Prasówka 31.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek w Koszalinie. Zderzenie dwóch aut na ulicy Szczecińskiej [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 31.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadek w Koszalinie. Zderzenie dwóch aut na ulicy Szczecińskiej [ZDJĘCIA] Do wypadku doszło w Koszalinie na ulicy Szczecińskiej w sobotę wieczorem. Kierowca auta marki SsangJung wymusił pierwszeństwo.

📢 Potrącenie pieszego w Koszalinie. Mandatem ukarany został... pieszy Do zdarzenia doszło w Koszalinie na ulicy Lechickiej. Kobiecie, która siedziała za kierownicą renault clio pod koła auta wbiegł mężczyzna. 📢 Te cyfry w dacie urodzenia oznaczają szczęście w finansach w 2024 roku. Sprawdź do kogo uśmiechnie się fortuna 30.12.2023 Te cyfry w dacie urodzenia mogą oznaczać szczęście w finansach. Sprawdzamy do kogo uśmiechnie się fortuna na podstawie daty urodzenia. Według przepowiedni horoskopowych te cyfry w dacie urodzenia mogą oznaczać szczęście w finansach. Sprawdź kto się wzbogaci w 2024 roku. Sprawdzamy znaczenie licz i związane z tym szczęście finansowe.

Prasówka 31.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 30.12.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 30.12.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji. 📢 Horoskop finansowy na 2024. Te znaki zodiaku odniosą sukces finansowy w nadchodzącym roku. Sprawdź na kogo czeka fortuna 30.12.2023 Prognoza finansowa na 2024 rok według znaków zodiaku zapowiada fascynujące zmiany. Poznanie wpływu trendów astrologicznych na nasze finanse może być kluczem do sukcesu w dziedzinie materialnej. Nadchodzący rok przyniesie wyjątkowe szanse rozwoju finansowego, gromadzenia bogactwa i utrzymania stabilności pieniężnej dla wybranych znaków zodiaku. Dowiedz się, które znaki mają potencjał na znaczący wzrost finansowy w 2024 roku.

📢 Te cyfry w PESEL-u oznaczają szczęście w finansach i miłości. Sprawdź czy jesteś wśród szczęśliwców 30.12.2023 Numer PESEL to unikalny identyfikator każdego obywatela Polski. Ale czy wiesz, że cyfry w Twoim PESELu mogą również nosić w sobie tajemnice dotyczące Twojego szczęścia w finansach i miłości? W tym artykule przyjrzymy się różnym cyfrom w PESELu i odkryjemy, jakie znaczenie przypisywane jest każdej z nich, które przekładają się na nasze życie.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 30.12.2023 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Grudzień w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek Jaki był grudzień w koszalińskim klubie Prywatka? Sprawdźcie to w naszej fotogalerii, w której znajdziecie zdjęcia pięknych imprezowiczek, które chętnie Prywatkę odwiedzają. 📢 Piękne życzenia noworoczne 2024 dla każdego. Sylwestrowe kartki do wysłania, gotowe wierszyki. Życzenia na Nowy Rok 2024 od serca 30.12.2023 Piękne życzenia noworoczne dla każdego! Rok 2024 zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji będziemy składać bliskim i znajomym najlepsze noworoczne życzenia. Szukasz pomysłu na życzenia, które sprawią wszystkim wiele radości? Mamy dla Ciebie piękne, gotowe sylwestrowe kartki, które wyślesz za pomocą Messengera, Whatsappa, MMS czy mailem. Jeśli wolisz tradycyjne życzenia, znajdziesz u nas również gotowe wierszyki, które w Sylwestra i Nowy Rok zabrzmią szczególnie wyjątkowo. Życzenia sylwestrowe dla każdego. Sprawdź piękne życzenia na Nowy Rok 2024.

📢 Pożar samochodu dostawczego na drodze krajowej numer 11 koło węzła Zegrze Pomorskie [ZDJĘCIA] Koło godziny 15 na drodze krajowej nr 11 (trasa z Poznania do Koszalina) spłonęło auto dostawcze. 📢 Wypadek koło Karlina. Auto wypadło z drogi i dachowało [ZDJĘCIA] Do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 112 w miejscowości Kozia Góra w gminie Karlino doszło w sobotę popołudniu.

📢 14. Koszaliński Bieg Sylwestrowy za nami. Zobacz ZDJĘCIA Choć od rana pogoda w Koszalinie była deszczowa, to nie odstraszyła ona miłośników sportu, którzy postanowili wziąć udział w 14. już edycji Koszalińskiego Biegu Sylwestrowego. Ponad 300 osób - dzieci i dorosłych - wzięło udział w imprezie zorganizowanej przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. 📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia!

📢 Nowe paliwo E10 - lista samochodów, które są kompatybilne. Zobacz, czy możesz tankować E10 do twojego auta 30.12.2023 Benzyna E10 ma od stycznia zastąpić popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić czy twój samochód może jeździć na E10? 📢 Pożar koło Złocieńca. Płonęły garaże, zagrożone były inne budynki [ZDJĘCIA] Zgłoszenie o pożarze w miejscowości Cieszyno (pow. drawski) strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu otrzymali w sobotę o godz. 21:43. Na miejscu pracowało w sumie niemal 10 zastępów strażackich. Straty są bardzo duże. 📢 Oni są najgorszymi mężami! Mężczyźni o tych imionach są skłonni do zdrady, zaborczy, są zimni w uczuciach. Sprawdź listę! 30.12.2023 Oni są najgorszymi mężami! Wiele osób twierdzi, że każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Może mówić o naszych cechach charakteru czy zachowaniach w określonych sytuacjach, chociażby w miłości. Na podstawie znaczenia imion można na przykład stwierdzić, którzy mężczyźni mają skłonność do zdrady oraz są zimni w uczuciach. Jakie imiona znalazły się na liście? Sprawdźcie, którzy mężczyźni według znaczenia imion są najgorszymi mężami.

📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki, które musi spełnić 75 latek, żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 30.12.2023 Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 30.12.2023 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 30.12.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Oto jak mieszkają Meghan Markle i książe Harry z dziećmi. Rezydencja w Kalifornii robi wrażenie [ZDJĘCIA] 30.12.2023 Tak wygląda codzienne życie Meghan Markle i księcia Harrego. Gdzie mieszka Meghan Markle i książę Harry? Oto jak żyja na co dzień. Ile łazienek ma ich rezydencja? Sprawdź poniżej! Będziesz w szoku. Para ceni sobie prywatność, jednak chętnie publikują zdjęcia na swoich kontach społecznościowych. Zobacz jak mieszkają i żyją Meghan i Harry.

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 30.12.2023 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź! 📢 Emerytura pomostowa w 2024 roku. Jakie będą zasady przejścia na "pomostówkę"? Kto z tego skorzysta? Sprawdź 30.12.2023 Emerytura pomostowa nie będzie miała charakteru wygasającego. W połowie sierpnia 2023 roku prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Jej zapisy wypełniają jeden z punktów porozumienia rządu z NSZZ "Solidarność". Jak podaje ZUS, nowe przepisy o "pomostówkach" będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku. Na czym będą polegać? Sprawdź!

📢 Szkło i kryształy z czasów PRL-u warte nawet kilka tysięcy złotych! Wazony, talerze i patery drogie jak nigdy. Sprawdź ceny! 30.12.2023 Popularne kryształy z czasów PRL-u powracają. Unikatowe szkło przeżywa drugą młodość. Kolekcjonerzy szukają na różnych aukcjach wartościowych i niepowtarzalnych naczyń. Kryształy i szkło z PRL-u są warte majątek. Kupujący są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Wróciła moda na szkło z lat 60., 70. i 80. Sprawdź, ile mogą kosztować naczynia, które dalej trzymasz w piwnicy. Sprawdź! 📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 30.12.2023 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły!

📢 Zmiany dot. płacy minimalnej 2024. Będzie zależna od regionu Polski w jakim mieszkamy? Pozwala na to prawo unijne 30.12.2023 Europejska płaca minimalna. Co oznacza dla Polaków wdrożenie dyrektywy? Płaca minimalna w Polsce będzie jedną z najwyższych wśród krajów unijnych? Co to jest regionalizacja płacy minimalnej? W Polsce występuje dość spore zróżnicowanie kosztów życia. W niektórych częściach jest niższe, w innych wyższe, dlatego pojawił się pomysł aby płacę minimalna w Polsce zróżnicować tak, jak jest zróżnicowana pomiędzy krajami UE. Sprawdź szczegóły! 📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 30.12.2023 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 30.12.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Sprawdź prognozy, przepisy i stanowcze deklaracje 30.12.2023 Czy od nowego roku będzie zmieniony wiek emerytalny? Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Nastroje Polaków nie popierają jednak tego podejścia. Na temat nowego wieku emerytalnego pojawia się wiele spekulacji. Jakie zmiany nadchodzą? Sprawdź szczegóły!

📢 Oto stare meble z PRL warte majątek! Te meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Mogą być warte fortunę! Masz je w domu? 30.12.2023 Czy stare meble z PRL mogą być warte majątek? Okazuje się, że tak! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Do takich z pewnością należą meble z PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Niektóre z nich mogą być warte fortunę! 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 30.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 30.12.2023 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Oto najmądrzejsze rasy psów na świecie. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów. Ich inteligencja zaskakuje 30.12.2023 Eksperci stworzyli ranking najmądrzejszych ras psów. Te rasy psów są najinteligentniejsze na świecie! One sztuczek nauczą się w mig. Nauczenie nowej komendy zajmuje im mniej niż pięć prób. Wierne i kochające psy mają różne charaktery i predyspozycje. Wiele zależy od wychowania oraz genetyki. Z tymi psami nie będziesz miał problemów w nauce nowych komend. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów!

📢 Samochody na ulicach Koszalina i regionu w latach 90-tych. Zobacz zdjęcia z archiwum Głosu Koszalińskiego 30.12.2023 Jakie samochody jeździły ulicami Koszalina, Słupska i innych miast Pomorza Środkowego? Możemy się tego dowiedzieć ze zdjęć fotoreporterów Głosu Koszalińskiego, którzy każdego dnia dokumentowali życie mieszkańców naszego regionu. Sprawdź więc zdjęcia z działu "motoryzacja", które znaleźliśmy w archiwum Głosu Koszalińskiego. 📢 Taka kawa jest najgorsza. Przez nią tyjesz i czujesz się ciągle źle. Taka kawa tuczy oraz przyspiesza starzenie 30.12.2023 Większość Polaków swój dzień rozpoczyna od filiżanki gorącej kawy. Można ją zrobić na wiele sposobów z różnymi dodatkami. Jaka kawa jest najgorsza? Sprawdź, który rodzaj kawy negatywnie wpływa na organizm i metabolizm. Przez tą kawę tyjesz i czujesz się gorzej. Unikaj tej kawy, jeśli nie chcesz przytyć. Sprawdź szczegóły!

📢 Zwrot pieniędzy za prąd w 2023 roku. Nowe zasady! Zobacz, kto będzie mógł otrzymać zwrot pieniędzy po zmianie limitów 30.12.2023 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przez rozporządzenie z 11 września 2023 roku zmusza sprzedawców energii elektrycznej, aby w swoich rozliczeniach uwzględnili 12% obniżkę rachunków za energię w całym 2023 roku. Co to oznacza? Rząd zapowiada, że maksymalny rabat wyniesie 125 zł. Kto skorzysta z obniżki? Sprawdź szczegóły! 📢 One są najseksowniejsze. Kobiety o tych imionach są najbardziej atrakcyjne. Sprawdź, czy jesteś na liście 30.12.2023 Kobiety o tych imiona są najseksowniejsze. Tak wynika z cech charakteru i usposobienia przypisywanym osobom o tych imionach. Czy tak faktycznie jest? Listę tę możecie potraktować z przymrużeniem oka, są jednak ludzie, którzy do brzmienia imion przywiązują olbrzymią wagę. Według nich imię nadane przy narodzinach może wpłynąć na to, jak potoczy się całe życie danego człowieka.

📢 Imprezowiczki w koszalińskiej Prywatce w 2023 roku. Zobacz wybrane ZDJĘCIA z imprez 30.12.2023 Koszaliński klub Prywatka to jedno z najpopularniejszych imprezowych miejsc na mapie miasta. Co weekend bawią się tutaj mieszkańcy Koszalina i okolic. Postanowiliśmy przypomnieć wybrane zdjęcia z dyskotek, które odbyły się tutaj w 2023 roku. Sprawdźcie fotki prywatkowych imprezowiczek! 📢 400 złotych dla każdego. Polacy o tym nie pamiętają. Jest tylko jeden warunek. Sprawdź, kto może uzyskać świadczenie 30.12.2023 Dodatkowe 400 złotych. Kto może je uzyskać? Pomoc przeznaczona jest dla rodziców dzieci do lat 3. To dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Kto może uzyskać pomoc? Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie? 400 złotych dla każdego! Sprawdź szczegóły! 📢 Zakłady pracy z regionie koszalińskim na archiwalnych zdjęciach Głosu Koszalińskiego i Głosu Pomorza. Sprawdź! 30.12.2023 Jak wyglądały zakłady pracy w regionie koszalińskim na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku? Postanowiliśmy to sprawdzić i sięgnęliśmy do kolejnych zdjęć z archiwum Głosku Koszalińskiego i Głosu Pomorza, które mieści się w naszej redakcji. Znaleźliśmy tam dziesiątki zdjęć. Zobaczcie je!

📢 Koszalin w latach 90-tych na archiwalnych zdjęciach Głosu Koszalińskiego. Zobacz! 30.12.2023 Jak wyglądał Koszalin w latach 90-tych ubiegłego wieku? Czy bardzo się zmienił? To można sprawdzić przeglądając zdjęcia z tamtych lat, które przechowujemy w archiwum Głosu Koszalińskiego. 📢 Te zabawki z PRL są warte fortunę! Kiedyś bawiły się nimi dzieci, dziś kolekcjonerzy płacą majątek. Ile kosztują zabawki z PRL? 30.12.2023 Przedmioty z czasów PRL cieszą się rosnącą popularnością i chętnie są poszukiwane przez kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Dla części osób z pewnością będzie to sentymentalny powrót do przeszłości, dla innych argument, by zrobić w swoim domu porządki i poszukać przedmiotów z czasów PRL. Wśród nich znajdują się m.in. zabawki, jak samochodziki, lalki, maskotki, lokomotywy. Zobaczcie, czym bawiono się w czasach PRL i jakie ceny osiągają obecnie zabawki z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Oni zarobią ponad 15 tysięcy złotych. Będziesz zaskoczony! Sprawdź, kto może mieć taką pensję 30.12.2023 Kto może w Polsce zarobić co najmniej 15 tysięcy złotych brutto? Postanowiliśmy to sprawdzić. Podane w artykule proponowane przez pracodawców wynagrodzenia pochodzą z ofert pracy, które trafiają do powiatowych urzędów pracy w całej Polsce. Jakie zawody, profesje znalazły się na naszej liście? Sprawdź! 📢 Taka będzie waloryzacja emerytur 2024. Co się zmieni po wyborach? Najnowsze dane. Jakie są nowe pomysły dotyczące waloryzacji 30.12.2023 Wszystko wskazuje na to, że emeryci ponownie otrzymają rekordowe emerytury. Waloryzacja odbędzie się jak co roku 1 marca. Od tego dnia emeryci będą dostawać zwaloryzowane świadczenia emerytalne. Co ulegnie zmianie? Jak wybory parlamentarne wpłyną na ten proces? Sprawdź najnowsze pomysły dotyczące waloryzacji emerytur oraz wieku emerytalnego! Oto prognozy. Zobacz szczegóły!

📢 Najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Fantastyczne MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 30.12.2023 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Najlepsze MEMY o studentach. Tak studia widzą Internauci. Fenomenalna dawka świetnego humoru! Sesja, imprezy na śmiesznych 30.12.2023 Studia to czas, kiedy zdobywamy kolejne umiejętności, poznajemy nowych ludzi, ale również świetnie się bawimy. W naszym społeczeństwie istnieje wiele mitów twierdzących, że studenci tylko i wyłącznie imprezują, zapominając często o nauce, pamiętając o niej tylko w czasie sesji. Czy tak jest w rzeczywistości? Te MEMY o studentach rozśmieszą Was do łez! Jak studentów i studia widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o studentach. To fenomenalna dawka świetnego humoru!

📢 Ta biżuteria z czasów PRL może być warta majątek! Te przedmioty możemy znaleźć na portalach aukcyjnych 30.12.2023 Przedmioty z czasów PRL cieszą się wśród Polaków ogromną popularnością. Śmiało można powiedzieć nawet, że wraca moda na rzeczy z tamtego okresu. Mają one swój unikatowy charakter, świetną jakość wykonania i mogą służyć przez wiele lat. Wśród przedmiotów poszukiwanych przez kolekcjonerów jest chociażby biżuteria. Jaką biżuterię z okresu PRL możemy znaleźć na portalach aukcyjnych? Sprawdźcie, ile może obecnie kosztować biżuteria z czasów PRL. 📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! 30.12.2023 Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną w grudniu. Sprawdź!

📢 Najlepsze MEMY o miłości. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! Miłość na poważnie i na wesoło. Jak przetrwać związek z przymrużeniem oka 30.12. W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka. 📢 Uwaga! GIF wycofuje leki w całej Polsce. Zobacz, najnowszą listę wycofanych leków. Masz je w swojej apteczce? 30.12.2023 GIF wycofuje leki z całej Polski. Uwaga! Publikujemy listę leków wycofanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W tych lekarstwach wykryto niebezpieczne substancje. Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? Masz je w swojej apteczce? W jaki sposób Główny Inspektorat Farmaceutyczny dowiaduje się o nieprawidłowościach? Sprawdź aktualną listę!

📢 Te osoby dostaną dwie emerytury w grudniu 2023! Miliony emerytów otrzymają podwójne świadczenie. Co trzeba zrobić? 30.12.2023 Emeryci dostaną podwójne świadczenia emerytalne w grudniu 2023 roku. Jak uzyskać więcej pieniędzy? Seniorzy, którzy otrzymują przelewy ze świadczeniem na swoje konta 1. dnia każdego miesiąca, dostana podwójną emeryturę w grudniu. Zobacz dlaczego! Co się zmieni w wypłatach świadczeń? Sprawdź szczegóły! 📢 Najlepsze memy o kawalerach. Tak internauci komentują kawalerskie życie. Sprawdź! 30.12.2023 Memy o kawalerach w bardzo interesujący sposób pokazują ten stan cywilny. Jakie są wady, a jakie zalety bycia kawalerem? Kto najczęściej zostaje (starym) kawalerem? O tym wszystkim możemy się przekonać oglądając te śmieszne obrazki. Sprawdźcie najśmieszniejsze memy o kawalerach. 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 30.12.2023 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Piękne imprezowiczki w Prywatce w Koszalinie. Tak bawiliście się w listopadzie! [ZDJĘCIA] 30.12.2023 Tak bawiliście się w listopadzie! Klub Prywatka jest bardzo popularny wśród mieszkańców Koszalina i okolic. Zobaczcie zdjęcia z listopadowych imprez. 📢 Najśmieszniejsze memy o kotach. Kochane, słodkie, czy złośliwe? Jakie są koty w memach? Zobacz, z czego śmieją się Internauci 30.12.2023 Koty są bardzo często bohaterami memów. Zawsze chodzą swoimi ścieżkami, uwielbiają jedzenie i pieszczoty swoich właścicieli, chociaż... nigdy ich nie słuchają. Jakie są koty w memach? Z jakich ich zachowań najczęściej śmieją się Internauci, którzy tworzą obrazkowe żarty z kotami w roli głównej? Postanowiliśmy to sprawdzić! Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z naśmieszniejszymi memami na temat kotów.

📢 Najlepsze MEMY o pracy! Tak śmiejemy się z przełożonych i własnego lenistwa. Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez 30.12.2023 Praca to niekiedy bardzo trudny temat rozmów. Często, by przetrwać wymagający dzień pracy potrzebna jest odrobina humoru i uśmiechu. A z czego można się pośmiać podczas trudnego dnia w biurze i innym miejscu, w którym wypełniamy swoje zawodowe obowiązki? Oczywiście z... pracy! Komu się nie zdarzyło oglądać memów i innych śmiesznych obrazków podczas pracy! Jeszcze ciekawiej, gdy oglądamy akurat te dotyczące pracy, przełożonych czy naszych współpracowników. Może akurat w tych sytuacjach odnajdujemy także cząstkę siebie? Zobaczcie najlepsze memy o pracy!

📢 Jesienne imprezy w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek 30.12.2023 Jak wyglądały imprezy w koszalińskim klubie Prywatka w ostatnich dwóch miesiącach? Postanowiliśmy przygotować zestaw zdjęć z października i listopada. Zapraszamy do oglądania. 📢 Kartki na Nowy Rok 2024. Piękne życzenia noworoczne dla każdego. Gotowe kartki sylwestrowe do wysłania, wierszyki na Nowy Rok 30.12.2023 Kartki na Nowy Rok 2024. Szukasz pięknych życzeń noworocznych, ale nie jesteś fanem sylwestrowych wierszyków? Mamy dla Ciebie gotowe kartki na Nowy Rok do wysłania przez MMS, Messengera, Whatsappa czy maila. Znajdują się w nich życzenia noworoczne dla każdego. Wyślesz je zarówno bliskim, jak i znajomym. Sprawdź gotowe kartki na Nowy Rok 2024. 📢 Najlepsze życzenia noworoczne 2024 dla każdego. Wierszyki, kartki na Nowy Rok 2024. Życzenia sylwestrowe gotowe do wysłania 30.12.2023 Już wkrótce będziemy witać 2024 rok. Z tej okazji będziemy składać sobie życzenia noworoczne. Nie masz pomysłu na życzenia, które sprawią Twoim bliskim i znajomym wiele radości? Mamy dla Ciebie propozycję! Znajdziesz u nas najlepsze życzenia na Nowy Rok 2024. Obojętnie, czy szukasz życzeń sylwestrowych tradycyjnych, bądź wesołych, mamy dla Ciebie życzenia noworoczne dla każdego. Zarówno gotowe wierszyki, jak i kartki, które wyślesz za pomocą MMS, Messengera, Whatsappa czy mailem. Życzenia noworoczne nie muszą być nudne! Sylwester 2023/24 coraz bliżej!

📢 Masz tak na drugie imię? Osoby o tych imionach mogą mieć pecha w 2024 roku. Sprawdź najnowszy horoskop 30.12.2023 Zbliżający się rok 2024 budzi wiele oczekiwań i ciekawości, zwłaszcza jeśli chodzi o znaczenie imion i ich powiązanie z przyszłymi wydarzeniami. Czy Twoje imię może być kluczem do zrozumienia tego, co czeka Cię w nadchodzącym roku? Wierzy się, że imiona posiadają wyjątkową moc przewidywania przyszłości, a horoskop na 2024 rok może dostarczyć wskazówek dotyczących tego, jakie wydarzenia mogą się pojawić w życiu osób noszących konkretne imiona. Odkryj, jakie tajemnice kryje się za imionami w kontekście nadchodzącego roku i jak Twoje drugie imię może być powiązane z pechowymi czy też szczęśliwymi zdarzeniami w 2024 roku. 📢 Piękne życzenia noworoczne 2024. Sylwestrowe kartki do wysłania, wierszyki. Życzenia na Nowy Rok 2024 dla bliskich i znajomych 30.12.2023 Piękne życzenia noworoczne 2024 nie są Twoją mocną stroną? Nic straconego! Życzenia na Nowy Rok 2024 nie muszą być nudne! Już wkrótce będziemy witać 2024 rok. Z tej okazji będziemy składać sobie najpiękniejsze życzenia. Szukasz pomysłu? Mamy dla Ciebie piękne życzenia noworoczne! Znajdziesz u nas gotowe kartki na Nowy Rok, które wyślesz za pomocą MMS, Messengera, Whatsappa czy mailem. Mamy również wierszyki, zarówno tradycyjne i wesołe, które z pewnością sprawią Twoim bliskim i znajomym wiele radości! Sprawdź gotowe życzenia noworoczne!

📢 Gotowe życzenia na Nowy Rok 2024. Życzenia noworoczne dla każdego. Wierszyki sylwestrowe, kartki noworoczne do wysłania 30.12.2023 Życzenia na Nowy Rok 2024. Szukasz gotowych życzeń noworocznych? Mamy coś dla Ciebie! Znajdziesz u nas życzenia sylwestrowe, które będziesz mógł złożyć swoim bliskim i znajomym. Czego możemy życzyć na Nowy Rok 2024? Życzenia noworoczne mogą być zarówno tradycyjne, jak i wesołe. Gotowe wierszyki na Nowy Rok 2024 z pewnością sprawią Twoim bliskim wiele radości. Jeśli nie jesteś fanem sylwestrowych wierszyków, przygotowaliśmy dla Ciebie również gotowe kartki noworoczne, które wyślesz MMS-em, Messengerem, Whatsappem czy mailem.

📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci 30.12.2023 Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły!

📢 Jak urządzić małe mieszkanie w bloku? Nowoczesny projekt małego metrażu. Zobacz, jak modnie zaprojektować 36 metrów – galeria zdjęć Małe mieszkanie można urządzić modnie, funkcjonalnie i z klasą. Udowodniła to architektka Anna Łuksza, która zaprojektowała wyjątkową przestrzeń do życia. Zobacz nowoczesny projekt 36-metrowego lokum urządzonego dla osoby młodej, która rozpoczyna samodzielne dorosłe życie. Oto pomysł na kobiecą przestrzeń, która jest subtelna i delikatna, a równocześnie pełna energii i siły twórczej.

📢 Takie były imprezy w Mielnie 15 lat temu! Gorące noce w klubie Senso [ZDJĘCIA] W 2008 roku w klubie Senso w Mielnie było wyjątkowo gorąco! Zobaczcie jak wtedy bawili się turyści nad morzem. 📢 Historia: Zima stulecia 1978-1979 w regionie koszalińskim [ZDJĘCIA] Na przełomie lat 1978-1979 Polskę nawiedziła zima, która później zyskała miano "zimy stulecia". Zajrzeliśmy do wydań Głosu z tego okresu.

📢 Rozpoczął się trzydniowy Sylwester w Międzyzdrojach [ZDJĘCIA] Już pierwsi odważni weszli do wielkich balii z lodem. Zanurzyli się w jacuzzi, a później rozgrzali w saunie. W piątek wieczorem, burmistrz Mateusz Bobek oficjalnie otworzy zimowe miasteczko i jak zapowiedział skorzysta z jednej "lodowej atrakcji". 📢 Afera melioracyjna. Oskarżyciele Gawłowskiego zmieniają wersje Trzy osoby, które zarzucały Stanisławowi Gawłowskiemu korupcję, zapewniają teraz o jego niewinności. Sąd ma jednak wątpliwości, czy da się te rewelacje uznać za dowody. Sensacyjne informacje ogłosili obrońcy Stanisława Gawłowskiego, mecenasowie Włodzimierz Łyczywek i Rafał Wiechecki. 📢 XII Charytatywny Koncert Bożonarodzeniowy w Białogardzie. Padł rekord! [ZDJĘCIA] W poświąteczną środę odbył się XII Charytatywny Koncert Bożonarodzeniowy organizowany przez Białogardzki Chór Kameralny Bel Canto. To wydarzenie wpisało się na stałe w coroczny kalendarz najważniejszych wydarzeń artystycznych w Białogardzie.

📢 Nietuzinkowe kreacje sylwestrowe gwiazd sprzed lat. Rodowicz, Doda i wiele innych, które szokują nawet dziś Bieliźniane sukienki, lateks, łączenie moro z kolorowymi dodatkami, ale też bardziej subtelne trendy, które teraz wracają do mody – sylwestrowe kreacje gwiazd sprzed lat przypominają dawne czasy, a wiele z nich wciąż szokuje. Publikujemy fotografie sięgające nawet początku lat 2000., i przypominamy, jak się niegdyś bawiono i w jakich strojach spędzano tę wyjątkową noc. Na zdjęciach można odnaleźć między innymi Kayah, Marylę Rodowicz, Dodę, Natalię Kukulską, Natalię Oreiro i wielu, wielu innych.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 29.12.2023 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Skandal w Dobrej. Wójt skomentowała wygląd radnej Tak burzliwej sesji gmina Dobra nie pamięta. Po tym, jak wójt Teresa Dera skomentowała wygląd jednej z radnych, część rajców opuściła sesję. O słowach wójt mówią wprost: nie można takich zachowań tolerować. 📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 29.12.2023 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami. 📢 Parking przy szpitalu w Koszalinie prawie gotowy. Na oficjalne otwarcie jeszcze poczekamy [ZDJĘCIA] Budowa parkingu na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie dobiega końca. Dzięki nowej inwestycji na terenie placówki przybędzie około 200 płatnych miejsc do parkowania. Ile będzie kosztować godzina parkowania? Odpowiedź na to pytanie powinien dać przetarg.

📢 Deszczowy piątek na targowisku w Koszalinie. Co można znaleźć na stoiskach? [ZDJĘCIA] Jak co piątek odwiedziliśmy miejskie targowisko przy ulicy Połczyńskiej w Koszalinie. Jesteście ciekawi, co pojawiło się na stoiskach? Sprawdźcie! 📢 Najnowsze oferty pracy z Koszalina i regionu. Sprawdź, kogo poszukują pracodawcy Szukasz pracy w Koszalinie i regionie? Sprawdź, jakie oferty pracy wpłynęły w ostatnich dniach do Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. Kogo poszukują pracodawcy?

📢 Most na ulicy Strumykowej w Koszalinie do wymiany. Droga pilnie wymaga remontu [ZDJĘCIA] Sypie się most nad Dzierżęcinką na ul. Strumykowej w Koszalinie. Nie lepiej jest z nawierzchnią całej tej ulicy. Wymaga pilnego remontu. 📢 Mieleńska poniemiecka "beczka" runęła do Bałtyku i zniknęła. "To koniec pewnej epoki" To koniec pewnej epoki - komentują zgodnie mieszkańcy Mielna. Podczas ostatniego sztormu runęła do wody poniemiecka "beczka", czyli stalowo - betonowa konstrukcja z 1935 roku, stojąca w morzu, około 300 metrów od brzegu. Była swoistym symbolem mieleńskich plaż.

📢 Pożar budynku mieszkalnego w Chmielnie koło Bobolic [zdjęcia] W czwartek nad ranem (koło godziny 2) strażacy zostali wezwani do pożaru budynku gospodarczego w miejscowości Chmielno. 📢 Wojewoda zachodniopomorski: priorytetami m.in. budowa dróg ekspresowych i Zachodniej Obwodnicy Szczecina Ukończenie budowy dróg ekspresowych S3 i S6 oraz budowę S10 i Zachodniej Obwodnicy Szczecina uznał za priorytety swojej działalności wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. W rozmowie z PAP wskazał też znaczenie ochrony przyrody dla województwa - wyłączenie Puszczy Bukowej z produkcji leśnej i przekształcenie Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry w park narodowy. 📢 Koszalin, Mielno i Kołobrzeg zapraszają na wspólne witanie nowego roku [WIDEO] W tym roku po raz pierwszy po dłuższej przerwie miejskiego sylwestra organizuje Kołobrzeg. Na wspólne witanie nowego 2024 roku zaprasza też Koszalin oraz Mielno.

📢 Dziury na pół metra, kierowcy walczą o odszkodowania [ZDJĘCIA] Ulica Gdańska w Koszalinie zupełnie się rozsypała. Drogowcy wprowadzili tam właśnie ograniczenie prędkości do 20 km/h, choć to główna trasa wylotowa na Trójmiasto. Dziury w jezdni zrobiły się potężne, oświetlenie wciąż nie działa, kierowcy niszczą auta i muszą walczyć o odszkodowania.

📢 Świąteczny weekend w "Prywatce" w Koszalinie. Tak bawili się mieszkańcy [zdjęcia] W koszalińskim klubie Prywatka było mocno imprezowo w świąteczny weekend! Zobacz, kto bawił się na parkiecie! 📢 Tak wyglądają najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim.

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy. 📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 14.11.2023 Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły! 📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 13.10.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 To już pewne! Padły oficjalne propozycje dotyczące nowego wieku emerytalnego. Kobiety od 55 lat, mężczyźni od 60 lat? 12.10.2023 Wiek emerytalny w Polsce wywołuje wiele emocji. Będzie wprowadzony w Polsce nowy wiek emerytalny? Kto będzie mógł się ubiegać o wcześniejszą emeryturę? Co jest zawarte w proponowanych projektach? Mateusz Morawiecki wskazał - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszym zakresie będzie negocjowany. Sprawdź szczegóły! 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 20.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Oto lista osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić 30.08.2023 Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Sprawdź! Uprzywilejowane grupy zawodowe, w tym mundurowe, obsługiwane przez branżowe systemy emerytalne – są przez wielu wybierane właśnie ze względu wcześniejszej emerytury. Oprócz nich mogą przejść na wcześniejszą emeryturę osoby, które pracowały w szczególnie trudnych warunkach. Sprawdź listę osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Zobacz szczegóły! 📢 Dziś obchodzimy Dzień Psa. Oto pupile naszych Czytelników! [ZDJĘCIA] 1 lipca w Polsce obchodzimy Dzień Psa. Na naszym profilu facebookowym poprosiliśmy naszych Czytelników o podzielenie się z nami zdjęciami ich czworonożnych pupili. Dostaliśmy setki zdjęć, z których stworzyliśmy wyjątkową galerię.

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Takie są skutki picia wody z cytryną. To się dzieje z organizmem gdy codziennie pijesz wodę z cytryną. Sprawdź zaskakujące skutki uboczne Picie wody z dodatkiem cytryny jest powszechnie uważane za zdrowe. Wiele osób rozpoczyna swój dzień od tego orzeźwiającego napoju. Jednak czy woda z cytryną jest jeszcze lepsza od samej wody mineralnej? Niektórzy mają wątpliwości dotyczące codziennego spożywania wody z cytryną i czy jest to zdrowe. Rzeczywiście, napój ten ma wiele korzystnych właściwości, o których możliwe, że nie wiesz. Czy wszystkie z tych właściwości są pozytywne? Co tak naprawdę dzieje się w organizmie, gdy codziennie rano pijesz wodę z cytryną? Przyjrzyjmy się zarówno skutkom ubocznym, jak i pozytywnym efektom picia wody z cytryną. 📢 To były imprezy! Pamiętacie? Piękne dziewczyny w klubach w Koszalinie 15 lat temu Jak bawiliśmy się na imprezach w Koszalinie kilkanaście lat temu? Przypominamy zdjęcia z dyskotek w klubach Bajka i Koko Bongo z przełomu lat 2007-2008. Zapraszamy do oglądania.

📢 Te psy są najmądrzejsze! Eksperci stworzyli ranking najmądrzejszych ras psów. Nauczenie nowej komendy zajmuje im mniej niż pięć prób Piękne, wierne i kochające psy mają różne osobowości i predyspozycje. Zastanawiasz się nad adopcją szczeniaka? Sprawdź, jakie rasy psów są najmądrzejsze. Z nimi nie będziesz miał problemów w nauce nowych komend i sztuczek. Nauczenie się nowej komendy może zająć mniej niż pięć prób. Jakie psy znalazły się w czołówce? Sprawdź! 📢 Jak składają sobie życzenia na Nowy Rok 2024 mieszkańcy Europy? Noworoczne życzenia i postanowienia Jakie życzenia złożyć bliskim oraz dalszym znajomym na Nowy Rok? Które zwroty są najczęściej stosowane na taką okazję i czy poza Polską noworoczne życzenia brzmią podobnie? Przyglądamy się też, jak wygląda sprawa z noworocznymi postanowieniami. Czy podobnie jak Polacy, mieszkańcy innych krajów na naszym kontynencie mają ambitne plany na kolejnych 12 miesięcy? Warto to wiedzieć.

