Prasówka 25.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Prasówka 25.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To są najlepsze MEMY o pogodzie! Nie ma pogody idealnej? Tak lubimy narzekać na pogodę. Te śmieszne obrazki z pewnością Cię rozbawią! Pogoda często lubi spłatać nam figla. Podczas, gdy pracujemy jest pięknie i słonecznie, a wówczas, kiedy mamy kilka dni wolnego, bądź wybieramy się na urlop, jest pochmurnie i deszczowo! Uwielbiamy narzekać na pogodę, śmiało można stwierdzić, że jest to jeden z naszych sportów narodowych. Znakomicie wiedzą o tym również internauci! Szukacie pocieszenia, gdy za oknami szaro, deszczowo lub wietrznie? Te śmieszne obrazki poprawią Wam humor! Zobaczcie najlepsze MEMY o pogodzie.

📢 Abonament RTV w 2024 roku. Likwidacja abonamentu i nowe pomysły opłat. Kto będzie zwolniony z płacenia? [LISTA] Abonament RTV 2024 - co się zmieniło od stycznia 2024 roku? Wysokość opłat nie wrosła względem poprzedniego roku. Posiadacze odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych nie muszą się martwić większym abonamentem. Kto jest zwolniony z zapłaty? Sprawdź listę! Co uległo zmianie? Pojawiły się pomysły opłaty oraz likwidacji Abonamentu RTV. Zobacz szczegóły!

📢 Komornik może teraz zabrać więcej. Zmiana przepisów od stycznia 2024 roku. Sprawdź nowe zasady dla dłużników Od stycznia 2024 roku zmieniły się zasady dotyczące egzekucji komorniczych. Większa część wypłata będzie mogła być zabrana z konta dłużnika. Czego nie ma prawa zająć komornik, nawet przy ogromnych długach? Istnieje lista rzeczy, których komornik CI nie zabierze. Sprawdź szczegóły!

Prasówka 25.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te auta kupisz od wojska w korzystnej cenie! Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje samochody, ciężarówki, busy. Zobacz, co można kupić Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy. Przetargi organizowane przez AMW to nie tylko okazja dla pasjonatów, by nabyć sprzęt wojskowy, ale także okazja do zakupu pojazdów, jak samochody osobowe, ciężarowe, busy, a nawet koparki czy żurawie. Jesteście ciekawi, jakie auta można kupić od wojska? Zobaczcie przykładowe oferty z przetargów, które odbędą się w najbliższym czasie.

📢 Najlepsze MEMY o kobietach. Kobieta ma zawsze rację? Domyśl się! Takie są kobiety. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! Żarty oraz MEMY o kontaktach między kobietami i mężczyznami z pewnością należą do tych najpopularniejszych. Dlaczego tak się dzieje? Kobiety i mężczyźni na wiele tematów mają zupełnie inne zdanie, mają inne podejście do życia. Kobiety często są uważane za te dojrzalsze i do których należy ostateczne zdanie. Wszak... kobieta ma zawsze rację! Doskonale wiedzę o tym internauci, którzy z przymrużeniem oka patrzą na relacje damsko-męskie. Jakie są kobiety okiem internautów? Zobaczcie najlepsze MEMY o kobietach! 📢 Najśmieszniejsze MEMY o Januszach. Zobacz, jak Internauci żartują z Janusza Polaka Lubisz memy? Sprawdź koniecznie najśmieszniejsze memy o Januszach, jakie można znaleźć w Internecie. Czy tego chcemy, czy nie imię Janusz stało się synonimem Polaka, który jest zawistny, skąpy, zazdrosny o sąsiada. Internauci takiemu Polakowi Januszowi przykleili maskę małpy - nosacza sundajskiego i tworzą z nimi memy. Zobacz te najśmieszniejsze, najcelniej trafiające w wady Polaków.

📢 Najśmieśniejsze memy o kotach, które rządzą Internetem. Te obrazki z internetu rozbawią Was do łez. Kociarze to uwielbiają Internet zalany jest różnego rodzaju memamy, czyli żartobliwymi obrazkami, które mają rozśmieszać Internautów. Jedną z popularniejszych kategorii internetowych memów są Memy o kotach. Niektórzy twierdzą nawet, że memy o kotach rządzą internetem. Wybraliśmy dla Was te najzabawniejsze memy o kotach, zebrane z całego Internetu. Z tych memów będa się smiać nie tylko kociarze. Te obrazki rozbawią was do łez. 📢 Stare monety warte majątek! Będziesz w szoku! Zobacz, ile mogą kosztować stare monety z czasów PRL-u! Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za te stare monety nawet kilka tysięcy złotych. Sprawdź, czy masz je u siebie w domu. Może się okazać, że trzymasz prawdziwy skarb. Jedna moneta może być warta nawet 5 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziesz w galerii! Sprawdź, jakie stare monety są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Najlepsze memy o szkole. Uśmiejesz się! Zobacz, jak twórcy memów żartują ze szkoły, z uczniów i nauczycieli Memy o szkole. Internet jest pełen memów o szkole. Dlaczego? Bo szkoła to wdzięczny temat do żartów. Można bowiem żartować i z nauczycieli, i z uczniów. Tematem szkolnych memów są też rodzice dzieci, które chodzą do szkoły. Najgorszy, a zarazem naśmiejszniejszy, jest powrót do szkoły z wakacji. Ale nie tylko! Co jeszcze? Sprawdź najlepsze memy o szkole! 📢 Zmiany w programie 500+ dla emerytów. Rozszerzenie programu to dobra wiadomość dla wielu seniorów. Kto otrzyma wsparcie? Nadchodzą wielkie zmiany w 500 plus dla seniorów. Dużo osób zyska więcej pieniędzy. Osoby, które zakończyły pracę, mają większe perspektywy finansowe. Kto będzie mógł skorzystać z 500 plus na nowych zasadach? Jakie zmiany czekają emerytów? Wiadomo kto i ile będzie mógł zyskać dzięki nowym zasadom. Sprawdź szczegóły!

📢 Rozliczenie PIT 2024. Nowe odliczenia i ulgi podatkowe. Za co dostaniesz zwrot pieniędzy? To możesz odliczyć. Sprawdź! Nowe odliczenia i ulgi podatkowe. Co będzie można odliczyć za 2023? Sezon podatkowy rozpocznie się tradycyjnie 15 lutego i potrwa do końca kwietnia. To możesz odliczyć od podatku za 2023 roku. Progi podatkowe na rok 2024 są już znane. Ustawodawca wprowadził bardzo istotne zmiany w tym zakresie. Sprawdź szczegóły! 📢 Najlepsze MEMY o rodzicach i dzieciach. Oto śmieszne obrazki o wychowywaniu dzieci. Życie rodzinne bywa trudne? Zobacz te MEMY! Czy wychowywanie dzieci jest trudne? Najlepiej wiedzą o tym rodzice, którzy każdego dnia wychowują swoje dzieci. Nie jest to łatwe zadanie, ale z pewnością daje wiele satysfakcji gdy patrzymy, jak z każdym tygodniem rozwijają się nasze dzieci. W rodzicielstwie łatwych i trudnych chwil nie brakuje, o czym doskonale wiedzą internauci, tworząc o rodzicach i dzieciach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jakie? Zobaczcie najlepsze MEMY o rodzicach i dzieciach!

📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! Nauczyciele kontra uczniowie Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach. 📢 Takie emerytury będą w marcu 2024. To już pewne! Tabelka wzrostów emerytur po waloryzacji. Najnowsze wyliczenia brutto i netto Waloryzacja emerytur w 2024 roku oficjalnie. Takie będzie wskaźnik waloryzacji. To już pewne - takie będą podwyżki od 1 marca 2024. Marcowa waloryzacja emerytur zbliża się wielkimi krokami. Sprawdź, jakie są najnowsze zmiany w prognozie. W najbliższych czasie emeryci dostaną dużo wsparcia finansowego. Sprawdź szczegóły!

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. 📢 Dodatki dla emerytów w 2024 roku. Tyle pieniędzy mogą otrzymać seniorzy. Nie tylko 13. i 14. emerytura! Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza trzynastą i czternasta emeryturą. Zobacz szczegóły. Aby otrzymać pieniądze należy spełnić kilka warunków. Kto może uzyskać dodatkowe pieniądze? Seniorzy w czasach inflacji często spotykają się z trudnościami finansowymi, dlatego przygotowane zostały specjalnie dla nich ulgi i dodatki, aby uch wspomóc. Sprawdź szczegóły!

📢 Najpiękniejsze rasy psów na świecie. Ranking najładniejszych psów. Poznaj TOP 10 najpiękniejszych psów. Są takie urocze! TOP 10 najpiękniejszych ras psów na świecie. Internauci wybrali najładniejsze rasy. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Kto ma pieska w domu, ten wie jakie są kochane i lojalne. Zawsze chętne do zabawy lub przytulenia. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj jednak, że wygląd to nie wszystko. Zanim kupisz psa zapoznaj się z jego potrzebami. Sprawdź szczegóły! 📢 Memy o kebabach - najśmieszniejsze obrazki! Tak internauci żartują z kebabów. Zobacz MEMY Memy o kebabach? A dlaczego nie?! Kebab to temat do żartów, jak każdy inny, a trzeba przyznać, że żarty o nich są naprawdę śmieszne. Musicie je koniecznie sprawdzić, dlatego zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z wyborem najśmieszniejszych memów z kebabem w roli głównej! Okaże się bowiem, że kebab (niekoniecznie z ostrym sosiwem) nie dość, że bardzo smaczny, to jeszcze piekielnie śmieszny.

📢 Najlepsze memy o blondynkach - na Dzień Pozdrawiania Blondynek i nie tylko. Sprawdź! Memy o blondynkach zalewają Internet. Śmiesznych obrazków na temat inteligencji kobiet o tym kolorze włosów nie brakuje. My oczywiście nie zgadzamy się ze stereotypowym myśleniem na temat blondynek, ale... trzeba przyznać, że wiele memów o blondynkach jest bardzo śmiesznych. Sprawdźcie najlepsze obrazki nie tylko z okazji Dnia Pozdrawiania Blondynek. 📢 Najzabawniejsze MEMY o pracy! Tak wygląda praca okiem internautów. Słodkie lenistwo czy zaangażowanie? Śmieszne obrazki o pracy Jak pracę widzą internauci? Okazuje się, że praca należy do ulubionych źródeł memów i innych śmiesznych obrazków. Z pewnością wiele osób lubi w godzinach pracy zrobić delikatny "skok w bok", zajmujących się oglądaniem filmów, przeglądaniem mediów społecznościowych czy... memów! Memy znakomicie poprawiają humor, tym bardziej jeśli memy o pracy, oglądamy w... pracy! Jesteście ciekawi? Tak pracę widzą internauci. Zobaczcie zabawne memy o pracy!

📢 15 ras psów kanapowych. Szukasz spokojnego psa do domu? Sprawdź cechy i ceny kanapowców! Psy kanapowe charakteryzują się tym, że... lubią wylegiwać się na kanapie. To oczywiście duże uproszczenie, ale do tej kategorii można zakwalifikować rasy psów, które dobrze czują się w mieszkaniach, lubią towarzystwo ludzi. Często więc są też określane jako pokojowe, czy też do towarzystwa właśnie. Najczęściej to psy niewielkie, ale są też wyjątki od tej reguły. Jakie rasy zaliczane są do psów kanapowych? Sprawdź koniecznie! 📢 Kiedy będzie wiosna? Oto długoterminowa prognoza pogody na luty i marzec 2024. Sprawdź kiedy będzie ciepło i przestanie padać Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, kiedy wreszcie nadejdzie wiosna? Z pewnością każdy z nas niecierpliwie wyczekuje cieplejszych dni i słońca po długiej zimie. Szukając odpowiedzi na to pytanie, warto sięgnąć po długoterminową prognozę pogody na luty i marzec 2024. Oto, co przewidują eksperci oraz kiedy możemy spodziewać się bardziej przyjemnych warunków atmosferycznych. Czy wreszcie nadejdą długo wyczekiwane dni pełne ciepła i nieba bezchmurnego? Zapraszam do zapoznania się z analizą i sprawdzenia, kiedy będziemy mogli powitać wiosnę z otwartymi ramionami.

📢 Niebezpieczna i toksyczna żywność w sklepach. Najnowsze ostrzeżenia GIS. Lista wycofanych produktów z popularnych marketów Tych produktów nie kupisz już w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Netto. Zobacz, jakie produkty zostały ocenione jako toksyczne i niebezpieczne. Sprawdź najnowszą listę! Jeśli masz je w domu, możesz zwrócić je do sklepu. Z jakich powodów zostały wycofane? GIS wycofuje produkty ze sklepów. Masz produkt wycofany przez GIS. Co musisz zrobić? Sprawdź!

📢 Zderzenie dwóch aut na osiedlu Wenedów w Koszalinie [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w sobotę koło godziny 15 na skrzyżowaniu ulic Poprzeczna i Wenedów. 📢 Wystawa plakatów teatralnych z okazji 70-lecia Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie [ZDJĘCIA] Od piątku w galerii MPS można oglądać wystawę plakatów teatralnych z okazji 70-lecia Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie.

📢 Najlepsze MEMY o miłości. Jak obchodzimy Walentynki? Miłość na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 24.02.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka. 📢 Najlepsze MEMY o pracy! Tak śmiejemy się z przełożonych i własnego lenistwa. Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez 24.02.2024 Praca to niekiedy bardzo trudny temat rozmów. Często, by przetrwać wymagający dzień pracy potrzebna jest odrobina humoru i uśmiechu. A z czego można się pośmiać podczas trudnego dnia w biurze i innym miejscu, w którym wypełniamy swoje zawodowe obowiązki? Oczywiście z... pracy! Komu się nie zdarzyło oglądać memów i innych śmiesznych obrazków podczas pracy! Jeszcze ciekawiej, gdy oglądamy akurat te dotyczące pracy, przełożonych czy naszych współpracowników. Może akurat w tych sytuacjach odnajdujemy także cząstkę siebie? Zobaczcie najlepsze memy o pracy!

📢 Najlepsze MEMY o kotach. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! Leniwe, słodkie, jakie są koty? MEMY o ukochanym pupilu człowieka 24.02 Takie są najlepsze MEMY o kotach! Koty obok psów to najpopularniejsze zwierzęta domowe. W porównaniu do nich koty częściej chodzą jednak własnymi ścieżkami, potrafią znikać z domu nawet na wiele dni, wiodąc kocie życie na ulicach i osiedlach miast. Wokół kotów narodziło się wiele mitów, zdania wokół nich są mocno podzielone. Nie zmienia to jednak faktu, że koty należą do najukochańszych pupili człowieka. Jak życie kotów widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o kotach! Te obrazki z pewnością rozbawią Was do łez!

📢 Fundacja "Zdążyć z Miłością" podsumowała ostatni rok działań w celu utworzenie koszalińskiego ZAZu [ZDJĘCIA] Fundacja "Zdążyć z Miłością" zorganizowała spotkanie w koszalińskim Urzędzie Miejskim dla uczestników przyszłego Zakładu Aktywności Zawodowej oraz osób zaangażowanych w jego powstanie. To była okazja by podsumować ostatnie miesiące intensywnej pracy.

📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 24.02.2024 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami. 📢 Biegli z zakresu instalacji gazowej i pożarnictwa zeznawali w procesie dotyczącym pożaru escape roomu w Koszalinie Dwóch biegłych z zakresu instalacji gazowej i pożarnictwa zeznawało w procesie dotyczącym pożaru escape roomu w Koszalinie, w którym zginęło pięć 15-latek. Przed sądem podtrzymali sporządzone do sprawy opinie, odpowiadali na pytania oskarżycieli posiłkowych, którymi są rodzice pokrzywdzonych.

📢 Nowe ostrzeżenie GIS o produktach wycofanych ze sklepów Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan 24.02.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 22.02.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 24.02.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 24.02.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Szkło i kryształy z czasów PRL-u warte nawet kilka tysięcy złotych! Wazony, talerze i patery drogie jak nigdy. Sprawdź ceny! 24.02.2024 Popularne kryształy z czasów PRL-u powracają. Unikatowe szkło przeżywa drugą młodość. Kolekcjonerzy szukają na różnych aukcjach wartościowych i niepowtarzalnych naczyń. Kryształy i szkło z PRL-u są warte majątek. Kupujący są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Wróciła moda na szkło z lat 60., 70. i 80. Sprawdź, ile mogą kosztować naczynia, które dalej trzymasz w piwnicy. Sprawdź! 📢 Oto jak mieszkają Meghan Markle i książe Harry z dziećmi. Rezydencja w Kalifornii robi wrażenie [ZDJĘCIA] 24.02.2024 Tak wygląda codzienne życie Meghan Markle i księcia Harrego. Gdzie mieszka Meghan Markle i książę Harry? Oto jak żyja na co dzień. Ile łazienek ma ich rezydencja? Sprawdź poniżej! Będziesz w szoku. Para ceni sobie prywatność, jednak chętnie publikują zdjęcia na swoich kontach społecznościowych. Zobacz jak mieszkają i żyją Meghan i Harry.

📢 Oto jak mieszka i żyje Anna Mucha. Prywatne życie pięknej i popularnej aktorki. Apartament w centrum miasta i podróże 24.02.2024 Jaka jest Anna Mucha prywatnie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów popularnej aktorki, modelki i prezenterki. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość emitowanym w TVP 2. Jak na co dzień żyje Anna Mucha? Zobaczcie zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Koncerty, imprezy i wydarzenia kulturalne w regionie koszalińskim. Zobacz archiwalne ZDJĘCIA Głosu Koszalińskiego 24.02.2024 Koncerty ogólnopolskich gwiazd, występy lokalnych zespołów rockowych, imprezy w domach kultury - to wszystko na swoich zdjęciach uwiecznili fotoreporterzy Głosu Koszalińskiego. Zobacz fotografie z wielu wydarzeń kulturalnych w regionie koszalińskim, które miały miejsce na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku.

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 24.02.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Tak mieszka i żyje Paulina Sykut-Jeżyna. Codzienne życie pięknej prezenterki. Rodzina, moda, podróże 24.02.2024 Paulina Sykut-Jeżyna z pewnością należy do grona najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek. Widzowie mogą ją na co dzień oglądać w telewizji Polsat prezentującą prognozę pogody, ale nie tylko. Paulina Sykut-Jeżyna prowadzi również programy rozrywkowe. A jaka jest na co dzień? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Oto zasady wyjazdu do sanatorium za darmo w 2024 roku. Kto będzie mógł pojechać na NFZ? Sprawdź zasady 24.02.2024 Wyjazd do sanatorium w 2024 roku. 1 stycznia 2024 roku miała wejść w życie reforma lecznictwa uzdrowiskowego. Na seniorów miały czekać spore zmiany w wyjazdach. Ministerstwo Zdrowia wycofało się jednak z zapowiadanej reformy lecznictwa uzdrowiskowego. Co to oznacza dla kuracjuszy? Sprawdź, kto będzie mógł pojechać na bezpłatny turnus w 2024 roku. Sprawdź szczegóły!

📢 Imprezowiczki w koszalińskiej Prywatce w 2023 roku. Zobacz wybrane ZDJĘCIA z imprez 24.02.2024 Koszaliński klub Prywatka to jedno z najpopularniejszych imprezowych miejsc na mapie miasta. Co weekend bawią się tutaj mieszkańcy Koszalina i okolic. Postanowiliśmy przypomnieć wybrane zdjęcia z dyskotek, które odbyły się tutaj w 2023 roku. Sprawdźcie fotki prywatkowych imprezowiczek!

📢 Taka kawa jest najgorsza. Przez nią tyjesz i czujesz się ciągle źle. Taka kawa tuczy oraz przyspiesza starzenie 24.02.2024 Większość Polaków swój dzień rozpoczyna od filiżanki gorącej kawy. Można ją zrobić na wiele sposobów z różnymi dodatkami. Jaka kawa jest najgorsza? Sprawdź, który rodzaj kawy negatywnie wpływa na organizm i metabolizm. Przez tą kawę tyjesz i czujesz się gorzej. Unikaj tej kawy, jeśli nie chcesz przytyć. Sprawdź szczegóły! 📢 Przed emeryturą należy ci się jeszcze jedno świadczenie. Możesz otrzymywać nawet 1600 zł miesięcznie 24.02.2024 Emeryci mają zapewnianą pomoc w postaci trzynastych i czternastych emerytur oraz różnych dodatków. Mało kto wie, że osoby w wieku przedemerytalnym również mogą starać się o dodatkowe świadczenie. Nim przejdą na emeryturę mogą dostać aż 1600 zł. Jak uzyskać dodatkowe pieniądze? Sprawdź szczegóły!

📢 Te zabawki z PRL są warte fortunę! Kiedyś bawiły się nimi dzieci, dziś kolekcjonerzy płacą majątek. Ile kosztują zabawki z PRL? 24.02.2024 Przedmioty z czasów PRL cieszą się rosnącą popularnością i chętnie są poszukiwane przez kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Dla części osób z pewnością będzie to sentymentalny powrót do przeszłości, dla innych argument, by zrobić w swoim domu porządki i poszukać przedmiotów z czasów PRL. Wśród nich znajdują się m.in. zabawki, jak samochodziki, lalki, maskotki, lokomotywy. Zobaczcie, czym bawiono się w czasach PRL i jakie ceny osiągają obecnie zabawki z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Te cyfry w PESEL-u oznaczają szczęście w finansach i miłości. Sprawdź czy jesteś wśród szczęśliwców 24.02.2024 Numer PESEL to unikalny identyfikator każdego obywatela Polski. Ale czy wiesz, że cyfry w Twoim PESELu mogą również nosić w sobie tajemnice dotyczące Twojego szczęścia w finansach i miłości? W tym artykule przyjrzymy się różnym cyfrom w PESELu i odkryjemy, jakie znaczenie przypisywane jest każdej z nich, które przekładają się na nasze życie.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 24.02.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Najlepsze MEMY o studentach. Tak studia widzą Internauci. Fenomenalna dawka świetnego humoru! Sesja, imprezy na śmiesznych obrazkach 24.02 Studia to czas, kiedy zdobywamy kolejne umiejętności, poznajemy nowych ludzi, ale również świetnie się bawimy. W naszym społeczeństwie istnieje wiele mitów twierdzących, że studenci tylko i wyłącznie imprezują, zapominając często o nauce, pamiętając o niej tylko w czasie sesji. Czy tak jest w rzeczywistości? Te MEMY o studentach rozśmieszą Was do łez! Jak studentów i studia widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o studentach. To fenomenalna dawka świetnego humoru!

📢 Teściowe o tych imionach to prawdziwe zołzy, czyli teściowe z piekła rodem. Sprawdź listę imion 24.02.2024 Teściowe – te postaci, które w życiu wielu osób stanowią źródło komediowych anegdot, a dla niektórych są niczym wcielenie koszmaru. I jak się okazuje, imię, które noszą, może być często wiążącym się elementem ich charakteru. Wielu z nas słyszało historie o teściowych o imionach, które wydają się przynosić ze sobą pewne cechy. Czy rzeczywiście istnieje związek między imieniem a zachowaniem teściowej? Przyjrzyjmy się nieco bliżej tej komicznej teorii.

📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! 24.02.2024 Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną. Sprawdź!

📢 Najlepsze memy o kawalerach. Tak internauci komentują kawalerskie życie. Sprawdź! 24.02.2024 Memy o kawalerach w bardzo interesujący sposób pokazują ten stan cywilny. Jakie są wady, a jakie zalety bycia kawalerem? Kto najczęściej zostaje (starym) kawalerem? O tym wszystkim możemy się przekonać oglądając te śmieszne obrazki. Sprawdźcie najśmieszniejsze memy o kawalerach. 📢 Najlepsze MEMY o szkole. Nauka i szkoła w krzywym zwierciadle. Te MEMY rozbawią Cię do łez! Szkolny humor oczami internautów 24.02.2024 Co kojarzy nam się ze szkołą? Z pewnością wiele osób zna masę historii i anegdot nie tylko z opowieści innych ludzi, ale również z własnego doświadczenia. Oczywiście szkoła to nauka, ale także życie towarzyskie, znajomości, łatwiejsze i trudniejsze chwile. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą na temat szkoły śmieszne obrazki i memy. Jak wygląda szkoła z przymrużeniem oka? Zobaczcie najlepsze memy o szkole!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 24.02.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Najśmieszniejsze memy o kotach. Kochane, słodkie, czy złośliwe? Jakie są koty w memach? Zobacz, z czego śmieją się Internauci 24.02.2024 Koty są bardzo często bohaterami memów. Zawsze chodzą swoimi ścieżkami, uwielbiają jedzenie i pieszczoty swoich właścicieli, chociaż... nigdy ich nie słuchają. Jakie są koty w memach? Z jakich ich zachowań najczęściej śmieją się Internauci, którzy tworzą obrazkowe żarty z kotami w roli głównej? Postanowiliśmy to sprawdzić! Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z naśmieszniejszymi memami na temat kotów.

📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci 24.02.2024 Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły! 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 24.02.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Najlepsze MEMY o noworocznych postanowieniach. Nowy rok, nowy ja! Przechodzę na dietę, idę na siłownię. Uśmiejesz się do łez! 24.02.2024 Noworoczne postanowienia? Kto z nas ich nie miał! Pozostaje pytanie, ilu osobom udało się je zrealizować. Nowy rok sprzyja noworocznym postanowieniom. Ile razy nie słyszeliśmy od znajomych o przechodzeniu na dietę, dbaniu o formę i ćwiczeniach na siłowni, znalezieniu miłości czy lepszej pracy? Jak noworoczne postanowienia i podejście do ich realizacji widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o noworocznych postanowieniach!

📢 Najśmieszniejsze memy o psach. Tak twórcy memów widzą relację pies - człowiek. Uśmiejesz się! 24.02.2024 Jeśli kochacie psy, to musicie zobaczyć naśmieszniejsze memy właśnie o psach. Na pewno w wielu z tych obrazków znajdziecie sytuacje, które są Wam bliskie. Może w niektórymi z tych memów się nie zgodzicie? Tak, to możliwe. Tak, czy siak zobaczcie, w jaki sposób twórcy memów widzą życie zarówno samych psów, jak i ich właścicieli. Zapraszamy do oglądania!

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 24.02.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły! 📢 Oto imiona najgorszych mężów. Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi partnerami. Jesteś na liście? 24.02.2024 Czy noszone imię może determinować nasz los? Okazuję się, że tak! Sprawdź co twoje imię mówi o twoich życiu i relacjach z najbliższymi. Oto lista męskich imion, które nie wróżą dobrego i szczęśliwego małżeństwa. Ci mężczyźni są najgorszymi mężami. Nie są stworzeni do szczęśliwego i długoletniego małżeństwa. Sprawdź listę!

📢 Nowy wiek emerytalny dla tych pracowników. Oni mogą się starać o emeryturę pomostową. Kto dostanie pomostówkę? 24.02.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Od 1 stycznia 2024 roku zmienił się przepisy dotyczące przyznawania emerytur pomostowych. Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Kto może skorzystać z emerytury pomostowej? Sprawdź szczegóły!

📢 Najnowsza lista wycofanych leków! GIF wycofuje ważne leki z całej Polski. Masz je w domu? Natychmiast je usuń! 24.02.2024 Publikujemy listę leków wycofanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Sprawdź najnowszą listę! Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? GIF wycofuje leki z całej Polski. Masz je w swojej apteczce? Sprawdź aktualną listę! W jaki sposób Główny Inspektorat Farmaceutyczny dowiaduje się o nieprawidłowościach? Zobacz szczegóły!

📢 Rekordowa waloryzacja emerytur 2024? Oto tabela wzrostów emerytur. Jaki będzie ostateczny wskaźnik? Sprawdź! 24.02.2024 Marcowa waloryzacja emerytur zbliża się wielkimi krokami. Jaki będzie ostateczny wskaźnik waloryzacji w 2024 roku? Będzie mniejszy od spodziewanego? Sprawdź, jakie są najnowsze zmiany w prognozie. Wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku jest już znany. Sprawdź szczegóły! 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 24.02.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Najlepsze MEMY o latach 90. Nie wszyscy zrozumieją te obrazki. Uśmiejesz się do łez! Sentymentalna podróż do lat 90. na MEMACH 24.02.2024 Lata 90. wiele osób wspomina z sentymentem i nostalgią. Każdy kto wychowywał się w tych czasach doskonale wie, że był to okres wyjątkowy. Czas trudny, bowiem był to okres przemian gospodarczych i politycznych w naszym kraju, ale również czas dzieciństwa, zupełnie innego niż obecnie. Kto z Was pamięta lata 90.? MEMY o latach 90. dla części osób będą wspaniałym powrotem do przeszłości, z kolei dla młodszych będzie to podróż w nieznane. Jak lata 90. wspominają internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Styczniowe imprezowiczki w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA 24.02.2024 Styczniowe imprezy w koszalińskiej Prywatce są wyjątkowe. A to dlatego, że trwa karnawał. Jak bawią się mieszkanki Koszalina i regionu w tym popularnym klubie? Zobaczcie na zdjęciach! 📢 Koszalin na archiwalnych zdjęciach fotoreporterów Głosu Koszalińskiego. Tak wyglądało miasto w latach 90-tych [ZDJĘCIA] 24.02.2024 Jak centrum Koszalina i koszalińskie osiedla wyglądały w latach 90-tych XX wieku? O tym przekonacie się oglądając fotogalerię zdjęć pochodzących z bogatego archiwum Głosu Koszalińskiego. Czy miasto bardzo się zmieniło od tamtych czasów? Przekonajcie się sami. Zapraszamy do oglądania zdjęć. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najwierniejsi. Kochają najmocniej i darzą szczerą miłością. Z nimi będziesz szczęśliwa! Znaczenie imion Mężczyźni o tych imionach są najwierniejsi! Zastanawialiście się kiedyś, czy nasze imię może mieć wpływ na nasze codzienne życie, chociażby w związku? Okazuje się, że imię, które nosimy może wiele mówić o naszych cechach charakteru. Tak jest m.in. w miłości. Jesteście ciekawi, mężczyźni o jakich imionach są uważani za najwierniejszych? To właśnie oni według znaczenia imion są uważani za szczerych i wiernych. Sprawdźcie, jakie imiona znalazły się na liście!

📢 Mezo i Kubańczyk w Słupsku. Koncert w hali Gryfia [ZDJĘCIA] W piątek, 23 lutego odbył się koncert zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miasta Słupska. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili: Kubańczyk, Mezo i Sqare. Dzień wcześniej młodzież wzięła udział w warsztatach street dance. Zwieńczeniem warsztatów był pokaz uzyskanych umiejętności tanecznych podczas koncertu. 📢 Pomysły na kulturalny weekend w Koszalinie. Gdzie warto być? Podpowiadamy Wybraliśmy dla was kilka pomysłów na weekend — teatr, filharmonia, a może spotkanie towarzyskie?

📢 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej ofiary konfliktów zbrojnych „Nigdy więcej wojny” w Połczynie-Zdroju [ZDJĘCIA] W przededniu drugiej rocznicy ataku Rosji na Ukrainę w Połczynie-Zdroju odsłonięto tablicę upamiętniającą ofiary konfliktów zbrojnych. 📢 Uroczyste otwarcie wirtualnej strzelnicy w Świdwinie [ZDJĘCIA] W piątek (23 lutego) w Zespole Szkół Rolniczych CKZ im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie odbyło się uroczyste otwarcie wirtualnej strzelnicy.

📢 Tak wyglądało życie w Koszalinie 20 lat temu. Obraz miasta i jego mieszkańców [ZDJĘCIA] Oto Koszalin na archiwalnych zdjęciach z lat 2000-2005. Czy bardzo się zmienił od tamtych czasów? Zobacz zdjęcia koszalińskiego fotografa, Krzysztofa Sokołowa.

📢 Mistrzowie parkowania w Koszalinie. Wyobraźnia kierowców nie zna granic! Zobacz, jak nie parkować [ZDJĘCIA] Na trawnikach, przejściach dla pieszych, na chodniku, tam, gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju, na dwóch miejscach parkingowych - wyobraźnia części kierowców nie zna naprawdę granic. Brak wolnego miejsca w wybranej przez nas lokalizacji nie może usprawiedliwiać parkowania w miejscach do tego niedozwolonych. Jak parkuje część koszalińskich kierowców? Zobaczcie, jak tego nie robić! 📢 Koszykówka w Koszalinie na unikatowych zdjęciach z archiwum Głosu Koszalińskiego. Zobacz koniecznie! Koszykówka w regionie koszalińskim - to temat kolejnej fotogalerii pełnej archiwalnych zdjęć, którą przedstawiamy naszym Internautom. Fotografie pochodzą z przepastnego archiwum Głosu Koszalińskiego, mieszczącego się w piwnicach naszej redakcji. Zobaczcie zdjęcia, które znaleźliśmy z teczce z napisem "koszykówka". 📢 Ogień zajął cały budynek w Walencji. Co najmniej cztery osoby nie żyją Mieszkańcy 14-piętrowego wieżowca w Walencji znaleźli się w śmiertelnej pułapce. W czwartkowe popołudnie pojawił się tam ogień. Mimo kilku godzin walki strażaków ogień nie dał za wygraną. Informację podał „El Pais”. Nad ranem potwierdzono śmierć co najmniej czterech osób.

📢 Jak wyglądał Koszalin w latach 80-tych i 90-tych XX wieku? Życie miasta na unikatowych zdjęciach Jak Koszalin wyglądał w latach 80-tych i 90-tych XX wieku? Tego dowiesz się z wyjątkowych archiwalnych zdjęć Krzysztofa Sokołowa. To już kolejna porcja fotografii, które naszej redakcji udostępnił nam ten znany koszaliński fotograf. 📢 Karnawałowe imprezy w klubie Prywatka. Tak bawili się koszalinianie! [ZDJĘCIA] Karnawał za nami. Zobaczcie, jak w ostatnich tygodniach bawili się mieszkańcy Koszalina na imprezach w Prywatce! 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Światowy Dzień Kota 2024. Zobacz ZDJĘCIA kotów naszych Internautów 17 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Kota. Postanowiliśmy więc zaprosić więc naszych Internautów do zabawy, by podzielili się z nami zdjęciami swoich kotów. Zobacz te zdjęcia! 📢 Zwrot pieniędzy za prąd w 2023 roku. Nowe zasady! Zobacz, kto będzie mógł otrzymać zwrot pieniędzy po zmianie limitów 1.02.2024 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przez rozporządzenie z 11 września 2023 roku zmusza sprzedawców energii elektrycznej, aby w swoich rozliczeniach uwzględnili 12% obniżkę rachunków za energię w całym 2023 roku. Co to oznacza? Rząd zapowiada, że maksymalny rabat wyniesie 125 zł. Kto skorzysta z obniżki? Sprawdź szczegóły! 📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 1.02.2024 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Zobacz - jakie jest znaczenie twojego imienia Według ezoteryków nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Zestawienie powstało na podstawie znaczenia imion i horoskopu. Więcej dowiesz się w naszej galerii. Oto szczegóły!

📢 Mężczyźni o tych imionach to najgorsi mężowie. Małżeństwo z nimi nie przetrwa długo. Jakie jest znaczenie ich imion? [24.02.2023] Sprawdź znaczenie tych imion! Mężczyźni o tych imionach mają większe skłonności do zdrady swojej partnerki. Do imion przypisane jest wiele cech osobowości. Tych pozytywnych i tych negatywnych. Małżeństwo z tymi mężczyznami nie przetrwa długo. Istnieją badania naukowe pokazujące związki między cechami imion a cechami osobowości, skłonnością do depresji czy nawet samotnością. Zobacz listę imion!