Prasówka 28.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Modne fryzury, które odejmą Ci lat - zdjęcia i inspiracje. Tak najlepiej obciąć włosy Jesień to dobry czas na zmianę fryzury. Okazuje się, że to właśnie w tym czasie kobiety decydują się na najodważniejsze posunięcia w swoim wyglądzie. Nim jednak zdecydujemy się na odważny krok warto sprawdzić, czy wymyślona fryzura będzie pasować do nas. Tu nieoceniona będzie ocena doświadczonej fryzjerki, która pomoże nam wybrać coś co sprawi ze będziemy wyglądać młodziej i piękniej. Zobaczcie, które modne fryzury na jesień 2023 odejmą nam lat.

📢 Te osoby nie muszą czekać w kolejce do lekarza. Wielkie zmiany w przepisach. Zobacz kogo kolejka nie obowiązuje 27.09.23 Kolejki do lekarza pierwszego kontaktu czy specjalisty wybranej dziedziny medycyny powodują u nas najczęściej niechęć do skorzystania z bezpłatnych usług medycznych czy porady lekarskiej. Mało kto wie jednak, że istnieje lista pacjentów i przypadków w których nie trzeba stać długich godzin w kolejce w przychodni po poradę lekarską. Kto i dlaczego nie musi stać w kolejce do lekarza? Sprawdziliśmy.

📢 Gala DWM Fight Night w Białogardzie [ZDJĘCIA] Wydarzenie odbyło się 23 września w hali widowiskowo sportowej Liceum Ogólnokształcącego im Bogusława X w Białogardzie.

📢 GIF wycofuje leki z całej Polski. Oto najnowsza lista wycofanych leków! Masz je w domu? Natychmiast je usuń! Uwaga! GIF wycofuje leki z całej Polski. Masz je w swojej apteczce? Publikujemy listę leków wycofanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? Sprawdź aktualną listę! W jaki sposób Główny Inspektorat Farmaceutyczny dowiaduje się o nieprawidłowościach? Sprawdź szczegóły! 📢 Te domy kupisz od komornika. Oto nowe licytacje komornicze domów. Te nieruchomości kupisz od komornika w okazyjnej cenie! Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika?

📢 Oto nowe odliczenia i ulgi podatkowe 2023/2024. Sprawdź co można odliczyć od podatku w 2024 roku [LISTA] Nowe odliczenia i ulgi podatkowe 2023/2024. Co będzie można odliczyć? Jakie ulgi zostały wprowadzone ostatnio w związku z Polskim Ładem? To możesz odliczyć od podatku za 2023 roku. Należy pamiętać, że nie wszystkie zmiany podatkowe w PIT za rok 2023, które będą obowiązywały w rozliczeniach PIT 2024, są już znane. Sprawdź jakie są ulgi, które będą obowiązywać w 2024. Sprawdź szczegóły! 📢 Uwaga! Alerty w sklepach. Wycofane produkty z popularnych marketów przez GIS. Najnowsza lista - wrzesień 2023 GIS wycofuje produkty ze sklepów. Sprawdź najnowszą listę! Tych produktów nie kupisz już w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Netto. Zobacz, jakie produkty zostały ocenione jako toksyczne i niebezpieczne. Tego jedzenia już nie kupisz. Oto najnowsza lista wycofanych produktów. Sprawdź najnowszą listę produktów wycofanych przez GIS. Jeśli masz je w domu, możesz zwrócić je do sklepu. Sprawdź szczegóły!

📢 Oficjalne ustalenia wieku emerytalnego. Takie wprowadzane są zmiany od 2024 w emeryturach. 60 lat dla kobiet i 65 mężczyzn? Kto będzie mógł skorzystać z emerytury pomostowej? Oto jakie są pomysły na emerytury stażowe. Emerytura stażowa niezależnie od osiągnięcia wieku emerytalnego - to możliwe. Dla kogo emerytura pomostowa, a dla kogo stażowa? Takie są oficjalne ustalenia wieku emerytalnego Sprawdź szczegóły! 📢 Oto kobiety poszukiwane przez zachodniopomorską policję. Sprawdź nową listę! Policja zachodniopomorska poszukuje obecnie niemal 1.500 osób. Wydano za nimi listy gończe za przeróżne przestępstwa. Wśród poszukiwanych jest też około 120 kobiet. Mogą być niebezpieczne. Sprawdź najnowszą listę poszukiwanych kobiet w woj. zachodniopomorskim. 📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 Europejski Dzień Języków Obcych w koszalińskim Elektroniku [ZDJĘCIA] Wtorek w koszalińskim "Elektroniku" był Europejskim Dniem Języków Obcych. Każda klasa przygotowała stoisko wybranego kraju, były konkursy, quizy i ciekawostki na temat prezentowanych krajów. 📢 Magazyn, w którym schowasz prawie wszystko, jest w Koszalinie [ZDJĘCIA, WIDEO] Jedną z największych w Europie i największą w kraju firmą branży logistyczno - spedycyjnej jest polska spółka Rohlig Suus Logistics, która właśnie oficjalnie otworzyła w Koszalinie swój nowy, ogromny magazyn. 📢 Wypadek w Sosnowcu. Kobieta i dwójka dzieci pod kołami autobusu. Pojazd PKM Jaworzno wjechał w przystanek Kobieta i dwójka dzieci pod kołami miejskiego autobusu. Pojazd jaworznickiego PKM we wtorek 26 września rano wjechał w przystanek autobusowy. Kierowca, matka dzieci i dwuletni chłopiec trafili do szpitali. Pięciomiesięcznemu chłopczykowi nic się nie stało. Na miejscu działały wszystkie służby. Trwają czynności policyjne mające ustalić przyczyny wypadku. Kierowca był trzeźwy.

📢 Rozpoczęła się budowa dwóch nowych przystanków kolejowych w Koszalinie [ZDJĘCIA] Ciężki sprzęt został przywieziony we wtorek, od środowego poranka maszyny są już w terenie i zaczęły go niwelować. Do końca roku mają powstać dwa nowe przystanki kolejowe w Koszalinie. 📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 27.09.2023 r. Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 27.09.2023 r. Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 27.09.2023 r. Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły!

📢 Alimenciarze poszukiwani przez zachodniopomorską policję. Sprawdź listę poszukiwanych [ZDJĘCIA] 27.09.2023 r. Zachodniopomorska policja poszukuje kilkudziesięciu osób w związku z uporczywym uchylaniem się od obowiązku płacenia alimentów. Sprawdźcie listę osób poszukiwanych przez policję. 📢 Wrześniowe imprezowiczki w klubie "Prywatka. Nowa galeria zdjęć Klub Prywatka jest bardzo popularny wśród mieszkańców Koszalina i okolic. Zobaczcie zdjęcia z wrześniowych imprez. We wrześniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy.

📢 Mistrzowie parkowania w Koszalinie. Wyobraźnia kierowców nie zna granic! Zobacz, jak nie parkować [ZDJĘCIA] Na trawnikach, przejściach dla pieszych, na chodniku, tam, gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju, na dwóch miejscach parkingowych - wyobraźnia części kierowców nie zna naprawdę granic. Brak wolnego miejsca w wybranej przez nas lokalizacji nie może usprawiedliwiać parkowania w miejscach do tego niedozwolonych. Jak parkuje część koszalińskich kierowców? Zobaczcie, jak tego nie robić!

📢 Nowe produkty wycofane ze sprzedaży. Nie jedz, nie kupuj w Biedronce, Lidlu i innych sklepach. UWAGA! Patrz na ostrzeżenia GIS! Żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. 📢 Nie daj się nabrać. Nie klikaj w te linki. Oto jakie SMS-y wysyłają naciągacze i oszuści. Zobacz, na co trzeba uważać! Oszuści są sprytni i z łatwością nabierają nieświadomych niczego posiadaczy telefonów. Są bardzo kreatywni w wymyślaniu realistycznie brzmiących wiadomości. Wykorzystują do tego autorytet dużych instytucji lub firm, z usług których korzysta większość z nas - są to firmy kurierskie, banki, instytucje rządowe. Uważaj na te SMS-y. Kliknij w galerię i zobacz wiadomości, w które nie należy klikać!

📢 Śmiertelny wypadek na Dolnym Śląsku. Nie żyje 43-latek. Samochód spłonął po uderzeniu w drzewo! Około godz. 11:00 w środę (27 września) na drodze wojewódzkiej 364 między Złotoryją i Legnicą doszło do śmiertelnego wypadku. Według wstępnych ustaleń służb, samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo, po czym stanął w płomieniach.

📢 Parking przy szpitalu w Koszalinie z opóźnieniem. Pacjenci jeszcze muszą poczekać [ZDJĘCIA] Przedłużają się prace przy piętrowym parkingu, z którego korzystać będą pacjenci Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. 📢 Szkoły i przedszkola z Koszalina i regionu na archiwalnych zdjęciach Głosu Koszalińskiego [ZDJĘCIA] Pasowanie na ucznia, ślubowanie na sztandar szkoły, egzaminy i wiele innych ważnych momentów z życia przedszkolaków oraz uczniów szkół w Koszalinie i regionie koszalińskim uwiecznili fotoreporterzy Głosu Koszalińskiego. Dziś przedstawiamy drugą część zdjęć z naszego archiwum z działu "Edukacja". Zapraszamy do oglądania.

📢 Oto miasta, w których jest najwięcej kawalerów w Zachodniopomorskiem. Miasta z największym odsetkiem singli [LISTA] Dane z Narodowego Spisu Powszechnego jasno pokazują w jakich miastach w województwie zachodniopomorskim jest najwięcej kawalerów. W jakich miejscowościach najmniej mężczyzn decyduje się na małżeństwo? Sprawdź listę! Coraz więcej osób decyduje się na życie bez sformalizowanego związku. Sprawdź, w których miastach jest największy odsetek singli. 📢 Ministerialna wizyta na dworcu kolejowym w Szczecinku [ZDJĘCIA] Aż troje członków rządu odwiedziło Szczecinek i plac remontu miejscowego dworca kolejowego. 📢 Dramat na drodze w miejscowości Bogoria. Samochód uderzył w drzewo i dachował, nie żyje 19-letnia kobieta Do tragicznego wypadku doszło w nocy z wtorku, 26 września na środę, 27 września w miejscowości Bogoria w powiecie staszowskim. Jak informują służby ratunkowe, osobowy samochód uderzył w drzewo, kilkukrotnie dachował i zatrzymał się na boku. Na miejscu zginęła 19-letnia kobieta.

📢 Koszalin 40 lat temu. Poznajesz te miejsca? Tak zmieniło się miasto! [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Koszalin w latach 80 i 90-tych ubiegłego wieku? Sprawdź kolejne zdjęcia autorstwa Krzysztofa Sokołowa, znanego koszalińskiego fotografa.

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Takie emerytury mają być w 2024 roku. Sprawdź prognozy waloryzacji! Jakie zmiany będą w wypłatach świadczeń? 27.09.2023 r. Oto pierwsze prognozy emerytur 2024. Ile wynoszą pierwsze prognozy wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2024 rok? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak pojawiają się pierwsze głosy co do wskaźnika waloryzacji 2024. Nastąpią zmiany w wypłatach emerytur i rent. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy. Szokujące prognozy.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 27.09.2023 r. Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 27.09.2023 r. Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 27.09.2023 r. Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 27.09.2023 r. W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 27.09.2023 r. Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź! 📢 Oto jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Prywatne zdjęcia Roxie. Taka jest popularna wokalistka na co dzień [ZDJĘCIA] 27.09.2023 r. Roksana Węgiel z pewnością należy do najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Jej kariera rozwija się błyskawicznie, a na jej koncerty przychodzą tłumy nastolatek i nastolatków. Jaka na co dzień jest popularna Roxie? Zobaczcie, jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Takie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Szkło i kryształy z czasów PRL-u warte nawet kilka tysięcy złotych! Wazony, talerze i patery drogie jak nigdy. Sprawdź ceny! 27.09.2023 r. Popularne kryształy z czasów PRL-u powracają. Unikatowe szkło przeżywa drugą młodość. Kolekcjonerzy szukają na różnych aukcjach wartościowych i niepowtarzalnych naczyń. Kryształy i szkło z PRL-u są warte majątek. Kupujący są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Wróciła moda na szkło z lat 60., 70. i 80. Sprawdź, ile mogą kosztować naczynia, które dalej trzymasz w piwnicy. Sprawdź!

📢 Zmiany dot. płacy minimalnej 2024. Będzie zależna od regionu Polski w jakim mieszkamy? Pozwala na to prawo unijne 27.09.2023 r. Europejska płaca minimalna. Co oznacza dla Polaków wdrożenie dyrektywy? Płaca minimalna w Polsce będzie jedną z najwyższych wśród krajów unijnych? Co to jest regionalizacja płacy minimalnej? W Polsce występuje dość spore zróżnicowanie kosztów życia. W niektórych częściach jest niższe, w innych wyższe, dlatego pojawił się pomysł aby płacę minimalna w Polsce zróżnicować tak, jak jest zróżnicowana pomiędzy krajami UE. Sprawdź szczegóły!

📢 Oliwkowe berety na Wybrzeżu. W kulcie tradycji Komendy Głównej Armii Krajowej. Święto Wojsk Obrony Terytorialnej Dwie brygady Wojsk Obrony Terytorialnej operują na polskim wybrzeżu Bałtyku. Docelowo mają obie liczyć nieco ponad 5 tys. żołnierzy i oficerów. 27 września „terytorialsi” w kulcie tradycji i dziedzictwa Komendy Głównej Armii Krajowej decyzją szefa Ministerstwa Obrony Narodowej obchodzą swoje święto. 📢 Mistrzynie Polski nie dały szans Młynom Stoisław [ZDJĘCIA, WIDEO] Młyny Stoisław Koszalin nie sprawiły niespodzianki we wtorkowym meczu, kończącym 3. kolejkę Orlen Superligi Kobiet i uległy KGHM Zagłębiu Lubin 22:35. 📢 Droga na koszalińską Górę Chełmską już niemal gotowa [ZDJĘCIA] Za trzy dni mija termin zakończenia robót na nowej drodze prowadzącej na koszalińską Górę Chełmską. Ta budząca sporo emocji inwestycja prowadzi do starego stadionu i planowanego nowego placu zabaw.

📢 Nowe drzewa przy Żłobku Miejskim w Koszalinie. Poprzednie trzeba było wyciąć [ZDJĘCIA] Przy Żłobku Miejskim Jacek i Agatka zorganizowano akcję ekologiczną z udziałem władz miejskich oraz dzieci. 📢 Otwarcie S11. Premier: otwierając odcinki dróg likwidujemy bariery rozwoju gospodarczego w regionach, które były zapomniane Trasa szybkiego ruchu S11 z Koszalina do Bobolic, łącznie 48 kilometrów, jest już udostępniona dla kierowców. We wtorek oficjalnego otwarcia drogi dokonał premier Mateusz Morawiecki.

📢 W połowie października pasażerowie będą mogli korzystać z dworca w Kołobrzegu Modernizowany zabytkowy dworzec w Kołobrzegu ma być gotowy do końca tego roku, a w połowie października br. do użytku zostanie oddana strefa obsługi pasażerów, czyli hala i kasy biletowe - zapowiedział we wtorek prezes PKP SA Krzysztof Mamiński. 📢 Spłonęli w aucie na A1. BMW zderzyło się z KIA? Po wypadku rodzina spłonęła w aucie na autostradzie. Informacje policji 26.09.2023 Koszmarny wypadek na autostradzie A1 miał miejsce tydzień temu. Po zderzeniu z BMW samochód osobowy KIA stanął w płomieniach. W środku były trzy osoby. Dwoje dorosłych i dziecko. Po tygodniu policja wydała komunikat.

📢 W zakładach pracy w Koszalinie i regionie. Unikatowe zdjęcia z archiwum Głosu Koszalińskiego Jak wyglądały hale produkcyjne w zakładach pracy w regionie koszalińskim na przełomie lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku? Co było w nich wytwarzane? Kto w nich pracował? Tego wszystkiego dowiecie się z kolejne fotogalerii, którą przygotowaliśmy w oparciu o zasoby archiwum Głosu Koszalińskiego.

📢 Dodatek stażowy 2023. Komu się należą dodatkowe pieniądze? Takie są zasady wypłacania dodatku stażowego 25.09.2023 r. Dodatek za wysługę lat 2023. Dodatek stażowy 2023. Komu się należą dodatkowe pieniądze? Takie są zasady wypłacania dodatku stażowego. Najczęściej kojarzony jest z osobami zatrudnionymi w „budżetówce”, czyli m.in. urzędnikami, sędziami czy żołnierzami. Jaki jest procent i w jaki sposób obliczane są dodatki dla pracowników? Sprawdź szczegóły! 📢 550 zł bez względu na wiek! Jak otrzymać dodatkowe pieniądze? Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić! 25.09.2023 r. Jak uzyskać 550 zł na swoje konto? Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć odpowiedni prosty wniosek do ZUS-u. Uwaga! Czas jest ograniczony. Po otrzymaniu wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Sprawdź szczegóły dotyczące dodatku 550 zł od ZUS. Dodatki socjalne mają na celu wspomóc osoby, które są w ciężkiej sytuacji życiowej.

📢 Kosztowny przekręt z transportem łososia. Spedytor w Koszalinie liczy straty Ponad 20 ton świeżego łososia o wartości blisko 750 tysięcy złotych „odpłynęło w siną dal”. Firma transportowa, która miała dostarczyć drogi ładunek ryb do Koszalina, nie daje znaku życia. Spedytor w Koszalinie liczy straty, a śledztwo utknęło. 📢 Weekend w "Prywatce" w Koszalinie. Tak bawili się mieszkańcy [zdjęcia] Gorący imprezowy weekend w Prywatce za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie!

📢 Cichy zawał serca - takie są pierwsze objawy. Oto pierwsze oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę Te objawy mogą wskazywać na tzw. cichy zawał serca. Oto pierwsze oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być nawet śmiertelne.

📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? [GALERIA ZDJĘĆ] Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona.

📢 Budowa dworca PKP w Koszalinie. Tak przebiegają prace [zdjęcia z drona] Trwają prace na budowie nowego dworca PKP w Koszalinie. Stanie w tym samym miejscu, zyska zupełnie nową bryłę. Jeden element jednak pozostanie bez zmian. Chodzi o ściany holu z cennym sgrafitto, które objęte są ochroną konserwatorską. To właśnie konieczność zachowania tej części budynku spowodowało, że rozbiórka starego budynku trwała tak długo. Teraz już z dotychczasowego obiektu zostały w zasadzie już tylko dwie ściany.

📢 Budowa S11 Koszalin - Bobolice na finiszu. Otwarcie już za kilka dni [ZDJĘCIA] Trwają ostatnie prace przy budowie drogi ekspresowej S11 na odcinku z Koszalina do Bobolic. Już w drugiej połowie września kierowcy będą mogli przejechać trasą o długości 48 kilometrów. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 20.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Takie kwoty będzie trzeba zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kwh w 2023. Będzie drogo? Oto wyliczenia 20.09.2023 Zmiana obowiązujących stawek za zużycie energii elektrycznej weszła w życie z początkiem 2023 roku. Takie kwoty będzie trzeba zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kwh. Sprawdź wyliczenia. Ile będziesz musiał zapłacić? Wiele osób obawia się rachunków za prąd. Czy stwierdzenie, że będzie bardzo drogo, okaże się prawdziwe? Sprawdź szczegóły! Podpowiadamy również jak zaoszczędzić trochę na rachunkach za prąd.

📢 Tragiczna noc w Bieruniu. Śmiertelny wypadek przy ulicy Wawelskiej 18 września, o godzinie 0:58, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach otrzymała informację o zdarzeniu drogowym przy ulicy Wawelskiej w Bieruniu. Wypadek okazał się tragiczny w skutkach - śmierć poniosło dwóch mężczyzn. 📢 Koszmarny wypadek na A1. Auto po zderzeniu z BMW stanęło w ogniu. Na autostradzie koło Piotrkowa zginęły trzy osoby. Informacje 17.09.2023 Do zdarzenia doszło w sobotę, 16 września na autostradzie A1 koło Sierosławia. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, nie żyją trzy osoby.

📢 Tragiczny wypadek Polaków na Słowacji. Cztery osoby zginęły, przeżyło tylko 5-miesięczne dziecko Tragedia polskiej rodziny na Słowacji. Ich samochód uderzył w drzewo. Nie żyją cztery osoby. Bez obrażeń z wypadku wyszło za to 5-miesięczne dziecko. Zmarła rodzina pochodziła z Żywiecczyzny. 📢 PUPIL ROKU Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze przesłać zdjęcie swojego pupila lub zgłosić do nagrody weterynarza lub groomera Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne. 📢 Uwaga! GIF wycofuje leki z całej Polski. Masz je w swojej apteczce? Oto najnowsza lista wycofanych leków! Natychmiast je usuń! 22.08.2023 Misją Głównego Inspektora Farmaceutycznego jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom poprzez sprawowanie nadzoru i kontroli nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi. Sprawdź, które leki zostały wycofane z obrotu z aptek w całym kraju. Warto zapoznać się z powodami, dla których te leki zostały wycofane z aptek, a także sprawdzić czy macie je w swojej apteczce. Leki wycofane z aptek w całej Polsce.

📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia. 📢 Tysiące złotych od ZUS-u. Jak je zdobyć? Trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Zobacz szczegóły! ZUS wypłaci tobie tysiące złotych jeśli tylko złożysz ten wniosek. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych środki po zmarłych mogą być dziedziczone. By do tego doszło, ubezpieczony musi wskazać osoby uprawnione do wypłaty pieniędzy po śmierci. Jak otrzymać pieniądze? Sprawdźcie! 📢 Te nazwiska nosi najwięcej kobiet! Najpopularniejsze nazwiska żeńskie w Polsce. Zobacz TOP 50 nazwisk wśród kobiet! Te nazwiska nosi najwięcej kobiet w Polsce! Zastanawialiście się kiedyś, jakie nazwiska są w naszym kraju najpopularniejsze? Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę 50 najpopularniejszych żeńskich nazwisk w naszym kraju. Właśnie te nazwiska nosi najwięcej kobiet. Może Twoje jest na liście? Sprawdź!

📢 Rolnik szuka żony. Michał i Adrianna wzięli ślub. Tak wyglądało ich wesele. Zobaczcie zdjęcia z kościoła i sali balowej Ślub Adrianny i Michała z programu "Rolnik szuka żony" odbył się w województwie podlaskim, w kościele pw. św. Anny w miejscowości Rutki-Kossaki. Natomiast na wesele zaproszono ponad dwustu gości do Domu Weselnego Eliot. Młoda Para zachwyciła wszystkich. A na wesele pojechała karetą. 📢 Osoby o tych imionach są nieznośne. Z nimi ciężko się rozmawia. Sprawdź, jakie imiona są na liście nieznośnych imion W przeszłości wierzono, że każde imię posiada pewne właściwości magiczne. Osoby noszące te imiona uważane są za nieznośne i złośliwe w rozmowie. Nadane imię może determinować cechy właściciela. Te pozytywne jak i te negatywne. Imionom przypisuje się wiele cech osobowości, warto więc sprawdzić, jakie cechy są przypisywane twojemu imieniu. Sprawdź, jakie jest znaczenie tych imion!

📢 Takie są sposoby złodziei na oznaczanie mieszkań, które chcą okraść. Zobacz to - na wycieraczce lub drzwiach Policyjne statystyki pokazują, że w Polsce liczba włamań do domów i mieszkań stale rośnie. Złodzieje wykazują się coraz większą pomysłowością i wykorzystują coraz to nowsze sposoby na sprawdzenie, czy lokatorzy są w domu, czy może wyjechali na dłużej. Niektórzy włamywacze działają w grupach, zostawiając zaszyfrowane wiadomości na drzwiach czy wycieraczkach. Jak rozpoznać, że ktoś obserwuje nasze mieszkanie? Zobacz koniecznie w naszej galerii.

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Takie są objawy niedoboru i nadmiaru witaminy D. Jak niedobór lub nadmiar witaminy D wpływa na funkcjonowanie organizmu? Witamina D pełni bardzo ważną rolę w naszym organizmie. W telewizji co rusz jesteśmy zasypywani reklamami środków z dodatkiem witaminy D. Ale jaki ma wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu? Jak objawia się jej niedobór, bądź nadmiar? Sprawdźcie, jakie są skutki niedoboru lub nadmiaru witaminy D w naszym organizmie. 📢 Takie są skutki picia wody z cytryną. To się dzieje z organizmem gdy codziennie pijesz wodę z cytryną. Sprawdź zaskakujące skutki uboczne Picie wody z dodatkiem cytryny jest powszechnie uważane za zdrowe. Wiele osób rozpoczyna swój dzień od tego orzeźwiającego napoju. Jednak czy woda z cytryną jest jeszcze lepsza od samej wody mineralnej? Niektórzy mają wątpliwości dotyczące codziennego spożywania wody z cytryną i czy jest to zdrowe. Rzeczywiście, napój ten ma wiele korzystnych właściwości, o których możliwe, że nie wiesz. Czy wszystkie z tych właściwości są pozytywne? Co tak naprawdę dzieje się w organizmie, gdy codziennie rano pijesz wodę z cytryną? Przyjrzyjmy się zarówno skutkom ubocznym, jak i pozytywnym efektom picia wody z cytryną.

📢 Dodatkowe 250 zł do emerytury. Takie pieniądze dla seniorów w 2023 roku. Nie wszyscy emeryci je dostaną [24.02.2023] Emeryci i renciści dostaną większą emeryturę nawet o 250 złotych. Seniorzy w szczególności odczuwają skutki wysokiej inflacji, dlatego taka pomoc jest dla nich bardzo cenna. Niestety, nie każdy dostanie dodatkowe pieniądze. Sprawdź, dla kogo przewidziana jest większa emerytura w 2023 roku. Wypłacane 250 złotych miesięcznie przewidziane jest dla wybranej grupy. Sprawdź szczegóły! 📢 Tak wyglądały studenckie imprezy! Kreślarnia w Koszalinie na początku XXI wieku. Zobacz archiwalne zdjęcia Klub studencki Kreślarnia przez lata był ulubionym miejscem imprez studentów Politechniki Koszalińskiej. W budynku mieszczącym się na terenie osiedla akademickiego odbywało się wiele imprez: koncertów, dyskotek, juwenaliowych potupajek. Zobaczcie zdjęcia z imprez z lat 2007-2008.

📢 Takie są pierwsze objawy chorób nowotworowych. Nie ignoruj tych sygnałów Jak najwcześniejsze wykrycie nowotworu daje szanse na całkowite wyleczenie. Dlatego nie powinniśmy bagatelizować żadnych objawów, które mogą świadczyć o niebezpiecznych dla nas zmianach. Lepiej dmuchać na zimne. Dlatego zobaczcie, jakie objawy mogą sugerować, że w naszym organizmie możemy mieć do czynienia z komórkami nowotworowymi.

Gazeta Lubuska. Ewakuacja w Zielonej Górze. W garażu były bomby