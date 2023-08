Prasówka 4.08.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka i żyje Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski wraz z rodziną. Zobacz, jak wygląda luksusowy dom gwiazdy”?

Prasówka 4.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka i żyje Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski wraz z rodziną. Zobacz, jak wygląda luksusowy dom gwiazdy Jak wygląda luksusowy dom Justyny Steczkowskiej? Sprawdź! Justyna Steczkowska to jedna z czołowych polskich piosenkarek. Od lat związana z modelem, Maciejem Myszkowskim, ma z nim trójkę dzieci: Leona, Stanisława i Helenę. Na co dzień razem mieszkają w ekskluzywnej willi w Radziejowicach. Piosenkarka ma piękną willę pod Warszawą. Zobaczcie zdjęcia!

📢 14. emerytura - kiedy będzie wypłata? Senat przyjął poprawki. Ile pieniędzy dostaną emeryci w 2023 roku? Wyliczenia brutto i netto Emeryci znowu dostaną dodatkowe pieniądze. Sprawdź, jakie stawki netto i brutto wpłyną na ich konta. Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie? Senat przyjął poprawki do ustawy wprowadzającej na stałe 14. emeryturę. Sprawdź szczegóły!

📢 Szkło i kryształy z czasów PRL-u warte nawet kilka tysięcy złotych! Wazony, talerze i patery drogie jak nigdy. Sprawdź ceny! Popularne kryształy z czasów PRL-u powracają. Unikatowe szkło przeżywa drugą młodość. Kolekcjonerzy szukają na różnych aukcjach wartościowych i niepowtarzalnych naczyń. Kryształy i szkło z PRL-u są warte majątek. Kupujący są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Wróciła moda na szkło z lat 60., 70. i 80. Sprawdź, ile mogą kosztować naczynia, które dalej trzymasz w piwnicy. Sprawdź!

Prasówka 4.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Sprawdź prognozy, przepisy i stanowcze deklaracje Czy od nowego roku będzie zmieniony wiek emerytalny? Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Nastroje Polaków nie popierają jednak tego podejścia. Na temat nowego wieku emerytalnego pojawia się wiele spekulacji. Jakie zmiany nadchodzą? Sprawdź szczegóły!

📢 Emerytury w sierpniu 2023. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Najnowsze wyliczenia brutto/netto. Jakie zmiany czekają emerytów? Ile wyniosą sierpniowe emerytury 2023 roku? Najnowsze wyliczenia przedstawiają ile pieniędzy dostaną emeryci w sierpniu 2023 roku. Jakie zmiany czekają emerytów? Oto tabela sierpniowych emerytur. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023. Jaka jest minimalna emerytura w 2023 roku? Sprawdź szczegóły! 📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły!

📢 14. emerytura w 2023 roku - wiemy kiedy będą wypłaty i ile pieniędzy dostaną seniorzy. Takie zmiany zaszły w wypłatach Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie? Wiemy ile pieniędzy dostana emeryci. Kiedy będzie wypłata 14. emerytury? Sprawdź szczegóły w galerii! 📢 Takie będą emerytury w sierpniu. Kwoty przelewów dla emerytów ze wszystkimi dodatkami. Wyliczenia brutto/netto emerytur Takie kwoty emerytur ze wszystkimi dodatkami wpłyną na konta emerytów w sierpniu 2023. Sprawdź jaka będzie Twoja emerytura w sierpniu 2023. Sprawdzamy kwoty netto oraz brutto emerytur po waloryzacji w w 2023 roku. Oto na ile mogą liczyć emeryci już po doliczeniu podwyżki oraz wszystkich dodatków przewidzianych w tym roku dla seniorów.

📢 Najnowsze oferty pracy z Koszalina i regionu. Kogo poszukują pracodawcy? Sprawdź! Oto najnowsze oferty pracy w Koszalinie i regionie. Szukasz pracy? Sprawdź, ile możesz zarobić. Takie oferty pracy wpłynęły w ostatnim czasie do Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. 📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź! 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Ceny jedzenia i słodyczy na kołobrzeskiej plaży 2023. Za ile zjemy rybę z frytkami? Czy można zjeść rybę z frytkami w Kołobrzegu za nieco ponad 30 złotych? Postanowiliśmy sprawdzić najnowsze cenniki w restauracjach, bistro oraz różnych punktach z jedzeniem w Kołobrzegu. 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Trzy osoby poszkodowane podczas wichury na festiwalu Pol'and'Rock. Zawaliła się metalowa konstrukcja Trzy osoby zostały poszkodowane podczas wichury na Pol'and'Rock Festival odbywającym się na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Jak poinformował w czwartek rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Tomasz Kubiak, zawaliła się metalowa konstrukcja pokryta plandekami.

📢 Pod Mogilnem wjechał ładowarką na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle! [wideo] W miejscowości Wiecanowo w powiecie mogileńskim doszło do niebezpiecznego zdarzenia na przejeździe kolejowym z udziałem ładowarki kołowej. Kierujący wjechał na przejazd w momencie, kiedy została włączona sygnalizacja świetlna i zaczynały opadać rogatki. W efekcie pojazd utknął. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 📢 W pochmurne dni turyści w Kołobrzegu na nudę nie narzekają. Spacerniaki i nadmorskie bulwary przeżywają oblężenie [ZDJĘCIA] Pogoda nad morzem nie sprzyja plażowaniu. Pochmurne niebo nie zniechęca jednak turystów do spacerów po Kołobrzegu. 📢 Środowe południe na plaży w Mielnie. Turyści wykorzystują każdą chwilę ze słońcem [ZDJĘCIA] W ostatnich tygodniach pogoda nie rozpieszcza turystów i innych osób wypoczywających w naszym regionie. Jest przede wszystkim pochmurnie, deszczowo, a na plażowanie decydują się tylko najwytrwalsi. Mimo to, na plażach w regionie możemy spotkać wielu turystów. Tak było w środę około południa w Mielnie.

📢 Tak żyje Kuba Wojewódzki. Ma słabość do drogich, szybkich aut [ZDJĘCIA] 3.08.2023 Kuba Wojewódzki to jedna z najbardziej znanych osobowości telewizyjnych. Dziennikarz od lat prowadzący swój talk-show "Kuba Wojewódzki" chętnie dzieli się swoimi zdjęciami w mediach społecznościowych. Można na nich zobaczyć jak pracuje, gdzie wypoczywa i... jakimi autami jeździ. Zobaczcie wybrane zdjęcia Kuby Wojewódzkiego.

📢 Pobicie, zniewagi i narkotyki. Słuchacz Szkoły Policji w Słupsku z prokuratorskimi zarzutami Jakub P., 23-letni posterunkowy z Myśliborza, jest podejrzany o spowodowanie obrażeń, naruszenie nietykalności, znieważenie kilku osób, posiadanie narkotyków. W czwartek Prokuratura Rejonowa w Słupsku przedstawiła mu zarzuty. Funkcjonariusz pożegna się też ze służbą. 📢 Koszalińska izba radców prawnych ma nowych członków [ZDJĘCIA] 16 radców prawnych w środę przed swoimi bliskimi i zaproszonymi przez Izbę gośćmi złożyło ślubowanie. To był ostatni - symboliczny - etap ich szkolenia.

📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 03.08.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Weekend w Koszalinie i regionie. Wydarzenia, koncerty i inne atrakcje Najbliższe dni zapowiadają się ciekawie. W naszym regionie zaplanowanych jest wiele imprez. Oby tylko pogoda dopisała. 📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 03.08.2023 Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło?

📢 Pożar samochodu osobowego na węźle S6 w Starych Bielicach [zdjęcia] Do groźnego zdarzenia doszło dzisiaj rano na węźle S6 w Starych Bielicach. Zapalił się samochód osobowy marki Suzuki. 📢 Kotwica Kołobrzeg z awansem w Pucharze Polski [ZDJĘCIA] W meczu rundy wstępnej Fortuna Pucharu Polski, Kotwica Kołobrzeg pokonała Zagłębie II Lubin 2:1 (1:1). Dzięki tej wygranej kołobrzeski drugoligowiec zameldował się w 1. rundzie pucharowej rywalizacji. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 3.08.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 3.08.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki który musi spełnić 75 latek żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 3.08.2023 Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Oto nowe przepisy i stanowcze deklaracje rządu o podwyżce wieku emerytalnego 3.08.2023 Podniesienie wieku emerytalnego - czy będzie konieczne i kiedy się odbędzie? Pojawia się wiele spekulacji na ten temat. Rząd szybko i stanowczo komentuje różne doniesienia. Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Jakie zmiany nadchodzą? Oto komentarze rządu. Sprawdź szczegóły! 📢 Takie kwoty będzie trzeba zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kwh w 2023. Będzie drogo? Oto wyliczenia 3.08.2023 Zmiana obowiązujących stawek za zużycie energii elektrycznej weszła w życie z początkiem 2023 roku. Takie kwoty będzie trzeba zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kwh. Sprawdź wyliczenia. Ile będziesz musiał zapłacić? Wiele osób obawia się rachunków za prąd. Czy stwierdzenie, że będzie bardzo drogo, okaże się prawdziwe? Sprawdź szczegóły! Podpowiadamy również jak zaoszczędzić trochę na rachunkach za prąd.

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 3.08.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Taka będzie najniższa krajowa w lipcu. Płaca minimalna 2023 po drugiej podwyżce. Wynagrodzenie minimalne 3.08.2023 Najniższa krajowa już raz wzrosła w styczniu 2023 roku. Aktualnie wysokość płacy minimalnej wynosi 3490 zł brutto. To więcej o 480 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Minimalna stawka godzinowa w 2023 roku podniesiona została do kwoty 22,80 zł. W lipcu czeka nas kolejna podwyżka wynagrodzenie minimalnego. Sprawdzamy ile będzie wynosiła najniższa krajowa po lipcowej drugiej już podwyżce, i z czego to wynika.

📢 4000 zł rekompensaty za drożyznę w Wielkiej Brytanii. Kto może starać się o świadczenie? Polacy dostaną dodatkowe pieniądze 3.08.2023 4000 zł dla każdego w 2023 roku? Dużo osób może liczyć na dodatkowe pieniądze, nie wszyscy jednak je dostaną. Jaki jest warunek? Sprawdź w galerii! Świadczenie ma zrekompensować Polakom rosnące koszty rachunków w Wielkiej Brytanii. Przez wysoką inflację wiele rodzin ma ciężką sytuację finansową i nie radzą sobie z prowadzeniem gospodarstwa. Kto może liczyć na wsparcie? Sprawdź szczegóły! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 3.08.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Te zabawki z PRL są warte fortunę! Kiedyś były hitem, dziś poszukują ich kolekcjonerzy. Zabawki warte majątek 3.08.2023 Te zabawki z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z czasów PRL cieszą się rosnącą popularnością i chętnie są poszukiwane przez kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Dla części osób z pewnością będzie to sentymentalny powrót do przeszłości, dla innych argument, by zrobić w swoim domu porządki i poszukać przedmiotów z czasów PRL. Wśród nich znajdują się m.in. zabawki, jak samochodziki, lalki, maskotki, lokomotywy. Zobaczcie, czym bawiono się w czasach PRL i jakie ceny osiągają obecnie zabawki z PRL na portalach aukcyjnych. 📢 14. emerytura na stałe. Zmiany w wypłatach czternastki. Jest odpowiedź rządu. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w 2023 roku 3.08.2023 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Co to oznacza? Wiemy ile pieniędzy dostana emeryci. Kiedy będą wypłaty czternastki? Rekordowe podwyżki dla emerytów. Zobacz wyliczenia i terminy wypłat czternastki w 2023 roku Sprawdź szczegóły!

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 3.08.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Nawet 400 złotych więcej! Takie emerytury będą od lipca 2023 roku. Kiedy emeryci dostaną przelewy? 3.08.2023 Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Kiedy przejść na emeryturę, aby otrzymać dodatkowe pieniądze? Nawet 400 złotych więcej dla emerytów. Waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Sprawdź, co podpowiadają specjaliści. Zobacz szczegóły!

📢 Oto auta, które kupisz od wojska! Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje samochody, busy, ciągniki, cysterny 3.08.2023 Przetargi organizowane przez AMW to nie tylko okazja dla pasjonatów, by nabyć sprzęt wojskowy, ale także okazja do zakupu pojazdów, jak samochody osobowe, busy, ciągniki, cysterny, czy przyczepy transportowe. Te auta kupisz od wojska! Sprawdź, jakie samochody z demobilu można kupić od Agencji Mienia Wojskowego w korzystnych cenach. Zobaczcie przykładowe oferty z przetargów, które odbędą się w najbliższym czasie. 📢 Alimenciarze poszukiwani przez zachodniopomorską policję. Sprawdź listę poszukiwanych [ZDJĘCIA] 3.08.2023 Zachodniopomorska policja poszukuje kilkudziesięciu osób w związku z uporczywym uchylaniem się od obowiązku płacenia alimentów. Sprawdźcie listę osób poszukiwanych przez policję. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 3.08.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 3.08.2023 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Turystyka i rekreacja w regionie koszalińskim na archiwalnych zdjęciach Głosu Koszalińskiego 3.08.2023 Wakacje coraz bliżej, postanowiliśmy więc sięgnąć w archiwum Głosu Koszalińskiego do teczek z działu "turystyka i rekreacja". Jak mieszkańcy regionu spędzali wolny czas w latach 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku? Sprawdźcie na naszych zdjęciach. 📢 Takie są ceny nad morzem 2023. Za ile zjemy rybę z frytkami? Sprawdź cenniki z restauracji, bistro i budek w Mielnie [ZDJĘCIA] 3.08.2023 Sezon letni nad morzem już się rozpoczął, a w miejscowościach nadmorskich, takich jak Mielno, już otwierane są punkty gastronomiczne. Czy można tam zjeść rybę z frytkami za nieco ponad 30 złotych? Jakie są ceny różnych dań obiadowych? Ile trzeba zapłacić za hamburgera, zapiekankę czy gofra? Postanowiliśmy sprawdzić najnowsze cenniki w restauracjach, bistro oraz różnych punktach z jedzeniem w nadmorskim Mielnie.

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 3.08.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie! 📢 Oto jakie są dodatki do emerytur po 65. i 75. roku życia. Tyle pieniędzy mogą otrzymać seniorzy w 2023 roku. Sprawdź wyliczenia 3.08.2023 Dodatkowe pieniądze dla osób powyżej 65. i 75. roku życia. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza trzynastą i czternasta emeryturą. Zobacz szczegóły. Aby otrzymać pieniądze należy spełnić kilka warunków. Kto może uzyskać dodatkowe pieniądze? Jak się o nie ubiegać? Wyjaśnienia poniżej. Sprawdź!

📢 Emerytury w lipcu 2023. Podwyżka dla seniorów. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Sprawdź najnowsze wyliczenia brutto/netto 3.08.2023 Jakie zmiany czekają emerytów? Sprawdź wyliczenia! Ile wyniosą lipcowe emerytury 2023 roku? Najnowsze wyliczenia przedstawiają ile pieniędzy dostaną emeryci w lipcu 2023 roku. Poznaj wartości brutto i netto swojej emerytury. Jakie zmiany wprowadza rząd? Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Jakie będą stawki? 📢 Wcześniejsze emerytury dla Polaków. Świadczenie już po 35 lub 40 latach pracy. Sprawdź, jakie warunki negocjuje rząd 3.08.2023 Nowy wiek emerytalny? Oto jakie są pomysły na emerytury stażowe. Świadczenie już po 35 lub 40 latach pracy. Temat wcześniejszej emerytury wywołuje wiele emocji i dyskusji. Emerytura stażowa niezależnie od osiągnięcia wieku emerytalnego - to możliwe. Jakie są propozycje i jak przebiegają negocjacje? Wcześniejsze emerytury dla Polaków. Sprawdź szczegóły.

📢 Oto lista rzeczy, których nie zabierze Ci komornik w 2023 roku. Czego nie ma prawa zająć komornik, nawet przy ogromnych długach? 3.08.2023 Komornik odzyska twój dług poprzez zajęcie: nieruchomości, ruchomości np. samochód, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, wierzytelności lub praw majątkowych. Jest jednak lista tego, czego komornik nie może nam zabrać. Lista dotyczy nawet ogromnego długu. O te rzeczy możesz być spokojny. Sprawdź listę w galerii! 📢 Oto jak mieszkają Meghan Markle i książe Harry z dziećmi. Rezydencja w Kalifornii robi wrażenie [ZDJĘCIA] 3.08.2023 Tak wygląda codzienne życie Meghan Markle i księcia Harrego. Gdzie mieszka Meghan Markle i książę Harry? Oto jak żyja na co dzień. Ile łazienek ma ich rezydencja? Sprawdź poniżej! Będziesz w szoku. Para ceni sobie prywatność, jednak chętnie publikują zdjęcia na swoich kontach społecznościowych. Zobacz jak mieszkają i żyją Meghan i Harry.

📢 Poszukiwani za kradzieże z włamaniem. Uważaj, mogą okraść twój dom. Szuka ich zachodniopomorska policja LISTA, ZDJĘCIA 3.08.2023 Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem - lepiej na nich uważaj! Uważaj, bo te osoby mogą okraść Twoje mieszkanie. Sprawdź najnowszą lista poszukiwanych przez policję zachodniopomorską z art. 279 § 1 - kradzież z włamaniem. Sądy bądź prokuratury wydały listy gończe za kilkudziesięcioma osobami z woj. zachodniopomorskiego. Sprawdź listę! 📢 Oto młode kobiety poszukiwane przez policję w całej Polsce. Nie mają jeszcze 25 lat! Sprawdź listę poszukiwanych kobiet [ZDJĘCIA] 3.08.2023 Na liście osób poszukiwanych przez policję znajduje się kilka tysięcy osób. Wśród nich są m.in. osoby młode, które nie ukończyły jeszcze 25 lat. Sprawdźcie listę młodych kobiet poszukiwanych przez policję w całej Polsce.

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 2.08.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Inscenizacja w Sianowie [ZDJĘCIA] We wtorkowe, późne popołudnie centrum Sianowa zamieniło się w warszawską dzielnicę Wola. W ramach obchodów 79. rocznicy rozpoczęcia Powstania Warszawskiego pasjonaci z Pomorza, Wielkopolski i Dolnego Śląska odtworzyli sceny z początkowego okresu walk o stolicę.

📢 Rozpoczął się remont ulicy Franciszkańskiej w Koszalinie. Koszt prac to 2,4 mln zł [ZDJĘCIA] Rozpoczął się remont ul. Franciszkańskiej w Koszalinie. Szykują się spore utrudnienia, dlatego drogowcy apelują: jeśli możecie, wybierajcie alternatywne drogi przejazdu. 📢 Chwycił za nóż i zaatakował współwięźnia. Wyrok za próbę zabójstwa w więziennej kuchni Odurzył się prawdopodobnie proszkiem do prania, chwycił za nóż i zaatakował współwięźnia. Liczył, że sąd uzna, że był niepoczytalny i umorzy sprawę. Przeliczył się o całe dwanaście lat. 📢 Policyjny pościg w Sławnie. Zderzyły się dwa auta, lądował śmigłowiec LPR [ZDJĘCIA] Do groźnego zdarzenia doszło przed południem w okolicy ulicy Morskiej w Sławnie. Ze wstępnych informacji od sławieńskiej policji wynika, że osobowe auto nie zatrzymało się do kontroli drogowej. Według policji patrol ruszył w pościg za pojazdem i to skończyło się zderzeniem dwóch cywilnych samochodów osobowych. Wstępnie wiadomo, że 3 osoby zostały zabrane do szpitali.

📢 Loty balonem, koncert, zabawa dla dzieci z Białogardu [ZDJĘCIA] Piknik rodzinny w Białogardzie przeszedł już do historii, działo się na nim sporo rzeczy, najważniejsza to oczywiście loty balonem, na które chętnych było mnóstwo. 📢 Młodzi judocy na zgrupowaniu sportowym w Starym Kaleńsku koło Czaplinka [ZDJĘCIA] Zawodniczki i zawodnicy Klubu Judo Samuraj Koszalin, UKS Tori Dąbrowa i Klubu Sportowego Judo Victoria Nowa Wieś Warszawska od ubiegłego tygodnia doskonałą formę na zgrupowaniu sportowym w Starym Kaleńsku koło Czaplinka.

📢 Wypadek radiowozu w Piekarach Śląskich. Dwóch policjantów trafiło do szpitala. Policjanci jechali na interwencję Niebezpieczny wypadek w Piekarach Śląskich. Na jednym ze skrzyżowań policyjny radiowóz zderzył się z osobową skodą. W wyniku tego zdarzenia, dwóch funkcjonariuszy trafiło do szpitala. 📢 Nietrzeźwy 40-latek podszedł do egzaminu na prawo jazdy w Koszalinie Promil alkoholu w organizmie miał 40-latek, który przystąpił do egzaminu na prawo jazdy w Koszalinie. Instruktor wyczuł od niego alkohol, przerwał egzamin i zawiadomił koszalińską policję. Jego przygoda z uprawnieniami skończyła się na placu manewrowym.

📢 Ford wpadł w poślizg i spadł z wysokiej skarpy [ZDJĘCIA] Do tego zdarzenia doszło we wtorek z rana w okolicach miejscowości Przydargiń koło Bobolic w powiecie koszalińskim. Samochód wypadł z drogi i stoczył się z wysokiej skarpy. Jedna osoba jest poszkodowana. 📢 Tragiczny wypadek w Borczu - nie żyje 37-letni kierowca W nocy z wtorku na środę doszło do tragicznego w skutkach wypadku na drodze krajowej nr 20. Kierujący renaultem 37-latek z niewiadomych przyczyn zjechał z drogi i rozbił samochód na drzewie. Mężczyzna zginął na miejscu. 📢 Związkowiec do wyburzenia. Nie będzie nowego wieżowca [ZDJĘCIA] Do koszalińskiego ratusza wpłynął wniosek o rozbiórkę Związkowca. Ratusz jeszcze decyzji nie wydał, ale wszystko wskazuje na to, że ten charakterystyczny budynek zniknie z mapy miasta.

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 2.08.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 2.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wyjątkowa inscenizacja w Koszalinie [ZDJĘCIA, WIDEO] Dokładnie wtedy, gdy zakończyła się ulewa i rozstąpiły się chmury, rozpoczęła się w Koszalinie wielka inscenizacja z czasów Powstania Warszawskiego. 📢 Pogoda plażowaniu nie sprzyja, ale grzybobraniu już tak [ZDJĘCIA] Zrobiło się jesiennie. To nie cieszy plażowiczów, ale powinno cieszyć grzybiarzy. Internauci wysyłają nam zdjęcia, które są dowodem, że sezon polowania na grzyby już się rozpoczął. 📢 Budowa S11 Koszalin - Bobolice na ostatniej prostej. We wrześniu planowane jest otwarcie [ZDJĘCIA] Trwają intensywne prace przy budowie drogi ekspresowej S11. Od 88 do 97 proc., w zależności od odcinka realizacyjnego, wynosi zaawansowanie prac na budowie 48 km trasy na południe od Koszalina. W najbliższych tygodniach będą trwały ostatnie prace oraz odbiory. We wrześniu planowane jest udostępnienie trasy do ruchu.

📢 Wtorek na targowisku w Koszalinie. Zobacz, co można znaleźć na stoiskach [ZDJĘCIA] Można tu kupić m.in. świeże owoce i warzywa. Co jeszcze można tu kupić? Ile kosztują towary? Sprawdź naszą fotogalerię.

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce w 2023 roku! Zobacz zdjęcia! Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy. 📢 Policja potwierdza: szczątki znalezione w lesie to zaginiona koszalinianka 14 lipca 2021 roku w kompleksie leśnym wokół Rosnowa zaginęła Elżbieta Giedo. Oficjalnie jej poszukiwania się właśnie zakończyły. Badania potwierdziły, że znalezione w marcu tego roku w tym rejonie szczątki to zaginiona koszalinianka. 📢 Gorący imprezowy weekend w Prywatce w Koszalinie! Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Prywatce za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie!

📢 Wypadek pod Castoramą w Koszalinie. Pijany kierowca wjechał w materiały budowlane [ZDJĘCIA] Do nietypowego wypadku doszło w niedzielę około godziny 19 na ulicy Paderewskiego w Koszalinie. 📢 Znamy datę otwarcia hotelu Gołębiewski w Pobierowie! Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona. 📢 Oto jakie SMS-y wysyłają naciągacze i oszuści. Nie daj się nabrać. Nie klikaj w te linki. Zobacz, na co trzeba uważać! Oszuści są sprytni i z łatwością nabierają nieświadomych niczego posiadaczy telefonów. Są bardzo kreatywni w wymyślaniu realistycznie brzmiących wiadomości. Wykorzystują do tego autorytet dużych instytucji lub firm, z usług których korzysta większość z nas - są to firmy kurierskie, banki, instytucje rządowe. Uważaj na te SMS-y. Kliknij w galerię i zobacz wiadomości, w które nie należy klikać!

📢 Mielno to nie tylko plaża. Wiele osób decyduje się na spacery. Jakie atrakcje czekają na turystów? [ZDJĘCIA] Tegoroczne wakacje upływają nam pod znakiem zmiennej pogody. Słońce przeplata się z chmurami, co oznacza, że aura nie zawsze zachęca do plażowania. Co w takich sytuacjach robić? Wielu turystów decyduje się na spacery deptakiem oraz ulicami Mielna. Jakie atrakcje czekają na spacerowiczów? 📢 Wakacyjne imprezowiczki w klubie Prywatka w Koszalinie. Zobacz najnowsze zdjęcia Wakacje w pełni, więc i w klubie Prywatka w Koszalinie zrobiło się mocno wakacyjnie. Zobaczcie zdjęcia Pięknych imprezowiczek, które bawiły się w Prywatce w lipcu.

📢 Sum gigant na haczyku wyłowiony z Odry! Ważył prawie sto kilogramów [ZDJĘCIA] Rekordowego suma złapał w Odrze wędkarz ze Szczecina. W pobliżu Mostu Pionierów wyciągnął z wody prawie 2,5 metrowego giganta. - Ważył około 100 kg.

📢 Bałtyckie kurorty, plaże i moda przed wojną. Stare fotografie [ZDJĘCIA] Zobaczcie zdjęcia przedwojennych plaż i kurortów nad Morzem Bałtyckim. Jakie miejscówki były wtedy na topie? Jaka była plażowa moda? Jakie posiłki serwowano? Na te pytania odpowiada popularny przedwojenny przewodnik turystyczny.

📢 Zakrzepica po szczepionce. Jeśli masz takie objawy po szczepionce przeciwko COVID-19, to może być zakrzep krwi [LISTA] Zakrzepica to choroba, o której w ostatni tygodniach zrobiło się głośno, głównie przez wiązanie jej ze szczepionką przeciw COVID-19. Zakrzepica nie zawsze prowadzi do powikłań. W niektórych przypadkach organizm może sam sobie pomóc i częściowo lub całkowicie rozpuścić istniejący zakrzep. Jakie objawy mogą wskazywać na wystąpienie zakrzepicy? Kiedy lepiej zwrócić się po pomoc do lekarza? Zobacz koniecznie wczesne objawy zakrzepicy.

