie imion.

📢 To były imprezy! Pamiętacie? Piękne dziewczyny w klubach w Koszalinie 15 lat temu Jak bawiliśmy się na imprezach w Koszalinie kilkanaście lat temu? Przypominamy zdjęcia z dyskotek w klubach Bajka i Koko Bongo z przełomu lat 2007-2008. Zapraszamy do oglądania.

📢 Wyższy dodatek pielęgnacyjny ZUS dla osób powyżej 75. roku życia. Ile wyniesie w 2023 roku? Kto go może dostać? Dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - podobnie, jak inne świadczenia - podlega waloryzacji. Kolejna planowana jest na marzec 2023. Sprawdź, ile ten dodatek wyniesie i kto może z niego skorzystać. 📢 Oto jak można zasnąć w minutę? Takie są skuteczne sposoby na szybkie zaśnięcie 3.05.23 r. Czy można zasnąć w zaledwie minutę? Dla osób cierpiących na bezsenność wydawać to się może niemożliwe. Fachowcy uważają jednak, że dzięki zastosowaniu prostych tricków można zasnąć niemalże wraz z przyłożeniem głowy do poduszki. Jakie to sposoby? Sprawdź skuteczne metody na relaksację i zaśnięcie w minutę.

📢 Piękne imprezowiczki na dyskotekach sprzed lat w Koszalinie. Zobacz zdjęcia! Przypominamy imprezy w koszalińskich dyskotekach w maju 2008 roku. Wybraliśmy zdjęcia najpiękniejszych dziewczyn, które bawiły się w klubach Bajka, Koko-Bongo, Kreślarnia i Plastelina. 📢 Kto może jechać do sanatorium zupełnie za darmo? Oto ile trzeba zapłacić za nocleg i jedzenie w senatorum na NFZ [24.02.2023] W 2023 roku wyjazd do sanatorium wiąże się z pewnymi zmianami. Nie wszystkie koszty pobytu będą już pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w trakcie leczenia uzdrowiskowego. Warto zwrócić uwagę na to, co będzie trzeba opłacić z własnej kieszeni. Czy istnieje możliwość darmowego wyjazdu? Sprawdź listę uprawnionych osób oraz stawki za pobyt w sanatorium w 2023 roku. Wyjazd do uzdrowiska jest możliwy na podstawie skierowania od lekarza lub na własną rękę. Jak uzyskać skierowanie? Kto może skorzystać z tej formy leczenia? Zapoznaj się z szczegółami!

📢 Alimenciarze poszukiwani przez zachodniopomorską policję. Jeśli wiesz, gdzie się ukrywają, niezwłocznie daj znać Zachodniopomorska policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od płacenia alimentów. Sprawdź, kto z Twojej okolicy jest poszukiwany. 📢 Takie objawy to znaki ostrzegawcze, które mogą wskazywać raka [lista] Te objawy mogą wskazywać, że najprawdopodobniej chorujesz na raka. Oto pierwsze oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Sprawdź koniecznie!

