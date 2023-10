Prasówka 27.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zalety jedzenia cebuli. Codziennie jedz cebulę, będziesz zdrowszy. Sprawdź!”?

Prasówka 27.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zalety jedzenia cebuli. Codziennie jedz cebulę, będziesz zdrowszy. Sprawdź! Cebula to bardzo zdrowe warzywo. Wiedzą o tym nasze babcie i prababcie, które dziesiątki lat temu stosowały cebulę na różne dolegliwości. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się cebuli i sprawdzić, dlaczego warto regularnie - nawet codziennie - jeść to warzywo. Okazuje się, że dzięki cebuli uchronimy się nie tylko przed przeziębieniem i grypą. Sprawdź!

📢 Biżuteria z czasów PRL-u coraz droższa. Niewiarygodne ceny starej biżuterii. Kolczyki, bransolety, wisiorki warte fortunę! Choć czasy PRL dawno minęły, wiele osób dalej wspomina z sentymentem tamten okres. Kobiety trzymają cenną biżuterię z tych czasów, która była odzwierciedleniem stylu, bogactwa oraz możliwości. Sprawdź, czy nie masz u siebie w domu starych kolczyków, bransolet czy pierścionków. Są one dużo warte. Kolekcjonerzy są w stanie dużo za nie zapłacić. Sprawdź szczegóły!

📢 Oto ile pieniędzy zarabiają nauczyciele w roku 2023/2024. Takie są ich wypłaty i dodatki. Zobacz minimalne wynagrodzenie 14 października obchodzimy Święto Edukacji Narodowej potocznie określane jako Dzień Nauczyciela. Takie są zarobki nauczycieli. Sprawdź, jakie mają wypłaty i dodatki. Kiedy nauczyciele dostaną podwyżki? Takie są stawki minimalne w 2023 roku, i przewidywane w 2024 roku. Nauczyciele dostaną dodatki z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Sprawdź szczegóły!

Prasówka 27.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Takie emerytury będą wypłacane w listopadzie. Mamy najnowsze wyliczenia! Co ulegnie zmianie? Oto wyliczenia brutto/netto Zbliżają się listopadowe wypłaty emerytur. Na co muszą zwrócić uwagę emeryci? W sierpniu i wrześniu emeryci dostali na swoje konta czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze miały wspomóc tę grupę społeczną. W listopadzie emerytury będą bez dodatkowych świadczeń. Czy 13. i 14. emerytura zostanie zlikwidowana? Sprawdź wyliczenia brutto i netto.

📢 Oto jaka będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku po wyborach! Zobacz wyliczenia. Takie emerytury będą po waloryzacji w marcu Jak wybory wpłyną na waloryzację w 2024 roku? W październiku 2023 roku Polacy wybierali 460 posłów i 100 senatorów. Zobacz przewidywania, jak wynik wyborów wpłynie na emerytury. Sprawdź wyliczenia brutto i netto. Będzie rekordowa waloryzacja w 2024 roku? Sprawdź najnowsze wyliczenia dotyczące wypłat emerytur - poznaj wartości brutto i netto po waloryzacji w marcu 2024 roku.

📢 Uwaga! Najnowsze ostrzeżenia GIS. Lista wycofanych toksycznych produktów ze sklepów Biedronka, Netto, Lidl i innych Tych produktów nie kupisz już w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Netto. Zobacz, jakie produkty zostały ocenione jako toksyczne i niebezpieczne. GIS wycofuje produkty ze sklepów. Sprawdź najnowszą listę! Jeśli masz je w domu, możesz zwrócić je do sklepu. Z jakich powodów zostały wycofane? Sprawdź szczegóły! 📢 Przed emeryturą należy ci się jeszcze jedno świadczenie. Możesz otrzymywać nawet 1600 zł miesięcznie. Sprawdź, jakie to świadczenie Emeryci mają zapewnianą pomoc w postaci trzynastych i czternastych emerytur oraz różnych dodatków. Mało kto wie, że osoby w wieku przedemerytalnym również mogą starać się o dodatkowe świadczenie. Nim przejdą na emeryturę mogą dostać aż 1600 zł. Jak uzyskać dodatkowe pieniądze? Sprawdź szczegóły!

📢 Zakłady pracy z regionie koszalińskim na archiwalnych zdjęciach Głosu Koszalińskiego i Głosu Pomorza. Sprawdź! Jak wyglądały zakłady pracy w regionie koszalińskim na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku? Postanowiliśmy to sprawdzić i sięgnęliśmy do kolejnych zdjęć z archiwum Głosku Koszalińskiego i Głosu Pomorza, które mieści się w naszej redakcji. Znaleźliśmy tam dziesiątki zdjęć. Zobaczcie je!

📢 Oni zarobią ponad 15 tysięcy złotych. Będziesz zaskoczony! Sprawdź, kto może mieć taką pensję Kto może w Polsce zarobić co najmniej 15 tysięcy złotych brutto? Postanowiliśmy to sprawdzić. Podane w artykule proponowane przez pracodawców wynagrodzenia pochodzą z ofert pracy, które trafiają do powiatowych urzędów pracy w całej Polsce. Jakie zawody, profesje znalazły się na naszej liście? Sprawdź! 📢 Przedłuż ważność Profilu Zaufanego. Co to oznacza? Jak to zrobić? Instrukcja krok po kroku Polacy otrzymują właśnie wiadomości SMS oraz maile z informacją o konieczności przedłużenia ważności Profilu Zaufanego. Jest na to czas do 31 października 2023. Od razu wyjaśniamy: nie jest to oszustwo, a oficjalna informacja ministerstwa cyfryzacji. Co więc trzeba zrobić, żeby przedłużyć taki Profil Zaufany? Zobacz naszą fotogalerię. Tłumaczymy w niej krok po kroku, jak to wykonać.

📢 Te zabawki z PRL są warte fortunę! Kiedyś bawiły się nimi dzieci, dziś kolekcjonerzy płacą majątek. Ile kosztują zabawki z PRL? Przedmioty z czasów PRL cieszą się rosnącą popularnością i chętnie są poszukiwane przez kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Dla części osób z pewnością będzie to sentymentalny powrót do przeszłości, dla innych argument, by zrobić w swoim domu porządki i poszukać przedmiotów z czasów PRL. Wśród nich znajdują się m.in. zabawki, jak samochodziki, lalki, maskotki, lokomotywy. Zobaczcie, czym bawiono się w czasach PRL i jakie ceny osiągają obecnie zabawki z PRL na portalach aukcyjnych. 📢 Koszalin w latach 90-tych na archiwalnych zdjęciach Głosu Koszalińskiego. Zobacz! Jak wyglądał Koszalin w latach 90-tych ubiegłego wieku? Czy bardzo się zmienił? To można sprawdzić przeglądając zdjęcia z tamtych lat, które przechowujemy w archiwum Głosu Koszalińskiego.

📢 Tak żyją Piotr Żyła i Marcelina Ziętek. Popularny skoczek i piękna aktorka na co dzień. Życie poza skocznią i szczęśliwa miłość Piotr Żyła należy do najpopularniejszych polskich sportowców. Jego barwne wypowiedzi po konkursach skoków narciarskich często zapadają w pamięci kibiców i stają się viralami. Od kilku lat skoczek znajduje się w szczęśliwym związku z piękną aktorką i modelką - Marceliną Ziętek. Jak para żyje na co dzień? Jak spędzają wolny czas? Zobaczcie, jak żyją Piotr Żyła i Marcelina Ziętek. 📢 Modne fryzury, które odejmą Ci lat - zdjęcia i inspiracje. Tak najlepiej obciąć włosy [27.10.2023] Jesień to dobry czas na zmianę fryzury. Okazuje się, że to właśnie w tym czasie kobiety decydują się na najodważniejsze posunięcia w swoim wyglądzie. Nim jednak zdecydujemy się na odważny krok warto sprawdzić, czy wymyślona fryzura będzie pasować do nas. Tu nieoceniona będzie ocena doświadczonej fryzjerki, która pomoże nam wybrać coś co sprawi ze będziemy wyglądać młodziej i piękniej. Zobaczcie, które modne fryzury na jesień 2023 odejmą nam lat.

📢 Tak wyglądały mieszkania, które miasto oferowało bez kolejki za długi poprzednich lokatorów ZDJĘCIA Pan Tomasz, jeden z naszych Czytelników odwiedził kilka lokali, które niedawno miasto oferowało w trybie pozakonkursowym. Trzeba było tylko... spłacić zadłużenie poprzedniego lokatora w całości lub wynegocjować spłatę części długu. Był zbulwersowany stanem mieszkań. 📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Ola Kubińska z Białogardu została mistrzynią Arnold Classic Europe 22-letnia białogardzianka, studentka AWF Gdańsk, trenerka personalna w klubach sportowych w Koszalinie i w Białogardzie, zwyciężyła na prestiżowych zawodach federacji IFBB Arnold Sports Festival Europe w Madrycie. 📢 Zwrot pieniędzy za prąd w 2023 roku. Nowe zasady! Zobacz, kto będzie mógł otrzymać zwrot pieniędzy po zmianie limitów 26.10.2023 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przez rozporządzenie z 11 września 2023 roku zmusza sprzedawców energii elektrycznej, aby w swoich rozliczeniach uwzględnili 12% obniżkę rachunków za energię w całym 2023 roku. Co to oznacza? Rząd zapowiada, że maksymalny rabat wyniesie 125 zł. Kto skorzysta z obniżki? Sprawdź szczegóły!

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 26.10.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Droga S11 Koszalin - Bobolice miesiąc po otwarciu. Zobacz, jak prezentuje się z lotu ptaka [ZDJĘCIA] Już od miesiąca kierowcy mogą poruszać się drogą ekspresową S11 na odcinku z Koszalina do Bobolic. Otwarcie tego odcinka drogi znacznie skróciło czas i poprawiło komfort podróży. Zobaczcie, jak trasa S11 prezentuje się z lotu ptaka już po otwarciu. 📢 Poważny wypadek koło Tychowa. Dachował samochód ciężarowy [ZDJĘCIA] Do wypadku na drodze nr 169 między Tychowem a Borzysławiem doszło w środę kilka minut po godz. 11. Dachował tam samochód ciężarowy marki Mercedes. 📢 Nadleśnictwo Polanów zaprasza na "Spacer z leśnikiem" Już w tę sobotę, 28 października, Nadleśnictwo Polanów oraz Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Szczecinek zapraszają wszystkich chętnych na kolejny "Spacer z leśnikiem". Początek o 11 w Krągu. To impreza bez zapisów.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 26.10.2023 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 26.10.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki, które musi spełnić 75 latek, żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 26.10.2023 Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego. 📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 26.10.2023 Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły!

📢 Oni są najgorszymi mężami! Mężczyźni o tych imionach są skłonni do zdrady, zaborczy, są zimni w uczuciach. Sprawdź listę! 26.10.2023 Oni są najgorszymi mężami! Wiele osób twierdzi, że każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Może mówić o naszych cechach charakteru czy zachowaniach w określonych sytuacjach, chociażby w miłości. Na podstawie znaczenia imion można na przykład stwierdzić, którzy mężczyźni mają skłonność do zdrady oraz są zimni w uczuciach. Jakie imiona znalazły się na liście? Sprawdźcie, którzy mężczyźni według znaczenia imion są najgorszymi mężami. 📢 Oto jak mieszkają Meghan Markle i książe Harry z dziećmi. Rezydencja w Kalifornii robi wrażenie [ZDJĘCIA] 26.10.2023 Tak wygląda codzienne życie Meghan Markle i księcia Harrego. Gdzie mieszka Meghan Markle i książę Harry? Oto jak żyja na co dzień. Ile łazienek ma ich rezydencja? Sprawdź poniżej! Będziesz w szoku. Para ceni sobie prywatność, jednak chętnie publikują zdjęcia na swoich kontach społecznościowych. Zobacz jak mieszkają i żyją Meghan i Harry.

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 26.10.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie! 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 26.10.2023 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Wyższe emerytury w 2024 roku i program "300 plus". Takie emerytury będą po waloryzacji w marcu. Sprawdź prognozowane wyliczenia 26.10.2023 Najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji? Zobacz, na jakie świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak już pojawiają prognozowane wyliczenia. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w w marcu 2024 roku. Sprawdź szczegóły! 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 26.10.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Szkło i kryształy z czasów PRL-u warte nawet kilka tysięcy złotych! Wazony, talerze i patery drogie jak nigdy. Sprawdź ceny! 26.10.2023 Popularne kryształy z czasów PRL-u powracają. Unikatowe szkło przeżywa drugą młodość. Kolekcjonerzy szukają na różnych aukcjach wartościowych i niepowtarzalnych naczyń. Kryształy i szkło z PRL-u są warte majątek. Kupujący są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Wróciła moda na szkło z lat 60., 70. i 80. Sprawdź, ile mogą kosztować naczynia, które dalej trzymasz w piwnicy. Sprawdź! 📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Sprawdź prognozy, przepisy i stanowcze deklaracje 26.10.2023 Czy od nowego roku będzie zmieniony wiek emerytalny? Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Nastroje Polaków nie popierają jednak tego podejścia. Na temat nowego wieku emerytalnego pojawia się wiele spekulacji. Jakie zmiany nadchodzą? Sprawdź szczegóły!

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 26.10.2023 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź! 📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 26.10.2023 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły!

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 26.10.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Oto stare meble z PRL warte majątek! Te meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Mogą być warte fortunę! Masz je w domu? 26.10.2023 Czy stare meble z PRL mogą być warte majątek? Okazuje się, że tak! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Do takich z pewnością należą meble z PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Niektóre z nich mogą być warte fortunę!

📢 Te domy kupisz od komornika. Oto nowe licytacje komornicze domów. Te nieruchomości kupisz od komornika w okazyjnej cenie! 26.10.2023 Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika? 📢 Tak mieszka i żyje Magdalena Boczarska. Zobacz, jak wygląda codzienne życie popularnej aktorki. Podróże i szczęśliwa miłość [ZDJĘCIA] 26.10. Magdalena Boczarska należy do najpopularniejszych polskich aktorek. Możemy ją oglądać w wielu największych polskich, filmowych hitach, a role grane przez aktorkę są uwielbiane przez fanów. Jaka Magdalena Boczarska jest na co dzień? Takie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak wygląda codzienne życie Magdaleny Boczarskiej.

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 26.10.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 26.10.2023 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Oto jak żyje i mieszka Magdalena Stysiak. Idolka polskich kibiców siatkówki zna cztery języki i lubi szybkie auta 26.10.2023 Magdalena Stysiak to wschodząca gwiazda siatkówki. Razem z reprezentacją Polski wywalczyła awans na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Magdalena jest najwyższą zawodniczką polskiej drużyny i prawdopodobnie najlepszą polską siatkarką. Jaka jest prywatnie Magdalena Stysiak? Sprawdźcie! 📢 Tak żyje i mieszka Doda. Zobacz prywatne ZDJĘCIA Doroty "Dody" Rabczewskiej popularnej piosenkarki 26.10.2023 Doda, czyli Dorota Rabczewska, to piosenkarka i osobowość telewizyjna, która nieustannie wzbudza zainteresowanie mediów i fanów. W swoim wizerunku bywa też mocno kontrowersyjna. Obecnie w telewizji można oglądać jej nowe reality show "Doda. Dream Show". Jaka Doda jest na co dzień? Jak pracuje, jak żyje? Sprawdźcie zdjęcia piosenkarki. 📢 Te owady wchodzą do naszych domów i mieszkań. Czy są niebezpieczne? Sprawdź koniecznie! 26.10.2023 Nasze domy zamieszkują nie tylko ludzie i ewentualnie ich zwierzęta. W naszych mieszkaniach razem z nami mieszkają także różnego rodzaju owady. Dostają się do naszych domów przez okna i balkony, wchodzą przez szczeliny między płytami, wlatują przez ciągi wentylacyjne. Nie jesteśmy w stanie wszystkich zatrzymać. Jakie owady wchodzą do naszych domów? Czy są dla nas niebezpieczne? Sprawdź w naszej fotogalerii.

📢 Te auta kupisz od wojska! Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje samochody, ciężarówki, busy w korzystnych cenach. Pojazdy od wojska 26.10.2023 Przetargi organizowane przez AMW to nie tylko okazja dla pasjonatów, by nabyć sprzęt wojskowy, ale także okazja do zakupu pojazdów, jak samochody osobowe, ciężarowe, busy, czy przyczepy transportowe. Jesteście ciekawi, jakie auta można kupić od wojska? Zobaczcie przykładowe oferty z przetargów, które odbędą się w najbliższym czasie.

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Sykut-Jeżyna. Codzienne życie pięknej prezenterki. Rodzina, moda, podróże. Paulina Sykut-Jeżyna na co dzień 26.10 Paulina Sykut-Jeżyna z pewnością należy do grona najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek. Widzowie mogą ją na co dzień oglądać w telewizji Polsat prezentującą prognozę pogody, ale nie tylko. Paulina Sykut-Jeżyna prowadzi również programy rozrywkowe. A jaka jest na co dzień? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 One są najseksowniejsze. Kobiety o tych imionach są najbardziej atrakcyjne. Sprawdź, czy jesteś na liście 26.10.2023 Kobiety o tych imiona są najseksowniejsze. Tak wynika z cech charakteru i usposobienia przypisywanym osobom o tych imionach. Czy tak faktycznie jest? Listę tę możecie potraktować z przymrużeniem oka, są jednak ludzie, którzy do brzmienia imion przywiązują olbrzymią wagę. Według nich imię nadane przy narodzinach może wpłynąć na to, jak potoczy się całe życie danego człowieka. 📢 Imprezowiczki w koszalińskiej Prywatce w 2023 roku. Zobacz wybrane ZDJĘCIA z imprez 26.10.2023 Koszaliński klub Prywatka to jedno z najpopularniejszych imprezowych miejsc na mapie miasta. Co weekend bawią się tutaj mieszkańcy Koszalina i okolic. Postanowiliśmy przypomnieć wybrane zdjęcia z dyskotek, które odbyły się tutaj w 2023 roku. Sprawdźcie fotki prywatkowych imprezowiczek!

📢 Oto jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska. Luksusowe wnętrza domu popularnej aktorki. Taka jest na co dzień Małgorzata Kożuchowska 26.10 Małgorzata Kożuchowska z pewnością należy do najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Szczególną popularność przyniosły jej główne role w znanych produkcjach filmowych oraz serialowych. Wielu widzów ceni Małgorzatę Kożuchowską nie tylko za umiejętności aktorskie, ale również za działalność charytatywną i społeczną. Jaka Małgorzata Kożuchowska jest na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna aktorka.

📢 Tak żyją i mieszkają Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Dom, wakacje, tenis i... żarty! Zobacz, jak żyje popularna para 26.10.2023 Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to jedna z najsympatyczniejszych par polskiego showbiznesu. Ona - aktora, on - dziennikarz i prezenter telewizyjny. Wspólnie chętnie dzielą się swoim życiem na portalach społecznościowych. Z ich publikacji wynika, że to bardzo zżyta i wesoła rodzina. Sprawdź, jak wygląda życie Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora.

📢 Taka kawa jest najgorsza. Przez nią tyjesz i czujesz się ciągle źle. Taka kawa tuczy oraz przyspiesza starzenie 26.10.2023 Większość Polaków swój dzień rozpoczyna od filiżanki gorącej kawy. Można ją zrobić na wiele sposobów z różnymi dodatkami. Jaka kawa jest najgorsza? Sprawdź, który rodzaj kawy negatywnie wpływa na organizm i metabolizm. Przez tą kawę tyjesz i czujesz się gorzej. Unikaj tej kawy, jeśli nie chcesz przytyć. Sprawdź szczegóły! 📢 Nie uwierzysz, ile mogą kosztować stare monety z czasów PRL-u! Na niektórych można sporo zarobić. Zobacz jakie mają ceny 26.10.2023 Nawet kilka tysięcy złotych za jedną monetę. Stare i kolekcjonerskie monety ciągle zyskują na wartości. Sprawdź, czy masz je w starym klaserze w piwnicy lub na strychu. Monety z czasów PRL-u warte majątek. Jaka obecnie jest ich wartość i od czego ona zależy? Która moneta jest najcenniejsza? Sprawdź szczegóły!

📢 Ulgi podatkowe 2023/2024. Nowe odliczenia i ulgi. Tyle zwrotu pieniędzy dostaniesz w 2024. Sprawdź co będzie można odliczyć 26.10.2023 Oto nowe odliczenia i ulgi podatkowe 2023/2024. Za co dostaniesz zwrot pieniędzy? Należy pamiętać, że nie wszystkie zmiany podatkowe w PIT za rok 2023, które będą obowiązywały w rozliczeniach PIT 2024, są już znane. Sprawdź jakie są ulgi, które będą obowiązywać w 2024. Sprawdź szczegóły!

📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 26.10. Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Co dalej z koszalińskim "Związkowcem"? Pytają zmartwieni czytelnicy [ZDJĘCIA] Od kilku tygodni wokół koszalińskiego Związkowca nic się nie dzieje. Pozbawiony okien budynek stoi opuszczony. - Czy teraz ten szkielet wieżowca będzie nas straszył — pyta jeden z czytelników. Inny komentuje, że tego właśnie się obawiał. 📢 Podatki od nieruchomości w Koszalinie będą wyższe o 15 procent? Jutro sesja Rady Miejskiej Na czwartek na godzinę 9 zaplanowana została sesja Rady Miejskiej w Koszalinie. Kluczowe są dwie uchwały, obie podwyższają lokalne podatki: od nieruchomości i środków transportu. 📢 Białogard daje pieniądze na kolejny etap 190-kilometrowej ścieżki rowerowej Kolejne blisko 300 tysięcy złotych przekaże, w formie darowizny, samorządowi wojewódzkiemu miasto Białogardu. To kasa na budowaną ścieżkę rowerową, biegnącą po starym nasypie kolejowym.

📢 Na wojskowych przetargach można trafić na prawdziwe okazje. Zebraliśmy najlepsze oferty. Oto, co sprzedaje armia Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, meble, kosiarki i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje!

📢 Spotkanie z seniorami w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu [ZDJĘCIA] Dyrekcję, nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Biesiekierzu odwiedzili członkowie Klubu Seniora działającego w tej miejscowości. Termin nie był przypadkowy, bowiem właśnie w październiku seniorzy obchodzą swoje święto. 📢 Godło Polski z ponad 100 tysięcy drzew. Ten widok robi wrażenie! Projekt "Leśny Orzeł" kolejny już rok zachwyca. A będzie jeszcze lepiej! Projekt "Leśny Orzeł" rozpoczął się w 2018 roku, kiedy na terenach Nadleśnictwa Lipusz w województwie pomorskim podjęto decyzję o utworzeniu wyjątkowego godła Polski z drzew. Ponad 100 tysięcy nasadzeń, Powierzchnia niemal 100 tysięcy metrów kwadratowych. "Leśny Orzeł" zachwycał już w roku 2022, ale z roku na rok ma wyglądać i wygląda jeszcze lepiej!

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 11 w Boninie. Auto wylądowało w rowie Do zdarzenia doszło po godzinie 12 w środę. Kierowca samochodu marki Mitsubishi nie dostosował prędkości do warunków na drodze, wpadło w poślizg i wylądował w rowie. 📢 „Willa generalska” w Koszalinie na sprzedaż! Dom z ogrodem w cenie mieszkania do kupienia w AMW Pod koniec listopada Agencja Mienia Wojskowego rozstrzygnie przetarg na sprzedaż willi z garażem położonej przy ul. Stoczniowców w Koszalinie. Cena wywoławcza za jednorodzinny dom z ogrodem wynosi 600 tys. zł. Zysk ze sprzedaży nieruchomości AMW przeznaczy na budowę mieszkań dla żołnierzy zawodowych. 📢 Poszukiwania Grzegorza Borysa. Szósty dzień obławy. Detektyw Rutkowski oferuje nagrodę W Gdyni nadal trwają poszukiwania Grzegorza Borysa, oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem swojego 6-letniego syna. Nagrodę w wysokości 50 tys. zł za wskazanie żywego lub martwego Grzegorza Borysa zaoferowało biuro detektywna Rutkowskiego, które, jak poinformował sam Rutkowski, zaczyna również operację specjalną poszukiwań zbiega.

📢 Zamknięta ulica 4 Marca w Koszalinie i objazdy przez miasto [ZDJĘCIA] Teoretycznie ta ulica jest zamknięta bezterminowo, ale wiadomo, że najpóźniej 9 grudnia, czyli 60 dni od podpisania umowy na remont, ulica 4 Marca w Koszalinie musi być gotowa. Na razie trwa jednak jej wielka przebudowa. 📢 Weekend w Prywatce w Koszalinie! Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Prywatce za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie! 📢 Brakujący odcinek obwodnicy Koszalina ma już asfalt [ZDJĘCIA, WIDEO] Na przełomie grudnia i stycznia brakujący odcinek obwodnicy Koszalina ma być wreszcie udostępniony dla ruchu samochodowego. Trwają intensywne prace na blisko 800-metrowej estakadzie, najważniejszym elemencie tej trasy. W wielu miejscach ułożono też już asfalt.

📢 Tak wyglądał Koszalin 40 lat temu. Niektóre miejsca bardzo się zmieniły [ZDJĘCIA] Zobacz, jak wyglądał Koszalin w latach 1984-1985. To zdjęcia, które udostępnił nam Krzysztof Sokołów, znany koszaliński fotograf.

📢 Ciężarówka roztrzaskała się na drzewie. Kierowca przeżył kraksę [ZDJĘCIA] Do kraksy doszło w nocy z 22 na 23 października na drodze wojewódzkiej nr 106, w pobliżu miejscowości Dębice (gmina Maszewo). 📢 Dworzec kolejowy w Szczecinku odzyskuje dawny blask. Rozpoczęto piaskowanie [zdjęcia] Ruszyły prace przy renowacji dworca kolejowego w Szczecinku. Już można odkryć piękne detale zabytkowej budowli. 📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 Trwa budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk. Jak przebiegają prace? [ZDJĘCIA] Trwają prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Słupska. Wyraźnie widać już zarysy przebiegu drogi oraz poszczególnych węzłów. 📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy.

📢 Koszalin w latach 80. i 90. Zobacz, jak wyglądało życie w mieście. Archiwalne zdjęcia Jak wyglądał Koszalin na przełomie lat 80-tych i 90-tych? Zobacz wyjątkowe zdjęcia Krzysztofa Sokołowa, znanego koszalińskiego fotografa, który od kilkudziesięciu lat uwiecznia nasz region. Znajdziecie tu nie tylko zdjęcia ulic, ale także z wielu imprez, zakładów pracy i szkół.

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 13.10.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź! 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić do nagrody nauczyciela, dyrektora, przedszkole, szkołę lub uczelnię Od kilku tygodni nasi Czytelnicy zgłaszali nauczycieli oraz placówki edukacyjne i ich dyrektorów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! Wciąż możesz też zgłosić swoich kandydatów do nagród.

📢 Trwają prace rozbiórkowe przy koszalińskim "związkowcu" [ZDJĘCIA] Nie ma jeszcze decyzji w sprawie rozbiórki koszalińskiego Związkowca. - Nic w tej sprawie się nie zmieniło — mówi Robert Grabowski, rzecznik koszalińskiego ratusza. - Ciągle czekamy aż właściciel uzupełni dokumentację. Decyzji w tej sprawie najwcześniej spodziewać się można w listopadzie.

📢 Tysiące złotych od ZUS-u. Jak je zdobyć? Trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Zobacz szczegóły! ZUS wypłaci tobie tysiące złotych jeśli tylko złożysz ten wniosek. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych środki po zmarłych mogą być dziedziczone. By do tego doszło, ubezpieczony musi wskazać osoby uprawnione do wypłaty pieniędzy po śmierci. Jak otrzymać pieniądze? Sprawdźcie! 📢 Rolnik szuka żony. Michał i Adrianna wzięli ślub. Tak wyglądało ich wesele. Zobaczcie zdjęcia z kościoła i sali balowej Ślub Adrianny i Michała z programu "Rolnik szuka żony" odbył się w województwie podlaskim, w kościele pw. św. Anny w miejscowości Rutki-Kossaki. Natomiast na wesele zaproszono ponad dwustu gości do Domu Weselnego Eliot. Młoda Para zachwyciła wszystkich. A na wesele pojechała karetą.

📢 Oto skutki jedzenia bananów. Co stanie się z twoim organizmem, gdy codziennie będziesz jeść banany. Skutki jedzenia bananów 4.07.2023 Takie są zaskakujące skutki jedzenia bananów. Okazuje się, że codzienne jedzenie bananów może wpływać bardzo korzystnie na funkcjonowanie organizmu. Oto skutki jedzenie bananów, które korzystnie wpływają na zdrowie, urodę oraz przynoszą wiele innych korzyści. Zobaczcie, co dzieje się z naszym organizmem po zjedzeniu bananów. 📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Zobacz - jakie jest znaczenie twojego imienia Według ezoteryków nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Zestawienie powstało na podstawie znaczenia imion i horoskopu. Więcej dowiesz się w naszej galerii. Oto szczegóły! 📢 Oto lista aplikacji wycofanych z Google Play. Koniecznie usuń te aplikacje z telefonu Samsung, Xiaomi, Huawei. Czarna lista APK Poniżej znajduje się lista aplikacji, które zostały wycofane z Google Play w ostatnim czasie, wraz z przyczynami ich usunięcia. Ważne jest, aby zwracać uwagę na tego typu informacje, ponieważ często aplikacje te próbują wyłudzić nasze dane z telefonów z systemem operacyjnym Android. Pamiętajmy również, że warto regularnie sprawdzać alerty bezpieczeństwa i skanować telefon pod kątem niebezpiecznych aplikacji.

📢 Te rzeczy dostaniesz za darmo na OLX w Koszalinie. Co mieszkańcy oddają w internecie? [ZDJĘCIA] 3.05.23 r. Sprawdziliśmy, co można dostać za darmo na OLX w Koszalinie. Zobaczcie, co ludzie oddają za darmo w internecie.

